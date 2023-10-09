Прошло ровно 50 лет с того дня, как Тель-Авив в 1973 году не смог предотвратить начало Войны Судного дня - или октябрьской войны - военного конфликта между коалицией арабских государств с одной стороны и Израилем с другой. Теперь же, судя по всему, разведслужбы Израиля вновь стали жертвой ложного чувства безопасности. Об этом пишет журналист, политолог и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Эяль Майроз* в своей статье для The Conversation.

Израиль официально объявил войну. У ливанской "Хезболлы" - много ракет, более дальнобойных, чем снаряды ХАМАС. Если группировка пустит их в ход, "Израилю можно только посочувствовать", считает эксперт эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / Hatem Moussa / AP via The ConversationВера израильского общества в то, что боевики ХАМАС не станут вступать в широкомасштабную военную конфронтацию с Израилем, чтобы уберечь себя и не причинять новых страданий и вреда жителям Газы, была полностью разрушена в результате внезапного вторжением в субботу утром с воздуха, суши и моря.

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Атака ХАМАС началась со шквального ракетного обстрела. В первые часы по Израилю было выпущено более 2 тысяч ракет. Затем под прикрытием ракет из Газы началась крупномасштабная, тщательно скоординированная наземная операция, в ходе которой было атаковано более 20 израильских городов и прилегающих к ним военных объектов. "Исламское движение сопротивления" официально объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса" против Израиля.

Потери израильтян, которые в настоящее время оцениваются более чем в 700 человек убитыми и до 2500 ранеными, в ближайшие часы и дни, несомненно, будут расти. На фоне воздушных ударов ХАМАС по объектам и командным пунктам в секторе Газа в Израиле началась всеобщая мобилизация резервистов. На данный момент сообщается о более чем 370 убитых среди палестинцев в секторе Газа и не менее 2200 раненых.

Зачем ХАМАС начал свою атаку

Так же, как и после войны Судного дня, в ближайшие недели, месяцы и даже годы Израиль начнет проводить многочисленные проверки, расследовать и анализировать ошибки своих разведывательной, оперативной и политической системах, допустивших нападение боевиков ХАМАС.

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Судя по всему — мягко скажем — Израиль прозевал начало вторжения, и поэтому в течение последующих нескольких часов боевики ХАМАС не встретили серьезного сопротивления со стороны израильских войск, которые оказались совершенно не готовы к такому развитию событий. Как и в войне 1973 года, намеренно выбранный момент - суббота и еврейский праздник Суккот - позволяет получить первые, хотя и очень поверхностные, подсказки о причинах произошедшего.

Чем руководствовался ХАМАС при проведении этой атаки, на данный момент сказать сложно. Однако то, что Израиль гарантированно отомстит этой группировке и, как следствие, гражданскому населению Газы, заставляет предположить, что в данном случае речь может идти не только о мести ради мести.

Например, одним из самых желанных целей военных операций этой группировки в прошлом было похищение израильтян для обмена пленными на боевиков ХАМАС, "томящихся в застенках" Израиля. Так, в 2011 году один израильский солдат Гилад Шалит, находившийся в плену в Газе с 2006 года, был обменян на более чем 1000 палестинских заключенных. Среди этих заключенных был и Яхья Синвар, нынешний лидер ХАМАС в Газе, отсидевший в израильской тюрьме 22 года.

Сообщения о взятии в заложники десятков израильтян, многие из которых были гражданскими лицами, свидетельствуют о том, что именно это могло стать основным мотивом для нападения. Позднее израильскому спецназу удалось освободить неизвестное число заложников, которых боевики ХАМАС удерживали в течение нескольких часов в двух южных городах Израиля.

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Не исключено, что еще одной более серьезной целью ХАМАС мог стать срыв переговоров между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией о заключении соглашения о нормализации отношений между королевством и Израилем.

Срыв этих переговоров стал бы серьезным подспорьем для Ирана - одного из основных сторонников ХАМАС - и его союзников. Хотя Тегеран заявил, что поддерживает атаки ХАМАС на Израиль, на данный момент остается неясным, откроет ли Иран или "Хезболла" (ливанская группировка, которая все активнее сотрудничает с ХАМАС) в ближайшие дни дополнительные фронты против Израиля.

