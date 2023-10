Соединенные Штаты захлестнула волна опиоидной эпидемии. Вашингтон обвинил в этом КНР и назвал фентаниловый кризис "новой опиумной войной". Пекин заявил, что если это война, то на этот раз Китай победит. Сравнение американского цента с потенциально смертельной дозой фентанила. Изображение представлено управлением по контролю за оборотом наркотиков Соединенных Штатов / Asia Times.

Двадцать пять компаний и частных лиц в Китайской Народной Республике попали под новые санкции Министерства финансов США, которое обвиняет их в незаконном ввозе в Америку химических веществ-прекурсоров фентанила - "суперболеутоляющих" препаратов.

Фентаниловый кризис является одной из главных проблем в китайско-американских отношениях с тех пор, как в 2019 году администрация Трампа поставила этот вопрос перед правительством КНР. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2021 году было зарегистрировано 70 601 смертельный случай, связанный с синтетическими опиоидами, (за исключением метадона) - категория, к которой в первую очередь относится фентанил.

Среди тех, на кого во вторник 3 сентября были наложены новые санкции, - 12 юридических компаний и 13 физических лиц из Китая. Кроме них, под действие ограничений попали также две организации и одно физлицо, зарегистрированные в Канаде. Это уже не первый случай, когда китайские компании попадают под санкции в связи с поставками фентанила. В мае семь фирм и шесть человек из Китайской Народной Республики были внесены в "черный список" Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Министерства финансов Соединенных Штатов.

"Нам известно, что за гибелью сотен тысяч американцев стоит управляемая картелями сеть по торговле фентанилом. Она охватывает страны и континенты", - заявил во вторник генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд. "Мы знаем, что этой структурой управляют главари картелей, наркоторговцы, отмыватели денег, операторы подпольных лабораторий, службы безопасности, поставщики оружия и химикатов", - отметил Гарланд. "Нам также известно, что эта глобальная цепочка поставок фентанила, которая заканчивается гибелью американцев, часто начинается с химических предприятий в Китае".

Лю Пэнъюй, пресс-секретарь посольства Китайской Народной Республики в США, заявил, что Пекин решительно осуждает действия Соединенных Штатов по наглому наложению санкций на китайских физических и юридических лиц. По его словам, китайское правительство занимает твердую позицию в борьбе с наркотиками. Во время визита в Пекин государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в июне китайская сторона согласилась сформировать рабочую группу по борьбе с фентаниловым кризисом в США. Тем не менее, работа в этом направлении ведется крайне медленно.

Китайские компании, попавшие под санкции

По заявлению OFAC, китайские фирмы и лица, попавшие под санкции, также активно участвуют в глобальном обороте ксилазина и нитазенов - сильнодействующих веществ, которые часто смешиваются с запрещенным фентанилом или другими наркотическими препаратами.

Ксилазин, или "транквилизатор", - мощное седативное средство, предназначенное для применения животным в качестве седативного, анальгезирующего, анестезирующего и миорелаксирующего средства. Оно часто используется наркоторговцами, которые смешивают его с запрещенным фентанилом для получения смертельно опасной смеси. Нитазены различаются по силе действия, некоторые из них значительно сильнее фентанила, при этом сам фентанил примерно в 50 раз сильнее героина.

Среди попавших под санкции Ван Шучэн и его заместитель Ду Чанген, возглавлявшие китайский синдикат по производству и распространению нитазенов, фентанила, прекурсоров метамфетамина (или "льда") и МДМА (или экстази). Ду принадлежит пять компаний, в том числе Hubei Vast Chemical Co Ltd и Hebei Guanlang Biotechnology Co Ltd расположенные в Гонконге, а также китайские Hebei Xiuna Trading Co Ltd, Shanghai Jarred Industrial Co Ltd и Hanhong Pharmaceutical Technology Co Ltd.

"На долю Соединенных Штатов, где проживает всего 5 процентов населения Земного шара, приходится свыше 80 процентов мирового потребления опиатов. США - это "черная дыра" и причина проблем для глобальной борьбы с наркотиками. США - крупнейший в мире потребитель наркотиков, поэтому они не имеют права критиковать антинаркотическую политику КНР", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин. (Фентанил в 100 раз мощнее морфина. Фотография представлена Wikimedia Commons / Asia Times).

