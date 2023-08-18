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Пару дней назад ВВС Тайваня продемонстрировали крылатую ракету дальнего радиуса действия, являющуюся частью арсенала для сдерживания и контрнаступления в случае вторжения Народно-освободительной армии Китая.

Военно-воздушные силы Тайваня выполнили учебно-боевые пуски секретной крылатой ракеты HF-2E (другое название Hsiung Feng IIE) с дальностью поражения до 1200 километров. Опубликованные снимки были сделаны во время ночного запуска с военной базы Jiupeng на южной оконечности острова и, как утверждается, ракета летела "много часов". Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / The WarZone / Chinese Internet.

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В этом месяце американский онлайн-журнал The War Zone рассказал, что тайваньская газета United News Daily (UDN) опубликовала фотографии, на которых запечатлен ночной пуск ракеты Hsiung Feng IIE (HF-2E) с военной базы Jiupeng в уезде Pingtung на юге островного государства. В статье отмечается, что ракета HF-2E, как утверждается находилась в воздухе более часа.

Другое тайваньское издание, а именно Центральное агентство новостей (CNA), подтвердило сообщение UDN, сославшись на неназванный источник в оборонном ведомстве, который сообщил, что 16 августа военно-воздушные силы Тайваня провели запуск секретной ракеты в рамках трехдневных учений с боевыми стрельбами.

В отчете Warzone также говорится, что, хотя факт запуска HF-2E с базы Цзюпенг не подтвержден официально, эта база является известным испытательным ракетным полигоном и центром Тайваньского национального научно-технического института в Чжун-Шане (NCSIST) - ведущего исследовательского учреждения, которое, как считается, отвечает за разработку HF-2E.

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Ранее Тайвань уже проводил испытания крылатой ракеты HF-2E и некоторых других видов вооружений дальнего радиуса действия. Так, например, в феврале 2023 года мы писали, что Чжуншаньский институт науки и технологии на том же полигоне успешно испытал крылатую ракету Hsiung Feng IIE, предположительно повышенной дальности.

Ракета продемонстрировала впечатляющий потенциал, пролетев 300 километров с севера на юг и 180 километров с востока на запад на высоте 30 километров. Согласно имеющейся информации, максимальная дальность полета ракеты Сюнфэн 2Е достигает 1 200 километров, таким образом, боеприпас может эффективно наносить удары по восточному побережью и центральным районам Китая, включая города Циндао и Ухань. Тем не менее, NCSIST не предоставил подробностей о типе ракеты, участвовавшей в испытании.

По данным ресурса Missile Threat, программа создания крылатой ракеты HF-2E стартовала в 2001 году. Новое оружие должно было обеспечить Тайвань способностью наносить удары по объектам на территории материковой части Китая, которые ранее были недосягаемы. Источник отмечает, что до этого тайваньские ракеты обладали ограниченными возможностями и могли поражать объекты, расположенные только в прибрежных районах.

По словам авторов статьи, благодаря увеличенной дальности поражения HF-2E тайваньские военные смогут наносить удары по таким важным объектам Народно-освободительной армии Китая (НОАК), как радиолокационные станции, ракетные комплексы и аэродромы, а также средства наблюдения и разведки.

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Потенциал крылатой ракеты дальнего действия Hsiung Feng IIE, изначально предназначенной для отражения китайской агрессии, сигнализирует о возможном переходе Тайваня от оборонительной стратегии к наступательной. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / The WarZone / Chinese Internet.

Ракета HF-2E, пишет Missile Threat, имеет много общего с американской крылатой ракетой BGM-109 Tomahawk. По данным издания, ракета успешно прошла испытания в июне 2005 года и в октябре 2007 года, а в январе 2008 года был испытана модернизированная версия повышенной дальности, дальность полета которой достигла 800 километров.

Кроме того, по данным Missile Threat, в 2018 году завершился первый этап серийного производства новой версии ракеты HF-2 увеличенной дальности. Известно, что на тот момент было изготовлено более сотни ракет на сумму 440 миллионов долларов США

Согласно информации портала Missile Threat, длина ракеты Сюнфэн 2Е составляет 6 метров, диаметр корпуса - 50 сантиметров, стартовая масса - 980 килограммов. Ракета несет одну боевую часть массой около 200 кг и имеет дальность действия 600 километров. Однако в отчете Национального центра воздушно-космической разведки Соединенных Штатов (National Air and Space Intelligence Center, NASIC) за 2017 год указывается, что дальность полета ракеты составляет всего 300 километров.

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Missile Threat отмечает, что двигательная установка ракеты состоит из твердотопливного ускорителя и турбореактивного двигателя, работающего на жидком топливе. Кроме того, по данным источника, в системе наведения используются инерциальная навигационная система (ИНС), GPS и технология привязки к местности, что позволяет повысить точность попадания с круговым вероятным отклонением (Circular Error Probable, CEP) до 15 м.

