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Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус

Китайская подводная лодка Type-039C получила новый угловой парус. Такая конструкция рубки снижает заметность подлодки для активных гидролокаторов противника на мелководье Тайваньского пролива
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Китайская подводная лодка класса "Юань" Type 039C, судя по всему, открыла новую эру в технологии подводной маскировки, создав тем самым серьезные проблемы для традиционных средств обнаружения на фоне растущих опасений касательно возможного вторжения субмарин НОАК на Тайвань.

Китайская подводная лодка Type-039C получила новый угловой парус. Такая конструкция рубки снижает заметность подлодки для активных гидролокаторов противника на мелководье Тайваньского пролива  На снимке китайская подводная лодка Type 039C с наклонным парусом. (Источник фото: Military-Wiki / Naval News)

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Как сообщает журнал Naval News, подлодка класса "Юань" Type 039C оснащена наклонным парусом, снижающим ее заметность для активных гидролокаторов противника. Изданием пишет, что это первый в мире подводный аппарат, получивший такую технологию. Благодаря потенциалу серийного производства Китая, подводные лодки класса "Юань" стали самыми многочисленными в мире субмаринами с воздухонезависимыми (анаэробными) энергетическими установками, пишет Naval News.

Использование наклонных стелс-элементов можно сказать новый тренд в производстве подводных лодок. Так, шведская подлодка класса A-26 и немецкая субмарина класса Type-212CD будут оснащены подобными технологиями, причем в последнем случае всё еще более "запущено" - весь подводный аппарат будет заключен в наклонный внешний корпус. Во многом эта тенденция связана с переходом от пассивных гидролокаторов к активным, поскольку пассивное обнаружение становится все менее эффективным, так как подводные лодки в последнее время становятся менее шумными.

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По данным Naval News, активные гидролокаторы, использующие отражённый или рассеянный подводным объектом сигнали, становятся всё более популярными, в то время как пассивные сонары, позволяющие определять координаты подводной лодкой с помощью шумопеленгования, теряют свою эффективность.

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В отчете отмечается, что стелс-технология подводной лодки класса "Юань" Type 039C разработана для противодействия среднечастотным гидролокаторам противника и затрудняет классификацию судна. Китайская подводная лодка Type 039C, пишут эксперты, судя по всему, представляет собой новейший класс конвенциональных подводных лодок. Возможно, такие аппараты уже были задействованы в военных учениях, имитирующих блокаду Тайваня.

Китайская программа по созданию обычных субмарин в первую очередь нацелена на Тайвань, так как в случае такого вторжения атомные подводные лодки с неограниченным радиусом действия скорее всего не потребуются.

В августе прошлого года мы писали, что подводная лодка Type 039C, заложенная в Ухане и вооруженная в Шанхае, представляет собой новый виток эволюции конвенциональной подводной техники. В этой субмарине (в отличии от проекта Type 039А) использовано более 60% нового и усовершенствованного оборудования, а также проведена значительная реконфигурация всех систем.

Согласно сообщениям, субмарина Type 039C оснащена воздухонезависимая силовая установка (AIP), однако ее характеристики неизвестны. Некоторые эксперты предполагают, что в ней могут использоваться литиевые батареи, что вполне логично с учетом того, что Китай производит три четверти от общего объема выпускаемых в мире батарей для электромобилей (EV)

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Китайская подводная лодка Type-039C получила новый наклонный парус для уменьшения заметности активными гидролокаторами на мелководье Тайваньского пролива. Кроме того Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая намерен переоснастить часть своих подводных лодок литий-ионными аккумуляторами. Изображение: Twitter  / Military-Wiki / Naval News.

Благодаря применению литий-ионных аккумуляторов можно серьезно увеличить скоростные характеристики подводных лодок и более чем в два раза повысить их “подводную живучесть”. ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) уже более десяти лет пытаются заменить традиционные свинцово-кислотные батареи на литий-ионные, но, видимо, не решаются из-за опасности теплового разгона и возгорания.

