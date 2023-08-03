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Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16

ВПК России расширяет производственные мощности по строительству истребителей пятого поколения Су-57
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Недавно на заседании Координационного совета премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поставки истребителей пятого поколения будут наращиваться. В ближайшее время BKC РФ получат новые более совершенные варианты Cy-57, подчеркнул премьер-министр. Это произошло после того, как в конце июня Минобороны получило новую партию боевых самолетов Cy -35C.

Российский Cy-57 превосходит последний вариант американского F-16 не только по маневренности и ближнему бою, но и по уровню защиты от поражающих факторов высокоточных боеприпасов. На снимке СУ-57. Фотография представлена пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации

Пятый элемент: Значимость самолетов следующего поколения

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Заявление Мишустина прозвучало после того, как в конце июня Министерству обороны Российской Федерации была передана очередная партия сверхманёвренных истребителей поколения "4++" — Cy-35C. Но тем не менее, это авиация предыдущего поколения. Ожидается, что на смену "Фланкерам-Э+" придут Cy-57 - более перспективные крылатые машины пятого поколения. Средства массовой информации еще год назад сообщали, что эти самолеты проходят боевые испытания в зоне специальной боевой операции на Украине.

Генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в беседе с корреспондентом NЕWS.ru разъяснил, как быстро Воздушно-космические силы России получат эти самолеты. "Первую партию Cy-57 планируется передать к концу следующего года. Это небольшая партия - примерно шестьдесят машин. Тем не менее, этого достаточно для того, чтобы провести переподготовку двух авиаполков. Процесс переобучения летчиков и техников уже идет", - отметил Попов.

Он также сообщил, что Центр боевого применения и переучивания лётного состава в Липецке уже проводит такую переподготовку, используя самолёты первой партии, которые уже поступили на вооружение. Попов подчеркнул, что на фоне обострения военно-политической обстановки необходимо ускорить производство и поставку современной техники в войска. "Тут Мишустин прав. Только действовать необходимо не в авральном, а плановом порядке".

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Какие двигатели получат новые Cy-57?

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Как пояснил Попов, в настоящее время на Cy-57 установлены модифицированные двигатели от Cy-35 — АЛ-41Ф1. В ближайшее время их заменит вторая партия машин, с улучшенными характеристиками. В первую очередь на этих истребителях будут стоять новые двигатели с повышенной топливной эффективностью и меньшей стоимостью жизненного цикла. В частности, в новых движках будут улучшены показатели приемистости (способности ДВС быстро и плавно менять режим устойчивой работы при минимальной тяге (мощности) на режим максимальной тяги). Кроме того, после оптимизации двигательные установки станут легче, что также очень важно для боевых самолетов.

Военный эксперт добавил, что новая модификация двигателя пока не запущена в серийное производство. "Однако, насколько мне известно, испытания идут полным ходом, и результаты довольно многообещающие. Главное - у нас есть заводы способные в кратчайшие сроки выйти на серийное производство. Это ПАО "ОДК-Сатурн" в Рыбинске и производственный комплекс "Салют" в Москве", - заключил генерал.

В чем отличие российского Cy-57 от "американца" F-16

Постоянный международный и военный эксперт телеканала "Звезда" и бывший заместитель гендиректора ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" Александр Артамонов познавательной беседе с корреспондентом онлайн-издания NEWS.ru объяснил, значимость заявления Михаил Мишустина об увеличении производства истребителей следующего поколения. Артамонов считает, что такая инициатива является ответом на возможную угрозу получения Украиной боевой авиации стран-членов Североатлантического альянса, например, Ф-16 американского или "Мираж-2000" французского производства.

Военный аналитик трактует заявление премьер-министра как косвенное подтверждение осведомленности властей о предстоящем приобретении Украиной самолетов Ф-16 и "Мираж-2000".

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На снимке фронтовой истребитель-бомбардировщик Cy-34 "Утенок" Самолет получил усиленное бронирование Масса его брони почти 1500 кг, что примерно в полтора раза больше, чем у "Грача". Фотография представлена пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации.

Он приводит в пример весенние публикации западных средств массовой информации о том, что украинские летчики уже проходят переподготовку на двух авиабазах французских военно-воздушных сил на самолетах "Мираж-2000". По его мнению, в настоящее время западные страны пытаются "заморозить" конфликт и сохранить статус-кво, чтобы тем временем подготовить ВСУ к более серьезному конфликту. Примерно так же считает вице-маршал британских BBC в отставке Шoн Белл, утверждающий, что в настоящее время цель Североатлантического альянса - закрепить контроль над подчиняющейся Киеву Украиной и затем создать там все необходимое.

