Военные эксперты оборонного ведомства Соединенных Штатов рекомендуют отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких и компактных беспилотных машин. В качестве аргумента приводятся вопросы жизнеспособности на будущих полях сражений, которые ярко проявились в ходе военных действий на Украине.

Версия ОБТ A2 имеет более сложную оптику и систему управления, чем более старая модификация A1. Армия США намерена снять с вооружения танки A1 в ближайшие несколько лет. На снимке американские военнослужащие совершают маневры на танке "Абрамс" во время репетиции общевойсковых учений в Нова Деба, Польша, 14 мая 2023 года. Фотография представлена Национальной гвардией сухопутных войск Соединенных Штатов / сержантом 1-го класса Терезой Гуальдарама / Asia Times Files.

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В этом месяце издание The Warzone сообщило о том, что научный совет армии Соединенных Штатов рекомендовал отказаться от танка M1 Abrams и перейти на новые, более компактные танки и беспилотные машины. Именно такая военная техника будет доминировать на полях сражений, прогнозируемых Пентагоном после 2040 года. Как сообщается, в документе говорится о необходимости создания нового поколения машин M1, оснащенного орудиями большего калибра, а также гиперзвуковым противотанковым ракетным вооружением.

В отчете Warzone сообщается, что, по прогнозам Научного совета американской армии, будущие танки и бронемашины столкнутся с новыми угрозами со стороны современных противотанковых средств.

В отчете Warzone сообщается, что, по прогнозам Научного совета американской армии, будущие танки и бронемашины столкнутся с новыми угрозами со стороны современных противотанковых средств, ударных беспилотных летательных аппаратов и технологий искусственного интеллекта. Согласно прогнозу, на полях сражений 2040-х годов будут все активнее использоваться робототехника, логистические функции разведки, наблюдения и рекогносцировки ( intelligence, surveillance and reconnaissance, ISR), а также кибератаки на командно-контрольные пункты.

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В аналитическом обзоре указывается, что ОБТ M1 Abrams будет играть гораздо более "скромную" роль на полях сражений будущего. Американские военные опасаются, что в будущем им придется оказывать значительную поддержку в случае войны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), которая, как ожидается, разрушит логистические цепочки дружественных для США стран.

Танк M1 Abrams, пишет издание, нуждается в огромных запасах авиационного топлива JP-8 и постоянном снабжении запасными частями. И хотя Соединенные Штаты имеют возможность напрямую снабжать свои танковые подразделения с помощью морских и воздушных перевозок или заранее складировать топливо и комплектующие в Японии, на Филиппинах и в Австралии, НОАК может задействовать весь свой потенциал по борьбе с американской стратегией (Anti-Access/Area Denial, A2/AD) пытаясь остановить операции по снабжению, либо путем комбинации экономического и политического давления лишить США доступа к базам и объектам материально-технического обеспечения.

Как пишет издание Warzone, научный совет сухопутных войск США рекомендует приступить к разработке более легкого танка M1. Новая машина будет оснащена модернизированным 130-мм основным орудием, гибридно-электрической, силовой установкой и системой активной защиты (APS). При этом количество членов экипажа будет сведено к минимуму. В докладе говорится, что армия США рассматривает возможность создания нового 35-40-тонного легкого танка с экипажем и аналогичными характеристиками, а также 20-30-тонного "робота-ведомого".

Кроме того, в качестве потенциального решения комиссия предложила создать дистанционную боевую машину тяжелого класса (Remote Combat Vehicle-Heavy , RCV-H). Она также рекомендовала провести испытания беспилотных машин в координации с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) и наладить сотрудничество с Францией и Германией по разработке перспективных танковых технологий.

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Согласно информации, предоставленной компанией General Dynamics European Land Systems, новый боевой танк AbramsX представляет собой сильно модернизированную машину, оснащенную гибридной дизель-электрической силовой установкой. GDELS утверждает, что по сравнению с M1A2 Abrams расход топлива снижен более чем на 50 процентов. Характеристики новой силовой установки держатся в "строгом секрете". Также заявлено, что боевая масса нового танка будет заметно ниже, чем у M1A2. На снимке прототип американского беспилотного танка AbramsX на выставке. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Wikipedia

Warzone сообщает, что в документе Пентагона критикуется недостаточный объем исследований в области танкостроения в США по сравнению с таковыми в России и Китае, но при этом признается, что бронетехника по-прежнему будет играть важную роль в будущих военных конфликтах. Возможно, именно этот доклад повлиял на недавнее решение Вашингтона о завершении проекта M1 upgrade и "пересмотре взглядов" на танк M1 Abrams, впервые поступивший на вооружение в 1980 году.

В этом месяце издание Defense News опубликовало статью, в которой говорится о намерении сухопутных войск Соединенных Штатов заменить M1A2 System Enhancement Package Version 4 (программа SEPv4) на M1E3 Abrams. При этом отмечается, что модернизация M1 более невозможна без увеличения массы танка и необходимости сокращения его логистического пространства.

Новый ОБТ M1E3 Abrams получит все лучшее от M1A2 SEPv4 и будет соответствовать стандартам архитектуры открытых систем, что позволит быстрее модернизировать технику. В статье также говорится, что целью новой программы является создание более живучей и легкой машины. Издание утверждает, что такой танк будет более эффективен на поле боя и его легче будет модернизировать.

