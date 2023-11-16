В последнее время на Западе все чаще звучат слова о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) — это "бумажный тигр", и поэтому не стоит беспокоиться о нападении Пекина на Тайвань. Об этом пишет Грант Ньюшем - отставной офицер морской пехоты США и бывший американский дипломат. Он является автором книги "Когда нападет Китай: Предупреждение для США.

НОАК намного эффективнее, чем готов признать Вашингтон. Китайской армии всего лишь достаточно оказаться в нужное время и в нужном месте, чтобы вышвырнуть США из Индо-Тихоокеанского региона И только Си Цзиньпин знает наверняка, что он собирается делать вместе с НОАК. Photo: hinese Central Television CCTV

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Более того, многие американские политики и военные стратеги считают, что у Соединенных Штатов есть достаточно времени, чтобы подготовиться, прежде чем НОАК станет реальной угрозой, а не просто "соперником, приближающимся по силе к США". Каковы проблемы НОАК? Назовем лишь некоторые из них: отсутствие боевого опыта, коррупция, слишком много "единственных детей" в войсках. Китайские военно-морские силы не умеют вести боевые действия в дальних акваториях и не способны освоить "амфибийные операции" - якобы самые сложные и трудные из всех военных операций.

Даже само китайское руководство жалуется на "болезнь мирного времени". Народно-освободительная армия Китая уже несколько десятилетий не вела войны. Слишком много высших офицеров не могут справиться с требованиями современной высокотехнологичной войны. Возможно, это и так. Но за последние 30 лет Китайская Народная Республика провела самое масштабное и быстрое наращивание военной мощи со времен Второй мировой войны. Оборонные бюджеты Китая значительно превышают заявленные им 220 миллиардов долларов США и, возможно, превосходят оборонные расходы Америки.

По своей численности военно-морской флот НОАК уже превосходит ВМС США, и этот разрыв будет только расти. На каждый корабль, спущенный на воду ВМС США, Китай вводит в строй пять судов подобного класса. Помимо этого, Пекин разворачивает в море большее количество снарядов и ракет. По своей численности военно-морской флот НОАК уже превосходит ВМС США, и этот разрыв будет только расти. На каждый корабль, спущенный на воду ВМС США, Китай вводит в строй пять судов подобного класса. Помимо этого, Пекин разворачивает в море большее количество снарядов и ракет.

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Не меньшее внимание Пекин уделяет своим военно-воздушным и сухопутным армиям, а также средствам кибернетической и радиоэлектронной борьбы. Его ракетный потенциал, включая гиперзвуковое оружие, уже давно превзошел возможности США. Наращивание Пекином ядерного арсенала даже заставило обеспокоиться китайских экспертов. А ведь долгие годы они не обращали на это никакого внимания.

“Широко открытые глаза”

Китай знает о своих проблемах, но ставит перед собой четкие цели. Задача номер один - разгромить вооруженные силы США. И для достижения своих целей он упорно тренируется. Его корабли - далеко не ржавые консервные банки. Они не сталкиваются с другими кораблями и не загораются на причалах. Да, Народно-освободительной армии Китая будет очень трудно атаковать скажем Де-Мойн, штат Айова (город в центральной части США), но дело не в этом.

Разумеется, боевая мощь Китая в обычной конвенциальной войне - или "проецирование силы" - стремительно снижается на расстоянии, допустим, в 1000 миль от китайских границ. Но его ракеты наземного базирования легко достигают Гуама и Гавайских островов. Кроме того, Китай все чаще использует корабли и самолеты, совершая дальние операции в Тихом океане и даже за его пределами.

Китай создает целую систему портов и аэродромов, к которым он имеет доступ по всему миру. Он строит большое количество кораблей и самолетов-заправщиков, а также транспорт класса long-range, необходимые для глобального проецирования силы - примерно то же самое, что делают американцы. Пройдет каких-то пять-десять лет, и будет трудно сохранять оптимизм, считает американский эксперт. А ведь "бумажный тигр" де-факто установил контроль над Южно-Китайским морем всего шесть-семь лет назад.

