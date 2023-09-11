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В течение августа 2023 года украинская армия безуспешно пыталась вести наступление на российские позиции, южнее и восточнее Днепра. Волны ВСУ в буквальном смысле разбивались о хорошо укрепленные оборонительные рубежи российских вооруженных сил, что приводило к предсказуемым и трагическим последствиям. Тактика "контрнаступления" украинской армии определялась инструкторами Североатлантического альянса и привела к огромным потерям среди украинских пехотинцев. Западные инструкторы "рекомендовали" украинским солдатам атаковать оборонительные рубежи Вооруженных Сил РФ в лоб, вынуждая продвигаться пешком по минным полям при отсутствии поддержки с воздуха. Об этом пишет Дмитрий Ковалевич, автор интернет-издания Ukraine.ru и спецкор панарабского журнала Аль Маядин.

Киевский режим в угоду финансовым институтам Запада заставляет своих солдат пешком преодолевать российские минные поля . Коллаж представлен изданием Al Mayadeen English.

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Страны Запада теперь "настоятельно советуют" украинским вооруженным силам "экономнее" использовать дорогостоящую бронетехнику и боеприпасы и отправлять в наступление пеших бойцов с легким вооружением. В итоге поля сражений превратились в огромные кладбища, с которых очень трудно, а во многих случаях практически невозможно эвакуировать тела погибших. В комментариях Telegram-канала "Легитимный" говорится следующее: "Администрация президента Украины перешла к стратегии экономии техники и разминирования минных полей "ногами пехотинцев". Такая тактика многократно увеличивает потери среди личного состава и накаляет обстановку в армии, так как солдаты ВСУ не особо желают, чтобы их отправляли на убой".

Россия прекрасно видит и понимает, какую тактику применяют Вооруженные Силы Украины. Донецкий волонтер, общественный деятель и военкор Елена Бобкова так описывает изданию Ukraina.ru тактику ВСУ: "Тактика украинцев такова: пехота грузится в бронетранспортеры - то ли украинские, то ли турецкие, то ли французские, то ли американские, например, БТР М-113 - и подъезжают к нашим позициям. Кстати, среди этих машин есть еще древние, списанные британские БТР Saxon 1960-х годов. Наша артиллерия и авиация начинают наносить удары по БТРам еще на подходе - как в самих посадках, так и по дорогам, по которым они добираются. Если их не подбили, они подъезжают к нам вплотную, после чего пехота выгружается, а бронетехника уезжает".

Западные инструкторы советуют украинским подразделениям атаковать сразу по всем трем линиям обороны России с целью выхода к берегам Азовского моря. В случае успеха это должно нарушить сухопутную связь между российским Крымом и материковой частью западных регионов Российской Федерации, пишет Аль-Маядин.

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Одновременно российские ВС ведут наступление, но уже на другом направлении, примерно в 300-400 километрах севернее, в Харьковской области. В конце августа украинские власти объявили обязательную эвакуацию из некоторых районов Харьковской области.

Призыв в украинскую армию и моральный дух в рядах ВСУ

Большинство украинских солдат, участвующих в "контрнаступлении", были насильно отправлены в зону боевых действий. В августе многие из них предпочли сдаться в плен, нежели погибнуть или получить ранение, выполняя неадекватные приказы. Некоторые военнопленные украинцы рассказывали, что оказались на передовой, отправившись в родной город по каким-то делам или за продуктами. Многих из них перед отправкой на фронт обучали один-два дня, в лучшем случае неделю — то есть подготовки как таковой практически не было. Вот именно так Украина сегодня "комплектует" свою армию. Это происходит спустя 18 месяцев после начала специальной военной операции России, которая положила конец многолетней войне киевского режима против мирного населения ДНР и ЛНР [два региона, официально вошедшие в состав Российской Федерации в начале 2022 года].

Кроме того, российская армия ведет активную пропаганду среди военнослужащих ВСУ, предлагая им сдаваться в плен и спасать тем самым свои жизни. В агитационных видеоматериалах акцентируется внимание на том, что украинское командование, отправляющее на убой большое количество своих солдат, больше заботится о сохранении и защите танков "Леопард", поставляемых Германией, чем о сохранении жизней своих военнослужащих.

