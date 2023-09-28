Заявление, агентства Moody's Investors Service о снижении кредитного рейтинга США и повышение базовой учетной ставки ФРС США, наглядно демонстрирует, почему ближайшие несколько месяцев могут стать чрезвычайно хаотичными для мировых рынков. Об этом пишет известный американский журналист Уильям Песек в своей статье для Asia Times.

Как это ни странно, но на фоне финансовых катакдоллар США продолжает укрепление. Фотография представлена онлайн журналом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP

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Вполне логично, что единственная крупнейшая рейтинговая компания, которая до сих пор сохраняла за Вашингтоном "репутацию" ААА, с беспокойством объявляет о снижении рейтинга США. Прошло 12 лет после того, как агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг США, и в прошлом месяце его примеру последовало агентство Fitch Ratings. И дело не только в том, что государственный долг США стремительно приближается к отметке 33 триллиона долларов.

Это также стало реакцией на "неуклонное ухудшение стандартов госуправления", поскольку политики затеяли игру с повышением установленного законом лимита госдолга Вашингтона. Теперь же Moody's предупреждает, что дисфункция, связанная с остановкой работы американского правительства 1 октября и ставшая последним проявлением крайней поляризации, может стать причиной снижения рейтинга Соединенных Штатов до уровня Aa1. Инвесторы, похоже, сильно увлеклись ставками по кредитам, поскольку доходность облигаций в США растет. Ставки по 10-летним казначейским облигациям на этой неделе достигли 16-летнего максимума - весьма сомнительного рубежа, который ударил по европейским и азиатским рынкам. Обрушились бенчмарки от Японии до Южной Кореи и Австралии.

Только за один вторник индекс мировых акций MSCI упал на 1,24%, что является рекордным снижением для этого индикатора. По состоянию на среду падение индекса наблюдается уже девятый день, приблизившись к самой длинной серии снижений за последнее десятилетие. Индекс волатильности Cboe, или так называемый "индикатор страха" Уолл-стрит, демонстрирует самые тревожные сигналы с мая, с тех пор как инфляция в Соединенных Штатах достигла 41-летнего максимума.

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Диссонанс усиливает необычная стойкость американской валюты. Чем больше инвесторы беспокоятся о состоянии мировых финансов, тем больше растет курс доллара. Движение иены к отметке 150 за доллар, психологически важному рубежу, заставляет рынки готовиться к валютной интервенции со стороны японского руководства. Тем временем Федеральная резервная система Соединенных Штатов дала понять, что повышение ставок еще не закончено. Так, во вторник глава ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари оценил в 40 процентов вероятность того, что ключевая ставка буде т повышаться не один раз. Трейдеры считают, что таким образом политики сигнализируют о предстоящей "жесткой экономии".

Глобальные рынки уже почувствовали на себе эффект от одиннадцати повышений ставок ФРС за последние 18 месяцев. Угроза нового ужесточения может привести к хаосу на рынках долговых обязательств, фондовых площадках и в секторе недвижимости. Европа находится в исключительно неблагоприятном положении, чтобы противостоять надвигающемуся финансовому шторму. Рост доходности ударит по стоимости недвижимости от Токио до Сеула и Бангкока.

Основная проблема для Азии заключается в том, чтобы понять, какие финансовые инструменты могут рухнуть следующими, а также как и где будут происходить такие "сотрясения". Приостановка работы правительства США, к которой призывают законодатели-республиканцы, приведет к увольнению сотен тысяч федеральных служащих и остановке функционирования огромного числа государственных служб, что ограничит экономический рост в США.

"Остановка работы будет иметь негативные кредитные последствия для суверенного правительства США", - написали на этой неделе аналитики Moody's в своем докладе. Они утверждают, что "это станет свидетельством слабости как институциональных, так и управленческих структур США по сравнению с другими государствами с рейтингом ААА, на что не однократно обращалось внимание в последние годы".