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Китай транслирует по телевидению пуски баллистических ракет по "учебным" районам вокруг Тайваня и в исключительной экономической зоне Японии в префектуре Окинава, 4 августа 2022 года. Photo: hinese Central Television CCTV /Weibo

Военно-морской флот Соединенных Штатов может проходить через этот район, как и ВВС США, и даже проводить там учения. Но это все равно, что полицейский патруль Нью-Йорка прошел бы через Таймс-сквер в былые времена, пока мэр Джулиани не навел там порядок. Полицейские фактически контролировали только ту территорию, на которой, собственно, и находился их департамент. Стоило им закончить патрулирование, как тут же появлялись "плохие парни" и брали все под свой контроль.Уже сегодня Народно-освободительная армия Китая ведет скрытое ("эскортное") сопровождение американских кораблей и самолетов в Южно-Китайском море.

Хорошо бывает только раз

Все еще считаете, что США не о чем беспокоиться? В один прекрасный день эсминец ВМС США окажется в зоне поражения десятка противокорабельных ракет, несущихся к нему на гиперзвуковой скорости, и у капитана будет всего 12 секунд для реагирования. Возможно, в последние мгновения своей жизни он поймет, что НОАК —далеко не бумажный тигр и не простой соперник "приближающийся по уровню к США".

При анализе Народно-освободительной армии Китая необходимо учитывать следующее: Вооруженные силы Китая могут быть весьма эффективными, если нанесут точный удар в нужном месте и в нужное время. Вспомните Фолклендскую войну 1982 года. Британцы выигрывали у аргентинцев практически по всем параметрам. Аргентинская боевые машины были устаревшими, а многие бойцы - "новобранцами".

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Тем не менее, аргентинцы почти победили. И они бы победили, если бы еще несколько 500-фунтовых бомб и торпед сработали и потопили корабли британского флота. Британцам же повезло, что в то время пост премьер-министра занимала Маргарет Тэтчер. Фолкленды находятся на расстоянии свыше 320 километров от побережья Аргентины в самой близкой точке. Тайвань находится всего в 140 километрах от материковой части Китая.

..Китай не собирается нападать на Де-Мойн

Если вы хотите захватить именно Тайвань, а не Де-Мойн, то все намного проще. И атака на Тайвань будет не просто десантом. Нападение будет включать в себя массированные и точные ракетные обстрелы, тотальный контроль воздушного и морского пространства, агрессивную электронную и кибернетическую войну. Будут оборваны кабели связи, отключится Интернет. Пятая колонна устроит хаос. И все это будет подразумевать для США опасность ядерной войны.

Конечно, Си Цзиньпин предпочел бы вернуть Тайвань, не вступая в бой, но в повестке дня есть вариант применения силы, и Си об этом заявил. Удобно - но очень опасно - исходить из того, что Си и китайцы недостаточно хороши, или слишком напуганы, или просто блефуют - а именно такое мнение наиболее распространено в Вашингтоне и даже в Тайбэе.

В этом можно усмотреть ту же снисходительность, что и в 1950 году, когда эксперты - причем не только в штабе генерала Дугласа Макартура - утверждали: "Они (НОАК) никогда не перейдут Ялу". Но они перешли. И никто никогда не слышал, чтобы ветераны Корейской войны говорили, что хотели бы снова сразиться с китайцами.

Казалось бы, морские пехотинцы Соединенных Штатов, как никто другой, должны разбираться в этом. По воспоминаниям одного из бывших американских морпехов, в 2016 году они лишь в недоумении закатывали глаза при мысли о том, что китайский морской спецназ и амфибийные подразделения ВМС США (MEU/ARGs) скоро начнут курсировать в Индо-Тихоокеанском регионе. Правда, не как союзники США.

