Анонимный сотрудник Rockstar Games, чья личность подтверждена администрацией GTAForums, опубликовал разоблачительный пост, где рассказал как именно проходила волна увольнений. Согласно его словам, отдел кадров студии действовал по отработанному сценарию: сотрудников заманивали на «короткую дружескую беседу», где вручали конверт с уведомлением об увольнении за «грубое нарушение правил» без предоставления каких-либо доказательств.

Увольнения проводились с грубыми нарушениями. Работникам, находившимся в студии, отказали в праве на присутствие профсоюзного представителя, что является нарушением трудового законодательства Великобритании, и буквально выпроваживали из здания менее чем за 5 минут. С теми, кто работал удаленно (включая сотрудников на больничном, в декретном отпуске или восстанавливающихся после операции), звонок от HR длился не более 2 минут.

Поводом послужили посты в закрытом Discord-сервере, куда имели доступ только сотрудники Rockstar и официальные лица профсоюза IWGB. По словам автора, на сервере не обсуждались утечки или проекты студии, а только вопросы улучшения условий труда.

Сейчас моральный дух в студии, по словам сотрудника, находится на нуле. Оставшиеся работники живут в страхе, боятся общаться друг с другом и даже поддерживать уволенных коллег. Вместо ожидаемого воодушевления перед релизом GTA VI, студия погрузилась в атмосферу страха, что может повлиять на саму игру.