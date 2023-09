За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В последние годы растущая военная мощь Китая привлекает внимание всего мира. Мало того, что вооруженные силы КНР являются самыми многочисленными в мире, НОАК также достигла выдающихся успехов в сфере технологий и вооружений. Об этом пишет китайский журналист и военный аналитик Вэй Юэцзян в своей статье "Chinas military weapons and equipment have achieved four leaps".

В Китае рассказали о новейших видах вооружения, способных остановить армию США Изображение предоставлено интернет-изданием iMedia "Connect the World"

Министерство обороны Соединенных Штатов как-то заявило, что Китай тщательно скрывает свою военную мощь и что секретные виды оружия как минимум на десять лет превосходят те, что официально приняты на вооружение НОАК. Rand Corporation, известная американская некоммерческая организация, занимающаяся исследованиями в области военных стратегий, полностью согласна с этим, утверждая, что сегодня Китай обладает четырьмя видами оружия, каждый из которых способен остановить вооруженные силы США.

Так что же это за четыре вида оружия, которых так боятся Соединенные Штаты? Какой мощью они обладают?

Сверхдальний стратегический бомбардировщик H-20 может изменить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В январе 2023 года в новостной хронике телеканала CCTV впервые были раскрыты подробности перехвата в открытом море иностранного малозаметного самолета истребителем J-20 Народно-освободительной армии Китая. Напомним, что тогда конкуренцию J-20 составил широко разрекламированный американский стелс-истребитель F-35 Lightning II. F-35 - основа американских ВВС. Этот самолет по своим совокупным техническим характеристикам значительно опережает F-22 Raptor.

США, уповая на свое превосходство в вооружениях и технологиях, видимо посчитали, что Китай ничего не сможет им противопоставить, и поэтому попытались пролететь на своих "невидимках" в непосредственной близости от воздушного пространства КНР. В итоге пилоты J-20 эскадрилий Ван Хай" ВВС НОАК успешно отогнали американский самолет. После этого начальник штаба ВВС США Браун заявил, что J-20 является достойным противником F-35.

На очереди еще один козырь НОАК - в ближайшее время стратегический бомбардировщик Xian H-20 будет принят на вооружение. После серии успешных испытаний этот самолет станет "разящим мечом" китайских ВВС. Так что же это за самолет такой H-20? Вы можете об этом узнать, например из материалов зарубежных изданий.

Так, вот, если верить иностранной прессе, H-20 - это стратегический малозаметный бомбардировщик, по своим характеристикам сопоставимый с американским B-21. По оценкам военных экспертов, дальность полета истребителя H-20 составляет не менее 11 000 км, а бомбовая нагрузка - не менее 25 тонн.

Если говорить о наиболее критичных характеристиках малозаметности, то они превосходят аналогичные показатели американского бомбардировщика В-2 и, как ожидается, будут сравнимы со стелс-потенциалом В-21. При этом некоторые СМИ утверждают, что истребитель Н-20 может стать самым передовым стратегическим бомбардировщиком класса "стелс".

По словам оборонного аналитика по Азиатско-Тихоокеанскому региону Грея Уотта: H-20 обладает высоким стратегическим потенциалом. Благодаря чрезвычайно большой выносливости и сверхдальним ударным возможностям потенциальная цель может быть поражена в районе второй островной цепи и даже дальше.

В 2021 году Народно-освободительная армия Китая представила тизер малозаметного бомбардировщика Xian H-20. Строительство нового малозаметного стратегического бомбардировщика Xian H-20, ведет китайская авиастроительная корпорация Xian Aircraft Industry Corporation. Фотография предоставлена интернет-изданием iMedia "Connect the World"

Это напрямую затронет интересы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После того как H-20 будет поставлен на вооружение, Китай может стать игроком, меняющим правила игры. Передовые виды вооружений и техники являются фундаментом для создания системы национальной обороны, а от того, насколько крепок "кулак", зависит стабильное развитие государства. В результате десятилетий упорной работы разрыв в технологиях вооружений и техники между Китаем и США стремительно сокращается.

Dongfeng Express — миссия будет выполнена

"Дунфэн-Экспресс" - миссия будет выполнена", - так насмехаются над Ракетными войсками Китая некоторые пользователи Интернета на Западе и вместе с тем признают их силу, пишет китайский эксперт. Стратегическое ядерное оружие четвертого поколения Ракетных войск НОАК - межконтинентальная ракета "Дунфэн-41" - является самой современной МБР Китая. Но какова ее сила?

До появления DF-41 на вооружении Ракетных войск НОАК стояли в основном две межконтинентальные ракеты - DF-31a и DF-5, причем каждой из них были присущи определенные недостатки. Dongfeng-31a имеет твердотопливный двигатель, относительно высокую скрытность и высокую скорость пуска, что влияет на характеристики ее боевой части и общую дальность полета. Dongfeng-5 имеет жидкостный двигатель, ее стартовая масса составляет порядка 180 тонн, что в четыре раза больше, чем у Dongfeng-31a.