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По данным Defense News, Пентагон намерен продолжить закупки M1A2 SEPv3 в сокращенном объеме до тех пор, пока не будет налажено полноценное серийное производство M1E3. По данным издания, M1E3 должен достичь начального уровня боевой готовности в начале 2030-х годов. Согласно прогнозам, он будет способен противостоять угрозам на более дальних дистанциях как по летальности, так и по живучести. Аналогичное решение принял Корпус морской пехоты Соединенных Штатов (КМП США), отказавшись от использования танков M1 в рамках так называемой "масштабной реорганизации своей структуры".

В марте 2020 года газета Marine Corps Times сообщила о том, что Корпус морской пехоты США отказывается от танков M1 и другой техники, которая не сможет выжить в боях с такими противниками, как Китай. Marine Corps Times отмечает, что подразделения, которые начинают действовать первыми, имеют решающее преимущество на поле боя, а высокоточные удары и угрозы со стороны беспилотников сделали танки и бронетехнику весьма уязвимыми. В статье сообщается, что необходимы более мобильные подразделения, способные выдерживать высокоточные удары, истощать силы противника, создавать для него сложные ситуации и расходовать его ресурсы ISR.

Однако подобные разработки могут создать серьезные проблемы для таких союзников Вашингтона, как Украина и Тайвань, которые, как ожидается, получат (а в случае с Киевом уже получают) в свое распоряжение танки M1.

В январе этого года президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о передаче киевскому режиму 31 танка M1A1 Abrams, что достаточно для оснащения целого бронетанкового батальона. По словам Байдена, эти танки нужны Украине для того, чтобы противостоять постоянно меняющейся стратегии и тактике Вооруженных сил России на поле боя. Американская тяжелая бронетехника позволит повысить способность ВСУ совершать маневры на открытой местности и создаст устойчивый потенциал для сдерживания и защиты от российской армии.

Имитация вторжения Народно-освободительной армии Китая на Тайвань. Военные аналитики из Пентагона считают, что американские танки будут иметь решающее значение для отражения китайской десантной операции. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP /Facebook.

Американский военный корреспондент и блогге Дэвид Экс в своей статье для издания Forbes, опубликованной в марте 2023 пишет, что на Украину, скорее всего, отправятся бывшие танки M1A1 из состава корпуса морской пехоты США, оснащенные дальними локаторами целей (FTL). По словам журналиста, FTL способен вычислять GPS-координаты цели на расстоянии до 8000 метров, при этом экипаж может передавать эти координаты артиллерийским расчетам для выполнения огневых задач.

Военный эксперт из Пентагона Лара Селигман и ее коллеги в статье Politico за январь 2023 года отмечают, что 31 танк M1A1, предназначенный для киевского режима, не будет оснащен броней из обедненного урана (depleted uranium, DU), предохраняющей танки M1, состоящие на вооружении США, так как на экспортируемые модели эта "строго секретная" броня не устанавливается. Селигман утверждает, что данный тип бронезащиты позволяет американским танкам M1 эффективно противостоять снарядам с обедненным ураном и бронебойным оперённым подкалиберным боеприпасам российского и китайского производства.

Кроме того, авторы статьи обращают внимание на нехватку производственных мощностей, поскольку танки M1 производятся только на одном заводе в городе Лима, штат Огайо. По имеющимся данным, этот завод с трудом справляется с выполнением заказов из Польши и Тайваня. Производственная мощность завода составляет не более 100 танков в год против как минимум 500 у России.

Более того, как пишет ассистент программы Евразийского центра Атлантического совета Оливия Янчик в своей статье для Atlantic Council, опубликованной в сентябре 2023 года, один батальон танков M1 вряд ли окажет существенное влияние на ход боевых действий на Украине. Также неизвестно, как они будут там эксплуатироваться. Однако, по словам Янчика, неудачная стратегия не должна заслонять необходимость использования танков для преодоления укреплений или удержания территории в сочетании с продуманной тактикой и средствами противовоздушной обороны.

Хотя тайваньский конфликт рассматривается как воздушно-морское сражение, тяжелые танки М1 могут сыграть определяющую роль в отражении возможной китайской десантной операции. В исследовании Института политики безопасности и развития (Institute for Security & Development Policy, ISDP), опубликованном в июне этого года, Мандип Сингх пишет, что сегодня на вооружении Тайваня находится 1200 танков, что значительно превосходит возможности НОАК по переброске менее половины этого количества за один переход через Тайваньский пролив.

Вместе с тем в статье, опубликованной в ноябре 2021 года в журнале Forbes, Дэвид Экс отмечает, что из-за давления Китая на иностранных поставщиков Тайвань испытывает серьезные трудности с получением новых танков. Тайбэй вынужден ремонтировать свои старые танки M48 и M60.

По его словам, хотя Тайбэй недавно заключил контракт с Соединенными Штатами на закупку 108 танков M1A2, Народно-освободительная армия Китая сможет попытаться уничтожить танковый парк Тайваня до того, как первая волна десантных кораблей выйдет на берег, поскольку у Китайской армии есть тысячи ракет, нацеленных на самоуправляемый остров.

На вооружении тайваньской армии находится около тысячи танков - 460 американских M-60A3, около 450 CM-11 и, по последним подсчетам, около сотни CM-12. CM-11 совмещает модифицированную башню M-48 с шасси M-60. CM-12 - это M-48 с той же модифицированной башней, что и CM-11. Самые молодые М-60 датируются 70-ми годами прошлого века. На снимке ОБТ CM-11 тайваньской армии в укрытии во время учений 2020 года . Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP /Facebook / Republic of China Armed Forces.

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Однако, отмечает Экс, В Тайване прекрасно понимают эту угрозу. ВС острова уже нашли тысячи укрытий для бронетехники и выделили более трех миллионов долларов США на строительство бункеров для своих новых танков M1.