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В частности, пишут эксперты Moody's, "это продемонстрировало бы значительные ограничения, накладываемые усиливающейся политической поляризацией на разработку фискальной политики в период снижения ее финансовой устойчивости, что обусловлено ростом бюджетного дефицита и ухудшением “доступности” долга". Экономисты Wells Fargo отмечают, что "в случае прекращения работы может возникнуть негативное влияние на американскую валюту, хотя оно, скорее всего, будет умеренным и краткосрочным".

Председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Джером Пауэлл, как ожидается, продолжит повышение процентных ставок. Фотография представлена онлайн журналом Asia Times Files / Reuters / Joshua Roberts

Гита Гопинат, первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда, предупредила об "ужесточении глобальных финансовых условий". Поскольку "борьба за восстановление целевого уровня инфляции продолжается", - говорит Гита Гопинат, - "мы ожидаем, что процентные ставки на мировых рынках останутся высокими еще довольно долгое время".

Более того, по ее словам, "есть все основания полагать, что ставки могут никогда не вернуться в эпоху "низких ставок надолго". О такой перспективе свидетельствует динамика доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая подскочила" до "самого высокого уровня со времен мирового финансового кризиса". В этих условиях, по словам Гопинат, "можно ожидать, что условия финансирования для развивающихся рынков останутся крайне неблагоприятными".

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Аналитик Геннадий Гольдберг из TD Securities считает, что "в целом закрытие рынка является одним из основных препятствий, с которыми столкнется экономика этой осенью". Аналитик Майкл Понд из Barclays заявил агентству Bloomberg, что приостановка работы американского правительства "скорее всего, приведет к некоторому росту неопределенности", учитывая, насколько уязвимы экономики Азии, ориентированные на экспорт, перед потоками "горячих денег".

Угроза прекращения работы правительства совпадает с ростом цен на нефтепродукты и массовой забастовкой работников автопрома в Детройте, что еще более усиливает инфляционные риски. Поэтому есть вероятность того, что команда председателя ФРС Джерома Пауэлла попытается еще сильнее "нажать на тормоза". Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase, входит в число сторонников повышения ставок ФРС, которые в настоящее время находятся в диапазоне 5,25-5,5%, но могут значительно возрасти, поскольку инфляция продолжает расти.

"Я не уверен, что мир готов к повышению процентынх ставок до 7 процентов", - заявил Даймон в интервью газете Times of India. Я спрашиваю бизнесменов: "Готовы ли вы к 7%?". Худший вариант - семь процентов на фоне стагфляции. Если они будут иметь более низкие показатели и более высокие ставки, то в системе возникнет кризис. Мы призываем наших клиентов быть готовыми к такой ситуации". Кстати, Даймон процитировал известное высказывание Уоррена Баффета о том, что "только когда прилив уходит, вы обнаруживаете, кто плавал голым". Как отметил Даймон в отношении более решительных шагов ФРС по ужесточению политики, "это и станет тем самым приливом".

"Инвесторы, - пишет аналитик Пол Нолте из Murphy & Sylvest Wealth Management, - начинают понимать, что повышение процентных ставок на более длительный срок является вероятным исходом. При этом они постепенно приспосабливаются к новой реальности". Повышение ставок на более длительный срок является неизменной мантрой ФРС уже несколько месяцев. И только недавно мировые рынки стали им доверять".

Безусловно, парадокс заключается в том, что чем хуже становятся финансовые перспективы США, тем больше инвесторов пытаются вкладывать в доллар. Таким образом, капитал утекает из Китая, Японии, Южной Кореи и других ведущих азиатских экономик в самый неподходящий момент для Пекина, Токио, Сеула и других государств. Как бы это странно ни звучало, но большие потери по суверенным ценным бумагам Соединенных Штатов повышают привлекательность американской валюты.