У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Несмотря на то, что Dongfeng-5 обладает огромным поражающим потенциалом, у нее есть один фатальный недостаток. Ее ракетные шахты стационарны. Мобильных РК Dongfeng-5 не существует. Сегодня, когда спутники буквально летают по всему небу, шахты Dongfeng 5 очень уязвимы перед угрозой целенаправленных атак.

Появление ракетного комплекса Dongfeng-41 полностью устранило недостатки Dongfeng-31a и Dongfeng-5. Дальность его полета была значительно увеличена и составила более 14 000 километров. Такого радиуса действия достаточно, чтобы нанести удары по большинству районов мира, включая всю Северную Америку и страны Евросоюза. С ней могут сравниться только самые современные версии американские ракеты Minuteman-III, а также и российские комплексы РС-28 "Сармат", РС24 "Ярс" и РТ-2ПМ2 "Тополь-М". Скорость полета Dongfeng-41 может достигать 30 000 километров в час или 8 километров в секунду, что более чем в 10 раз превышает максимальную скорость истребителя J-20.

Ранее эксперты американского военного журнала Military Watch Magazine заявили, что после принятия решения о нанесении ядерного удара Dongfeng-41 потребуется всего 16 минут, чтобы достичь Лондона, и 21 минута, чтобы добраться до Нью-Йорка.

Помимо высокой скорости, Dongfeng-41 отличается колоссальной поражающей способностью. Ракета может нести два типа ядерных зарядов. В первом случае РК может нести до 10 отдельных управляемых ядерных боевых частей, с зарядом от 100 до 300 килотонн каждая. Во втором - моноблочную боеголовку, способную выпустить энергию, в 200 раз превышающую мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в Японии.

На данный момент известно, что НОАК ведет разработку нескольких модификаций Дунфэн-41, в том числе шахтного базирования и два мобильных варианта. Один из них на колесном шасси, а второй на базе железнодорожного подвижного состава. Появление двух последних модификаций мобильного РК способно существенно повысить боевой потенциал Dongfeng-41. Фотография предоставлена интернет-изданием iMedia "Connect the World".

Что действительно закрепляет за Dongfeng-41 статус "короля", так это его проникающая способность. Максимальная скорость в терминальной стадии полета может превышать 20 Махов. Этого вполне достаточно, чтобы преодолеть все существующие в мире системы противоракетной обороны, считает китайский эксперт.

Появление Dongfeng-41 позволило построить несокрушимую линию обороны НОАК, при этом разработка ядерного оружия Китаем ведется только для сохранения национальной безопасности. После успешного испытания первой атомной бомбы в 1964 году Пекин пообещал не применять ядерное оружие первым, но применит его, если по КНР будет нанесен удар.

"Воздушная полиция 3000" - железный щит китайского неба

В условиях наземных боевых действий "сердцем" всей операции является штаб. В воздушном бою "центром" боевой операции является авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и наведения. Самолеты ДРЛО, также называемые комплексами AWACS, объединяют в себе функции командного пункта, управления, связи и разведки. В условиях современной войны, если у вас нет самолета ДРЛО, вы будете похожи на безголовую муху и станете легкой мишенью для противника.

Действующим самолетом раннего предупреждения НОАК является Air Police 2000 (KJ-2000). Он обладает прекрасными радиолокационными возможностями и способен обнаруживать стелс-истребители F-35 на расстоянии свыше 360 километров. Гонконгское СМИ South China Morning Post утверждает, что с появлением большого стратегического транспортного самолета Y-20B появится и новое поколение самолетов раннего предупреждения KJ-3000 которые будут построены на базе Y-20B. Появление этой информации вызвало бурное обсуждение во всем мире.

В основе установленной на KJ-2000 радиотехнической системы находится многофункциональный трехкоординатный импульсно-доплеровский радар, разработанный инженерами китайского Нянцзинского НИИ электронной техники, входящего в состав Китайской корпорации электронной техники, известной также как 14-й НИИ. Этот радар обеспечивает круговой обзор, обнаружение и сопровождение воздушных и надводных целей, а также осуществляет наведение самолетов тактической авиации на десять сопровождаемых целей в автоматическом режиме или по голосовым командам. Для индивидуальной защиты ДРЛО комплекс оборудован системой предупреждения о пусках ракет, автоматы выброса дипольных отражателей и инфракрасных ложных целей. Но каким же будет Air Police 3000

Прежде всего, можно с уверенностью сказать, что перспективный Air Police 3000 изменит правила ведения воздушного боя и станет играть ключевую роль в выстраивании воздушной стратегии будущего. В KJ - 3000 будут полностью переработаны традиционные радиолокационные технологии. НОАК планирует отказаться от радаров с "большим диском" и перейти к использованию цифрового массива РЛС новейшего поколения.