Власти Харьковской области сообщили, что с момента начала обязательной эвакуации в начале августа из Купянского района было вывезено более 1500 человек. Фотография представлен онлайн-изданием Al Mayadeen English.

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Пленные солдаты ВСУ рассказывают, что российская артиллерия работает настолько интенсивно, что они порой сутками лежат на земле, чтобы избежать ранений и гибели. «, Честно говоря, мы даже не можем построить для себя укрытия. Ваша [российская] артиллерия этого не позволяет. В небе постоянно летает "птички" (военные беспилотники). Однажды я пролежал там трое суток, снаряды летят непрерывно", - вспоминает один из них.

Командир специального отряда быстрого реагирования "Ахмат", российский генерал-майор Апти Алаудинов отмечает, что в последнее время резко возросло количество случаев добровольной сдачи в плен украинских военнослужащих. "По сравнению с началом специальной военной операции мы стали брать военнопленных гораздо чаще. И сдаются они гораздо охотнее. Это говорит о том, что они очень устали. Они понимают, что у них нет пути к победе над Россией".

"Сегодня ВСУ гонят своих солдат к линии боевого соприкосновения штыками в спину. Мы знаем об этом из различных источников. Мы также знаем, что в большинстве подразделений ВСУ осталось около 25-30% личного состава. Потери противника колоссальны. Такая ситуация и приводит к тому, что все больше и больше вражеских солдат сдаются нам в плен", - пишет Алаудинов.

В другом своем сообщении командир чеченского спецназа пишет, что видит свою задачу в максимальном уничтожении вооруженных сил противника с целью подготовки к дальнейшим наступательным действиям России. "На данный момент наша задача - максимально "размыть" и уничтожить технику и живую силу противника. А потом будут результаты другого характера: наше контрнаступление".

Военная доктрина Запада закостенела и изжила себя

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По сообщениям российских военных корреспондентов, в конце августа киевский режим сосредоточил у села Работино (расположенного примерно в 50 км к востоку от Днепра и в 100 км к юго-востоку от города Запорожье) группировку численностью около 35-40 тыс. человек, которая была зажата в низине и методично уничтожалась российской армией.

Советы западных инструкторов уже вызвали массу критических замечаний со стороны украинских военных и СМИ. Так, немецкие инструкторы советуют украинцам, которые зачастую передвигаются пешком или на гражданском транспорте, избегать российских минных полей, прекрасно понимая, что их ширина составляет десятки километров.

Западные специалисты используют для обучения карты, на которых глубина минных полей не превышает 100-200 метров. На других картах минные поля и вовсе не обозначены. Американские инструкторы советуют меньше использовать для разведки беспилотники (многие из которых эффективно подавляются российскими системами радиоэлектронной борьбы), а вместо них применять наземную разведку, то есть буквально в пешем порядке пытаться пройти через минные заграждения. 27 августа газета Washington Post опубликовала комментарий одного из ведущих обозревателей, в котором говорится: "Представители Пентагона также призывают Украину меньше полагаться на беспилотные летательные аппараты для получения информации о поле боя и больше использовать наземный разведывательный потенциал, который может лучше изучить российские позиции".

Украинское онлайн-издание Klymenko Time пишет, что западная военная доктрина деградирует из-за того, что Соединенные Штаты и страны Североатлантического альянса не воевали с сильным противником со времен Корейской войны. "Последний раз американцы воевали с относительно равным противником в Корейской войне, и в итоге не смогли победить. Поэтому не совсем понятно, где именно армия США применяла свою "военную доктрину" в течение последних 70 лет.

Западные инструкторы советуют украинским подразделениям атаковать сразу по всем трем линиям обороны России с целью выхода к берегам Азовского моря. В случае успеха это должно нарушить сухопутную связь между российским Крымом и материковой частью западных регионов Российской Федерации, пишет Аль-Маядин. Тем временем Вооруженные силы Российской Федерации методично перемалывают группировку прорыва ВСУ, на южном направлении. Фотография представлен онлайн-изданием Al Mayadeen English / EADaily.

