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Недавно командующий Тихоокеанскими военно-воздушными силами США, генерал Кеннет С. Уилсбах выступил с речью, в которой высказал жесткую позицию Вашингтона касательно ситуации в Тайваньском проливе. Он предупредил, что в случае начала войны в Тайваньском проливе американские военные сосредоточат свои усилия на потоплении китайских военных кораблей. Такая тактика позволит обеспечить своевременную доставку десантных подразделений на Тайвань и не позволит Народно-освободительной армии Китая начать военные действия. Об этом пишет китайский военный аналитик для паназиатского онлайн-издания iMedia - Connect the World.

Американский военачальник, командующий Тихоокеанскими военно-воздушными силами США, генерал Кеннет С. Уилсбах предупредил: "Как только Пекин установит бесполетную зону в Тайваньском проливе, американские вооруженные силы начнут топить боевые корабли Народно-освободительной армии Китая". Фотография представлена паназиатским онлайн-изданием iMedia - Connect the World.

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В ходе обсуждения совместных операций адмирал Уилсбах подчеркнул, что главная задача американских военных - топить китайские военные корабли. По его словам, в случае начала войны в Тайваньском проливе первоочередной задачей Соединенных Штатов станет уничтожение " анти-интервенционных" и "водонепроницаемых" кораблей НОАК на восточном побережье Тайваня. Это позволит армии США быстро прорвать блокаду и достичь острова Тайвань для оказания военной поддержки.

Народно-освободительная армия Китая развернула в Тайваньском проливе полноценную боевую систему "против интервенции Запада и блокирования территорий" (anti-intervention / area-blocking), а также разместила надводные корабли на восточном побережье Тайваня для защиты от возможных вмешательств со стороны Вашингтона в западной части Тихого океана и военных баз США в Японии. Вильсбах рассматривает присутствие боевых кораблей НОАК рядом с Тайванем как "блокаду". Он считает, что флотилия ВМС Китая вооружена зенитными ракетами, способными создать вокруг Тайваня бесполетную зону.

Это открытое "предупреждение" со стороны Вашингтона в отношении ситуации в Тайваньском проливе. Пентагон ясно дал понять, что как только Китай установит бесполетную зону в Тайваньском проливе и приведет в боевую готовность свои вооруженные силы, Соединенные Штаты начнут военные действия против КНР сосредоточив свои усилия на ударах по кораблям НОАК. В ответ на это официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что Китай примет необходимые меры для нанесения ударов по рассредоточенным военным базам Соединенных Штатов в западной части Тихого океана, продемонстрировав тем самым мощный потенциал противодействия.

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На фотографии представлена авианосная ударная группа 5 ВМС США (CSG 5) под командованием авианосца "Рональд Рейган" ( USS Ronald Reagan (CVN-76), над которой пролетают стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и палубные истребители-бомбардировщики FA-18 "Хорнет" во время военных учений Valiant Shield 2018 в Филиппинском море. iMedia - Connect the World.

Тем не менее, ситуация в Тайваньском проливе - сложна и деликатна, и военный конфликт - не самый лучший способ решения проблемы. Китай и США - две крупнейшие державы - должны сохранять спокойствие и сдержанность, а разногласия урегулировать путем диалога и консультаций. Война приведет не только к серьезным последствиям для двух государств и всего мира, не только к огромным жертвам и материальному ущербу, но и повлияет на стабильность мировой экономики.

Обе стороны должны придерживаться принципа мира и безопасности, укреплять контакты и развивать сотрудничество, находить мирные пути решения проблемы. Путем диалога можно найти взаимовыгодное и беспроигрышное решение, способное обеспечить общее процветание и развитие как двух стран, так и всего региона Азиатско-Тихоокеанский регион в целом.

Для китайской армии мощный военный потенциал и современная техника — это гарантия национального суверенитета и безопасности. Пекин всегда придерживался оборонного характера в своей национальной политике, и отстаивая собственные государственные интересы, никогда не развязывал и не раздувал военных конфликтов. Цель Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики - поддержание мира и стабильности как в стране, так и в регионе, а также создание надежных гарантий для развития и совершенствования национальной экономики.

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В условиях современной непростой и постоянно меняющейся международной обстановки Китай готов сотрудничать с другими государствами в области мирного развития и сотрудничества. Урегулирование разногласий и проблем, сохранение мира и процветания в регионе и на планете путем конструктивного диалога и практического сотрудничества должно стать общей целью и обязанностью для всех стран.

На днях в акватории Японского моря состоялись военно-морские учения с участием кораблей ВМС России и Народно-освободительная армия Китая. Учения проводились под кодовым названием "Север. Взаимодействие-2023". Цель военных маневров - укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР и поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках учений было проведено более 20 боевых стрельб, в том числе отрабатывались действия боевых расчетов по различным классам мишеней. Фотография представлена паназиатским онлайн-изданием iMedia - Connect the World.

Таким образом, пишет китайский военный эксперт, и Соединенные Штаты, и Китайская Народная Республика должны тщательно продумывать свои действия, реагировать на ситуацию спокойно и сдержанно, избегать военных конфликтов, разрешать разногласия путем диалога и сотрудничества, содействовать укреплению мира и стабильности во всем мире. Только так можно построить лучшее будущее как для обеих стран, так и для всего мира.