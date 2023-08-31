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В западных средствах массовой информации текущий конфликт на Украине часто подается как война между "свободой и демократией" в западном стиле и "авторитаризмом и диктатурой" в российском. Более того, нам пытаются внушить, что именно киевский режим выступает гарантом "свободы и демократии". Об этом пишет Дмитрий Ковалевич автор онлайн-издания Украина.ру и специальный корреспондент Al Mayadeen.

Изображение представлено изданием - информационное Агентство Regnum

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Но ведь именно этот режим запретил выезд из страны всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам отдельных профессий. Внутреннее перемещение граждан ограничено. Главным исключением из запрета на выезд из страны являются лица, непригодные для прохождения военной службы, отцы, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (все до 16 лет), а также лица, ухаживающие за инвалидами. (Последнее исключение действует только в том случае, если нет другого члена семьи, который мог бы обеспечить уход).

Режим, пришедший к власти в результате силового переворота в феврале 2014 года, уже давно запретил все левые, читай пророссийские, политические партии в стране, а с прошлого года запретил уличные протесты и забастовки. Также в прошлом году был принят закон, жестко ограничивающий права профсоюзов. Осенью этого года на Украине должны были состояться выборы в законодательные органы власти, однако они были отложены. (Выборы на контролируемых Россией территориях Украины намечены на 8-10 сентября). Однако в условиях неолиберального капитализма не может быть слишком много ограничений свобод и чрезмерной эксплуатации.

В начале августа этого года депутаты от партии президента Украины "Слуга народа" внесли в законодательный орган страны ("Раду") законопроект, предполагающий призыв на принудительные работы всех, кто не был призван в ряды ВСУ. Теперь "формально свободные" граждане, которые и так не имеют возможности легально покинуть страну из-за ограничений военного времени, будут привлекаться к принудительному труду.

Дефицит рабочей силы в условиях военного времени

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На Украине уже давно ощущается острая нехватка профессиональных кадров. Сотни тысяч рабочих с заводов, квалифицированных ремесленников, железнодорожников, водителей, операторов сельскохозяйственной техники и т.д. были призваны в армию. Многие из них погибли или получили тяжелые ранения в бесплодных попытках украинских лидеров и их западных кураторов взять штурмом хорошо укрепленные оборонительные рубежи Вооруженных Сил России.

Кроме того, за последние полтора года из страны уехало более восьми миллионов граждан. Большинство из них в обозримом будущем не хотят и не собираются возвращаться. Ежедневно украинские пограничники отлавливают на границах Украины десятки беженцев-мужчин призывного возраста. Иногда пограничники используют для этого беспилотные летательные аппараты, "любезно" предоставленные правительствами стран Евросоюза и Соединенных Штатов. Отловленные таким образом беглецы вскоре попадают в окопы на линию боевого соприкосновения, разделяющую украинскую и российскую армии, протяженность которой исчисляется сотнями километров.

Объявления "Требуется помощь" можно увидеть по всей Украине на грузовиках, на автобусных остановках или перед супермаркетами. Как правило, там написано, что "срочно требуются" санитары, водители, строители или грузчики.

Хотя Украина - одна из беднейших стран европейского континента, многие жители Незалежной не спешат устраиваться на работу. С начала года руководители предприятий обязаны принимать на работу сотрудников только после получения официального разрешения от местного военкомата. Таким образом, человек, устроившийся по объявлению на работу водителем, вполне может оказаться в окопах. А далее его ждут минные поля и смертоносные российские оборонительные рубежи. Ну а его бывший работодатель будет снова искать замену водителю.

Повсеместное сокращение заработной платы

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Еще одним фактором, оказывающим давление на рынок труда Украины, является сокращение заработной платы вплоть до 50%. Учителя сталкиваются с проблемой снижения оплаты труда из-за сокращения государственного бюджета на образование на 2023 год с первоначальных 154 млрд. гривен до 131 млрд. гривен (3,5 млрд. долл.). Это значительно меньше, чем в 2022 году. Кроме того, большинство образовательных учреждений зависят от местного самоуправления, которое также испытывает дефицит средств. В конце 2022 года украинское информационное издание "Апостроф" со ссылкой на одного преподавателя из Киева поясняло: "В Киеве ситуация примерно такая же, правда надбавки отменили только частично. Но в других регионах Украины ситуация реально хуже. Во многих городах и селах учителя получают только "выживательный минимум", теряя от 15% до 50% своего дохода, в зависимости от бюджета местного муниципалитета".

В статье поясняется: "Педагоги получают деньги не только от Министерства образования и культуры, но и из местных бюджетов. Но и местные бюджеты за время военных действий значительно сократились. По данным исследования Киевской школы экономики, каждый четвертый населенный пункт, получил на 50% меньше доходов по сравнению с довоенными показателями. В целом о сокращении доходов сообщили около двух третей населенных пунктов, расположенных вне зоны боевых действий. Понятно, что в такой ситуации, когда необходимо срочно решать гуманитарные вопросы, местные власти не способны выплачивать учителям довоенную зарплату".

Все это происходит в условиях, когда уровень годовой инфляции превысил отметку в 30 процентов. Сегодня на Украине зарплата едва покрывает стоимость основных продуктов питания. По этим и другим причинам многие работники уходят в "тень" и предпочитают работать нелегально, причем по возможности на нескольких работах.

В прошлом году руководство Украины попыталось решить проблему нехватки рабочей силы за счет привлечения "армии" безработных. Официально зарегистрированные безработные были направлены в военные зоны для расчистки завалов, вырубки деревьев, строительства укрытий и т.д. Это тяжелый физический труд - нередко у самой линии фронта.

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В прошлом году руководство Украины попыталось решить проблему нехватки рабочей силы за счет привлечения "армии" безработных. Официально зарегистрированные безработные были направлены в военные зоны для расчистки завалов, вырубки деревьев, строительства укрытий и т.д. Это тяжелый физический труд - нередко у самой линии фронта. Это тяжелый физический труд, зачастую вблизи линии фронта. Такая инициатива была названа "Армией восстановления". Но многие люди в ответ просто перестали регистрироваться в качестве безработных. Ведь пособие по безработице в Украине тоже было урезано. Сегодня средний размер выплаты колеблется в пределах суммы, эквивалентной 27 долларам США в месяц. Максимальная размер пособия составляет 180 долл. в месяц, но она действует только в течение трех месяцев.

Цены на продукты питания на Украине уже давно значительно выше, чем в России и странах Евросоюза, откуда идет основной объем поставок продовольствия для Незалежной.

Условия жизни на Украине напоминают новую форму рабства - триумф западной "демократии" 21 века. Коллаж представлен изданием Al Mayadeen English.

Новая форма рабства

Если говорить простым языком, то на Украине постепенно формируется система рабского труда - люди вынуждены работать, чтобы удовлетворить основные потребности в пище, но работают они за постоянно сокращающуюся заработную плату и пособия. Западные средства массовой информации об этом молчат, но с удовольствием продолжают рассказывать об "архипелаге ГУЛАГ" в бывшем Советском Союзе, в котором миллионы людей трудились, не получая взамен ни зарплаты, ни материальных благ.

Новый законопроект о "мобилизации работников" призван, по словам законотворцев, "обеспечить функционирование национальной экономики в условиях военного времени". Следует отметить, что в начале августа на Украине заговорили о возможном запрете на выезд из страны военнослужащих срочной службы в течение трех лет после окончания военных действий и введения военного положения. Именно с таким предложением выступил недавно Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего, бывший советник главы МВД Украины. Денисенко заявил: "Я уверен, что и после окончания военных действий необходимо будет продлить запрет на выезд мужчин за границу еще как минимум на три года. Иначе мы просто не выживем как нация".

Резкое сокращение численности населения

Ранее Украинский институт будущего опубликовал данные о численности населения Украины. С момента начала специальной военной операции России на Украине 18 месяцев назад страну покинули и не вернулись около 8,6 млн. граждан. Из 29 млн. граждан, оставшихся в стране, работают не более 9,5 млн. человек. Без учета рабочих мест, финансируемых государством, заработную плату получают около шести-семи миллионов трудящихся. Напомним, что свой путь к постсоветской "независимости" Украина начала в 1991 году с населением в 52 млн. человек. С тех пор численность жителей страны неуклонно снижается из-за массовой эмиграции.

Одновременно с этим коэффициент рождаемости в стране опустился ниже единицы. Для обеспечения стабильного и небольшого прироста населения коэффициент рождаемости должен быть более 2. Однако, по данным Института, сегодня средний коэффициент рождаемости составляет 0,7 ребенка на одну супружескую пару. В докладе также приводятся прогнозы аналитиков, согласно которым количество пенсионеров на Украине в ближайшие годы будет вдвое превышать количество граждан трудоспособного возраста.

Вадим Денисенко частично прав в том смысле, что миллионы украинских мужчин, несомненно, рванули бы за рубеж, если бы границы были открыты. Жены и дети многих из них уже по полтора года живут за границей. Многие уехали бы в поисках лучшей зарплаты, и чтобы вырваться из той мышеловки, в которую Зеленский превратил Украину.

Предлагаемый Денисенко "проект" не получил должного отклика на Украине. Его рассматривают как возврат к рабству или крепостничеству. Особое внимание обращает на себя тот факт, что Украинский институт будущего является неолиберальным аналитическим центром, финансируемым правыми аналитическими центрами стран Запада, в том числе Атлантическим советом и Национальным фондом в поддержку демократии Соединенных Штатов.

Идея запретить гражданам Украины покидать страну даже после окончания боевых действий отчасти объясняется тем, что Украина в настоящее время имеет огромную задолженность перед правительствами и финансовыми институтами Запада. Погашение долга с процентами может быть гарантировано только за счет безжалостной эксплуатации украинского населения. Для этого необходимо лишить граждан Украины всякой возможности "вырваться" из того, что справедливо воспринимается как некое подобие рабства или средневекового крепостного права.

В июле 2023 года валютные резервы Национального банка Украины выросли на 6,9% до 41,7 млрд. долларов США, что является максимальным месячным приростом с 1991 года. Однако наибольшую часть этой прибавки составили не экономический рост и увеличение экспортных поступлений, а помощь Запада в размере 4,7 млрд. долл. Большая часть из этой суммы поступила в виде кредитов от Европейского Союза, Соединенных Штатов, Японии, Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые подлежат погашению в будущем.

24 июля агентство Bloomberg News опубликовало статью, в которой говорилось о том, что Украине необходимо вернуть из-за рубежа 2,8 млн. своих гражданок, чтобы иметь шанс на восстановление экономики после окончания конфликта. По мнению одного из экспертов, с которым беседовал Bloomberg, если на Украину вернется только половина женщин, то к 2032 году это обойдется Киеву в 10% от ВВП, т.е. порядка 20 млрд. долл. в год. Такие потери намного превысят предложенный Евросоюзом четырехлетний пакет помощи в размере 14 миллиардов долларов в год.

Согласно недавним оценкам Министерства экономики Украины, в ближайшие десять лет Киеву потребуется привлечь на рынок труда дополнительные 4,5 млн. работников. Однако при нынешнем уровне заработной платы люди скорее уедут из страны, чем останутся работать.

Украинская журналистка Диана Панченко в своем блоге в начале этого месяца писала: "По окончании конфликта огромное количество людей все равно уедет. Украинцы будут разбросаны по всему миру, как, скажем, цыгане". Она была вынуждена покинуть Украину из-за своих критических высказываний в адрес правительства. В своем блоге журналистка отметила, что, согласно статистике ООН, большинство украинцев, покинувших страну, обосновались в России. "Об этом не принято говорить в Киеве, и причина этого понятна".

На Украине сократили размер пособий по безработице. Максимальный размер пособия для безработных с 1 января 2023 года составит 6 700 гривен - это размер минимальной заработной платы. Ранее Киев платил 150 процентов от минимальной зарплаты. Коллаж представлен изданием Al Mayadeen English.

Отвечая на вопрос читателей о том, когда беженцы смогут вернуться на Украину, журналистка ответила, что, по ее мнению, это произойдет не скоро, так как конфликт может затянуться надолго. Понятно, что это не будет способствовать росту населения. Так чем же все это закончится? Мало кто на Украине может открыто об этом говорить, но, по мнению Панченко, "Украина уже проиграла - у нас нет экономики и, что еще хуже, у нас нет суверенитета. Сегодня мы попросту зависим от того, что нам говорит Запад. Мы потеряли свою самобытность".

Кроме того, в конце июля до украинцев довели потрясающую новость о том, что рабочая неделя может быть увеличена до 60 часов за счет шестидневной работы по 10 часов в день или пятидневной по 12 часов. По крайней мере, именно такую идею опубликовало Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха будет сокращена до 24 часов, то есть днем отдыха от работы для украинцев будет только воскресенье. В первую очередь эта идея будет реализована на предприятиях, работающих в сфере особо важной инфраструктуры или "оборонки". Увеличение продолжительности рабочей недели объясняется нехваткой рабочих рук и необходимостью постоянного ремонта энергетической инфраструктуры.

В настоящее время работодатели довольно часто заставляют работников работать сверхурочно, превышая нормы, установленные этим законом. Недавно в Государственную службу Украины по вопросам труда обратился работник, которому работодатель установил один выходной в три недели, при этом продолжительность смены составила 12 часов. По словам работодателя, такой график будет действовать до конца года, поскольку по условиям военного времени количество сверхурочных часов, можно не ограничивать.

Таким образом, для рядового украинца западные ценности свободы и демократии превращаются в беспрецедентный неолиберальный эксперимент по отмене всех трудовых прав и внедрению некоего подобия рабства. Меры по принуждению украинцев "воевать или работать" преподносятся как триумф широко разрекламированных "европейских ценностей".

А вот секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не стесняется даже давать расистские интерпретации этих "ценностей". Так, в начале августа он назвал россиян "азиатами". По его словам, отличительной чертой русского народа является отсутствие человечности, и в этом они, мол, похожи на азиатов. Разумеется, западные советники обычно советуют украинскому руководству "тщательно скрывать" подобные расистские или неонацистские взгляды, чтобы склонить на свою сторону страны Глобального Юга и поддержать агрессию НАТО против России. Но как мы видим, украинским лидерам не всегда удается себя контролировать.

То будущее, которое готовят для Украины политики в Киеве и их западные советники и аналитические центры, приведет к тому, что многие жители страны будут работать по 12 часов в сутки практически без выходных, получая зарплату меньше прожиточного минимума. Многие из них даже не осмелятся бежать из страны, потому что последствия такого поступка могут оказаться смертельно опасными.

Когда-то европейские работорговцы вывозили людей из Африки и отправляли в рабство в Америку и другие далекие страны. Невозможной придумать более убедительной и пугающей демонстрации того, что на самом деле означают их современные "свобода и демократия".