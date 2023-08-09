Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Китай будет сбивать беспилотники США и НАТО, приближающиеся к боевым кораблям НОАК — заявило МО КНР

В целях повышения эффективности боевых операций руководство НОАК приказывает своим подразделениям в случае возникновения опасной ситуации действовать "незамедлительно" и проявлять инициативу, открывая огонь на поражение.
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Недавно крупный военный корабль ВМС КНР был атакован иностранными беспилотниками.

Атомный авианосец типа «Нимиц» американских ВМС "Дуайт Эйзенхауэр" (CVN-69). Водоизмещение  - 97 тыс. тонн. Длина 333 м, ширина - 73 м. Двигательная установка состоит из двух реакторов и четырех турбин. Мощность - 260 тыс. л.с. Скорость - 30 узлов или 56 км в час. Экипаж судна - 3200 человек, а также почти 2500 человек летного состава. Авиакрыло - 90 самолетов и вертолетов Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times.

реклама

В ходе плановых учений в одном из районов Южно-Китайского моря новейший авианосец военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Шаньдун" столкнулся с серьезным инцидентом — 19 из 26 иностранных беспилотников находящихся поблизости вели против корабля НОАК непрерывную "радиоэлектронную борьбу". Этот инцидент вызвал серьезную озабоченность и тревогу в руководстве НОАК.

Российским вертолетам Ka-52 «Аллигатор» в зоне спецоперации будут противостоять машины британского спецназа Supacat с ракетами ASRAAM.

Оказалось, что эти беспилотники используют высококоординированную стратегию, постоянно меняя траектории полета и режимы атак, создавая тем самым серьезную угрозу для авианосца "Шаньдун" и базирующихся на нем боевых самолетов.

Столкнувшись с внезапной атакой, авианосец "Шаньдун" был незамедлительно переведен в полную боевую готовность и приступил к операции по перехвату БПЛА. Между авианосцем и беспилотниками завязался ожесточенный воздушный бой, в результате которого силы НОАК успешно "отогнали" вражеские дроны. Тем не менее, это этот инцидент продемонстрировал все слабые стороны обороноспособности корабля "Шаньдун" и наметил возможные пути по борьбе с беспилотниками в будущем.

реклама

Соответствующие ведомства оперативно провели расследование и первоначально установили источник и модель вторгшегося беспилотника. Тем не менее, до сих пор не установлено, какая именно страна была инициатором вторжения. В целом китайские аналитики считают, что эти беспилотники могут принадлежать вооруженным силам Соединенных Штатов или членам Североатлантического альянса.

 В целях повышения эффективности военных операций командование Народно-освободительной армии Китая приказывает своим боевым подразделениям в случае возникновения опасной ситуации действовать "незамедлительно" и проявлять инициативу, открывая огонь на поражение. Концептуальное изображение роя беспилотных летательных аппаратов. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times.

Подобная тактика "роя" беспилотников вызывает серьезные опасения и повышенную тревогу среди жителей Поднебесной, пишет китайский военный обозреватель. Стремительное развитие беспилотных технологий позволило повысить их боевые возможности и уровень угрозы. Для крупных военных кораблей, таких как авианосцы, борьба с атаками беспилотных летательных аппаратов является наиболее актуальной задачей как в настоящее время, так и в будущем.

В связи с этим инцидентом эксперты Народно-освободительной армии Китая выработали соответствующие стратегии и рекомендации. Во-первых, в целях повышения скорости реакции и боевой эффективности "настоятельно" рекомендуется предоставить боевым единицам право действовать "незамедлительно" и проявлять инициативу в случае возникновения опасной ситуации, открывая огонь на поражение в целях самообороны.

На фоне стремления Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 году Индия обсуждает возможность покупки в России истребителей Су-75 «Checkmate»

реклама

Во-вторых, необходимо повысить боеготовность и обороноспособность авианосных ударных групп, в том числе усовершенствовать системы радиолокационного контроля и постановки помех, разработать планы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), усилить работу по подготовке и проведению учений по отражению атак БПЛА. Кроме того, необходимо активно наращивать исследования и разработки отечественных беспилотных технологий и повышать их боевую способность.

На фоне эскалации напряженности международных отношений Китаю необходимо защищать собственные интересы и поддерживать национальную безопасность. В связи с этим необходимо также укреплять сотрудничество с другими странами для совместной разработки международных норм регулирования и ограничений использования беспилотных летательных аппаратов, чтобы не допустить угрозы международной безопасности и мира, вызванной злоупотреблениями и неправомерным использованием беспилотных технологий.

Таким образом, инцидент с преследованием китайских военных кораблей иностранными военными беспилотниками привлек внимание всех слоев общества. Этот инцидент напоминает нам о том, что с непрерывным развитием беспилотных технологий ситуация в сфере военной безопасности претерпевает новые изменения и сталкивается с новыми вызовами. Китаю необходимо своевременно укреплять свои технические ресурсы и боеготовность, а также активно искать пути международного сотрудничества для совместного поддержания мира и стабильности в регионе и на планете.

В апреле этого китайский авианосец Shandong установил своеобразный рекорд по количеству вылетов истребительной авиации в акватории филиппинского моря в районе американской авиабазы на острове Гуам. По оценкам оборонного ведомства Соединенных Штатов, только за одну неделю с авианосца Shandong было совершено более 210 боевых вылетов, 140 из которых пришлись на долю истребителей Shenyang J-15. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times.

реклама

Ранее американский беспилотник, без включенного транспондера, пытался незаметно пролететь над военно-морской базой Китая в Джибути. Скорее всего он хотел получить разведывательную информацию или узнать о намерениях НОАК. ..Неожиданно вспыхнуло несколько ярких огней... После инцидента Пентагон отдал приказ — "Больше не провоцировать Пекин".

Командование ВМС Китая обнаружило нарушителя и оперативно приняло соответствующие меры. "От беспилотника исходил ослепительный свет, окружавший весь его корпус", сообщает китайский источник. "В одно мгновение мерцающие огоньки высокотехнологичного оборудования погасли и дрон потерял управление. С горем пополам оператору дрона удалось вернуть беспилотник на базу. Таким образом, можно предположить, что лазерное оружие, размещенное НОАК в Джибути, работает".

Военные аналитики выдвигают различные гипотезы и толкования этого инцидента.

Одна из самых смелых версий гласит, что Китай таким образом с помощью лазерного оружия предупредил США о своей решимости и бдительности. В то же время сдержанные действия Пекина могут быть обусловлены стремлением поддержать имидж страны и сохранить ресурсы. В любом случае, независимо от того, будет ли применено лазерное оружие или нет, этот инцидент должен привлечь внимание мировой общественности к вопросам военной разведки. Это происшествие наглядно продемонстрировало потенциал лазерных технологий и особенности их военного применения.

Несмотря на то что многие сомневаются в эффективности лазерного оружия, нельзя не признать, что лазерные технологии постоянно развиваются и находят применение в самых разных областях. Словом, инцидент с беспилотниками "под лучами лазера" заставил Штаты всерьез задуматься о применении военных технологий и выстраивании международных отношений.

Китай призывает относиться к подобным инцидентам максимально спокойно и объективно, в рамках информационных кампаний и консультаций. Пекин также советует обратить внимание на международную безопасность и деятельность военных. Только на основе сотрудничества и взаимопонимания можно найти решение общих проблем и внести вклад в построение спокойного и стабильного мира, резюмирует китайский эксперт.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай нато ноак
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
+
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
19
Жители Германии перестали покупать автомобили – производство падает, а Китай уже на пороге
8
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
13
"Корейская Армата": Танк M2020 получил дальнобойные ПТУР, способные пробить броню Abrams
7
Reuters: КНДР взломали компанию российского ВПК, производящую гиперзвуковые и крылатые ракеты
5
LG Energy Solution пока остаётся лидером рынка тяговых батарей за пределами Китая
+
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
3
В сети появились кадры "кладбища" украинской бронетехники в районе Работино, поражённой ВС РФ
2
Зеленский: У России не останется военных кораблей, если она продолжит блокировать украинские порты
6
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
CNN: Запад получает все более "отрезвляющие" новости о контрнаступлении
1
Sega выпускает геймпад и сумку для хранения Switch в стиле Sonic
+
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
Повар Барака Обамы утонул в пруду на глубине менее одного метра
4
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
11
СМИ: в 2023 году россияне стали покупать видеокарты на 50% чаще, чем в предыдущем
1
Стало известно, какие новые функции появятся в Android 14
+
Раскрыли характеристики Realme GT 5 - 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти
3
В России создали приложение на Android для определения спелости арбузов и свежести продуктов
2

Популярные статьи

На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
7
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
41
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
80
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
11
Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
6
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
6
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
6
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
12
Обзор Cubot King Kong Star – звезда в мире защищённых смартфонов
+
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
10

Сейчас обсуждают

RadeoForce
15:09
"...тело,которое писало людям сдохни в канаве как собака и пусть твои родные сдохнут..." батюшки, что же с ними такое делает хуанг, что был человек, купил нвидию, стал идиот?
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
FelsheR-BAN100908
15:09
Ясно). Там же нет АМД профиля на 5600, т.е у таких наборов для амд лотерея получается?
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
RadeoForce
15:08
я здешних админов не знаю, тут вроде свои админы, не те, что на конфе
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Vasijara
15:08
Я могу даже ответить там
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
andrew_riddler
15:07
https://youtube.com/@DigitalFoundry А вот мой Не верти жопой,неадекват.уже бесполезно
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Vasijara
15:07
Сбрызни
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Фанучый Пэрсык
15:06
Если тебе вставить расширитель в твой узкий анус, то твой анус может порваться. А в образовавшуюся брешь пойдут толпой гейропецы и начнут его расширять. Что тогда тебе делать?
Вашингтон одобрил поставку Киеву 31 танка M1A1 Abrams — технику доставят на Украину в начале осени
RadeoForce
15:06
да я щас как хищник, ощущаю его боль, когда пишу что-то нехуангоугодное
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Vasijara
15:06
Да вот мой канал, я хз о чём ты https://www.youtube.com/channel/UCkybGfCzf7fYrVMoj1vFapA Подписчиков нет, может подпишешься?
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
andrew_riddler
15:04
https://youtube.com/@user-pg3rw8cj7i Канал пациэнта и его перл Ранее известен на оверах под ником Bernigan.был неоднократно забанен за рычание и угрозы на пользователей Сейчас создал Васяру недавно
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем