Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты

Многие страны постепенно "вытесняют" американскую валюту из своих госрезервов. Это связано прежде всего с агрессивной внешнеэкономической политикой и огромным внешним долгом США
[ ] для раздела Блоги
4

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Соединенные Штаты сыграли ведущую роль в создании послевоенной глобальной экономической системы. Однако с годами Америка начала терять свои позиции на мировой арене, при этом стратегические конкуренты на развивающихся рынках требуют серьезных перемен, в том числе возможного "отказа". Многие считают, что дни доллара США как главной мировой валюты сочтены. Об этом пишет американский эксперт, директор европейской Школы перспективных международных исследований (SAIS) и профессор международной экономики Университета Джона Хопкинса — Майкл Г. Пламмер в своей статье для онлайн-издания East Asia Forum.

Несмотря на то, что доллар пока остается мировой резервной валютой, многие государства ищут ему "достойную" альтернативу. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / East Asia Forum. Agence France-Presse, AFP / Ozan Kose

реклама

Роль американского доллара пока еще остается определяющей для функционирования международной финансовой системы. По оценкам Банка международных расчетов, доллар США участвует почти в 90% валютных операций, на него приходится 85% сделок на спотовых, форвардных и своповых рынках. Статистика показывает, что половина мировой торговли и три четверти торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществляются в долларах США.

Однако доля американского доллара в официальных валютных резервах снизилась с 61,5% в 2012 году до 58,4% в 2022 году, как и доля евро (с 24,1% до 20,5%), а доля юаня остается ниже 3%. При этом доля валютного долга, номинированного в долларах США, с 2010 года остается на уровне около 70 процентов. Индекс использования международных валют Федеральной резервной системы США также остается неизменным и составляет около 68%.

Недовольство доминирующей ролью американской валюты возникает периодически, и как правило, это связано с серьезными потрясениями в мировой экономике или международным кризисом. Например, когда в конце 80-х годов прошлого века Япония превратилась в "экономического джаггернаута", многие решили, что иена "должна" играть гораздо более важную роль в мировой торговле.

реклама

Однако этого не произошло. Сегодня иена составляет лишь около 5% валютных резервов. Еще большие надежды были связаны с появлением евро, но за пределами Европы эта валюта не получила большого распространения.

Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — АТ

То же самое можно сказать и о серьезном для Запада потрясении, вызванном необычайным подъемом Китая за последнее поколение. В индексе обращения иностранных валют Foreign Currency Usage доля юаня составляет 3%, что вдвое меньше, чем у британского фунта, и на две пятых больше, чем у японской иены. Получается, что пока сместить доллар США с позиции главной резервной валюты довольно сложно.

В последние годы, особенно в свете геополитической напряженности, все громче звучит критика в адрес столь чрезмерной роли американской валюты. Контролируя доллар США, американское правительство может пустить в ход свою "большую дубину", к примеру, заблокировав доступ к системе трансграничных межбанковских переводов SWIFT, как это было сделано по отношению к России в связи с военным конфликтом на Украине, пишет американский эксперт. Поэтому не случайно, что страны, наиболее активно выступающие за снижение роли доллара США в мировой финансовой системе, как правило, являются геополитическими противниками Соединенных Штатов.

Однако некоторые государства, которые поддерживают с Соединенными Штатами "менее острые" отношения, в том числе Малайзия и Бразилия, также выступают за диверсификацию. Существует даже план возрождения идеи создания Азиатского валютного фонда, впервые предложенной Японией во время финансового кризиса в Азии (1997—1998 гг.).

реклама

Недавние санкции против России привели к тому, что Москва увеличила объем операций с юанем, как и с другими национальными валютами, что подчеркивает неспособность Вашингтона оказывать давление на международные финансовые рынки, оставляя другие страны беззащитными.

Многие страны постепенно "вытесняют" американскую валюту из своих государственных резервов. В первую очередь это связано с агрессивной внешнеэкономической политикой и огромным внешним долгом Соединенных Штатов. Кроме того, сегодня при плавающем обменном курсе нет никакой необходимости в долларовых накоплениях. Экономики развивающихся государств переходят на расчеты в национальных валютах. Западные аналитики уверены, что финансовый мир уже никогда не будет прежним. В этом году китайский юань вытеснил американский доллар и стал самой торгуемой валютой в РФ. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / East Asia Forum / Facebook. 

Недавние санкции против России заставили Москву увеличить объем операций с юанем, а также с национальными валютами других государств. Это в очередной раз говорит о попытках США использовать контроль над международными финансовыми рынками как инструмент давления, оставляя другие страны в уязвимом положении.

В 2023 году Боливия стала третьей латиноамериканской страной после Аргентины и Бразилии, которая стала использовать юань для расчетов по торговым операциям. И даже Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара США при торговле нефтепродуктами с Китаем.

реклама

Однако вряд ли в ближайшее время произойдут какие-либо серьезные изменения. Экономика Соединенных Штатов пока еще не только крупнейшая в мире, но и диверсифицированная, динамичная, инновационная и относительно гибкая. Хотя ее доля в мировом ВВП снизилась, это связано с ростом доли развивающихся рынков. Доля же США в совокупном валовом внутреннем продукте ОЭСР фактически выросла с 37% в 2000 году до 43% в 2023 году.

Тайвань завершил испытания крылатой ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая

Китайская финансовая система все еще остается относительно "замкнутой", и вряд ли правительство КНР захочет освободить свои финансовые рынки в краткосрочной или среднесрочной перспективе - по крайней мере это случится не при нынешней администрации, приоритеты которой движутся в совершенно ином направлении, считает западный аналитик.

Если страны предпочитают отказаться от доллара США из-за возможных санкций, им, вероятно, будет некомфортно работать с Китаем, который также использует различные рестрикции и обвиняется в "дипломатии долговой ловушки", а также с другими странами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), чьи подходы к введению санкций в целом совпадают с позицией Соединенных Штатов. 

Дипломатия долговой ловушки — это стратегия, описывающая действия сильной страны-кредитора или организации, пытающейся обременить страну-заемщика огромным долгом и тем самым увеличить на нее рычаги своего влияния.

В последнее время политика Соединенных Штатов становится все более непредсказуемой. На этом фоне правительство страны делает все возможное для сохранения стабильности, и, несмотря на ухудшение перспектив фискальной политики, репутация монетарных властей остается высокой. Некоторые зарубежные инвесторы по-прежнему считают Америку надежным и безопасным местом для инвестиций.

Правительству США удавалось в течение длительного времени поддерживать большой дефицит торгового баланса - за счет избыточных чистых национальных сбережений в мировой экономике и собственного избыточного государственного и частного долга. Власти большинства стран считают это политически неприемлемым. Например, Китай не имеет дефицита текущего платежного баланса с тех пор, как в 1994 году в стране была унифицирована двух-курсовая система валютного рынка.

Роль доллара будет уменьшаться на периферии, но громкие призывы к его замене больше обращены к внутренним избирателям, чем к глобальным финансовым игрокам, считает американский экономист. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / East Asia Forum.

Кроме того, громкие призывы отказаться от доллара США в качестве основной резервной валюты больше ориентированы на местный внутренний электорат, чем на международных финансовых игроков. В прошлом мировая система только выигрывала от того, что в качестве средства обмена, расчетной единицы и хранилища стоимости использовался доллар США. Сейчас же ситуация начинает меняться.

Роль доллара США будет постепенно снижаться под влиянием экзогенных факторов, включая изменения на международных рынках, а также эндогенных факторов, связанных с тем, как Вашингтон намерен решать свои финансовые и политические проблемы.

Многие страны постепенно "вытесняют" американскую валюту из своих государственных резервов. В первую очередь это связано с агрессивной внешнеэкономической политикой и огромным внешним долгом Соединенных Штатов. Кроме того, сегодня при плавающем обменном курсе нет никакой необходимости в долларовых накоплениях. Экономики развивающихся государств переходят на расчеты в национальных денежных единиц Западные аналитики уверены, что финансовый мир уже никогда не будет прежним.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия сша китай юань резервная волюта крах доллара
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
10
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
61
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
28
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
17 августа 2023 61

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры объятого пламенем подбитого БТР Stryker американского производства
2
В ЧВК Вагнер подтвердили начало набора добровольцев
+
Мичиганские студенты-археологи обнаружили заброшенную обсерваторию, которая была построена в 19 веке
+
Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
53
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил очередную гаубицу M777, вызвав мощную детонацию боекомплекта
1
В Сети появились кадры прямого попадания дрона-камикадзе «Ланцет» по РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36
1
В Сети появились кадры активной работы FPV-дронов по бронетехнике ВСУ
1
IBM говорит о необходимости изучать новые навыки из-за распространения ИИ
1
Colorful выпустила новую GeForce RTX 4070 iGame Ultra всего с двумя вентиляторами
+
План и дата вторжения в Нигер были утверждены странами ЭКОВАС и держится в секрете
+
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
24
7 видеокарт GeForce RTX 4090 и Threadripper PRO 5995WX pro – ПК Big Boss стоит всего 3 000 000р
3
Подбитый Leopard 2 в лучах заката под Работино — фото
+
Российский боевой дрон «Аква-22» распознает объекты при помощи нейросети
+
Зеленский рассказал, сколько истребителей F-16 Киеву передадут Нидерланды
6
«Работаем. Температура +50»: Пригожин записал видеообращение из Африки
+
Военный политолог Перенджиев: Швеции самой нужны самолеты для противостояния с Россией
+
Посланник Папы Римского обвинил ЕС в недостаточных действиях по урегулированию конфликта на Украине
1
Евгений Пригожин записал видеообращение из Африки
+
Полковник Кнутов: дрон для атаки аэродрома в Новгороде могли запустить из России
+

Популярные статьи

Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
2
ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
10
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
27
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
15
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
7
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
14
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
2
Новые романтические комедии, которые создадут романтичное настроение и продлят атмосферу лета
4
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 3
1

Сейчас обсуждают

nukemall
16:04
Тупая пропагандонская хрюкота. Т-14 собрано как минимум два батальонных комплекта т.е. 100 штук, половина на опытной эксплуатации в войсках, половина на освоении в военных училищах. Про плохой двигате...
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
Александр
16:02
Иногда ещё ножом ковырнуть надо. А было такое, что и ножницами крутить приходилось.)))
Фирменный набор инструментов Corsair для сборки ПК включает 65 насадок
CrCoNi
16:00
Хохлы, набегаем, комментируем. Получаем люлей и обиженные возвращаемся восвояси..., потом возвращаемся за добавкой....
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
истребитель хохлизма
15:54
тоже что и ты, мой суперхуйс
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
Анатолий Шведцов
15:53
доля евро в международных расчетах в какие-то годы превышала долю доллара, в резервах может и нет, но если бы глупая старушка-Европа не сосала американскую бибу, то больше стран приобретало бы евробон...
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
salixa66
15:52
Ага ага в средних-высоких 60 не стабильно
GeForce GTX 1070 за 10000 рублей запустила игры 2023 года на высоких настройках с 60+ FPS
Юрий Филатов
15:50
И чего они выдумывают? Ведь в кулерах если что и осталось изобретать, то это новые формы прямоугольника и цвет вентилятора. 8 трубок 3 вертушки на 140мм - монстркулерна 330Вт 6 трубок 3 вертушки на ...
Thermalright выпустила башенный кулер Assassin Spirit 120 PLUS V2 с двумя вентиляторами
Саша
15:50
автор че курил?
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
cyreex
15:41
Есть как шилобайт, так и процессор. На выходных попробую проверить.
Ретроклокинг: проект «Socket 478/x64»
Татьяна Кочурова
15:35
Тёрки преступных группировок. В новостях уже и это публикуете?! Как один зэк по какой-то кличке против другого зэка? Скатились. Фу б... Мерзость.
Командир ЧВК "Вагнер" подтвердил информацию о перевербовке сотрудников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем