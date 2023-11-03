После того, как армия обороны Израиля начнет наземное вторжение в Газу, перед ЦАХАЛ встанет сложная задача - пройти через "разветвленную и запутанную сеть подземных тоннелей", построенных ХАМАС около 15 лет назад и получивших название "метро Газы". Об этом пишет Гириш Линганна (Girish Linganna),эксперт в области обороны и аэрокосмической промышленности, директор компании ADD Engineering Components (Indias) Pvt Ltd и редактор-консультант издания Frontеer India industria and defense.

Подземные разборки: "Губчатые бомбы" ЦАХАЛа помогут обезвредить туннели исламистов под Газой. Для преодоления секретных лабиринтов ХАМАСа на поле боя отправляются роботы и беспилотные аппараты.

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Эта сеть лабиринтов, протяженностью в сотни километров и напичканная множеством ловушек, служит хранилищем ракет и боеприпасов, а также "тайным коридором" для перемещения активистов ХАМАС. Однако теперь Израиль для перемещения по запутанной сети туннелей под Газой планирует использовать новое оружие - "бомбы-губки".

Лабиринтная сеть пещер и туннелей

По имеющейся информации, в этих туннелях находятся более 200 заложников, захваченных ХАМАС во время октябрьской операции "Наводнение Аль-Аксы". Там же намерены найти убежище лидеры исламистов во время предстоящего наземного штурма ЦАХАЛ.

Эти туннели, построенные несколько десятилетий назад, сегодня служат не просто убежищами или укрытиями. Они являются неотъемлемой частью более широкой стратегии, направленной на подготовку почвы для проведения наземных засад против израильских военных. Многие из этих тоннелей проложены под гражданскими сооружениями, и как правило в этих же жилых постройках находятся их входы и выходы. Таким образом, пишет военный эксперт, Израилю крайне сложно наносить по ним удары, не подвергая себя риску международного осуждения.

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Что представляют собой туннели ХАМАС. Эксперты утверждают, что большинство туннелей имеют размеры не более 2 метров в высоту и 1 метр в ширину. Сооружение таких проходов занимает относительно немного времени. Хотя некоторые из них укреплены бетоном и металлом, они не отличаются особой оригинальностью конструкции. С другой стороны, некоторые подземные сооружения оснащены инженерными коммуникациями, например, системами электро-, тепло-, водоснабжения и вентиляцией. Они выполняют функции командных центров, зон отдыха, складов оружия. С помощью "метро Газы" бойцы ХАМАС могут проникнуть на территорию Израиля и даже добраться до "секретных" ракетных установок ЦАХАЛ. На отдельных участках, судя по сообщениям, имеется узкоколейная железнодорожная система, предназначенная для транспортировки оружия и строительных материалов.

Последние более-менее серьезные попытки разрушить эту сеть предпринимались в ходе операции "Защитный рубеж" в 2014 году. Однако с того времени "метро Газы". было значительно расширено и реконструировано.

Технология — "спанч-бомба"

Инновационные химические боеприпасы - "губчатые бомбы" - разработанные инженерами ЦАХАЛ не содержат взрывчатых веществ. В результате химической реакции происходит выброс "взрыв" пены, способной блокировать проемы и входы в туннели, затрудняя передвижение исламистов.

Армия обороны Израиля официально не комментирует использование "губчатых боеприпасов", при срабатывании которых происходит образование быстро расширяющегося и быстро затвердевающего пенообразного вещества. Тем не менее, израильские военные были замечены в использовании этих устройств во время учений в 2021 году на военной базе Цээлим в пустыне Негев, недалеко от границы с сектором Газа, где была построена макетная система подземных туннелей.

Принцип действия "губчатой бомбы"

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Эксперт считает, что "губчатая бомба" прежде всего разработана для того, чтобы свести к минимуму вероятность попадания солдат ЦАХАЛ в засаду во время их продвижения по туннелям - эффективно перекрывая проходы, которые ХАМАС может использовать для атак. "Губчатая бомба" - представляет собой пластиковый контейнер-резервуар, разделенный металлической перегородкой. В двух отделениях находятся два жидких компонента. Когда перегородка извлекается, жидкости смешиваются, и боец закладывает "бомбу" или бросает вперед по тоннелю. Когда перегородка извлекается, жидкости смешиваются и вступают в реакцию. В этот момент солдат "закладывает" боеприпас или бросает вперед, пишет Линганна.

Бойцы Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) в туннеле на юге сектора Газа, 19 мая 2023 года. По таким тоннелям перебрасываются ракеты и другое оружие CREDIT: MAHMUD HAMS/Agence France-Presse, AFP /Getty Images.

