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Соединенные Штаты сыграли ведущую роль в создании послевоенной глобальной экономической системы. Однако с годами Америка начала терять свои позиции на мировой арене, при этом стратегические конкуренты на развивающихся рынках требуют серьезных перемен, в том числе возможного "отказа". Многие считают, что дни доллара США как главной мировой валюты сочтены. Об этом пишет американский эксперт, директор европейской Школы перспективных международных исследований (SAIS) и профессор международной экономики Университета Джона Хопкинса — Майкл Г. Пламмер в своей статье для онлайн-издания East Asia Forum.

Несмотря на то, что доллар пока остается мировой резервной валютой, многие государства ищут ему "достойную" альтернативу. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / East Asia Forum. Agence France-Presse, AFP / Ozan Kose

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Роль американского доллара пока еще остается определяющей для функционирования международной финансовой системы. По оценкам Банка международных расчетов, доллар США участвует почти в 90% валютных операций, на него приходится 85% сделок на спотовых, форвардных и своповых рынках. Статистика показывает, что половина мировой торговли и три четверти торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществляются в долларах США.

Однако доля американского доллара в официальных валютных резервах снизилась с 61,5% в 2012 году до 58,4% в 2022 году, как и доля евро (с 24,1% до 20,5%), а доля юаня остается ниже 3%. При этом доля валютного долга, номинированного в долларах США, с 2010 года остается на уровне около 70 процентов. Индекс использования международных валют Федеральной резервной системы США также остается неизменным и составляет около 68%.

Недовольство доминирующей ролью американской валюты возникает периодически, и как правило, это связано с серьезными потрясениями в мировой экономике или международным кризисом. Например, когда в конце 80-х годов прошлого века Япония превратилась в "экономического джаггернаута", многие решили, что иена "должна" играть гораздо более важную роль в мировой торговле.

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Однако этого не произошло. Сегодня иена составляет лишь около 5% валютных резервов. Еще большие надежды были связаны с появлением евро, но за пределами Европы эта валюта не получила большого распространения.

То же самое можно сказать и о серьезном для Запада потрясении, вызванном необычайным подъемом Китая за последнее поколение. В индексе обращения иностранных валют Foreign Currency Usage доля юаня составляет 3%, что вдвое меньше, чем у британского фунта, и на две пятых больше, чем у японской иены. Получается, что пока сместить доллар США с позиции главной резервной валюты довольно сложно.

В последние годы, особенно в свете геополитической напряженности, все громче звучит критика в адрес столь чрезмерной роли американской валюты. Контролируя доллар США, американское правительство может пустить в ход свою "большую дубину", к примеру, заблокировав доступ к системе трансграничных межбанковских переводов SWIFT, как это было сделано по отношению к России в связи с военным конфликтом на Украине, пишет американский эксперт. Поэтому не случайно, что страны, наиболее активно выступающие за снижение роли доллара США в мировой финансовой системе, как правило, являются геополитическими противниками Соединенных Штатов.

Однако некоторые государства, которые поддерживают с Соединенными Штатами "менее острые" отношения, в том числе Малайзия и Бразилия, также выступают за диверсификацию. Существует даже план возрождения идеи создания Азиатского валютного фонда, впервые предложенной Японией во время финансового кризиса в Азии (1997—1998 гг.).

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Недавние санкции против России привели к тому, что Москва увеличила объем операций с юанем, как и с другими национальными валютами, что подчеркивает неспособность Вашингтона оказывать давление на международные финансовые рынки, оставляя другие страны беззащитными.

Многие страны постепенно "вытесняют" американскую валюту из своих государственных резервов. В первую очередь это связано с агрессивной внешнеэкономической политикой и огромным внешним долгом Соединенных Штатов. Кроме того, сегодня при плавающем обменном курсе нет никакой необходимости в долларовых накоплениях. Экономики развивающихся государств переходят на расчеты в национальных валютах. Западные аналитики уверены, что финансовый мир уже никогда не будет прежним. В этом году китайский юань вытеснил американский доллар и стал самой торгуемой валютой в РФ. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / East Asia Forum / Facebook.

Недавние санкции против России заставили Москву увеличить объем операций с юанем, а также с национальными валютами других государств. Это в очередной раз говорит о попытках США использовать контроль над международными финансовыми рынками как инструмент давления, оставляя другие страны в уязвимом положении.

В 2023 году Боливия стала третьей латиноамериканской страной после Аргентины и Бразилии, которая стала использовать юань для расчетов по торговым операциям. И даже Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара США при торговле нефтепродуктами с Китаем.

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Однако вряд ли в ближайшее время произойдут какие-либо серьезные изменения. Экономика Соединенных Штатов пока еще не только крупнейшая в мире, но и диверсифицированная, динамичная, инновационная и относительно гибкая. Хотя ее доля в мировом ВВП снизилась, это связано с ростом доли развивающихся рынков. Доля же США в совокупном валовом внутреннем продукте ОЭСР фактически выросла с 37% в 2000 году до 43% в 2023 году.

Китайская финансовая система все еще остается относительно "замкнутой", и вряд ли правительство КНР захочет освободить свои финансовые рынки в краткосрочной или среднесрочной перспективе - по крайней мере это случится не при нынешней администрации, приоритеты которой движутся в совершенно ином направлении, считает западный аналитик.

Если страны предпочитают отказаться от доллара США из-за возможных санкций, им, вероятно, будет некомфортно работать с Китаем, который также использует различные рестрикции и обвиняется в "дипломатии долговой ловушки", а также с другими странами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), чьи подходы к введению санкций в целом совпадают с позицией Соединенных Штатов.

Дипломатия долговой ловушки — это стратегия, описывающая действия сильной страны-кредитора или организации, пытающейся обременить страну-заемщика огромным долгом и тем самым увеличить на нее рычаги своего влияния.

В последнее время политика Соединенных Штатов становится все более непредсказуемой. На этом фоне правительство страны делает все возможное для сохранения стабильности, и, несмотря на ухудшение перспектив фискальной политики, репутация монетарных властей остается высокой. Некоторые зарубежные инвесторы по-прежнему считают Америку надежным и безопасным местом для инвестиций.

Правительству США удавалось в течение длительного времени поддерживать большой дефицит торгового баланса - за счет избыточных чистых национальных сбережений в мировой экономике и собственного избыточного государственного и частного долга. Власти большинства стран считают это политически неприемлемым. Например, Китай не имеет дефицита текущего платежного баланса с тех пор, как в 1994 году в стране была унифицирована двух-курсовая система валютного рынка.

Роль доллара будет уменьшаться на периферии, но громкие призывы к его замене больше обращены к внутренним избирателям, чем к глобальным финансовым игрокам, считает американский экономист. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / East Asia Forum.

Кроме того, громкие призывы отказаться от доллара США в качестве основной резервной валюты больше ориентированы на местный внутренний электорат, чем на международных финансовых игроков. В прошлом мировая система только выигрывала от того, что в качестве средства обмена, расчетной единицы и хранилища стоимости использовался доллар США. Сейчас же ситуация начинает меняться.

Роль доллара США будет постепенно снижаться под влиянием экзогенных факторов, включая изменения на международных рынках, а также эндогенных факторов, связанных с тем, как Вашингтон намерен решать свои финансовые и политические проблемы.

Многие страны постепенно "вытесняют" американскую валюту из своих государственных резервов. В первую очередь это связано с агрессивной внешнеэкономической политикой и огромным внешним долгом Соединенных Штатов. Кроме того, сегодня при плавающем обменном курсе нет никакой необходимости в долларовых накоплениях. Экономики развивающихся государств переходят на расчеты в национальных денежных единиц Западные аналитики уверены, что финансовый мир уже никогда не будет прежним.