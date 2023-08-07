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Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM

Бронеавтомобили британского спецназа Supacat HMT Extenda с управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" малой дальности AIM-132 ASRAAM будут противостоять российским "Аллигаторам" на Украине
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В качестве стратегического шага, направленного на снижение угрозы со стороны российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор" (по кодификации НАТО - Hokum B), оборонное ведомство Туманного Альбиона рассматривает возможность развертывания "импровизированных" мобильных комплексов противовоздушной обороны малой дальности. Эти системы включают в себя управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-132 ASRAAM ближнего боя, установленные на шасси вездехода Supacat HMT. В ближайшее время Лондон планирует перебросить их на Украину.

Бронеавтомобили британского спецназа Supacat HMT Extenda с управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" малой дальности AIM-132 ASRAAM будут противостоять российским "Аллигаторам" на Украине. Фотография представлена онлайн-изданием Bulgarian Military / Military Watch Magazine / Twitter.

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На днях информация об этом распространилась в популярных Twitter и Telegram-каналах. То же самое сообщают многие западные средства массовой информации включая британские таблоиды “Таймс“ и “Дейли Мейл“.

Что представляет из себя ракета AIM-132 ASRAAM

Advanced Short Range Air-to-Air Missile (ASRAAM) — это ракета с инфракрасной головкой самонаведения. Эти боеприпасы состоят на вооружении Королевских военно-воздушных сил Британии (RAF) и Королевских военно-воздушных сил Австралии (RAAF).

Ракета предназначена для поражения и уничтожения самолетов противника на малых дальностях и способна запускаться с различных авиационных платформ, включая истребители, вертолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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Дальность поражения AIM-132 ASRAAM достигает 25 километров, а максимальная скорость полета - 3 Маха. Ракеты оснащена тепловизионной головкой самонаведения, позволяющей отслеживать и поражать цели в любых погодных условиях, как днем, так и ночью.

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Управляемый боеприпас обладает высокой маневренностью и способен выполнять развороты на большой скорости для поражения маневренных целей. Кроме того, ракета оснащена двухрежимной малодымной твердотопливной двигательной установкой, что снижает ее радиолокационную заметность и затрудняет обнаружение и уклонение цели, пишет прозападное издание Bulgarian Military.

Эти боеприпасы применялись в боевых операциях RAF и RAAF, в том числе во время войны в Персидском заливе, косовской войны и в Афганистане. Британское оборонное ведомство утверждает, что ASRAAM — это надежная и эффективная система вооружения, эффективность применения которой в воздушных боях достигает более 90 процентов.

Пытаясь хоть как-то нейтрализовать угрозу со стороны вертолетов Ка-52, Великобритания прорабатывает целесообразность передачи Киеву эрзац-мобильных комплексов противовоздушной обороны малой дальности с ИК-ракетами класса "воздух-воздух" ASRAAM, установленных на шасси грузовиков Supaket HMT. Ракеты ASRAAM IR направляются по тепловому излучению цели и могут быть запущены с самолета на расстояние до 25 километров. Однако тот факт, что ракета запускается с наземной платформы, в несколько раз снижает ее эффективную дальность и вероятность поражения цели. Фотография представлена онлайн-изданием Bulgarian Military / Military Watch Magazine / Twitter.

Что представляет собой вездеход Supacat HMT

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Supacat High Mobility Transporter (HMT) — это универсальный бронированный внедорожник, предназначенный для выполнения как военных, так и гражданских задач. Он разработан британской компанией Supacat, специализирующейся на производстве высокопроизводительных автомобилей для работы в экстремальных условиях.

Вездеход Supacat HMT доступен в нескольких конфигурациях, отвечающих самым разнообразным эксплуатационным требованиям. Бронемашина может быть оснащена самыми современными системами вооружения, средствами связи и другим оборудованием, предназначенным для выполнения специальных задач. Эти машины могут транспортироваться по воздуху, что делает их идеальным средством для быстрого развертывания в удаленных районах при неблагоприятных условиях, пишет BM.

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Supacat HMT используется в вооруженных силах Великобритании для выполнения целого спектра военных операций, включая ведение разведки, патрулирование и логистическую поддержку. Бронеавтомобиль поставлялся на экспорт в такие страны, как Австралия, Дания и Новая Зеландия. Благодаря прочной конструкции, высокой проходимости и большой грузоподъемности машина может использоваться в самых разных военных миссиях, в том числе в операциях специального назначения.

Британские ракеты ASRAAM против Ка-52 "Аллигатор"

По мнению западных военных экспертов, преимущество ASRAAM перед ударными Ка-52 "Аллигатор" заключается в том, что эта ракета спроектирована как высокоустойчивый боеприпас к средствам радиоэлектронного (РЭБ) и инфракрасного противодействия (ИКП). Автор статьи утверждает, что система наведения ASRAAM обладает способностью "отфильтровывать" сигналы электронного противодействия и фокусироваться на тепловом сигнале цели. Таким образом, средствам радиоэлектронной борьбы вертолета будет сложно подавить или "сбить ракету с толку".

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Ракета выполнена по бескрылой аэродинамической схеме и оснащена двухрежимным твердотопливной двигательной установкой REMUS (разработка компании Royal Ordnance) с малодымным смесевым топливным зарядом. Благодаря сочетанию оптимальной аэродинамической формы с большой тяговооруженностью и мощными рулевыми приводами ракета AIM-132 ASRAAM обладает высокой скоростью, отличной управляемостью и маневренность, что позволяет атаковать цели в передней и задней полусферах на значительных расстояниях и перегрузками до 50G.  Фотография представлена онлайн-изданием Bulgarian Military / War Zone / Twitter.

Кроме того, пишет Bulgarian Military, ASRAAM способна поражать цели, находящиеся за пределами прямой видимости пусковой установки (Это при обшей-то дальности стрельбы в 25 километров?). Благодаря этому вертолету сложнее уклониться от ракеты, выполнив маневр уклонения.

Другим важным преимуществом ASRAAM является ее высокая маневренность, позволяющая отслеживать и поражать одиночные манёвренные авиационные объекты. Ракета может выполнять развороты на большой скорости и корректировать траекторию полета при перехвате цели, тем самым значительно усложняя попытки вертолета/самолета уклониться от ракеты.

Кстати, еще на заре производства (в начале 70-х годов прошлого века) экспериментального прототипа этой ракеты - Taildog SRAAM, во время одного из испытаний, боеприпас едва не уничтожил истребитель, с которого был запущен.

Технические характеристики АIМ-132 АSRААМ

Тип:

Управляемая ракета малой дальности класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения

Длина, мм

2900

Диаметр корпуса, мм:

166

Размах крыла, мм

450

Масса боеприпаса, кг

88

Масса боевой части, кг

10

Максимальная дальность поражения, км:

25

Максимальная скорость полета ракеты

3 Маха или 3600 километров в час

Взрыватели

ударный и лазерный дистанционный

Система охлаждения головки самонаведения

замкнутое

 

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украина британия ка-52 ка-52 &quot;аллигатор&quot; росс aim-132 asraam supacat hmt supacat hmt extenda
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