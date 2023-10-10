Справедливости ради следует отметить, что практически ни у кого в Азии в экономических картах "Бинго" не фигурировал скачок цен на нефть более чем на 5 процентов всего за один день в октябре.

Военный конфликт между Израилем и Хамас может привести к резкому росту цен на нефть, особенно если Израиль в качестве ответной меры нанесет удар по Ирану. :Agence France-Presse, AFP Forum via NurPhoto / Giorgos Georgiou

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Этот сюрприз, возможно, меркнет по сравнению с катастрофическим провалом спецслужб от Иерусалима до Вашингтона, связанным с масштабными атаками ХАМАС на Израиль в минувшие выходные. Тем не менее, для правительств и центральных банков азиатских государств, которые и без того вынуждены бороться с растущей инфляцией и повышением доходности казначейских обязательств США, эти последствия могут стать решающим фактором.

Банк Израиля уже собрал около 45 миллиардов долларов США для стабилизации курса шекеля - местной валюты. Внезапный виток эскалации на Ближнем Востоке, случившийся через два дня после публикации последнего отчета о занятости в США, согласно которому крупнейшая экономика мира только за сентябрь увеличила число рабочих мест на 336 000, изменил расклад сил для Банка Японии, Народного банка Китая и других азиатских монетарных ведомств.

Так, например, Банк Японии, несмотря на самые высокие за последние 30 лет темпы инфляции в стране, мягко говоря, не спешит сворачивать свою денежно-кредитную линию. С момента вступления в должность в апреле этого года глава Центробанка Кадзуо Уэда удивил трейдеров, которые ставили на то, что Банк Японии прекратит 23-летнее "количественное послабление". До последнего момента Уэда придерживался выбранного курса, сохраняя рекордный приток ликвидности и поддерживая политику "контроля кривой доходности".

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Появившиеся на прошлой неделе сообщения о том, что рост заработной платы в августе оказался более низким, чем ожидалось, - всего 1,1 процента в годовом исчислении, - казалось, укрепили решение Банка Японии не торопиться с нормализацией ставок.

Тем не менее, напряженная ситуация на американских рынках труда и высокая доходность казначейских обязательств в настоящее время сталкиваются с дополнительным всплеском геополитического хаоса. Оптимисты полагают, что этот кризис пройдет и финансовые последствия будут носить временный характер.

Как считает аналитик Вивек Дхар из австралийского банка Commonwealth Bank: "Для того, чтобы этот конфликт оказал длительное и значимое влияние на нефтяные рынки, необходимо устойчивое сокращение поставок или транспортировки нефти. В любом случае, как показывает практика, положительная динамика цен на нефть, как правило, носит временный характер и легко нивелируется другими рыночными процессами".

Финансовый аналитик ANZ Group Holdings Брайан Мартин считает, что "ключевым моментом для региональных рынков является вопрос - удастся ли локализовать конфликт или он распространится на другие страны, в частности, на Саудовскую Аравию или Иран. По крайней мере, на первом этапе, пишет Мартин, можно предположить, что эта ситуация будет иметь ограниченный характер по своим масштабам, продолжительности и последствиям для цен на нефть. Хотя с другой стороны, можно ожидать более высокой волатильности".

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Экономист и президент исследовательской компании Yardeni Research Эд Ярдени утверждает, что "геополитические ближневосточные конфликты всегда приводили к росту цен на нефть и падению цен на акции". Но, добавляет он, "чаще всего они также являются благоприятной возможностью для покупок на фондовых рынках".

Однако точка зрения, что конфликт между Израилем и ХАМАС не поставит под угрозу основные каналы поставок нефти, не является достаточно распространенной. "Существует риск эскалации конфликта на региональном уровне", - заявил в интервью CNBC аналитик Eurasia Group Хеннинг Глойштайн. " Если в него будет втянут Иран - могут возникнуть проблемы с поставками... Хотя слава Богу, мы еще не на этой стадии".

Стивен Иннес, управляющий директор SPI Asset Management, напоминает, что "исторический опыт показывает, что как правило, после кризисов на Ближнем Востоке цены на нефть демонстрируют устойчивый рост".

На снимке нефтедобывающая платформа на нефтяных месторождениях Соруш в Иране. Фотография представлена онлайн журналом Asia Times Files / Reuters / Raheb Homavandi

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Стратег RBC Capital Markets Хелима Крофт добавляет, - "Иран остается очень крупной "шальной картой". Мы будем следить за тем, насколько решительно премьер-министр Израиля Нетаньяху будет обвинять Тегеран в содействии этим терактам посредством предоставления ХАМАС оружия и материально-технической поддержки".

