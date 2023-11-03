США могут развернуть в Южной Корее 180 ядерных боеголовок для сдерживания КНДР и успокоения Сеула
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По мере того, как Северная Корея все больше склоняется к применению ядерного оружия на фоне растущей поддержки верховного лидера КНДР Ким Чен Ына со стороны России и Китая, Сеул хотел бы получить "получить исчерпывающее разъяснение" от Вашингтона касательно "ядерного зонтика США".
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К такому выводу пришли авторитетная американская корпорация RAND и южнокорейский Институт политических исследований "Асан" - два крупнейших мировых аналитических центра.
Обе организации недавно выпустили совместное исследование "Варианты укрепления ядерной безопасности Республики Корея", в котором описаны и проанализированы варианты действий РК и США, способные вернуть южнокорейцам чувство безопасности. В противном случае, считают эксперты, Сеул окажется перед лицом растущего давления внутри страны, побуждающего его к разработке собственного ядерного потенциала.
Пару лет назад издание EurAsian Times опубликовало статью о зависимости настроений южнокорейцев от действий КНДР. Учитывая регулярные ракетные испытания и жесткую позицию Северной Кореи в отношении ядерных боеприпасов, различные опросы общественного мнения, проводившиеся в последние годы, отражают очевидное желание южнокорейцев воплотить в жизнь свой вариант атомного оружия.
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По мнению профессора Чун Ин Муна, ранее занимавшего должность советника по национальной безопасности и международным делам тогдашнего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, в его РК существуют две "школы мысли", направленные на создание собственного ядерного оружия.
Первая - "телеологическая школа" - преследует цель создания ядерного оружия как средства обеспечения "ядерного суверенитета", исходя из логики "ядерное оружие ради ядерного оружия".
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Другая школа - "инструменталистская", которая, судя по всему, имеет заметное преимущество, - выступает за создание "условно-независимого" ядерного потенциала, исходя из соображений укрепления доверия к расширенному ядерному сдерживанию США. Теоретики этой школы выступают за передислокацию американского тактического ядерного оружия или за совместное использование ядерных ресурсов Южной Кореи и Соединенных Штатов.
Следует отметить, что между США и Южной Кореей существует союз безопасности, в рамках которого на территории страны находятся американские вооруженные силы, и Сеул, как и Япония должны находиться под "ядерным зонтиком" США. Собственно, до 1991 года так и было. На территории полуострова находилось американское ядерное оружие - точнее, 951 тактическая ядерная боеголовка.
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Решение Вашингтона вывезти ядерные боеприпасы из Южной Кореи объяснялось тем, что у Северной Кореи на тот момент не было ядерного оружия и она была участником ДНЯО, поэтому применение тактического ядерного оружия против неядерной страны было бы нецелесообразно.
Но так как после выхода Северной Кореи из ДНЯО в 1994 году и разработки Сеулом ядерного оружия ситуация кардинально изменилась, южнокорейские консерваторы выступают за повторную поставку американского тактического ядерного оружия. В противном случае они призывают создать собственный атомный арсенал.
Суть этой концепции заключается в том, что без ядерного оружия Южная Корея рано или поздно станет рабом ядерной Северной Кореи. Сеул должна получить ядерное оружие, чтобы установить баланс сил как на Корейском полуострове, так и в регионе. Тем самым Южная Корея также станет надежной "средней державой", обладающей ядерным потенциалом, способным предотвратить начало конфликта.
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То, что Южная Корея обладает необходимыми ресурсами для создания ядерного оружия, ни у кого на Западе не вызывало сомнений еще во времена президентства Пак Чун Хи. Хотя уже тогда администрация Никсона рассматривала возможность сокращения американского присутствия на полуострове в соответствии с Гуамской доктриной (1969 года). В ней говорилось, что впредь США намерены оказывать союзникам больше экономической помощи и поддержки в обеспечении безопасности, а чем держать в них американские войска.
Кстати, в 2004 году Сеул сообщил Международному агентству по атомной энергии, о своих попытках обогащения урана, предпринятых до 2000 года. В 1979-1981 годах в РК проводились работы по химическому обогащению урана, в 1982 году было выделено небольшое количество плутония, в 2000 году проводились эксперименты по обогащению урана, а в 1983-1987 годах были попытки изготовления боеприпасов с обедненным ураном.
Профессор Мун отметил, что в 2016 году бывший президент Федерации американских ученых Чарльз Фергюсон заявил, что запасов южнокорейского плутония на полигоне Вольсон достаточно для изготовления 4330 бомб. (Он исходил из консервативной оценки - для изготовления ядерной бомбы первого поколения потребуется около 6 кг плутония).
Мун также процитировал слова профессора ядерной инженерии Сеульского национального университета Су Кун Юля, который утверждал, что "у Южной Кореи достаточно плутония для производства 5 тысяч ядерных боеголовок мощностью до 100 килотонн. Если мы (Южная Корея) захотим встать на ноги и объединим наши усилия, то сможем создать ядерное оружие за шесть месяцев при инвестициях в один миллиард долларов".
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Договор о взаимной обороне между США и Республикой Корея
Южная Корея не стала развивать свою ядерную программу только благодаря давлению со стороны США. В 1953 году Вашингтон заключил с Сеулом договор об взаимной обороне (Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea). В соответствии с этим соглашением Соединенные Штаты размещают в Республике Корея порядка 30 тысяч американских военнослужащих (больше, чем в любой другой стране, за исключением Германии и Японии) и готовят их к защите РК в случае любого серьезной атаки со стороны КНДР.
