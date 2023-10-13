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События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты

Раннее Израиль и Запад неоднократно оказывали помощь и поддержку палестинцам в секторе Газа, пытаясь "усыпить" или "задобрить" ХАМАС, но теперь это в прошлом
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Главный урок, который должен извлечь Израиль из действий, совершенных членами ХАМАС в минувшие выходные, прост: с группировкой ХАМАС невозможно договориться.  Об этом пишут бывший сотрудник Пентагона *Стивен Брайен и аналитик по оборонной политике Соединенных Штатов **Шошана Брайен, в своей совместной статье, опубликованной в журнале Asia Times.События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — нужен новый подход. Ранее Израиль и страны Запада, включая Соединеные Штаты, неоднократно оказывали помощь и поддержку населению сектора Газа, пытаясь "усыпить" или "задобрить" ХАМАС, но теперь эти дни в прошлом На снимке клубы дыма поднимаются над жилыми районами Израиля, в то время как над головой звучат сирены на фоне ракетных обстрелов ХАМАС из сектора Газа. Изображение представлено онлайн изданием Asia Times Files /IMAGO / NDTV Screengrab.

На протяжении десятилетий Израиль пытался решить проблему ХАМАС и Палестинской автономии (ПА), используя метод "кнута и пряника" то есть сочетая, с одной стороны, стимулирование, а с другой - контролируемые военные действия. Крупные атаки, в том числе ракетный обстрел сектора Газа в мае прошлого года, сопровождались ответными ударами, обычно с применением боевой авиации, и последующим прекращением огня, нередко при посредничестве Египта.

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Когда спонсируемые Ираном бойцы ХАМАС разворачивали свое вооружение на Западном берегу реки Иордан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводила наземные операции в Дженине и Наблусе.

В случае с "Хезболлой" в прошлом году Израиль согласился при посредничестве Соединенных Штатов заключить соглашение о демаркации морской границы между двумя странами, позволяющее Ливану также заниматься добычей природного газа и получать финансовую выгоду, большая часть которой достанется "Хезболле", управляющей правительством в Бейруте.

Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал разведслужб и армии Израиля

В случае с "Хезболлой" в прошлом году Израиль согласился при посредничестве Соединенных Штатов заключить соглашение о демаркации морской границы между двумя странами, позволяющее Ливану также заниматься добычей природного газа и получать финансовую выгоду, большая часть которой достанется "Хезболле", управляющей правительством в Бейруте,пишет. И все это ради того, чтобы погасить огонь, способный разжечь пожар войны по всей Азии.

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Такая политика обусловлена сразу несколькими аспектами. Первый — это "мировое общественное мнение", в большей степени, разумеется, мнение американского правительства, которое может отвернуться от Израиля, если Тель-Авив не ответит на террор в соответствии с общепринятыми западными стандартами. При этом Израиль исходил из того, что любая военная реакция должна быть молниеносной, дабы не допустить ответных действий, как со стороны союзников и "друзей", так и со стороны "врагов".

Кроме того, израильтяне всегда верили, что когда-нибудь, так или иначе, будет найдено политическое решение конфликта. Израильские лидеры не только осуждали палестинское руководство - ХАМАС или ПНА (Палестинская национальная администрация), - но они также разговаривали с ними, субсидировали их, смотрели сквозь пальцы на их речи, зачастую скатывающиеся к нацизму, и даже приглашали их на обед.

Отсюда следует вывод: не следует слишком "усердствовать" в ответ на террор и по возможности преследовать только отдельных членов ХАМАС, а не их руководство, всегда оставляя дверь открытой для новых переговоров.

Если ХАМАС будет изгнан, то появится новая проблема: кто будет управлять сектором Газа? Конечно, в теории Израиль может вновь оккупировать его, но это бремя будет невероятно огромным, а угрозы изнутри - смертельными. На снимке палестинцы пересекают границу с Израилем из Хан-Юниса на юге сектора Газа, 7 октября 2023 года. Фотография представлена онлайн изданием Asia Times Files /IMAGO / APAimages via Reuters Connect.

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Кроме того, Тель-Авив считал, что он может использовать свой дальнобойный потенциал - прежде всего боевую авиацию - для уничтожения активов противника. И хотя такая стратегия иногда срабатывала в качестве ответного удара, она никогда не останавливала массового накопления ракет, реактивных снарядов и другого оружия, поставляемых из-за границы.