Перспективный самолет Kong Jing-3000 создаваемый на базе тяжелого военно-транспортного Yun-20, является самым крупным проектом ДРЛОиУ НОАК. Ожидается, что по ряду тактико-технических характеристик KJ-3000 превзойдет американский самолет АВАКС Boeing E-3 Sentry .Фотография предоставлена интернет-изданием iMedia "Connect the World".

Хотя цифровые и традиционные радиолокационные технологии основаны на использовании активных фазированных решеток, между ними есть существенные различия. Традиционная РЛС с активной фазированной решеткой использует ступенчатое изменение частоты для генерации высокочастотных сигналов, при этом ее конструкция сложна и громоздка. Технология цифровых радаров позволяет плавно формировать передаваемые сигналы с помощью компьютеров. Такие РЛС имеют простую схему и меньшие размеры, что в большей степени способствует обеспечению малозаметности.

Air Police 3000 позволит в режиме реального времени получать и обрабатывать информацию. KJ - 3000 будет оснащен системой радиоэлектронной борьбы и управления нового поколения. Новый самолет ДРЛО НОАК сможет одновременно управлять беспилотниками, бомбардировщиками, истребителями и другими видами вооружений и техники, формируя тем самым полноценную сеть раннего предупреждения.

Новейшая стратегическая малошумная атомная подводная лодка проекта 096 "Deep Sea Killer"

Военные эксперты, которые следят за Китаем, наверняка знают, как тяжело развивались ВМС НОАК. В свое время основной контр-адмирала военно-морского флота НОАК Чжан Чжаочжун, рассказывая в интервью о проблемах ВМС КНР, с трудом сдерживал слезы. Он с горечью воскликнул: "Развитие военно-морского флота Китая идет чрезвычайно медленно!"... В начале становления Китайской Народной Республики ее экономика была крайне уязвима. Финансирование и техническое оснащение китайских ВМС было ограничено.

Кризис в Тайваньском проливе, сражение за острова Сиша, битва за риф Чигуа (Южный риф Джонсона) - - все это закалило Китай и позволило создать мощный потенциал для сохранения морской безопасности и защиты национального суверенитета КНР. Сегодня ВМС НОАК возрождаются: создаются авианосные ударные соединения, строятся эскадренные миноносцы типа 055 и т.д., на повестке дня - стратегическая атомная подводная лодка проекта 096.

Строительство атомных подводных лодок Type 094 ведется уже более 20 лет. Однако из-за того, что в таких АПЛ в основном используются технологии прошлого века, с ними связано множество проблем, в частности наличие "черепашьей спины" приводит к ухудшению шумовых характеристик субмарины и негативно сказывается на ее малозаметности.

С развитием технологий Соединенные Штаты развернули на первой и второй островных цепях современные гидролокационные системы и противолодочные корабли, что существенно снижает прорывной потенциал атомной субмарины типа 094. В июне 2023 г. новостное издание China Times (Тайвань) сообщило, что в 2025 году НОАК планирует спустить на воду атомную подводную лодку проекта 096. Новая АПЛ получит на вооружение твердотопливные баллистической ракеты "Цзюлан-3".

Атомная подводная лодка типа 096 станет новым прорывом, пишет китайский эксперт. Она избавится от "черепашьей спины" характерной для АПЛ 094 и получит корпус сигарообразной формы, что позволит существенно улучшить характеристики малозаметности.

Одной из важнейших стратегических задач Пекина является создание современного подводного флота. По данным издания Connect the World, новейшая малошумная субмарина Type 096 уже готова к выходу в море. Фотография предоставлена интернет-изданием iMedia "Connect the World".

Длина новой субмарины составит примерно 150 метров, ширина - около 20 метров, водоизмещение - около 20 000 тонн. Корпус АПЛ обладает высокой устойчивостью к давлению. По мнению специалистов китайская субмарина Type 096 достигла уровня, сопоставимого с подводными лодками последнего поколения других крупнейших морских держав. При этом дальность поражения ракет JL-3, которые она несет, достигает 14 000 км. Этого вполне достаточно, чтобы уничтожить такие крупные американские города, как Нью-Йорк и Сан-Франциско.

Инцидент с "Иньхэ" в 1993, кризис в Тайваньском проливе в 1996, Уничтожение посольства Китая в Белграде в 1999, столкновение самолетов в Южно-Китайском море и т.д. На пути к своему успеху Китай пережил слишком много испытаний, поэтому жители КНР отлично понимают, как это плохо, когда ты не можешь нанести ответный удар.

Сегодня, когда Запад наблюдает за бурным развитием китайской военной промышленности, зарубежные СМИ все чаще стали пропагандировать "теорию китайской угрозы". Однако активное развитие военной мощи Пекина в первую очередь направлено не на военное соперничество, а на сохранение мира и добрососедства, подводит итог китайский обозреватель.