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Су-35 vs Су-27: Десять ключевых отличий между советской и российской авиационными платформами

Военные эксперты журнала Military Watch назвали 10 наиболее значимых отличий советского Су-27 от российского Су-35
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Поступивший на вооружение в 2014 году, многоцелевой сверхманёвренный истребитель с управляемым вектором тяги Су-35 все чаще используется Воздушно-космическими силами России для обеспечения высокого уровня превосходства в воздухе и играет важнейшую роль в боевых действиях РФ как в Сирии, так и на Украине.

Внешне отличить Cy-35C от Cy-27, на базе которого он сконструирован, просто лишь на земле. У Cy-35 отсутствует выдвижной тормозной щиток за кабиной пилота и несколько уменьшена площадь вертикального оперения, но невооруженным глазом это увидеть трудно. О десяти других более важных отличиях советского Су-27 от российского Су-35 рассказали военные эксперты западного журнала Military Watch Magazin. Фотография представлена онлайн-изданием Авиация России / Military Watch Magazine.

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Поступив на вооружение с опозданием на несколько лет, эта крылатая машинка свое первое боевое крещение получила в Сирии в начале 2016 года. Cy-35 получил новейший авиационно-ракетный комплекс для сдерживания потенциальных атак со стороны Североатлантического альянса и после того, как Турция сбила российский фронтовой бомбардировщик Cy-24M. Благодаря своей ключевой роли в военных действиях на Украине, в том числе участию в первые недели конфликта в крупных воздушных баталиях с истребителями BCУ, Cy-35 нанесли по противнику гораздо больше ударов с воздуха, чем любой другой класс истребительной авиации после холодной войны.

Cy-35 - истребитель поколения "4++", разработанный на основе авиационной платформы Cy-27 "Фланкер", поступившего на вооружение Военно-воздушных сил и войск ПВО СССР спустя 30 лет, в 2014 году. По своему потенциалу он значительно превосходит своего предшественника, получив множество конструктивных изменений и новых технологий. В свое время Cy-27 считался лучшим истребителем в мире, но в результате почти 20-летней задержки с разработкой истребителя пятого поколения, который должен был прийти ему на смену, BBC России в основном полагаются на Cy-35. 

По мнению западных военных экспертов, Cy-35 хотя и не является безусловным мировым лидером, как оригинальный Flanker, но по многим показателям остается весьма конкурентоспособным боевым самолетом. Ниже приведены десять наиболее важных улучшений Cy-35 по сравнению с оригинальным Cy-27, наглядно демонстрирующих, насколько российский военно-промышленный комплекс усовершенствовал свой самый лучший серийный истребитель.

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Главная РЛСУ "Ирбис-Э

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Разработанная в Научно-исследовательском институте приборостроения имени В.А. Тихомирова многофункциональная пассивная РЛС с фазированной антенной решеткой (ФАР) "Ирбис-Э" в Х-диапазоне обеспечивает неоспоримые преимущества перед оригинальной РЛС с механической сканирующей решеткой Н001, разработанной для Cy-27. Оба радара являются одними из самых больших в мире, когда-либо устанавливавшихся на тактические боевые самолеты. Это дает значительные преимущества в плане ситуационной осведомленности перед истребителями многих классов. 

При этом основной датчик Cy-35 с электронной сканирующей решеткой значительно более устойчив к помехам, имеет гораздо больший потенциал для решения задач радиоэлектронной борьбы, способен выполнять сканирование целей за довольно короткий промежуток времени, а также имеет существенно меньшую радиолокационную заметность. Одной из наиболее примечательных его особенностей является двухступенчатый электрогидравлический привод, который механически поворачивает антенну на угол 60° по азимуту и 120° по крену самолета. В это время матрица сканирует воздушное пространство с помощью электронно-управляемого луча по азимуту и углу элевации в секторах, более 60°.

Таким образом, Cy-35 способен эффективно осуществлять сканирование в широком диапазоне углов, что не под силу другим боевым самолетам. Тем не менее, "Ирбис-Э" является не настолько передовым радаром для своего времени, как Н001 в 1980-х годах, что связано с задержкой принятия его на вооружение - аппаратура приемника, задающего генератора и в целом возбудителя была заимствована у более старой РЛС "БАРС", разработка которой завершилась в 1990-х годах. По сравнению с перспективными радарами АФАР, "Ирбис-Э" считается менее совершенным. К примеру, дальность его обнаружения примерно на 80% меньше, чем у радара с АФАР, которым оснащена точная "китайская копия" Cy-27 - Shenyang J-16 HOAK.