Еще до появления на сцене Moody's мировые инвесторы столкнулись с угрозой убытков на рынке казначейских обязательств объемом 25,5 триллиона долларов. И такая тенденция наблюдается третий год подряд. Все эти "красные линии" свидетельствуют о проблемах инвесторов с ликвидностью на фоне самого агрессивного цикла ужесточения политики ФРС с середины 90-х годов прошлого века и чрезвычайной волатильности, вызванной ростом инфляции во всем мире.

Однако, Эндрю Тичехерст, стратег Nomura Inc, считает, что с точки зрения дифференциала процентных ставок унаследованный долларом статус "безопасной гавани", устойчивый рост американской экономики и высокая доходность представляют собой "необычную и мощную комбинацию". Это происходит в тот момент, когда на рынках существует возможность внезапных поворотов в сторону снижения риска.

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти и его республиканская партия пытаются добиться приостановки работы правительства. Фотография представлена онлайн журналом Asia Times Files / CNBC Screengrab / Zhang Peng / LightRocket / Getty Images /Twitter

Еще одна причина, по которой эта ситуация кажется неоднозначной как с политической, так и с финансовой точки зрения: неутешительные рейтинги одобрения работы президента США Джо Байдена. В то время как республиканцы и демократы в Конгрессе сцепились между собой, низкие 40-процентные показатели поддержки Байдена не оставляют Белому дому надежды убедить законодателей не прекращать работу правительства, не рисковать кредитным рейтингом Вашингтона и не проводить реформы, направленные на повышение инноваций и эффективности производства в США с целью сдерживания инфляции.

То же самое можно сказать и о "гибкости" американского президента в вопросах защиты казначейских билетов США на сумму около 3,2 триллиона долларов, находящихся в распоряжении ведущих азиатских компаний. Все эти валютные ресурсы могут оказаться под угрозой, когда Moody's вместе с S&P и Fitch поставят крест на эпохе американского рейтинга ААА.

Больше всех потеряет Япония, которая владеет держателем долговых бумаг США на сумму более 1,1 трлн. долл. Китай имеет в своем распоряжении долговые обязательства на сумму 821 млрд. долларов, а Корея - на 116 млрд. долларов. Наряду с потерями государственных сбережений, рост ключевой ставки в США может привести к разрушительным последствиям для крупнейших экономик Азии, зависимых от торговли, причем почти каждая из них испытывает собственные проблемы с внутренними активами.

В Китае это рынки недвижимости и огромный теневой банковский сектор. В случае Японии — это самая высокая долговая нагрузка среди развитых стран мира, усугубляемая быстро стареющим населением (По оценкам, госдолг Японии составляет примерно 9,9 трлн. долл.). В Корее - рекордная задолженность населения, подрывающая динамику потребления в целом. В данном контексте траектория движения доллара - и то, как его укрепление бросает вызов гравитации на фоне распродажи облигаций, - добавляет проблем странам Азии.

Экономист Чон Мин Сон из McKinsey Global Institute отмечает, что "многие эконимики Азии накопили значительные валютные резервы после финансового кризиса конца 1990-х годов". В 2022 году, отмечает он, на Азию приходилось порядка 40 процентов глобальных потоков капитала, что в четыре раза больше, чем в 2000 году. "Однако в этом регионе могут возникнуть "очаги уязвимости" перед внезапным оттоком капитала", - уточняет он. "Например, в Индонезии и Вьетнаме прямые инвестиции иностранных компаний составляют соответственно 20% и 14% от общего объема капиталовложений".

Как правило, эпизоды резкого укрепления доллара заканчиваются для Азии весьма плачевно. Вспомните финансовый кризис 97-98 годов прошлого века, который был спровоцирован агрессивным ростом ставок ФРС США в 1994-1995 годах. Эпизоды волатильности иены создают свои собственные риски. Опасения относительно роста доходности японских государственных облигаций распространяются на мировые кредитные рынки, поскольку Банк Японии начинает "намекать" на сворачивание политики "количественного смягчения". Это чревато серьезными последствиями, так как за 24 года нулевых и отрицательных ставок Япония превратилась в главного кредитора мира.

