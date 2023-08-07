Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
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В качестве стратегического шага, направленного на снижение угрозы со стороны российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор" (по кодификации НАТО - Hokum B), оборонное ведомство Туманного Альбиона рассматривает возможность развертывания "импровизированных" мобильных комплексов противовоздушной обороны малой дальности. Эти системы включают в себя управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-132 ASRAAM ближнего боя, установленные на шасси вездехода Supacat HMT. В ближайшее время Лондон планирует перебросить их на Украину.
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На днях информация об этом распространилась в популярных Twitter и Telegram-каналах. То же самое сообщают многие западные средства массовой информации включая британские таблоиды “Таймс“ и “Дейли Мейл“.
Что представляет из себя ракета AIM-132 ASRAAM
Advanced Short Range Air-to-Air Missile (ASRAAM) — это ракета с инфракрасной головкой самонаведения. Эти боеприпасы состоят на вооружении Королевских военно-воздушных сил Британии (RAF) и Королевских военно-воздушных сил Австралии (RAAF).
Ракета предназначена для поражения и уничтожения самолетов противника на малых дальностях и способна запускаться с различных авиационных платформ, включая истребители, вертолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
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Дальность поражения AIM-132 ASRAAM достигает 25 километров, а максимальная скорость полета - 3 Маха. Ракеты оснащена тепловизионной головкой самонаведения, позволяющей отслеживать и поражать цели в любых погодных условиях, как днем, так и ночью.
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Управляемый боеприпас обладает высокой маневренностью и способен выполнять развороты на большой скорости для поражения маневренных целей. Кроме того, ракета оснащена двухрежимной малодымной твердотопливной двигательной установкой, что снижает ее радиолокационную заметность и затрудняет обнаружение и уклонение цели, пишет прозападное издание Bulgarian Military.
Эти боеприпасы применялись в боевых операциях RAF и RAAF, в том числе во время войны в Персидском заливе, косовской войны и в Афганистане. Британское оборонное ведомство утверждает, что ASRAAM — это надежная и эффективная система вооружения, эффективность применения которой в воздушных боях достигает более 90 процентов.
Что представляет собой вездеход Supacat HMT
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Supacat High Mobility Transporter (HMT) — это универсальный бронированный внедорожник, предназначенный для выполнения как военных, так и гражданских задач. Он разработан британской компанией Supacat, специализирующейся на производстве высокопроизводительных автомобилей для работы в экстремальных условиях.
Вездеход Supacat HMT доступен в нескольких конфигурациях, отвечающих самым разнообразным эксплуатационным требованиям. Бронемашина может быть оснащена самыми современными системами вооружения, средствами связи и другим оборудованием, предназначенным для выполнения специальных задач. Эти машины могут транспортироваться по воздуху, что делает их идеальным средством для быстрого развертывания в удаленных районах при неблагоприятных условиях, пишет BM.
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Supacat HMT используется в вооруженных силах Великобритании для выполнения целого спектра военных операций, включая ведение разведки, патрулирование и логистическую поддержку. Бронеавтомобиль поставлялся на экспорт в такие страны, как Австралия, Дания и Новая Зеландия. Благодаря прочной конструкции, высокой проходимости и большой грузоподъемности машина может использоваться в самых разных военных миссиях, в том числе в операциях специального назначения.
Британские ракеты ASRAAM против Ка-52 "Аллигатор"
По мнению западных военных экспертов, преимущество ASRAAM перед ударными Ка-52 "Аллигатор" заключается в том, что эта ракета спроектирована как высокоустойчивый боеприпас к средствам радиоэлектронного (РЭБ) и инфракрасного противодействия (ИКП). Автор статьи утверждает, что система наведения ASRAAM обладает способностью "отфильтровывать" сигналы электронного противодействия и фокусироваться на тепловом сигнале цели. Таким образом, средствам радиоэлектронной борьбы вертолета будет сложно подавить или "сбить ракету с толку".
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Кроме того, пишет Bulgarian Military, ASRAAM способна поражать цели, находящиеся за пределами прямой видимости пусковой установки (Это при обшей-то дальности стрельбы в 25 километров?). Благодаря этому вертолету сложнее уклониться от ракеты, выполнив маневр уклонения.
Другим важным преимуществом ASRAAM является ее высокая маневренность, позволяющая отслеживать и поражать одиночные манёвренные авиационные объекты. Ракета может выполнять развороты на большой скорости и корректировать траекторию полета при перехвате цели, тем самым значительно усложняя попытки вертолета/самолета уклониться от ракеты.
Кстати, еще на заре производства (в начале 70-х годов прошлого века) экспериментального прототипа этой ракеты - Taildog SRAAM, во время одного из испытаний, боеприпас едва не уничтожил истребитель, с которого был запущен.
Технические характеристики АIМ-132 АSRААМ
|
Тип:
|
Управляемая ракета малой дальности класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения
|
Длина, мм
|
2900
|
Диаметр корпуса, мм:
|
166
|
Размах крыла, мм
|
450
|
Масса боеприпаса, кг
|
88
|
Масса боевой части, кг
|
10
|
Максимальная дальность поражения, км:
|
25
|
Максимальная скорость полета ракеты
|
3 Маха или 3600 километров в час
|
Взрыватели
|
ударный и лазерный дистанционный
|
Система охлаждения головки самонаведения
|
замкнутое
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