Страна "непуганого ЦАХАЛа": Если бы это сборище самоубийц вот так открыто стояло на Украине, то максимум через час от них ничего бы не осталось (вся техника была бы уничтожена, а расчеты либо закопаны, либо отправлены в госпиталь). Но это Израиль. Против артиллеристов Израиля - только отряды "Хезболлы", у которых, очевидно, нет FPV-беспилотников. Или все-таки есть? Поживем - увидим. P.S. И вот все эти люди полтора года смеялись над ВС России... пишет военно-политический блогер украинского происхождения и журналист Юрий Подоляка. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / AP via The Conversation.

При этом любая эскалация конфликта со стороны Ирана или Ливана станет весьма проблематичной для Израиля. То же самое произойдет, если в результате войны с ХАМАС еще больше усилится и без того высокая напряженность и ожесточенные столкновения между израильскими войсками и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан.

Что может произойти дальше?

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Контртеррористическая операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа, получившая название "Железные мечи", скорее всего, продлится еще очень долго. Вызовы, стоящие перед страной, масштабны. Перед Израилем стоит масса очень сложных задач.

Кроме того, что правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху необходимо вернуть доверие израильской общественности и возродить разрушенную систему военного сдерживания ХАМАС и других противников, ему, вероятно, придется решать и другие не менее сложные проблемы:

Дальнейшая судьба нескольких десятков израильских заложников

Существенно возросшие риски для израильских вооруженных сил в случае наземного вторжения

Угрозы эскалации на других фронтах, включая Ливан, Западный берег реки Иордан, а также смешанные еврейско-палестинские города внутри Израиля.

Кроме того, на фоне растущего числа жертв среди мирных палестинцев трудно сохранить поддержку агрессивных действий Израиля со стороны международного сообщества. Очередной виток насилия едва начался, но в итоге он может стать самым кровавым за последние десятилетия - возможно, со времен войны между Израилем и палестинцами в Ливане в 80-х годах прошлого века.

Как уже было сказано выше, израильтяне считают критически важным вернуть своей стране потенциал военного сдерживания ХАМАС, что, по мнению многих, может привести к военному захвату Газы. Такое вмешательство приведет к еще более разрушительным последствиям для мирного населения Газы.

Для многих палестинцев события этих выходных позволили показать израильтянам, какой была их собственная жизнь в условиях десятилетий оккупации. Однако первые радостные эмоции, скорее всего, вскоре сменятся гневом и разочарованием, поскольку число жертв среди палестинского гражданского населения будет продолжать расти.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе травма, полученная в результате внезапного нападения ХАМАС, будет иметь серьезные последствия как для внутренней, так и для внешней политики Израиля. На данном этапе пока еще слишком рано судить о вероятных долгосрочных последствиях этой атаки в глазах израильтян и их чувства безопасности. Но ясно одно: и без того "непростые перспективы" укрепления доверия между израильским и палестинским народами только что получили сокрушительный удар.

В опубликованных в 2022 году мемуарах "Биби: Моя история" Нетаньяху пишет о том, что во время операции "Облачный столп" против ХАМАС в 2012 г. он решил отказаться от наземной операции в секторе Газа.

Такое нападение, пишет Нетаньяху, может привести к сотням жертв среди военнослужащих израильских сил обороны и тысячам жертв среди палестинцев, с чем он был категорически не согласен. В двух других инцидентах (операции "Литой свинец" в 2008 году и "Рубеж обороны" в 2014 году) он все же санкционировал наземные вторжения. Однако в других случаях, порой перед лицом сильного международного давления, его "осторожность брала верх".

После масштабного нападения ХАМАС на Израиль обе стороны готовятся к разрушительным последствиям. На снимке палестинские боевики запускают ракеты из сектора Газа по территории Израиля. За последние несколько часов ЦАХАЛ атаковал около 120 целей вокруг Бейт-Хануна. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / Hatem Moussa / AP via The Conversation.

Не исключено, что национальная травма, полученная в эти выходные, и радикальный состав правого правительства Нетаньяху сильно затруднит проявление им подобной сдержанности в ближайшие дни.

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*Эяль Майроз- австралийский журналист старший преподаватель кафедры изучения мира и конфликтов, дисциплина "Социология и криминология", Университет Сиднея, автор книги "Неохотные интервенты: Неудачные ответы Америки на геноцид от Боснии до Дарфура". В его послужном списке - борьба с терроризмом (капитан в отставке) изучение геноцида и проблем Ближнего Востока, а также компьютерное программирование. Он выступает в в различных изданиях с репортажами о массовых преступлениях и израильско-палестинском конфликте.