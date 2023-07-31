За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Истребитель Су-30МКИ на протяжении многих лет является основой военно-воздушных сил Индии ("IAF"). Этот многоцелевой боевой самолет был разработан специально для Индии в рамках совместных усилий ОКБ Сухого и компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL). По ряду характеристик этот самолет значительно опережает недавно приобретенные Нью-Дели французские истребители Dassault Rafale. Об этом пишет Гириш Линганна - аналитик в области оборонной и аэрокосмической промышленности, директор компании ADD Engineering Components (India) Pvt Ltd, консультативный редактор журнала Frontier Indias по вопросам промышленности и обороны.

Су-30МКИ (модернизированный, коммерческий, индийский; Flanker-H). Фотография представлена изданием EurAsian Times.

реклама

Так, например, максимальная скорость Су-30МКИ составляет 2 Маха (вдвое больше скорости звука), а максимальная взлетная масса - 38,8 т. Для сравнения, максимальная скорость Rafale на больших высотах составляет 1,8 Маха. Его максимальная взлетная масса составляет 24,5 т. Еще одним критерием, в котором Су-30МКИ имеет преимущество перед французским самолетом, является "практический потолок". Под термином "практический потолок" понимается максимальная высота, которую способен набрать летательный аппарат при данном полетном весе, вертикальной скорости 0,5 м/сек и работе двигательных установок на предельной мощности. Так вот, практический потолок Су-30МКИ составляет почти 20 км (19 800 метров), в то время как у Rafale он ограничен 15 240 метрами.

Подобная разница в возможностях, свидетельствующая в пользу российско-индийского самолета, ставит под сомнение целесообразность решение военно-воздушных сил Индии приобрести французские "Рафали".

Технологический потенциал

Однако Rafale тоже имеют некоторые преимущества перед Су-30МКИ. Так, на французском истребителе используется радар RBE2 с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA), а на Су-30, эксплуатируемых Индией, - радар с пассивной электронно-сканирующей решеткой (PESA). В первом случае используется один большой излучатель, а во втором - несколько малогабаритных РЛС. Платформа, использующая систему AESA, не только имеет меньшую вероятность быть обнаруженной благодаря работе на нескольких частотах, но и отличается более высокой надежностью, меньшими размерами и массой. Кроме того, РЛС на базе AESA способна работать в условиях сильных помех, пишет Гириш Линганна.

реклама

Rafale также оснащен более совершенным комплексом средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который был разработан совместными усилиями Thales и MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia). По заявлению Dassault Aviation, разработанный комплекс под названием Spectra позволяет с высокой эффективностью обнаруживать "многоспектральные угрозы от радаров, ракет и лазеров противника". Благодаря средствам дальнего обнаружения, идентификации и определения местоположения истребитель Rafale способен обеспечить высокую ситуационную осведомленность. Высокая степень интеграции датчиков в истребителях Rafale снижает нагрузку на пилота по сравнению с российским Су-30МКИ.

Кроме того, по имеющимся данным, Rafale способен выполнять крейсерский полет — длительный полет без использования форсажной камеры — на малых сверхзвуковых скоростях, российско-индийский истребитель якобы такой возможностью не обладает.

Французские боевые самолеты Rafale не следует расценивать как однозначную замену российским истребителям Су-30МКИ. Практический потолок Су-30МКИ составляет почти 20 км (19 800 метров), в то время как у Rafale он ограничен 15 240 метрами. Фотография представлена изданием EurAsian Times.

Малозаметность и вооружение

Французский истребитель Rafale, заявленный как самолет поколения 4+, обладает довольно неплохими характеристиками малозаметности. Он имеет сравнительно низкое радиолокационное сечение (radar cross section, RCS или эффективная площадь рассеяния, ЭПР). Показатель RCS отражает степень радиолокационной заметности объекта. ЭПР нынешней модификации истребителя Rafale составляет около одного квадратного метра, в то время как у Су-30 МКИ - более четырех квадратных метров.

реклама

Помимо лучших характеристик "стелса", французский истребитель обладает большей грузоподъемностью - его максимальная полезная нагрузка составляет 9500 килограмм. Кроме того, он имеет 13 узлов подвески для размещения оружия. Су-30МКИ, напротив, способен нести максимальную боевую нагрузку 8 130 кг размещенную на 12 пилонах.

По своему боевому оснащению Rafale также заметно превосходит все существующие истребители Военно-воздушных сил Индии. Rafale способен нести ракеты класса "воздух-воздух" (AAM) MICA, которые могут использоваться как в ближних боях, так и при стрельбе за пределами визуальной дальности (BVR). Кроме того, на борту Rafale могут быть установлены ракеты Meteor и SCALP. Первая представляет собой 190-кг боеприпас с с дальностью полета более 100 км, способный двигаться на скорости 4 Маха. В свою очередь, SCALP (или Storm Shadow) — это авиационная ракета большой дальности класса "воздух-земля". Ее радиус действия превышает 300 километров. Rafale может использоваться для доставки ядерного оружия. А Су-30МКИ кроме всего прочего вооружения способен нести сверхзвуковую ракету BrahMos.

Возможность нести на борту более мощные ракеты в буквальном смысле перечеркивает эффект от сравнительно более низкого практического потолка французского самолета. Это связано с тем, что большинство ракет предназначенных для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости достигают максимальной высоты 20 000 м и позволяют атаковать самолеты, находящиеся на высоте 5000-10 000 м от места запуска, пишет индийский эксперт.

Палубные истребители Rafale французских военно-морских сил. Фотография представлена изданием EurAsian Times.

Другие преимущества

реклама

Необходимо отметить, что при заключении контрактов на поставку вооружений редко учитываются только технические характеристики. Как правило, перед подписанием сделки власти учитывают объемы передачи технологий (ToT), выполнение требований по компенсации, общую стоимость приобретения и эксплуатации и т.д, и т.п. Еще один важный аспект связан с тем, какие самолеты стоят на вооружении стран-союзников. Наличие одинаковых самолетов обеспечивает высокую степень оперативной совместимости. Кроме того, в последние годы наиболее значимым в оборонном секторе стал вклад в реализацию инициативы "Сделай в Индии".

Еще одним важным моментом, влияющим на выбор боевого самолета, является политическое давление и дипломатические связи. Например, Франция обладает большим политическим влиянием по сравнению со Швецией. Это может отразиться на продажах как Rafale, так и Gripen компании Saab. Однако эффект от такого рода политического влияния очень динамичен, и определить его бывает достаточно сложно.

Подведем итог

Сравнение этих двух авиационных платформ показывает, что каждая из них в своем классе имеет определенные преимущества. Французские "Рафали" должны рассматриваться не как замена Су-30МКИ, а как самолеты, которые будут работать вместе с этими и другими истребителями, стоящими на вооружении индийских военно-воздушных сил. Необходимо также отметить, что помимо технических аспектов, большое значение имеют внешние факторы: условия окружающей среды, навыки пилота, умение работать в команде (если речь идет о выполнении групповых задач) доступность информации и так далее. Кроме того, большое значение для воздушной мощи Индии будет иметь численный состава эскадрилий, уровень подготовки пилотов, а также координация действий между самолетами, которые в настоящее время стоят на вооружении использует в индийских ВВС, в том числе французские "Рафалей" и Су-30МКИ российского производства, подвел итог индийский военный эксперт.

Сухой 30 МКИ против "Рафаля" - почему индийские военно-воздушные силы выбрали французские истребители "Рафаль", когда у них есть отличные российские Су-30 МКИ?