"Вот уже три поколения подряд, - говорится в статье, - американцы воюют только по одному принципу - начинают войну против маленькой страны, имея при этом многократное техническое, авиационное и численное превосходство. Советы Вашингтона устарели, некомпетентны и далеки от адекватности".

Украина в очередной раз проводит призыв в армию, пытаясь восполнить летние потери. Зеленский идет на поводу у командования Вооруженных сил Украины, пишет Аль-Маядин, которое просит его мобилизовать еще больше людей. С начала боевых действий в ряды Вооружённых сил Украины было мобилизовано более миллиона человек.

В августе украинские суды неоднократно выносили приговоры о лишении свободы на срок от двух до трех лет за отказ от призыва в армию с возможностью условно-досрочного освобождения в случае согласия отправиться на фронт. Точное количество осужденных неизвестно, но СМИ по всей Украине ежедневно публикуют сообщения о судебных процессах над лицами, отказывающимися от призыва в армию. Десятки лет назад в США таких людей называли "уклонистами от призыва" за их отказ от участия в войне Соединенных Штатов против народа Вьетнама.

Неожиданное решение местного украинского суда, поставило под сомнение законность призыва в ряды ВСУ

В конце августа один из местных судов Украины создал опасный прецедент для киевского режима, поставив под сомнение правомерность призыва и военного положения в стране. 23 августа Зиньковский районный суд Полтавской области вынес весьма необычный приговор уклонисту от военной службы, приравняв закон о воинской повинности к рабству.

Из материалов дела известно, что безработному жителю поселка Кирово Донецкой области было предъявлено обвинение по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на срочную военную службу). Судья, рассмотрев дело, признал мужчину невиновным. Он постановил, что указы президента о призыве на военную службу не были оформлены в соответствии с законом, и поэтому военкоматы не имеют права заставлять человека проходить военную службу. Весь текст решения суда занимает 35 страниц. Вот лишь несколько выдержек (из официального протокола приговора суда):

"Права человека закрепляют и конкретизируют возможность действовать в пределах, установленных его правовым статусом. Таким образом, человек свободен от рождения, никто не вправе нарушать его естественные права".

"Работники военкоматов и должностные лица не имеют права привлекать на службу в ВСУ граждан без соблюдения норм трудового законодательства, по трудовому договору, который должен быть добровольным решением такого работника. Принуждение к заключению такого контракта является формой рабства".

"Так называемые "законы" и "указы президента", в том числе о призыве на военную службу, введении военного положения и другие действия, регламентирующие действия ВСУ, которые пытаются легитимизировать под видом законов, являются "сочинительством" и не имеют под собой конституционной основы. По своей сути они не законы и не имеют обязательной силы для исполнения".

В конце августа один из местных судов Украины создал опасный прецедент для киевского режима, поставив под сомнение правомерность призыва и военного положения в стране. Зиньковский районный суд Полтавской области вынес весьма необычный приговор уклонисту от военной службы, приравняв закон о воинской повинности к рабству. Фотография представлен онлайн-изданием Al Mayadeen English / Asia Times.

Иными словами, судья в Кирово приравнял приказы и законопроекты Зеленского к обычной писанине, откровенно скажем, среднестатистического бюрократа.

Политические последствия такого решения суда трудно предсказать, но они ставят под сомнение не только легитимность действий властей Украины, но и правомерность их поддержки странами Запада. После переворота 2014 года такие судьи стали объектами террора со стороны спецслужб или неонацистских военизированных формирований, как это имело место во время и после массовых акций "евромайдана" в конце 2013 - начале 2014 года.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский утверждает, что своим решением украинский суд фактически признал нелегитимными все законы, решения кабинета министров и указы президента с 1994 по 2022 год.

Нарушение собственных законов и конституции Украины в данном случае объясняется зависимостью Киева от политики Соединенных Штатов и других стран Запада. В конце августа киевский политолог Константин Бондаренко в своем Telegram -канале писал, что если Зеленский попытается противостоять или противоречить позиции Соединенных Штатов на Украине, то его просто ликвидируют. По мнению Бондаренко, Украина сегодня — это страна "третьего мира", где можно менять лидеров, как в африканских или латиноамериканских государствах, которые, так же, как и Украина, не имеют фактического суверенитета.