Радиолокационная станция "Ирбис-Э" демонстрирует с механическим поворот полотна антенны. Фотография представлена онлайн-изданием Military Watch Magazine.

Радары в основании крыла

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Су-35 - один из немногих истребителей в мире, использующих более одной РЛС. Так, в основании крыла размещены антенные системы бокового обзора H036Б-1-01 "Белка", работающие в очень высоком L-диапазоне длин волн. Несмотря на то, что полезность таких БРЛС зависит от обмена данными в рамках единого комплекса, они наилучшим образом подходят для слежения за малозаметными целями, а также для решения задач радиоэлектронной борьбы и распознавания "друг-враг". L-диапазон находится в области радиочастотного спектра от 1,0 до 2,0 ГГц с длинами волн 15-30 см, в то время как большинство малозаметных боевых самолетов рассчитаны на уклонение от волн радаров X-диапазона. 

К примеру, когда в 1991 году в ходе операции "Буря в пустыне" Соединенные Штаты впервые задействовали свои стелс-истребители для участия в высокоинтенсивных боевых действиях, одним из главных приоритетов в первые часы воздушной операции стало уничтожение радаров Ирака, работающих в длинноволновом диапазоне, поскольку они представляли серьезную угрозу для авиации. Использование РЛС L-диапазона говорит об способности Cy-35 противодействовать вражеским истребителям-"невидимкам" пятого поколения. Изначально предполагалось, что Советский Союз начнет применять такие платформы с 2001 года в рамках программы МиГ 1.42. Сегодня Россия активно наращивает производственные мощности по строительству истребителей пятого поколения Cy-57 планируя в ближайшее время развернуть их на уровне эскадрилий.

Инфракрасные датчики

 Инфракрасная система поиска и сопровождения (ИКСП) Cy-35 обеспечивает дальность обнаружения самолетов противника на дальностях до 90 километров, что существенно выше аналогичного показателя для Cy-27 в 50 километров.  Советский Союз в 80-х годах прошлого века стал первой страной, которая начала широко внедрять на своих боевых самолетах системы IRST, обладающие целым рядом полезных свойств, в том числе способностью поддерживать ситуационную осведомленность без использования каких-либо радаров и, таким образом, работать в режиме "нулевой" радиолокационной заметности.

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Кстати, обзорно-локационная система ОЛС-35 активно использовалась российскими Cy-35 в небе над Сирией и позволяла им брать на прицел американские стелс-истребители Ф-22. (Датчики ОЛС оптимально подходят для сопровождения малозаметных целей в тех случаях, когда радиолокационные системы не обладают такими возможностями). Кроме того, в OLS-35 интегрирован лазерный дальномер, способный работать как по аэродинамическим, так и по надводным целям, и может быть использован для обозначения наземных целей для оружия с лазерным наведением.

Планер из сверхпрочных композитов с уменьшенным радиолокационным сечением

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Планер Cy-35, хотя и создан на базе Cy-27, был существенно модифицирован. Профиль лобового обтекателя был заметно переработан, в результате чего поперечное сечение радара стало меньше более чем на треть по сравнению с первоначальным вариантом. При изготовлении конструктива самолета стало гораздо больше использоваться высокопрочных композитных материалов. Это позволило увеличить прочность конструкции и упростить обслуживание самолета, а также снизить его массу, что позволило увеличить запас топлива и улучшить летные характеристики. 

Повышение эффективности за счет более широкого применения композитов является одним из наиболее значимых направлений совершенствования Cy-35 по сравнению с его предшественником. Революция в технологиях композитных материалов произошла вскоре после принятия на вооружение Cy-27, что и позволило ВПК России начиная с 90-х годов прошлого века производить высококачественные композитные планеры для боевых самолетов. Тем не менее, отмечают эксперты MWM, в планере Cy-35 используется гораздо меньше композитов, чем в конкурирующих китайских "копиях" Фланкера - J-16 и J-15B, что отражает более сильные позиции Пекина в этой отрасли.