Однако последние достижения, в частности, использование дешевого и легкодоступного железа и фосфатов, позволяют заменить традиционное, но опасное сочетание никеля и кобальта, а твердое углеродное и керамическое покрытие повышает безопасность конструкции аккумуляторных батарей. Подводная лодка типа 039С скорее всего получит вооружение, аналогичное своим предшественникам класса "Юань", включая торпеды с проводным наведением, морские мины и противокорабельные ракеты. Возможно, она также сможет запускать крылатые ракеты наземного базирования из торпедных аппаратов.

Подводные лодки типа 039C, а также другие субмарины НОАК могут сыграть важную роль в будущей блокаде Тайваня, поскольку, согласно имеющейся информации, остров располагает лишь 146-дневным запасом нефти и 11-дневным запасом природного газа.

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В случае блокады Тайваня традиционные подводные лодки могут свести к минимуму риск для надводных кораблей и самолетов НОАК. Кроме того, их целью могут стать суда, заходящие в порты Тайваня и выходящие из них. Блокада может заставить Тайвань капитулировать без переброски десантных подразделений, а также облегчить сокрытие боевых потерь и провалов операций, что позволит избежать возможных волнений внутри Китая.

Как средство противодействия китайской интервенции США и их союзники могут использовать систему конвоев и развернуть противолодочную оборону (ПЛО) к востоку от Тайваня. При таком развитии событий Китай победит, если потопит достаточное количество кораблей после чего США и их союзники уже не смогут гарантировать безопасный доступ к портам Тайваня. А Вашингтон и его сателлиты одержат верх, если им удастся обнаружить и потопить большую часть китайских подводных лодок.

В своей статье для журнала The Warzone, опубликованной в ноябре 2021 года, журналист и военный эксперт Кевин Нунан отмечает, что военно-морские силы Соединенных Штатов могут оказаться не готовы эффективно противостоять угрозе высокотехнологичных конвенциональных подводных лодок НОАК.По мнению Нунана, после окончания "холодной войны" американские ВМС так и не смогли адаптировать свой потенциал противолодочной обороны к действиям на мелководье, что может обеспечить Китаю преимущество в Тайваньском проливе, глубина которого в среднем не превышает 60 метров.

Кроме того, пишет эксперт, небольшие конвенциональные подводные лодки издают более слабые акустические сигналы, что затрудняет их обнаружение. Таким образом, китайские подводные лодки, по сути, будут действовать в своих внутренних водах Тайваньского пролива, что обеспечит им преимущество на поле боя. Он отмечает, что китайские военные прекрасно умеют прятать свои подлодки в фоновом шуме гражданских торговых судов, что также затрудняет их обнаружение и соответственно поражение.

 Благодаря возможностям массового производства китайские подводные лодки класса "Юань" стали самыми многочисленными в мире субмаринами с воздухонезависимыми (анаэробными) силовыми установками, пишет Naval News.  Не исключено, что в августе 2022 года ВМС НОАК уже задействовали подводные лодки типа 039C в военных учениях у берегов Тайваня, имитируя блокаду самоуправляемого острова.

Принимая во внимание все вышеуказанные проблемы, эксперты Гудзоновского института в своем докладе, опубликованном в июле текущего года, отмечают, что Соединенным Штатам необходимо срочно менять свой подход к ведению подводной войны, делая упор на использование безэкипажных судов. По мнению авторов отчета, это позволит Вашингтону и его союзникам использовать активные гидролокаторы и отслеживать все более незаметные китайские подводные лодки, не подвергая свои корабли опасности встречного обнаружения.

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Последняя модификация китайской субмарины класса "Юань" Type-039 (на снимке) имеет характерный изогнутый парус. Это сделано для того, чтобы уменьшить заметность подлодки при наведении на нее активных гидролокаторов. (Источник фото: Military-Wiki / Naval News)

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