"Зеленский не способен самостоятельно принимать решения. Даже если бы завтра он посчитал нужным принять решение о прекращении огня, то два телефонных звонка из Великобритании и США заставили бы его изменить свое решение. А если нет, то на следующий день в стране был бы просто другой президент", - считает киевский политолог.

Долги Украины перед финансовыми институтами Запада

Такая зависимость является следствием бесконечных кредитов, которые украинское правительство в массовом порядке начало накапливать после переворота 2014 года. В августе 2023 года Министерство финансов Украины сообщило о рекордном росте государственного долга в июле 2023 года. За этот месяц он вырос сразу на 4 миллиарда долларов, составив в общей сложности 132,92 миллиарда долларов США. В настоящее время государственный долг Украины равен внутреннему валовому продукту страны, и это еще не предел. Киев продолжает набирать новые кредиты.

По оценкам Международного валютного фонда, сделанным в июне 2023 года, в 2024 году государственный долг Украины составит почти 125 % внутреннего валового продукта. К 2025 году он составит 139 процента ВВП, а к 2026 году достигнет 150%. Соответствующий показатель для США составляет 99%, для Германии - 47%, для соседней Польши - 41%.

Помимо внешних обязательств Украины как государства, существуют также внешние долги госкомпаний. Крупнейшими заемщиками являются "Нафтогаз" (транспортировка природного газа), "Укравтодор" (ремонт и содержание дорог и автомагистралей), "Укрэнерго" (передача электроэнергии), "Укрзализныця" (железнодорожный транспорт и инфраструктура). Все эти и другие крупные компании Украины работают под присмотром, а то и вовсе под полным контролем западных кураторов.

Украинский экономист Алексей Кущ пишет, что проблема государственного долга ляжет тяжелым бременем на Украину после окончания военных действий. "В любом случае, эффект госдолга будет одним из факторов, препятствующих любому быстрому росту после завершения конфликта. А для оздоровления экономики мы обязаны выплачивать кредиторам бонусы за рост под гарантии ВВП", - пишет экономист. (" В этом кратком сообщении Reuters поясняет, как будут работать гарантии ВВП Украины перед западными финансовыми институтами").

Государственный долг Украины приблизился к отметке в 133 миллиарда долларов или порядка 5 триллионов гривен. По оценкам МВФ, опубликованным в июне 2023 года, в 2024 году государственный долг Украины составит почти 125% валового внутреннего продукта. К 2025 году он составит 139% ВВП, а к 2026 году достигнет 150%. Соответствующий показатель для США составляет 99%, для Германии - 47%, для соседней Польши - 41%. Фотография представлен онлайн-изданием Al Mayadeen English / EurAsian Times / EADaily.

Кущ считает, что Киев должен уже сейчас ставить вопрос об ослаблении долговой нагрузки и добиваться ее погашения. После окончания военных действий Украина исчезнет из поля зрения мировых СМИ, и озвучиваемые сегодня идеи о сокращении или полном списании долга страны канут в Лету.

Сегодня на Украине прозападные политики боятся даже говорить о списании долгов, так как это может вызвать еще большую настороженность западных кредиторов или их прямое неприятие таких инициатив. Вместо этого они предлагают остановиться на абсурдном сценарии возврата кредитов: нанести России военное поражение и заставить ее выплачивать репарации. Подобные выплаты будут направлены западным финансовым институтам (прежде всего МВФ) для покрытия долгов Украины, накопленных правительствами постсоветской Украины.

Принудительно призванные в ряды ВСУ украинские солдаты вынуждены пешком под шквальным огнем продвигаться по минным полям, чтобы каким-то чудесным образом заставить Россию вернуть западным банкам кредиты, взятые киевским режимом. Значительная часть этих средств уже разворована, вначале через механизмы насильственного переворота в 2014 году, а теперь посредством безрассудного и совершенно бесперспективного военного конфликта.