Оценить множество факторов, которые могут изменить динамику рынка, невозможно. По мнению руководителя хедж-фонда Andurand Capital Пьера Андюрана, "за последние шесть месяцев наблюдается очень большой рост объемов иранских товаров вследствие слабого применения санкций".

Андюран считает, что "поскольку Иран потенциально стоит и за нападениями ХАМАС на Израиль, велика вероятность того, что администрация Соединенных Штатов усилит санкции в отношении экспорта иранской нефти. В результате это приведет к дальнейшему ужесточению ситуации на нефтяном рынке. При этом высока вероятность того, что это приведет к прямой конфронтации с Ираном.

Мощное ралли американской валюты, скорее всего, продолжится, поскольку ускоряется торговля "бегства от качества". Еще до нападения ХАМАС на Израиль экономисты Barclays отмечали, что более значительный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест "существенно выводит из равновесия" американские рынки труда и заставляет председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла "скептически" относиться к тому, что денежно-кредитные условия достаточно жесткие.

По словам стратега BNY Mellon Capital Markets Боба Сэвиджа, "ставка на доллар в ближайшее время сохранится, а путаница в вопросах роста и инфляции продолжится". "Скорее всего, мы станем свидетелями эскалации конфликта, чем его урегулирования как внутри страны, так и за рубежом, на рынках и в экономике, в монетарной и фискальной политике".

Все это, скорее всего, окажет понижательное давление на курс иены, который находится на психологически важной отметке в 150 пунктов (в этом году он упал почти на 14 процентов). Чем больше будет снижаться курс иены, тем выше вероятность того, что в Японии усилится инфляция за счет роста мировых цен на энергоносители и продовольствие. И тем выше угроза вмешательства в конфликт властей Токио.

До сих пор Уэда пытался выиграть время, т.к. ослабление иены больше стимулировало японский экспорт и валовой внутренний продукт (ВВП), чем разгоняло инфляцию. Однако такая стратегия может не оправдаться, поскольку в понедельник цена на нефть марки West Texas Intermediate подскочила до отметки более 86 долларов за баррель.

До сих пор Уэда пытался выиграть время, т.к. ослабление иены больше стимулировало японский экспорт и валовой внутренний продукт (ВВП), чем разгоняло инфляцию. Однако такая стратегия может не оправдаться, поскольку в понедельник цена на нефть марки West Texas Intermediate подскочила до отметки более 86 долларов за баррель.

Еще больше усугубляет ситуацию то, что команда Пауэлла в Вашингтоне теперь как никогда склонна продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, поскольку разрыв между ставками в Америке и Японии продолжает увеличиваться. Хотя денежно-кредитная политика Соединенных Штатов имеет ограниченное влияние на "торговлю страхом", взвинчивающую цены на нефть, или на шаги Саудовской Аравии по сокращению добычи, Пауэлл может интенсифицировать усилия по сдерживанию инфляционных ожиданий.

Это существенно усложняет задачу Уэды. Если он откажется сокращать разрыв в доходности с США, то в результате получит как минимум 160 иен за доллар. Если же Уэда пойдет на изъятие ликвидности, то доходность японской валюты может резко возрасти, что в свою очередь поставит под угрозу финансовую систему и помешает восстановлению экономики.

"Риск заключается в росте цен на нефть, обвале акций и резком увеличении волатильности, что поддержит доллар и иену и подорвет "рисковые" валюты", - считают аналитики австралийского банка Commonwealth Bank of Australia.

На снимке работник нефтяного предприятия Saudi Aramco возле поврежденного бункера на заводе в городе Джидда на Красном море в Саудовской Аравии 24 ноября 2020 года. Фотография представлена онлайн журналом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Fayez Nureldine.

В последнее время японское Агентство финансовых услуг обнародовало планы по тестированию на стрессоустойчивость по меньшей мере 20 важнейших японских банков. Проблема заключается в том, что на фоне попыток Банка Японии свернуть политику QE, которая была частью глобальной модели с 2000 года, Токио рискует столкнуться с серьезными последствиями, подобными тем, что произошли в банках Силиконовой долины.

Между тем, на фоне мощных долларовых ралли, начиная с кризиса 1997-98 годов и заканчивая сегодняшним днем, страны Юго-Восточной Азии, как правило, не демонстрируют "процветания". Например, курс тайского бата в этом году уже упал более чем на 7 процентов, что свидетельствует об отсутствии доверия к экономической траектории страны.

Для Народного банка Китая (PBOC) рост цен на нефть является крайне нежелательным фактором. В этом году Китай также столкнулся с падением курса юаня на фоне сокращения Эр-Риядом добычи нефти. До сих пор Пекину удавалось ограничивать энергетические риски благодаря связям с Российской Федерацией. Однако последствия военного конфликта на Ближнем Востоке ставят под сомнение эту возможность, равно как и требования Москвы повысить цены на экспортируемую продукцию.