Учитывая уязвимость Тайваня перед военно-морской блокадой, самоуправляемый остров предпринял шаги по наращиванию собственного ракетного арсенала большой дальности. В случае силового воссоединения с Тайванем, Китай скорее всего заблокирует остров. Это помешает Соединенным Штатам и их союзникам поставлять на остров боеприпасы и современные средства поражения, такие как крылатые и противокорабельные ракеты.

В марте 2022 года онлайн-издание Asia Times писало, что NCSIST планирует построить 34 дополнительных объекта для наращивания мощностей по производству четырех конкретных типов ракет: зенитной ракеты Tien Kung, ракеты класса "воздух-воздух" Tien Chien, крылатой ракеты воздушного базирования Wan Chien и противокорабельной ракеты Hsiung Feng.

Цель Тайваня в рамках этой инициативы - увеличить ежегодный объем производства ракет с 207 до 497 единиц, при этом пик производства ожидается в 2023 году. С 2018 года NCSIST инвестировал 249 миллионов долларов США в модернизацию 80 объектов, используемых для производства ракет. Работы на пятидесяти из них уже завершены, остальные объекты планировалось завершить к июню 2022 года. Тем не менее, информация о том, все ли объекты были модернизированы в соответствии с графиком, отсутствует.

Тайваньские средства массовой информации опубликовали первые фотографии и видеоролики, демонстрирующие крылатую ракету наземного базирования Hsiung Feng IIE, которая, как считается, находится на вооружении уже более десяти лет. На снимке тайваньский истребитель AIDC F-CK-1 Ching-Kuo с выставленным вооружением. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / The WarZone / Chinese Internet /Twitter.

Строительство и модернизация таких комплексов свидетельствуют о том, что Тайвань уже давно пытается нарастить ударный потенциал дальнего радиуса действия, способный изменить военный баланс в Тайваньском проливе в его пользу и сдержать потенциальное вторжение Китая.

В декабре 2022 года издание Asia Times опубликовало большую статью о реализуемых в Тайване проектах по созданию ракет дальнего радиуса действия, среди которых - сверхзвуковая крылатая ракета Yung Feng, крылатая ракета HF-2E и баллистическая ракета Ba Dan. Разработка Yung Feng была начата после кризиса в Тайваньском проливе 1996 года. Несмотря на отсутствие официального заявления о принятии ракеты на вооружение, в 2014 году она была признана эффективным средством поражения. В августе 2019 года была сдана в эксплуатацию первая партия из 20 ракет и десяти мобильных пусковых установок.

Ракета Yung Feng разрабатывалась для потенциального поражения целей в северо-центральной части Китая. Летные испытания проводились без привлечения сторонних организаций и проходили скрытно под видом других ракетных программ. Несмотря на проблемы с разработкой, приведшие к пяти неудачным летным испытаниям и практически полной отмене программы в 2004 году, ракета HF-2E доступна в двух вариантах.

Первый вариант имеет дальность стрельбы 500 километров и может нанести удар по Шанхаю, второй - 1000 километров и способен достичь Пекина. В настоящее время Тайвань также готовится к запуску более совершенных ракет HF-2E с дальностью полета свыше 1 200 километров. Кроме того, оборонное ведомство Тайваня секретно разрабатывало баллистическую ракету Ba Dan, которая была успешно испытана, однако Соединенные Штаты воспрепятствовали и заблокировали дальнейшее развитие этого оружия.

По мнению американских военных экспертов, Тайвань может отказаться от оборонительной стратегии "дикобраза" и перейти к наступательной стратегии "гадюки", разрабатывая проекты, подобные HF-2E. Стратегия "гадюки" предполагает нанесение прицельных ракетных ударов по важнейшим китайским городам, таким как Пекин и Шанхай, в случае любого конфликта со стороны Пекина.

В ответ на это, Китай, судя по всему, скорректировал свою стратегию в отношении Тайваня. В этом месяце Asia Times сообщила о значительном увеличении числа военных учений Китая, имитирующих блокаду Тайваня на восточном побережье острова, с момента визита спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в августе прошлого года. До визита Пелоси китайские корабли и самолеты были активны в основном в западной части Тихого океана, в частности, в Филиппинском море к востоку от Тайваня.

Имитация китайского вторжения на Тайвань. В ответ на возможное вторжение Тайвань может нанести ракетные удары по территории Китая с помощью дальнобойных ракет HF-2E. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / The WarZone / Chinese Internet / Facebook

Однако после этого одиозного события Китай все чаще развертывает свои авианосные ударные группы и беспилотные летательные аппараты к западу от Тайваня. По мнению экспертов, это может привести к тому, что стратегия Тайбэя - использовать свой гористый восточный фланг в качестве "редута" против вторжения НОАК через Тайваньский пролив - может оказаться устаревшей.

При всем при этом способность дозвуковых ракет, не обладающих серьезными стелс-возможностями, преодолеть многослойную сеть противовоздушной обороны Китая, которая является одной из самых насыщенных и совершенных в мире, остается весьма сомнительной. Это относится не только к Hsiung Feng IIE, но и к крылатым ракетам Wan Chien авиационного базирования, которые несут тайваньские многоцелевые истребители AIDC F-CK-1 Ching-Kuo.