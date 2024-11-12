Версия 2016 года возвращается в Overwatch 2

Blizzard объявила о возвращении оригинального режима Overwatch в виде временного события в Overwatch 2. Уже завтра, 12 ноября, игроки смогут погрузиться в атмосферу 2016 года с режимом Overwatch: Classic, который позволит снова сыграть в формате 6х6 на 12 классических картах, с 21 героем и их первоначальными способностями. Режим продлится до 2 декабря и станет настоящим подарком для тех, кто с ностальгией вспоминает былые дни.

Для игроков Overwatch Classic станет возможностью вернуться к начальной версии игры, где были доступны старые умения, такие как массовое воскрешение у Ангела. В этом режиме Blizzard решила отказаться от современных балансовых изменений и предоставить возможность сыграть в оригинальные классы — нападение, защита, танки и поддержка. Все герои будут доступны только в своих стандартных скинах, без ограничений на количество одинаковых персонажей в команде.

Гейм-директор Overwatch 2, Аарон Келлер, отметил, что цель команды — «воссоздать оригинальный игровой опыт, не адаптируя его к современным стандартам баланса». По его словам, это особый, хаотичный и веселый режим, который позволит фанатам вспомнить, с чего началась история популярного шутера.

Однако разработчики намекнули, что Overwatch Classic не станет разовым событием. Blizzard рассматривает возможность возвращения других «эпох» игры, которые могли бы вызвать у игроков ностальгию. Они могут проводить такие события с различными версиями меты, когда, например, Ангел была доминирующим персонажем, как это было примерно через год после выхода игры.

Стоит отметить, что Overwatch была одной из самых популярных игр 2016 года, привлекая огромную аудиторию благодаря своему уникальному стилю и командным сражениям. Многие фанаты оригинала наверняка будут рады вернуться к истокам, даже если всего на несколько недель.