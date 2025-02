Инсайдер утверждает, что Xbox готовит выпуск Hellblade 2 на PlayStation 5, анонс состоится на State of Play

Инсайдер Джез Корден заявил, что Senua’s Saga: Hellblade 2 может появиться на PlayStation 5. Хотя Microsoft пока анонсирует порты своих игр для PS5 отдельно, есть вероятность, что официальный анонс состоится уже на ближайшей презентации State of Play, которая пройдёт в ночь с 12 на 13 февраля.

Такой шаг не станет неожиданностью, ведь Xbox активно расширяет аудиторию своих проектов. В этом году компания планирует выпустить на PlayStation 5 Forza Horizon 5, Indiana Jones and the Great Circle и Doom: The Dark Ages. Если слухи о Hellblade 2 подтвердятся, это станет ещё одним крупным проектом Microsoft, который потеряет статус эксклюзива.

Senua’s Saga: Hellblade 2 — долгожданное продолжение психологического экшена студии Ninja Theory. Первая часть вышла в 2017 году и получила высокие оценки за глубокий сюжет, потрясающую графику и необычное погружение в сознание главной героини.

Официально игра вышла только для PC и Xbox Series X|S, но слухи о выходе на PS5 звучат всё громче. Если анонс действительно состоится на State of Play, это может означать, что Microsoft планирует выпускать ещё больше своих игр на конкурирующей платформе.