Они не посмеют напасть на США? Имитация китайского вторжения на Тайвань. Изображение: Facebook

ВМС Китая стремительно наращивают производство десантных кораблей и при желании могут развернуть две-три аналогичные десантные оперативные группы.

Теперь, что касается отсутствия у НОАК опыта ведения боевых действий... Это можно компенсировать грамотной боевой подготовкой. Не следует также забывать, что ветеранов боевых действий в армии США становится все меньше и меньше. И никто из них не имеет боевого опыта борьбы с высококлассным противником, в том числе и на море. Воевать с иракцами и талибами — это не то же самое, что воевать с современным соперником. И, откровенно говоря, те кампании на Ближнем Востоке были совсем не так успешны, как об этом заявляют в Пентагоне.

Следует также признать, что Китай на протяжении десятилетий ведет некинетическую войну против Соединенных Штатов и стран Запада. Политическая война, экономическая война, пропаганда, захват элит, кибератаки, шпионаж, химическое (фентанил) и биологическое оружие (Covid?) - все это является элементами "неограниченной войны" Китая. Все это призвано ослабить противника, подорвать его волю и способность к сопротивлению. Кинетическая война применяется только в случае необходимости, чтобы довести дело до конца.

У США закончились союзники?

Да, вроде как есть, и то, что у Америки есть союзники, является большим плюсом, даже если их вооруженные силы неравнозначны, а политические интересы не всегда совпадают, пишет Грант Ньюшем. Но союзники есть и у Китая есть: Российская Федерация, Северная Корея, Иран, Венесуэла, Никарагуа, Куба. Да и большая часть Глобального Юга, как минимум, симпатизирует Китайской Народной Республике.

Возможно, для Пекина это не самые "дружелюбные" страны, не всегда лучшие друзья, но вместе они могут создать для США и их партнеров большие проблемы. И на данный момент их стратегические интересы совпадают. Это могут подтвердить японцы, которых регулярно "харасят" российские и китайские самолеты и беспилотники.

А, недавно Китай через Иран и его ставленников ХАМАС и "Хезболлу" заставил Соединенные Штаты и американские вооруженные силы "намотаться" на очередную ближневосточную ось - в ущерб своим интересам в Индо-Тихоокеанском регионе. В пользу НОАК говорят и другие факторы:

Соединенные Штаты не хотят сокращать экономическую зависимость от КНР, включая многие необходимые для оборонного производства страны. К тому же Уолл-стрит и американский бизнес-класс продолжают снабжать китайскую компартию конвертируемой валютой на несколько сотен миллиардов в год - фактически финансируя страну (в том числе НОАК), которая пытается вытеснить США, для начала, из Индо-Тихоокеанского региона. Впрочем, вернемся к сути вопроса - не стоит недооценивать китайцев и Народно-освободительную армию.

Америка не впервые недооценивает противника:

"Саддам Хусейн не нападет на Кувейт".

"Как только США возьмут Багдад, все будет хорошо".

"Путин не решится на операцию на Украине? Он не посмеет".

"Китаю не собирается строить "голубой флот".

"Пекин просто хочет вести бизнес и делать деньги".

Корабль ВМС Китая отправляется из города Владивосток для совместного патрулирования с ВМФ России. Изображение представлено информационным агентством ТАСС

Только Си знает наверняка

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Никто, кроме Си Цзиньпина, не знает, что он сделает дальше. Но США следует готовиться к худшему - и делать это нужно уже сейчас. Следует помнить, что вооруженные силы КНР просто должны быть достаточно хороши, чтобы сделать определенную вещь в определенное время в определенном месте. А китайское правительство должно быть готово понести экономическое наказание и выдержать политический удар. В этом контексте КНР остается лишь выбрать место и время - и рассчитывать на то, что Соединенные Штаты продолжат себя убеждать в том, что Китай не посмеет на них напасть.