В пятницу Пекин опубликует последние данные по инфляции, согласно которым потребительские цены в сентябре, скорее всего, "вырастут несколько больше, чем в августе, поскольку стимулирующие меры и рост цен на сырьевые товары привели к снижению инфляции", - считает экономист Дениз Чок из Moody's Analytics.

Впрочем, уже сегодня ведущие экономисты задаются вопросом, что предвещают октябрьские показатели. С одной стороны, рост цен может положить конец дефляции в Китае, которая в последние месяцы сильно тревожила мировые рынки. С другой стороны, они могут ограничить возможности управляющего PBOC Пань Гуншэна по стабилизации внутреннего спроса.

Не стоит забывать и о том, что в результате резкого роста долговой нагрузки в Азии после пандемии Covid-19 правительства стран региона оказались в зоне риска в связи с усилением глобальных колебаний. Хорошей новостью является то, что в период с 2023 по 2025 год в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается снижение соотношения общего государственного долга к ВВП, считает Томас Рукмакер из Fitch Ratings.

"Однако, - подчеркивает он, - масштабы такого сокращения представляются скромными в контексте высоких темпов роста региональной экономики и значительного увеличения государственного долга в большинстве государств во время пандемии Covid-19".

В ближайшей перспективе, пишет Рукмаакер, "суверенные банки стран Азиатского региона столкнутся с препятствиями в виде продолжающегося слабого внешнего спроса". Например, Пекин и Нью-Дели относятся к развивающимся рынкам, в которых, по мнению аналитиков Fitch, "долг/ВВП продолжит увеличиваться в 2023-2025 годах, закрепляя свой рост, который и без того был значительным во время пандемии".

Сочетание самой высокой за последние два десятилетия доходности в США и высокого уровня долга в Азии делает этот регион все более уязвимым к росту цен на нефть. Не способствует этому и то, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), похоже, не намерена сдерживать рост цен.

Главный дипломат Китайской Народной Республики Ван И (в центре) в Пекине 10 марта 2023 года с коллегами Мусаадом бен Мухаммедом аль-Айбаном (Саудовская Аравия) и Али Шамхани (Иран). Фотография представлена онлайн журналом Asia Times Files China Daily

По словам экономиста Уоррена Паттерсона из ING Bank, "потеря такого предложения приведет к тому, что мировой баланс нефти будет более жестким в течение всего 2024 года". "В настоящее время мы исходим из того, что предложение со стороны Ирана останется в районе 3 миллионов баррелей в сутки в течение следующего года, однако, учитывая последние события, можно предположить, что существует риск снижения этого показателя".

По словам Паттерсона, если это произойдет, то "профицит, который сейчас прогнозируется в первом квартале 2024 года, в значительной степени исчезнет, и в начале следующего года рынок будет находиться примерно в равновесии. В течение оставшейся части 2024 года будет наблюдаться более глубокий дефицит, особенно во второй половине этого периода".

При таком развитии событий, добавляет Паттерсон, "возникают определенные риски повышения текущего прогноза по цене нефти Brent выше 90 долларов за баррель на следующий год". На данный момент, пишет Паттерсон, "мы не ожидаем, что ОПЕК+ в результате последних событий скорректирует свою политику в области нефтедобычи. Однако если мы увидим значительное укрепление цен, то есть Brent будет торговаться выше 100 долл. за баррель, существует вероятность того, что Саудовская Аравия приступит к сокращению объема дополнительного добровольного предложения".

Он добавляет, что "действительно есть основания полагать, что саудовцы начнут испытывать все большее беспокойство в связи с потенциальным разрушением спроса".

Более того, по словам экономиста Ричарда Мартина из консалтинговой компании IMA Asia, все это лишь усиливает влияние факторов, уже способствующих высокой мировой инфляции. По мнению Мартина, "истоки структурной инфляции кроются в больших стимулирующих расходах во время пандемии Covid-19, военного конфликта на Украине, зарождающегося погодного явления Эль-Ниньо, волны популистских настроений в политике тарифов и национализации промышленности, а также неожиданно жестких рынках труда".

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Другими словами, - считает Мартин, - "многие вещи одновременно идут не по плану, причем структурный рост инфляции является симптомом, а не причиной". Повышение процентных ставок является одним из основных инструментов, которыми располагают Центральные банки для сдерживания инфляции - но это тупой инструмент, который имеет мало общего с первопричинами. А эти причины активно развиваются, и в следующем году к ним могут добавиться другие более серьезные проблемы".