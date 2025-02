Создатели It Takes Two остаются верны одиночным сюжетным играм

Джозеф Фарес, глава Hazelight Studios, в интервью Eurogamer подтвердил, что студия не рассматривает возможность создания лайв-сервис игр. Он отметил, что разработчики должны следовать своей страсти и творческому видению, а не гнаться за трендами индустрии.

«Я считаю, что сервисные игры — это не тот путь, по которому стоит идти», — заявил Фарес. По его мнению, успех Hazelight Studios доказывает, что можно достичь широкой аудитории, оставаясь верным своим идеям.

Hazelight известна по таким проектам, как A Way Out и It Takes Two, завоевавшим признание игроков за оригинальный кооперативный геймплей и интересные истории. В отличие от множества крупных студий, которые делают ставку на долгосрочные игры-сервисы, Hazelight продолжает разрабатывать исключительно сюжетные игры с упором на взаимодействие игроков.

Подход студии выгодно выделяется на фоне современных тенденций игровой индустрии, где многие разработчики стремятся к монетизации через внутриигровые покупки и подписки. В то время как лайв-сервис модели приносят высокий доход, не все игроки готовы тратить десятки часов на один проект, предпочитая цельные сюжетные приключения. Hazelight Studios остается одной из немногих известных студий, ориентированных на создание законченных игровых историй без постоянной зависимости от онлайна и микротранзакций.

Фарес уверен, что игровой рынок нуждается в разнообразии, и Hazelight намерена продолжать разрабатывать уникальные проекты, оставаясь верной своим принципам.