Многоцелевой Cy-35 с инфракрасной оптико-локационной станцией ОЛС-35. Фотография представлена онлайн-изданием Military Watch Magazine.

Система передачи данных S-108

Разработанная при китайском финансировании для истребителя Cy-30МКК, система передачи данных S-108 наделяет Су-35 сетецентрическими боевыми возможностями, значительно превосходящими потенциал оригинального Су-27. Если радиолокационная станция с механическим сканированием Cy-30МКК обеспечивала лишь ограниченную ситуационную осведомленность и не позволяла в полной мере использовать потенциал канала передачи данных, то более мощный сенсорный комплекс Cy-35 способен передавать гораздо более полную картину поля боя средствам своей сети, в том числе боевым кораблям, наземным средствам противовоздушной обороны и другим боевым единицам. 

Именно благодаря таким возможностям Cy-35 получил способность поражать малозаметные цели за пределами визуальной дальности, объединяя данные, полученные от нескольких радиолокационных систем, расположенных в разных позициях и работающих в разных диапазонах волн. Возможность обмена данными с другими боевыми единицами является одним из наиболее важных, хотя и малоизвестных достоинств Cy-35. Такие системы начали внедряться на более совершенных экспортных модификациях Cy-27 примерно с конца 1990-х годов.

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Выносливость

При поступлении на вооружение в 1984 г. Cy-27 обладал самой высокой выносливостью среди всех истребителей, стоявших на вооружении как в Советском Союзе, так и в ВВС западных стран. Этот самолет предназначался для сопровождения бомбардировщиков при нанесении ударов по территории Великобритании с советских авиабаз в Польше. При создании Cy-35 этот показатель был значительно улучшен: более высокий композитный планер позволил перевозить больше топлива, а двигатели АЛ-41Ф-1С оказались значительно эффективнее более старых АЛ-31С, которые устанавливались на Cy-27. 

Вооружение Cy-35 было увеличено до 12 ракет класса "воздух-воздух", так как большая выносливость позволила нести большее количество ракет с меньшим ущербом для дальности полета. Благодаря увеличению выносливости Cy-35 получил возможность нести такие крупногабаритные ракеты, как P-37M, используемые для поражения авиационных целей на очень больших дальностях - в советское время их могли нести только гораздо более крупные высотные перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. Кроме того, благодаря способности длительное время лететь на сверхзвуковой скорости без включения форсажных камер, Cy-35 может быстро преодолевать гораздо большие расстояния, чем Cy-27.

Авиационная группа высшего пилотажа Русские витязи на самолетах Су-35С и Су-30СМ. Фотография представлена онлайн-изданием Military Watch Magazine.

Двигатель с форсажной камерой и вектором тяги

Турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф-1С, с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, лежит в основе того, что сделало Cy-35 гораздо более совершенным самолетом, по сравнению с Cy-27, и играет ключевую роль не только в обеспечении гораздо более высоких летных характеристик, но и в работе бортовых систем, например, четырех датчиков истребителя. Характеристики этой двигательной установки являются одними из самых высоких в мире в том числе и для истребителей пятого поколения. 

По сравнению с предшественником АЛ-31, который в свое время уже был лидером в отрасли, значительно улучшены показатели долговечности и потребности в техническом обслуживании. Двигатель с тягой 142,2 кН на 16% мощнее своего предшественника, что позволяет Cy-35 сохранять одни из самых высоких в мире летных характеристик даже будучи полностью вооруженным. Кроме того, АЛ-41Ф-1С обеспечивает трехмерную векторизацию тяги, что позволяет Cy-35 выполнять экстремальные маневры на малых скоростях, полезные не только для участия в воздушных боях, но и для ухода от обнаружения разрывая блокировку радаров (Breaking RDR LOCK) на больших расстояниях.

Ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели

На первых порах Cy-35 оснащались советским ракетами класса "воздух-воздух" P-27. Они были разработаны для Cy-27 еще в 80-х годах прошлого века и на тот момент являлись лучшим авиационным оружием в своем классе. Сегодня для Cy-35 доступен более широкий спектр боеприпасов, включая несколько гораздо более совершенных образцов. Основным вооружением Cy-35 для ведения воздушных боев за пределами визуальной дальности является ракета PBB-СД (P-77-1). Это усовершенствованный вариант ракеты P-77, поступившей на вооружение в 1990-х годах, но в течение почти 15 лет производившейся исключительно на экспорт, пишут эксперты MWM. В ракетах P-77 были установлены активные радиолокационные головки самонаведения, позволяющее истребителям одновременно поражать гораздо больше целей и обеспечивающее возможность "выстрелить и забыть", то есть ракета способна поразить цель даже в том случае, если запустивший ее истребитель нарушит радиолокационный контроль.