Кроме того, под действие американских санкций попали их поставщики, занимающиеся продажей химикатов-прекурсоров фентанила и машин для прессования таблеток. В OFAC утверждают, что наркосиндикат использовал для расчетов виртуальную валюту. Однако многие китайские обозреватели критикуют Соединенные Штаты за то, что они сами создают себе проблемы с наркотиками.

"В Соединенных Штатах проживает всего 5 процентов населения планеты, но при этом они умудрются употреблять свыше 80 процентов продаваемых в мире опиоидных наркотиков. США - крупнейший в мире потребитель наркотических средств", - пишут журналисты Синьхуа Чжу Жуйсинь и Цюй Ся в аналитической статье, опубликованной 19 сентября.

"Фентаниловый кризис был вызван различными причинами, в том числе неспособностью Соединенных Штатов регулировать психоактивные препараты, преступным сговором между политиками и производителями лекарств, а также слабой борьбой с наркотиками", - считают они. " При этом некоторые американские политики теперь пытаются свалить вину на других, например, на Китай".

По их словам, с 1991 года в США наблюдались три "волны" проблем с опиоидными наркотиками, включая OxyContin компании Purdue Pharma в 1990-х годах, героин в 2010-х и фентанил в последние годы. Они считают, что одной из причин неспособности (или нежелания) американского правительства успешно бороться с наркотиками является то, что политики получали "пожертвования" (или проще говоря взятки) от фармацевтических корпораций.

Они отмечают, что Китай выступил с инициативой запретить экспорт фентанила в США с 2019 года, а также создал системы мониторинга, чтобы предотвратить использование своих реагентов для изготовления запрещенных наркотических препаратов. По их убеждению, это несправедливо, что Вашингтон обвинил Пекин в экспорте химикатов-прекурсоров фентанила в Мексику, не предоставив предварительно Китаю никакой информации.

Новая опиумная война

В 2019 году профессор Национального университета обороны Селина Реалуйо в своей статье назвала фентаниловый кризис "новой опиумной войной", подразумевая войну между Великобританией и Китаем династии Цин в 1839-42 годах. Китайские обозреватели считают, что раз это "новая опиумная война", то на этот раз Китай победит.

"Всякий раз, когда США сталкиваются с проблемой наркотиков, они обвиняют Китай", - пишут в своей статье, опубликованной 20 сентября, обозреватели Global People, журнала People's Daily, Лю Сяо и Мао Юфэй. "США уже использовали этот трюк более века назад". Они отмечают, что, начиная с 1870-х годов, американские врачи прописывали своим пациентам курение опиума, что в последующие десятилетия привело к широкому распространению опиумных наркотиков.

По их словам, чтобы провести в Конгрессе законопроект о запрете импорта опия в 1909 году, американское правительство обвинило китайских мигрантов в распространении опиума в стране и связало образ наркотического поведения с "китайцами, игроками и проститутками".

Китайский блогер под ником "Beifengxuelin" в своей статье от 2021 года утверждает, что Америка получила огромную прибыль от торговли опиумом в Китае в 1800-х годах, а затем в прошлом веке использовала эти средства при создании своей индустриальной державы. По его словам, просто смешно, когда сегодня США критикуют Китай за поставки химикатов. Даже если Китай сократит экспорт фентанила, считает Beifengxuelin, США продолжат импортировать его из Индии.

Опийный мак был завезен в Китай арабскими торговцами в VII веке. Из его стручков, стеблей и семян, содержащих морфин, готовили чай. В 1596 г. китайский травник Ли Шичжэнь в книге "Compendium of Materia Medica" описал его как легкое болеутоляющее средство.

В XVII веке из Юго-Восточной Азии пришло курение опиума, при котором в организм попадает гораздо большее количество морфина. В 1803 году был получен чистый морфин, который в 10 раз сильнее очищенного опия. А сейчас появился фентанил - в 100 раз более мощный, чем морфин.

Военнослужащие США, так же как и все остальные члены общества, не застрахованы от проблем, связанных с употреблением психоактивных веществ. Большинство рецептурных препаратов, которыми злоупотребляют американские военные, - это опиоидные болеутоляющие. (Photo illustration provided by the United States Air Force Press Office/ Sean Martin / Asia Times.)

Другими словами, по своему обезболивающему эффекту фентанил в 1000 раз сильнее опия 180-летней давности. Поскольку фентанил способен вызывать в мозге и организме человека немедленный выброс гораздо большего количества дофамина, или "гормона удовольствия", он также вызывает более сильное привыкание.