ХАМАС только что подтвердил этот факт, выпустив тысячи ракет по территории Израиля и перегрузив израильские средства противовоздушной обороны всего через полгода после весенних ракетных атак. В Израиле прекрасно понимают, что миллиарды долларов стекаются в Палестину не только из Ирана и его партнеров, таких как Катар, но и из Соединенных Штатов и стран Европейского союза. Естественно, значительная часть этих средств напрямую и косвенно поддерживает солдат Палестины.

Израиль сам добывает газ и поставляет чистую воду, а также предоставляет продовольственную помощь и разрешения на работу в Израиле. До этих выходных в Израиль ежедневно въезжали около 18 тысяч палестинцев из сектора Газа, что обеспечивало поступление в анклав порядка двух миллионов долларов в день. В какой-то степени это было сделано для помощи населению. С другой стороны, это было сделано с целью сдержать или задобрить ХАМАС.

Однако это оказалось также мало похожим на правду, как и то, что финансовая помощь Ирану, предоставляемая американскими администрациями Обамы и Байдена, успокоила или умерила режим муллы (персидский режим) в Тегеране.

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Военный эксперт и бывший советник по национальной безопасности Израиля Эран Лерман в своей статье о провале разведывательных служб, допустивших незаметную подготовку атаки ХАМАС, отметил: "Израильтяне уже давно привыкли к ракетным обстрелам из Газы. Проще говоря, Израиль построил какие-то оборонительные сооружения, нанес ответный удар и в целом решил, что держит ситуацию под контролем, в то время как на самом деле он фактически проиграл большую войну".

Метод "кнута и пряника" не сработал, теперь обратного пути нет. Чем больше средств массовой информации показывают вопиющую жестокость членов ХАМАС, насилующих и убивающих израильских и даже иностранных граждан - заживо сжигающих людей и обезглавливающих детей, - тем более важным для Израиля становится переосмысление стратегии своей борьбы.

Из-за внутриполитического конфликта в Израиле многие граждане потеряли веру в свои демократические институты. Война в Газе на некоторое время сплотила людей - и здесь очевидна преданность солдат ЦАХАЛу, - но этого явно недостаточно. Израилю необходимо выработать новую стратегию безопасности и найти внутриполитическое решение - возможно создать новое единое правительство с сильным силовым элементом, что стало бы серьезным шагом вперед.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен " сокрушить Газу". Но что это значит? Израиль введет войска и попытается освободить как можно больше заложников, удерживаемых в Газе. Затем он начнет преследовать всех лидеров ХАМАС, которых сможет найти, однако многие из них, скорее всего, попытаются перейти границу с Египтом.

В Израиле прекрасно понимают, что миллиарды долларов стекаются в Палестину не только из Ирана и его партнеров, таких как Катар, но и из Соединенных Штатов и стран Европейского союза. Естественно, значительная часть этих средств напрямую и косвенно поддерживает "Исламское движение сопротивления". В кадре палестинец на башне захваченного израильского танка Merkava Mk4 время нападения ХАМАС на Израиль. Изображение: Изображение представлено онлайн изданием Asia Times Files /IMAGO / NDTV Screengrab / Twitter.

Однако если ХАМАС, когда и будет изгнан, то останется проблема, кто будет управлять сектором Газа? Конечно, теоретически Израиль может вновь оккупировать его, но это бремя будет огромным, а угрозы изнутри смертельно опасными. Кроме того, такая перспектива чревата различными санкциями в том числе и со стороны традиционных союзников и "друзей" Израиля — это важный политический вопрос, имеющий последствия для его безопасности.

Во всей этой ситуации не так уж "лучиков надежды". Однако тот факт, что Организация Объединенных Наций создала международную военную коалицию для временного управления Гаити в отсутствие национального правительства и в условиях жестокого правления преступных группировок, оставляет едва теплящуюся надежду на международное решение до появления нового палестинского руководства. Если такое вообще возможно.
*Стивен Брайен занимал должность директора аппарата подкомитета по Ближнему Востоку сенатского комитета по международным отношениям и заместителя министра обороны Соединенных Штатов по вопросам политики.

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**Шошана Брайен - старший директор Центра еврейской политики и редактор журнала inFOCUS Quarterly.

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