По словам Артамонова, это может привести к тому, что в ближайшие 8-10 лет на Украине появится хорошо вооруженная армия, усиленная западными самолетами четвертого поколения и хорошо укрепленной ЛБС. Он полагает, что натовские стратеги рассматривают передачу Ф-16 и "Мираж-2000" Киеву как последний инструмент давления, который заставит Москву согласиться на переговоры.

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Военный эксперт утверждает, что ВКС России смогут обеспечить себе превосходство в воздухе за счет применения самолетов 5-го поколения. Следует отметить, что "Ф-16" и "Мираж-2000" — это самолеты четвертого поколения, в то время как российские Cy-57 обладают более высоким техническим потенциалом. К примеру, если РЛС F-16 способна обнаруживать воздушные цели на дальностях до 120 километров, то РЛС Cy-57 имеет дальность действия порядка 300 километров.

Чем отличаются самолеты 5-го поколения от предыдущих

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Владимир Попов отметил, что, несмотря на развитие технологий пятого поколения, самолеты поколения 4++, стоящие на вооружении Воздушно-космических сил России, по-прежнему способны составит конкуренцию западной авиации. Cy-34, Cy-35 и МиГ-35, по его мнению, во многом соответствуют самолетами 5 пятого поколения, но при этом гораздо дешевле за счет отлаженной технологии производства и высокой надежности.

Попов утверждает, что расширение серийного производства самолетов поколения “4++” и интенсивное обучение летного состава позволят в достаточной степени удовлетворить потребности фронтовой авиации. Однако он подчеркивает, что для этого необходимо возродить полковую и дивизионную структуру ВВС - около 10 авиационных полков, по 3 эскадрильи в каждом.

Признавая необходимость постоянной подготовки и переобучения пилотов на истребители 5-го поколения, он в то же время считает, что укрепление воздушной мощи России должно осуществляться в том числе и за счет проверенных временем машин поколения 4++. Попов уверен, что такой подход обеспечит достаточный потенциал фронтовой авиации для решения любых предстоящих геополитических задач, которые, по его мнению, неизбежны.

"Два грача идут на взлет": На снимке пара фронтовых штурмовиков Су-25. Сегодня Воздушно-космические силы РФ используют в том числе "советскую классику" — Cy-24 и Cy-25, МиГ-29 и Cy-27, способных после глубокой модернизации прослужить еще лет десять-двадцать. Фотография представлена пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации.

Какие самолеты в настоящее время стоят на вооружении российских BKC

Попов называет Су-24 и Су-25, МиГ-29 и Су-27 "советской классикой", которая в вариантах глубокой модернизации может эффективно эксплуатироваться не менее 10-20 лет. Советский бронированный дозвуковой штурмовик Cy-25 был разработан в 70-х годах прошлого века. Он впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Эта машина в различных модификациях до сих пор остается на вооружении российских ВВС, хотя ее производство уже не ведется.

Штурмовик Cy-25, первое боевое крещение получил еще во время войны в Афганистане в 1980-х годах. Отлично показал себя во время военного конфликта в Сирии. В настоящее время он является основой непосредственной авиационной поддержке наземных сухопутных подразделений.

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Эта практически неубиваемая бронированная машина, получившая в войсках прозвище "Грач", отличается высокой грузоподъемностью и повышенной живучестью. "Грачи" нередко возвращались на базу с нескольким десятками пробоин, изрешеченными крыльями и даже после потери одного из двигателей.

Обычно в паре с "Грачем" работают тактический фронтовой бомбардировщик Cy-24 с крылом изменяемой стреловидности. Благодаря такой конструкции самолет способен эффективно маневрировать на различных скоростях полета. Последняя модификация этого самолета — Cy-24M2 - находится на вооружении BKC РФ с 2007 года.

Основу истребительной авиации российских Воздушно-космических сил составляют Cy-35 (в последней модификации - Cy-35С) и МиГ-35. Это крылатые машины поколения 4++. МиГ-35 состоит на вооружении с 2019 года, а Cy-35 - с 2014 года. Их отличительной чертой являются двигатели с вектором тяги. Такие движки позволяют увеличить маневренность, а также улучшить управляемость воздушного судна на средних и больших углах атаки.

"...Летуны, спасибо вам!.."

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