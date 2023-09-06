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ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54

Российская боевая авиация впервые нанесла удар по позициям ВСУ мощной авиабомбой ФАБ-1500 М54 с модулем планирования и коррекции
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После нескольких месяцев проб и ошибок Воздушно-космические силы (ВКС) впервые прямым попаданием поразили позиции Вооруженных сил Украины управляемой планирующей авиабомбой УМПК ФАБ-1500 М54. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший военный летчик и автор блога о военной авиации России Fighterbomber. 

 Согласно информации, появившейся в социальных сетях, Су-34 способен нести сразу две бомбы УМПК ФАБ-1500 М54, а в перспективе их количество будет увеличено до трех. Таким образом, Су-34, сможет за один заход выполнять бомбометание по одной или нескольким целям одновременно, говорится в сообщении Telegram-канала Fighterbomber.

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По сути, эти боеприпасы представляют собой автономное оружие с системой управления полетом. Они способны двигаться (планировать) по скользящей траектории, поражая цели на больших дальностях. Такой потенциал позволяет носителю (например, Су-34 или Су-35) наносить удары, не входя в воздушное пространство противника.

По некоторым сообщениям, появившимся в социальных сетях, благодаря новой конструкции планера, разработанной инженерами, дальность доставки бомб была значительно увеличена по сравнению с аналогичными боеприпасами меньшей мощности, ранее уже применявшимися в зоне специальной военной операции на Украине.

По данным telegram-канала Fighterbomber, в силу определенных обстоятельств конструкторам не удалось просто увеличить модули планирования и коррекции (УМПК), которые ранее успешно использовались на ФАБ-250 и ФАБ-500, и установить их на "полуторку".

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Все пришлось создавать буквально с нуля, включая новый планер и соответствующие механизмы. "Все основательно, но все новое", - пишет журналист. При заявленной точности в пять метров, только воронка от взрыва УМПК ФАБ-1500 М54, достигает пятнадцати метров в диаметре. При этом площадь зоны поражения при использовании такого боеприпаса превышает два квадратных километра.

Масса взрывчатого вещества ФАБ-1500 М54 - около 700 килограммов. Эти бомбы способны нести многоцелевые истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34. Уже сейчас Су-34М может нести и работать с двумя такими боеприпасами, а в перспективе сможет работать тремя ФАБами, по одной или разным целям за один заход.

По имеющимся данным, бомба была сброшена с Су-34 "Защитник" - истребителя-бомбардировщика, способного применять целый комплекс новейших боеприпасов, включая некоторые дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие "Кинжал", о чем недавно заявила пресс-служба оборонного ведомства Российской Федерации.

Хотя впереди еще много работы, ФАБ-1500 с УМПК уже успешно применяется в зоне боевых действий на Украине. Скорее всего, российский военно-промышленный комплекс в течение месяца наладит выпуск таких боеприпасов, а пока по позициям ВСУ ежедневно “бьют” около сотни ФАБов меньших калибров. Военный эксперт также подчеркнул, что в настоящее время у подразделений ВСУ нет никакой защиты от планирующих бомб типа ФАБ.

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Благодаря новой конструкции планера значительно увеличена дальность доставки авиабомбы (по сравнению с менее мощными аналогами). При заявленной точности в  5 метров диаметр воронки от взрыва достигает 15 метров, при этом общая площадь поражения более 2 кв. км. Сегодня Су-34М способен нести два таких боеприпаса, а в перспективе - три.. Изображение представлено Telegram-каналом Fighterbomber. 

Максимальная дальность полета таких авиабомб значительно выше, чем у существующих, боеприпасов более легкого класса, таких как ФАБ-500 М62. Ожидается, что после завершения эксплуатационных испытаний и доводки объемы ее производства значительно увеличатся.

Разместив на своем канале изображение авиабомбы, военный блогер отметил, что по фото можно оценить потенциал и смертоносность нового оружия в сравнении со среднестатистическими фугасами, которые тоже далеко не маленькие.

Кроме того, он отметил, что пока случаи боевого применения УМПК ФАБ-1500 единичны. "Думаю, что в течение месяца российская военная промышленность сможет наладить их производство в необходимых объемах. "Думаю, что в течение месяца российская военная промышленность наладит их производство в необходимых объемах. И полетят они, как сегодня летят ФАБы малых калибров, по сотне в день, по всем направлениям".

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Грозные планирующие бомбы России

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Первые сообщения, что в ходе специальной военной операции на Украине Россия начала использовать планирующие бомбы, появились в начале 2023 года. Новость о появлении таких боеприпасов появилась 4 января, в том числе в Telegram-канале Fighterbomber. Затем, 21 февраля, тот же источник сообщил, что разработка боевых комплектов УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции) ведется "уже четыре месяца как" и что "уже на головы противника сброшены сотни планирующих боеприпасов ".

Позже, в апреле, официальный представитель воздушных сил украинской армии Юрий Игнат заявил, что россияне сбрасывают на позиции ВСУ "до 20 планирующих бомб в день. Игнат продолжил: "ВКС России сбрасывают их с самолетов Су-35 "Фланкер" и Су-34 "Фуллбэк", без входа в зону действия наших средств противовоздушной обороны".

С тех пор украинские официальные лица неоднократно высказывались по этому вопросу, рассказывая о том, как сложно перехватить такое оружие, поскольку его "практически невозможно сбить" Более того, в коммюнике, опубликованном Министерством обороны России 8 мая 2023 года, говорится, что истребитель-бомбардировщик Су-34М сбросил управляемые бомбы на пункт дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка Харьковской области.

Авиабомба ФАБ-1500 М54 может использоваться истребителем-бомбардировщиком Су-34. По мнению экспертов, этот боеприпас втрое мощнее гиперзвуковой ракеты "Кинжал". На снимке российская планирующая бомба на базе ФАБ-500М-62. Боеприпас несет истребитель-бомбардировщик Су-34. Изображение представлено Telegram-каналом Fighterbomber. 

Благодаря УМПК российские боевые самолеты могут наносить удары по позициям ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника. Планируемые авиабомбы могут сбрасываться с самолетов или ударных беспилотников. Они могут оснащаться различными типами боевых частей – конвенциональными, кассетными и даже ядерными.

По мнению западных экспертов, "управляемые планирующие" УПАБы и ФАБы являются аналогами американских "корректируемых" JDAM-ER, которые США передали Киеву в рамках военной помощи. При этом координаты, по которым российское оружие ведет прицельный огонь, обеспечивает спутниковая навигационная система ГЛОНАСС, которая, работает не хуже, а в некоторых случаях даже эффективнее американской GPS.

Кроме того, российские планирующие авиабомбы стоят относительно недорого. По оценкам экспертов американского военного журнала Military Watch Magazine стоимость каждой из них не превышает нескольких десятков тысяч долларов. Кроме того Россия постоянно наращивает количество самолетов, способных сбрасывать бомбы находясь вне пределов досягаемости украинских ПВО, пишет MWM.

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