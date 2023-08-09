Китай будет сбивать беспилотники США и НАТО, приближающиеся к боевым кораблям НОАК — заявило МО КНР
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Недавно крупный военный корабль ВМС КНР был атакован иностранными беспилотниками.
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В ходе плановых учений в одном из районов Южно-Китайского моря новейший авианосец военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Шаньдун" столкнулся с серьезным инцидентом — 19 из 26 иностранных беспилотников находящихся поблизости вели против корабля НОАК непрерывную "радиоэлектронную борьбу". Этот инцидент вызвал серьезную озабоченность и тревогу в руководстве НОАК.
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Оказалось, что эти беспилотники используют высококоординированную стратегию, постоянно меняя траектории полета и режимы атак, создавая тем самым серьезную угрозу для авианосца "Шаньдун" и базирующихся на нем боевых самолетов.
Столкнувшись с внезапной атакой, авианосец "Шаньдун" был незамедлительно переведен в полную боевую готовность и приступил к операции по перехвату БПЛА. Между авианосцем и беспилотниками завязался ожесточенный воздушный бой, в результате которого силы НОАК успешно "отогнали" вражеские дроны. Тем не менее, это этот инцидент продемонстрировал все слабые стороны обороноспособности корабля "Шаньдун" и наметил возможные пути по борьбе с беспилотниками в будущем.
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Соответствующие ведомства оперативно провели расследование и первоначально установили источник и модель вторгшегося беспилотника. Тем не менее, до сих пор не установлено, какая именно страна была инициатором вторжения. В целом китайские аналитики считают, что эти беспилотники могут принадлежать вооруженным силам Соединенных Штатов или членам Североатлантического альянса.
Подобная тактика "роя" беспилотников вызывает серьезные опасения и повышенную тревогу среди жителей Поднебесной, пишет китайский военный обозреватель. Стремительное развитие беспилотных технологий позволило повысить их боевые возможности и уровень угрозы. Для крупных военных кораблей, таких как авианосцы, борьба с атаками беспилотных летательных аппаратов является наиболее актуальной задачей как в настоящее время, так и в будущем.
В связи с этим инцидентом эксперты Народно-освободительной армии Китая выработали соответствующие стратегии и рекомендации. Во-первых, в целях повышения скорости реакции и боевой эффективности "настоятельно" рекомендуется предоставить боевым единицам право действовать "незамедлительно" и проявлять инициативу в случае возникновения опасной ситуации, открывая огонь на поражение в целях самообороны.
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Во-вторых, необходимо повысить боеготовность и обороноспособность авианосных ударных групп, в том числе усовершенствовать системы радиолокационного контроля и постановки помех, разработать планы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), усилить работу по подготовке и проведению учений по отражению атак БПЛА. Кроме того, необходимо активно наращивать исследования и разработки отечественных беспилотных технологий и повышать их боевую способность.
На фоне эскалации напряженности международных отношений Китаю необходимо защищать собственные интересы и поддерживать национальную безопасность. В связи с этим необходимо также укреплять сотрудничество с другими странами для совместной разработки международных норм регулирования и ограничений использования беспилотных летательных аппаратов, чтобы не допустить угрозы международной безопасности и мира, вызванной злоупотреблениями и неправомерным использованием беспилотных технологий.
Таким образом, инцидент с преследованием китайских военных кораблей иностранными военными беспилотниками привлек внимание всех слоев общества. Этот инцидент напоминает нам о том, что с непрерывным развитием беспилотных технологий ситуация в сфере военной безопасности претерпевает новые изменения и сталкивается с новыми вызовами. Китаю необходимо своевременно укреплять свои технические ресурсы и боеготовность, а также активно искать пути международного сотрудничества для совместного поддержания мира и стабильности в регионе и на планете.
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Ранее американский беспилотник, без включенного транспондера, пытался незаметно пролететь над военно-морской базой Китая в Джибути. Скорее всего он хотел получить разведывательную информацию или узнать о намерениях НОАК. ..Неожиданно вспыхнуло несколько ярких огней... После инцидента Пентагон отдал приказ — "Больше не провоцировать Пекин".
Командование ВМС Китая обнаружило нарушителя и оперативно приняло соответствующие меры. "От беспилотника исходил ослепительный свет, окружавший весь его корпус", сообщает китайский источник. "В одно мгновение мерцающие огоньки высокотехнологичного оборудования погасли и дрон потерял управление. С горем пополам оператору дрона удалось вернуть беспилотник на базу. Таким образом, можно предположить, что лазерное оружие, размещенное НОАК в Джибути, работает".
Военные аналитики выдвигают различные гипотезы и толкования этого инцидента.
Одна из самых смелых версий гласит, что Китай таким образом с помощью лазерного оружия предупредил США о своей решимости и бдительности. В то же время сдержанные действия Пекина могут быть обусловлены стремлением поддержать имидж страны и сохранить ресурсы. В любом случае, независимо от того, будет ли применено лазерное оружие или нет, этот инцидент должен привлечь внимание мировой общественности к вопросам военной разведки. Это происшествие наглядно продемонстрировало потенциал лазерных технологий и особенности их военного применения.
Несмотря на то что многие сомневаются в эффективности лазерного оружия, нельзя не признать, что лазерные технологии постоянно развиваются и находят применение в самых разных областях. Словом, инцидент с беспилотниками "под лучами лазера" заставил Штаты всерьез задуматься о применении военных технологий и выстраивании международных отношений.
Китай призывает относиться к подобным инцидентам максимально спокойно и объективно, в рамках информационных кампаний и консультаций. Пекин также советует обратить внимание на международную безопасность и деятельность военных. Только на основе сотрудничества и взаимопонимания можно найти решение общих проблем и внести вклад в построение спокойного и стабильного мира, резюмирует китайский эксперт.
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