В 1990-е годы P-77 была одной из лучших ракет для воздушного боя, хотя новый вариант P-77-1, представленный с 2014 года, оценивается как весьма скромная модернизация, уступающая по своим возможностям китайским и американским аналогам. Кроме того, на Cy-35 могут быть установлены ракеты P-37M, которые, несмотря на гораздо большие размеры и меньшее количество носителей, обладают колоссальной дальностью поражения в 400 километров, что примерно втрое больше, чем у P-77, а также высокой скоростью в 6 Махов и очень мощной боеголовкой весом 61 килограмм. За рубежом у P-37M практически нет конкурентов, за исключением может быть китайской PL-XX, носителем которой является истребитель Shenyang J-16. Западные эксперты постоянно указывают на то, что она представляет собой серьезную угрозу, что подтверждается ее эффективностью в воздушном пространстве Украины

Cy-35 оснащается силовыми установками AЛ-41Ф-1C. Фотография представлена онлайн-изданием Military Watch Magazine.

Оружие класса "воздух - поверхность"

Cy-27 создавался как перспективный истребитель превосходства в воздухе с ограниченным потенциалом применения легких авиабомб для выполнения задач класса "воздух-земля". В 1990-х годах предполагалось, что на вооружение поступят усовершенствованные варианты, такие как Cy-27М, с многоцелевыми возможностями и современным высокоточным управляемым оружием класса "воздух-земля". Вслед за Cy--30MKK и Cy-30 МКИ (разработанными в 1990-х годах по заказам Китая и Индии соответственно и обладающими весьма внушительными возможностями по борьбе с надводными и морскими целями), был создан Cy-35, способный применять как высокоточные управляемые боеприпасы, так и ракеты класса "воздух - поверхность" включая противорадиолокационные X-31 и противокорабельные X-35. Cy-35 также совместим с новым поколением ракет - противорадиолокационной Х-58УM (250 км) и противокорабельной Х-59МК (285 км). Таким образом, Cy-35 стал гораздо более универсальным самолетом, несмотря на то, что обычно истребители используются в основном для выполнения задач "воздух-воздух", в то время как менее дорогие самолеты, такие как Cy-30CM с двухместной компоновкой, применяются для выполнения ударных задач.

Взлетно-посадочные полосы и техническое обслуживание

 Двигатели АЛ-41Ф-1C, устанавливаемые на Cy-35, позволяют ему действовать с более коротких взлетно-посадочных полос, по сравнению не только с Cy-27, но и с другими более совершенными моделями Flanker, что, по некоторым данным, произвело особое впечатление на BBC Народно-освободительной армии Китая, когда они приобрели 24 таких самолета и провели их всесторонние испытания. Это особенно полезно, пишет MWM учитывая, что BKC России стали меньше полагаться на истребители МиГ-29 и МиГ-35, которые были разработаны для развертывания с коротких временных аэродромов, и отказались от инвестиций в их производство. Таким образом, Cy-35 может использоваться на фронтовых аэродромах с гораздо большей вероятностью, чем более старые Cy-27, способные вести интенсивные боевые действия.

 Кроме того, Cy-35 требует значительно меньших затрат на техническое обслуживание, чем Cy-27. Причиной тому являются как новые технологии производства планера, так и новые силовые установки, требующие значительно меньшего межремонтного периода и имеющие более низкие эксплуатационные расходы в течение всего срока службы.

Противорадиолокационная ракета X-31П (X-31ПД) под крылом истребителя Cy-35C. Фотография предоставлена Министерством обороны Российской Федерации

Все это делает Сy-35 гораздо более экономичным и практичным в эксплуатации истребителем, а это серьезный стимул для российских BBC - приобрести большое количество таких самолетов и вывести из эксплуатации устаревшие Cy-27 и МиГ-29, построенные еще в советское время.

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