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США могут развернуть в Южной Корее 180 ядерных боеголовок для сдерживания КНДР и успокоения Сеула

В противном случае Сеул заявил о готовности создать собственное ядерное оружие всего за шесть месяцев и инвестициях в один миллиард долларов
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По мере того, как Северная Корея все больше склоняется к применению ядерного оружия на фоне растущей поддержки верховного лидера КНДР Ким Чен Ына со стороны России и Китая, Сеул хотел бы получить "получить исчерпывающее разъяснение" от Вашингтона касательно "ядерного зонтика США".

Если Соединенные Штаты в ближайшее время не разместят на территории Южной Кореи тактические ядерные ракеты, то Сеул инициирует программу создания своего ядерного оружия. Сеул заявил что при инвестициях в один миллиард долларов через шесть месяцев он создаст собственную ядерную бомбу.

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К такому выводу пришли авторитетная американская корпорация RAND и южнокорейский Институт политических исследований "Асан" - два крупнейших мировых аналитических центра.

Обе организации недавно выпустили совместное исследование "Варианты укрепления ядерной безопасности Республики Корея", в котором описаны и проанализированы варианты действий РК и США, способные вернуть южнокорейцам чувство безопасности. В противном случае, считают эксперты, Сеул окажется перед лицом растущего давления внутри страны, побуждающего его к разработке собственного ядерного потенциала.

Пару лет назад издание EurAsian Times опубликовало статью о зависимости настроений южнокорейцев от действий КНДР. Учитывая регулярные ракетные испытания и жесткую позицию Северной Кореи в отношении ядерных боеприпасов, различные опросы общественного мнения, проводившиеся в последние годы, отражают очевидное желание южнокорейцев воплотить в жизнь свой вариант атомного оружия.

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По мнению профессора Чун Ин Муна, ранее занимавшего должность советника по национальной безопасности и международным делам тогдашнего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, в его РК существуют две "школы мысли", направленные на создание собственного ядерного оружия.

Первая - "телеологическая школа" - преследует цель создания ядерного оружия как средства обеспечения "ядерного суверенитета", исходя из логики "ядерное оружие ради ядерного оружия".

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Другая школа - "инструменталистская", которая, судя по всему, имеет заметное преимущество, - выступает за создание "условно-независимого" ядерного потенциала, исходя из соображений укрепления доверия к расширенному ядерному сдерживанию США. Теоретики этой школы выступают за передислокацию американского тактического ядерного оружия или за совместное использование ядерных ресурсов Южной Кореи и Соединенных Штатов.

Следует отметить, что между США и Южной Кореей существует союз безопасности, в рамках которого на территории страны находятся американские вооруженные силы, и Сеул, как и Япония должны находиться под "ядерным зонтиком" США. Собственно, до 1991 года так и было. На территории полуострова находилось американское ядерное оружие - точнее, 951 тактическая ядерная боеголовка.

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Решение Вашингтона вывезти ядерные боеприпасы из Южной Кореи объяснялось тем, что у Северной Кореи на тот момент не было ядерного оружия и она была участником ДНЯО, поэтому применение тактического ядерного оружия против неядерной страны было бы нецелесообразно.

Но так как после выхода Северной Кореи из ДНЯО в 1994 году и разработки Сеулом ядерного оружия ситуация кардинально изменилась, южнокорейские консерваторы выступают за повторную поставку американского тактического ядерного оружия. В противном случае они призывают создать собственный атомный арсенал.

Суть этой концепции заключается в том, что без ядерного оружия Южная Корея рано или поздно станет рабом ядерной Северной Кореи. Сеул должна получить ядерное оружие, чтобы установить баланс сил как на Корейском полуострове, так и в регионе. Тем самым Южная Корея также станет надежной "средней державой", обладающей ядерным потенциалом, способным предотвратить начало конфликта.

Лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын (в центре) показывает пальцем на карту Южной Кореи, председательствуя на состоявшемся накануне расширенном заседании Центральной военной комиссии правящей Трудовой партии Кореи. (Korea Central Telegraphic Agency, KCNA)

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То, что Южная Корея обладает необходимыми ресурсами для создания ядерного оружия, ни у кого на Западе не вызывало сомнений еще во времена президентства Пак Чун Хи. Хотя уже тогда администрация Никсона рассматривала возможность сокращения американского присутствия на полуострове в соответствии с Гуамской доктриной (1969 года). В ней говорилось, что впредь США намерены оказывать союзникам больше экономической помощи и поддержки в обеспечении безопасности, а чем держать в них американские войска.

Кстати, в 2004 году Сеул сообщил Международному агентству по атомной энергии, о своих попытках обогащения урана, предпринятых до 2000 года. В 1979-1981 годах в РК проводились работы по химическому обогащению урана, в 1982 году было выделено небольшое количество плутония, в 2000 году проводились эксперименты по обогащению урана, а в 1983-1987 годах были попытки изготовления боеприпасов с обедненным ураном.

Профессор Мун отметил, что в 2016 году бывший президент Федерации американских ученых Чарльз Фергюсон заявил, что запасов южнокорейского плутония на полигоне Вольсон достаточно для изготовления 4330 бомб. (Он исходил из консервативной оценки - для изготовления ядерной бомбы первого поколения потребуется около 6 кг плутония).

Мун также процитировал слова профессора ядерной инженерии Сеульского национального университета Су Кун Юля, который утверждал, что "у Южной Кореи достаточно плутония для производства 5 тысяч ядерных боеголовок мощностью до 100 килотонн. Если мы (Южная Корея) захотим встать на ноги и объединим наши усилия, то сможем создать ядерное оружие за шесть месяцев при инвестициях в один миллиард долларов".

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Договор о взаимной обороне между США и Республикой Корея

Южная Корея не стала развивать свою ядерную программу только благодаря давлению со стороны США. В 1953 году Вашингтон заключил с Сеулом договор об взаимной обороне (Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea). В соответствии с этим соглашением Соединенные Штаты размещают в Республике Корея порядка 30 тысяч американских военнослужащих (больше, чем в любой другой стране, за исключением Германии и Японии) и готовят их к защите РК в случае любого серьезной атаки со стороны КНДР.

Не маловажную роль в этом вопросе играет постоянные заверения Вашингтона в том, что Южная Корея находится под ядерным зонтиком США и ей незачем тратить силы и средства на создание собственного ядерного оружия. Об этом говорилось в совместной программе США и Республики Корея за 2009 год.  Это же в очередной раз было озвучено на консультативной встрече по безопасности между министром обороны Соединенных Штатов и его южнокорейским коллегой в 2022 году.

Посол Соединенных Штатов в Сеуле Филип Голдберг также утверждал, что приверженность США расширенному ядерному сдерживанию является незыблемой и не должна вызывать у РК никаких сомнений.

Здесь стоит отметить, что ядерное сдерживание ("предотвращение применения противником ядерного оружия") бывает двух видов: прямое и расширенное. Под прямым сдерживанием подразумеваются усилия страны по самообороне. Под прямым сдерживанием подразумеваются усилия страны по самообороне. Расширенное ядерное сдерживание — это когда обычное ядерное оружие предполагается использовать для сдерживания и других враждебных актов. Такое обязательство нередко называют "ядерным зонтиком".

Расширенное сдерживание также служит инструментом нераспространения, поскольку избавляет союзников и партнеров от необходимости разрабатывать или закупать и развертывать свои ядерные арсеналы. Таким образом, "американский ядерный зонтик" — это гарантия Соединенных Штатов своим союзникам о защите последних от угрозы применения ядерного оружия, с применением Вашингтоном национальных средств ядерного сдерживания.

Северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-15

Короче говоря, когда речь заходит о Южной Корее, гарантии США предполагают, что любые ядерные разработки со стороны Сеула "излишни и нежелательны". И если некоторые южнокорейцы все же хотели бы иметь свой ядерный потенциал и свои ядерные силы, то это объясняется их озабоченностью "уровнем стратегической двусмысленности ядерного зонтика США". Согласно исследованию Rand-Asan, эти люди ставят под сомнение действующие обязательства США и хотели бы получить более серьезные гарантии, поскольку "Соединенные Штаты до сих пор толком не разъяснили свою позицию по "ядерному зонтику".

Поэтому эксперты в своем докладе перечисляют возможные варианты действий Южной Кореи и США по корректировке политики и мер, направленных на повышение стратегической ясности американского "ядерного зонтика". "Это должно убедить Республику Корея в том, что с северокорейской ядерной угрозой можно справиться, не прибегая к развертыванию своего ядерного арсенала с потенциально серьезными издержками для Сеула, Вашингтона и режима нераспространения", - говорится в документе.

Авторы доклада обращают внимание на существенные различия между ядерным сдерживанием и гарантиями ядерной безопасности. В нем приводится формулировка Дениса Хили, министра обороны Великобритании времен холодной войны, известная как "Теорема Хили", которая показывает, насколько сложным являются гарантии расширенного ядерного сдерживания. Теорема гласит: "Для сдерживания Советского Союза требуется всего пять процентов доверия к американскому ответному удару, но девяносто пять процентов чтобы успокоить европейцев".

В исследовании говорится, что американский "ядерный зонтик" требует от Южной Кореи слепого доверия к обязательствам США, которые не содержат четкого описания их содержания и сферы применения.

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Южнокорейцы, пишут авторы доклада, не испытывают достаточной уверенности, поскольку "Соединенные Штаты, похоже, не предпринимают никаких действий, чтобы помешать Северной Корее в наращивании качественных и количественных аспектов ядерной угрозы, включая средства доставки". "Уход США из Афганистана стал серьезным потрясением для Сеула". "Военные угрозы Северной Кореи в адрес РК и США становятся все более агрессивными", "Россия и Китай отказывают Совету Безопасности ООН в принятии мер против северокорейских ракетных испытаний и производства ядерного оружия".

Таким образом, эксперты в своем докладе рекомендуют принять меры, которые заставят южнокорейцев воспринимать укрепление ядерного "зонтика" США как более заметное и надежное. Необходимо, чтобы США " достигли стратегической ясности, подобной усилиям, предпринятым Соединенными Штатами в НАТО в 1960-х годах".

Из всех мер, предлагаемых в докладе Rand-Asan, наиболее любопытной представляется та, которая обязывает США выделить около 180 единиц ядерного оружия для обеспечения безопасности Южной Кореи.

"Республика Корея и Соединенные Штаты могли бы использовать подход, состоящий из четырех последовательных шагов, чтобы установить определенный паритет с ядерной угрозой Северной Кореи и добиться замораживания производства ядерного оружия в КНДР", - говорится в документе.

Вот эти "четыре интересные пункта":

  1. Модернизировать или построить новые хранилища тактического ядерного оружия США в Южной Корее.
  2. Нацелить на Северную Корею все или по крайней мере часть ядерного арсенала американских подводных лодок с баллистическими ракетами, действующих в Тихом океане.
  3. Модернизировать за счет Южной Кореи около 100 единиц американского тактического ядерного оружия, которое в противном случае Соединенные Штаты планируют утилизировать. Это оружие может храниться в США, но будет предназначено для поддержки Сеула и может быть быстро развернуто в Южной Корее.
  4. Разместить в Южной Корее ограниченное количество американского тактического ядерного оружия, которое будет храниться в подготовленных для этого хранилищах.

Ракеты расположены недалеко от главного входа на базу военно-воздушных сил США имени Ф. Э. Уоррена около города Шайенн, штат Вайоминг. Фотография предоставлена Creative Commons

Авторы доклада подчеркивают, что "если этот вариант будет реализован в том виде, как описано выше, то в ближайшие несколько лет безопасность Южной Кореи будет обеспечиваться примерно 180 единицами американского ядерного оружия". При этом "возможно, от восьми до 12 ядерных бомб B61 могут быть размещены в Южной Корее как в чисто символических, так и в оперативных целях".

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Однако в докладе признается, что вышеуказанное предложение крайне сложно реализовать, хотя именно оно, "может быть", окажет наибольшее положительное влияние на ядерную безопасность Южной Кореи и "позволит избежать ощущения, что Сеул нуждается в создании собственного ядерного арсенала".

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