Полученные таким образом средства инвестируются в высокодоходные активы от Бразилии до Южной Африки и Индонезии. Именно этот гигантский "керри-трейд" позволяет объяснить, почему резкие скачки курса иены нередко приводят к резкому обрушению рынков. Политик и экономист из Международного валютного фонда Томас Хелблинг считает, что Азия в значительной степени подвержена риску из-за высокого уровня задолженности. "Рост заемных обязательств в Азии за последние десятилетия усилил подверженность региона росту процентных ставок и повышенной волатильности рынков", - поясняет Хелблинг. "Объем кредитов, привлекаемых правительствами, компаниями, потребителями и финансовыми учреждениями региона, значительно превысил уровень, существовавший до мирового финансового кризиса".

Проблема в том, - пишет Хелблинг, - что "компании с высокой долей заемных средств сталкиваются с более высоким риском дефолта, поскольку денежно-кредитная политика и финансовые условия остаются по-прежнему жесткими". Даже при устойчивом экономическом росте процентные выплаты могут превысить доходы, поскольку стоимость заемных средств растет, снижая способность компаний обслуживать свои долговые обязательства". В целом, добавляет он, "корпоративный долг в Азии сосредоточен в организациях с низким коэффициентом покрытия процентных платежей".

Повышение процентных ставок в США - тревожный звоночек для Азии. Продолжающееся повышение процентных ставок в Соединенных Штатах грозит посеять хаос на азиатских долговых рынках, фондовых площадках и рынках недвижимости Носильщик на фоне новостроек идет по мосту в Чунцине, Китай. Фотография представлена онлайн журналом Asia Times Files / CNBC Screengrab / Zhang Peng / LightRocket / Getty Images

Экономист McKinsey Сон отмечает, что "в некоторых экономиках Азии государственная, домашняя и корпоративная задолженность выросла даже больше, чем в среднем по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)". Чон Мин Сон отмечает, что задолженность нефинансовых корпораций в Китае достигла отметки в 150%, а в Японии, Южной Корее и Вьетнаме - более 120%. В 2021 году долг домохозяйств в Корее достиг 106%, а в Австралии - 119% при среднем показателе по ОЭСР в 60%. "Если процентные ставки продолжат расти, то такой объем заемных средств обойдется слишком дорого", - считает эксперт.

Что же касается недвижимости, - " существует высокая вероятность падения цен на активы, в том числе и на объекты недвижимости", - утверждает Сон. Так, в период с 2015 по 2021 год средняя номинальная цена на жилье в Китае выросла на 50%, в Австралии - на 34%, а в Южной Корее - на 17%. Инфляция в городах еще выше. Например, в Сеуле за период 2015-2021 гг. соотношение цены и стоимости аренды жилья возросло более чем в 2,5 раза.

Внутри страны американскому президенту также предстоит позаботиться о стабильности банков на фоне дальнейшего повышения ставок ФРС. Мохамед Эль-Эриан -американский экономист и бизнесмен - советник Allianz, опасается, что повышение стоимости заемных средств может привести к хаосу на рынках недвижимости. "Мы должны быть предельно осторожны", - предупреждает Эль-Эриан. "Рынок жилья играет ключевую роль в нашей экономике".

В то же время последствия мартовского краха банка Silicon Valley Bank "ставят под сомнение способность Соединенных Штатов сохранить лидерство в мировой валютной системе", - отмечает экономист Enodo Economics Диана Чойлева. Вашингтон "должен предпринять решительные меры по укреплению доверия, включая предоставление долларовых кредитных лимитов целому ряду азиатских государств".

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По словам Чойлевой, "именно в Азии мировая финансовая гегемония США наиболее активно оспаривается Китаем". Трудно не согласиться с тем, что Вашингтон в условиях "шатдауна" пытается выполнить за Пекин его работу.