Не маловажную роль в этом вопросе играет постоянные заверения Вашингтона в том, что Южная Корея находится под ядерным зонтиком США и ей незачем тратить силы и средства на создание собственного ядерного оружия. Об этом говорилось в совместной программе США и Республики Корея за 2009 год. Это же в очередной раз было озвучено на консультативной встрече по безопасности между министром обороны Соединенных Штатов и его южнокорейским коллегой в 2022 году.
Посол Соединенных Штатов в Сеуле Филип Голдберг также утверждал, что приверженность США расширенному ядерному сдерживанию является незыблемой и не должна вызывать у РК никаких сомнений.
Здесь стоит отметить, что ядерное сдерживание ("предотвращение применения противником ядерного оружия") бывает двух видов: прямое и расширенное. Под прямым сдерживанием подразумеваются усилия страны по самообороне. Под прямым сдерживанием подразумеваются усилия страны по самообороне. Расширенное ядерное сдерживание — это когда обычное ядерное оружие предполагается использовать для сдерживания и других враждебных актов. Такое обязательство нередко называют "ядерным зонтиком".
Расширенное сдерживание также служит инструментом нераспространения, поскольку избавляет союзников и партнеров от необходимости разрабатывать или закупать и развертывать свои ядерные арсеналы. Таким образом, "американский ядерный зонтик" — это гарантия Соединенных Штатов своим союзникам о защите последних от угрозы применения ядерного оружия, с применением Вашингтоном национальных средств ядерного сдерживания.
Короче говоря, когда речь заходит о Южной Корее, гарантии США предполагают, что любые ядерные разработки со стороны Сеула "излишни и нежелательны". И если некоторые южнокорейцы все же хотели бы иметь свой ядерный потенциал и свои ядерные силы, то это объясняется их озабоченностью "уровнем стратегической двусмысленности ядерного зонтика США". Согласно исследованию Rand-Asan, эти люди ставят под сомнение действующие обязательства США и хотели бы получить более серьезные гарантии, поскольку "Соединенные Штаты до сих пор толком не разъяснили свою позицию по "ядерному зонтику".
Поэтому эксперты в своем докладе перечисляют возможные варианты действий Южной Кореи и США по корректировке политики и мер, направленных на повышение стратегической ясности американского "ядерного зонтика". "Это должно убедить Республику Корея в том, что с северокорейской ядерной угрозой можно справиться, не прибегая к развертыванию своего ядерного арсенала с потенциально серьезными издержками для Сеула, Вашингтона и режима нераспространения", - говорится в документе.
Авторы доклада обращают внимание на существенные различия между ядерным сдерживанием и гарантиями ядерной безопасности. В нем приводится формулировка Дениса Хили, министра обороны Великобритании времен холодной войны, известная как "Теорема Хили", которая показывает, насколько сложным являются гарантии расширенного ядерного сдерживания. Теорема гласит: "Для сдерживания Советского Союза требуется всего пять процентов доверия к американскому ответному удару, но девяносто пять процентов чтобы успокоить европейцев".
В исследовании говорится, что американский "ядерный зонтик" требует от Южной Кореи слепого доверия к обязательствам США, которые не содержат четкого описания их содержания и сферы применения.
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Южнокорейцы, пишут авторы доклада, не испытывают достаточной уверенности, поскольку "Соединенные Штаты, похоже, не предпринимают никаких действий, чтобы помешать Северной Корее в наращивании качественных и количественных аспектов ядерной угрозы, включая средства доставки". "Уход США из Афганистана стал серьезным потрясением для Сеула". "Военные угрозы Северной Кореи в адрес РК и США становятся все более агрессивными", "Россия и Китай отказывают Совету Безопасности ООН в принятии мер против северокорейских ракетных испытаний и производства ядерного оружия".
Таким образом, эксперты в своем докладе рекомендуют принять меры, которые заставят южнокорейцев воспринимать укрепление ядерного "зонтика" США как более заметное и надежное. Необходимо, чтобы США " достигли стратегической ясности, подобной усилиям, предпринятым Соединенными Штатами в НАТО в 1960-х годах".
Из всех мер, предлагаемых в докладе Rand-Asan, наиболее любопытной представляется та, которая обязывает США выделить около 180 единиц ядерного оружия для обеспечения безопасности Южной Кореи.
"Республика Корея и Соединенные Штаты могли бы использовать подход, состоящий из четырех последовательных шагов, чтобы установить определенный паритет с ядерной угрозой Северной Кореи и добиться замораживания производства ядерного оружия в КНДР", - говорится в документе.
Вот эти "четыре интересные пункта":
- Модернизировать или построить новые хранилища тактического ядерного оружия США в Южной Корее.
- Нацелить на Северную Корею все или по крайней мере часть ядерного арсенала американских подводных лодок с баллистическими ракетами, действующих в Тихом океане.
- Модернизировать за счет Южной Кореи около 100 единиц американского тактического ядерного оружия, которое в противном случае Соединенные Штаты планируют утилизировать. Это оружие может храниться в США, но будет предназначено для поддержки Сеула и может быть быстро развернуто в Южной Корее.
- Разместить в Южной Корее ограниченное количество американского тактического ядерного оружия, которое будет храниться в подготовленных для этого хранилищах.
Авторы доклада подчеркивают, что "если этот вариант будет реализован в том виде, как описано выше, то в ближайшие несколько лет безопасность Южной Кореи будет обеспечиваться примерно 180 единицами американского ядерного оружия". При этом "возможно, от восьми до 12 ядерных бомб B61 могут быть размещены в Южной Корее как в чисто символических, так и в оперативных целях".
Однако в докладе признается, что вышеуказанное предложение крайне сложно реализовать, хотя именно оно, "может быть", окажет наибольшее положительное влияние на ядерную безопасность Южной Кореи и "позволит избежать ощущения, что Сеул нуждается в создании собственного ядерного арсенала".
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