Для проведения разведки в тоннелях армией обороны Израиля были подготовлены специальные инженерные отряды. Бойцы этих формирований оснащены наземными и воздушными сенсорами, георадарами и специальными бурильными установками. Кроме того, они получили спецоборудование, позволяющее эффективно вести разведывательные операции глубоко под землей. Для работы "обычных" приборов ночного видения необходимо наличие какого-либо источника света. Такими источниками света могут быть Луна или звезды. По понятным причинам, в тоннелях естественное освещение отсутствует, поэтому военнослужащие ЦАХАЛ используют тепловизионные технологии, позволяющие "видеть" в кромешной темноте. Кроме того, специалисты ЦАХАЛ разработали новые радиостанции, способные работать в экстремальных условиях под землей.

Неправильное обращение с "губчатой бомбой" может привести к слепоте

Однако существуют определенные проблемы, связанные с использованием такого подземного " оружия". Губчатая бомба", технически являющаяся жидкой эмульсией, сопряжена с риском неумелого обращения. Известны случаи, когда израильские военнослужащие теряли зрение из-за "некорректной" работы с этим боеприпасом. Кроме того, ЦАХАЛ может использовать роботов и беспилотные дроны для навигации по туннелям, однако, эксплуатация такой техники под землей сопряжена с определенными трудностями, считает Линганна.

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Некоторые такие роботы управляются через сетевой кабель, другие - с помощью обычных радиоволн. Однако при использовании беспроводной связи потребуется несколько сквозных ретрансляторов, поскольку под землей уровень радиосигнала быстро деградирует. Репитеры — это устройства или компоненты сети, которые принимают, усиливают и ретранслируют сигналы для увеличения дальности и зоны покрытия сети. Они широко используются в телекоммуникациях и беспроводной связи для увеличения мощности сигнала, снижения его затухания или влияния помех.

Микродроны и Throwbots – "забрасываемые роботы"

Кроме того, для наблюдения могут быть использованы микродроны, достаточно миниатюрные, чтобы поместиться на ладони, впрочем, они также "весьма уязвимы" при использовании под землей из-за деградации сигнала. Израильская технологическая компания Roboteam разработала IRIS - небольшой забрасываемый беспилотник с возможностью дистанционного управления. Эксперт сообщает, что дрон перемещается с помощью относительно крупных колес. Такие беспилотники с помощью метательной системы забрасываются в заданные районы, где проводят разведку или выполняют иные поставленные задачи

Колесный беспилотник IRIS, получивший в спецназе ЦАХАЛа название Throwbot или "метательный робот", может доставляться в заданную точку и дистанционно передавать изображение оператору, находящемуся в безопасном месте. Некоторые варианты таких аппаратов могут оснащаться взрывчаткой на случай обнаружения живой силы противника.

Наряду с IRIS израильская компания Roboteam также разработала "микротактического наземного робота" (MTGR) - роботизированную систему, способную самостоятельно подниматься по лестнице и рассчитанную на военное применение в зданиях или пещерах.

Боевые действия под землей

Движение ХАМАС в своей общей военной стратегии активно использует методы подземной войны.

Джон Спенсер, бывший майор армии США, возглавляющей программу по изучению военных операций в городе в Институте современной войны в Вест-Пойнте, считает, что "боевые действия под землей" больше похожи на подводную войну, чем на классические боевые операции на улицах и в зданиях населенных пунктов. Оборудование и оружие, которое отлично работает на поверхности, малоэффективно в подземных условиях. Для обеспечения хорошей видимости, нормального дыхания, навигации, картографии, связи и использования летального оружия в подземных условиях требуются особые инструменты.

"Метро Газы": боец ХАМАС перед входом в одну из сетей туннелей группировки в лагере Магази в центральной части сектора Газа. Изображение представлено Screengrab / BBC

Перед руководством ЦАХАЛ стоит непростая задача - ликвидировать туннели, например, залить их бетоном, как это делалось в случае с подземными ходами, прорытыми "Хезболлой" на севере страны. В качестве альтернативного варианта предлагается поддерживать тоннели в "рабочем состоянии", постепенно зачищая их от активистов ХАМАС, что еще сложнее, поскольку они постоянно перемещаются по своему "метро" в поисках заложников. Традиционные военные методы, такие как использование взрывчатки для разрушения туннелей или затопление для вывода их из строя, в данном случае, скорее всего, нецелесообразны, подводит итог Гириш Линганна.