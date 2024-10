Naughty Dog готовит новую игру с большим упором на свободу действий

Слухи о новом проекте от знаменитой студии Naughty Dog вызывают большой интерес у поклонников. Согласно инсайдерам, следующая игра студии может стать чем-то действительно масштабным и предложить игрокам значительно больше свободы, чем предыдущие проекты. Ожидается, что геймплей будет вдохновлён такими играми, как The Legend of Zelda и Elden Ring, которые стали эталонами открытого мира и возможностей для исследования.

Нил Дракманн, один из ключевых руководителей Naughty Dog, ранее намекал, что студия стремится экспериментировать с новыми подходами, не теряя фокуса на глубокий и качественный нарратив. В новом проекте игроки могут ожидать не только обширный мир для исследования, но и возможность управлять транспортными средствами, что станет ещё одним шагом вперёд в развитии интерактивности и погружения в игру.

Студия Naughty Dog давно известна своими высококачественными играми, среди которых такие шедевры, как The Last of Us и Uncharted. Ожидания от следующего проекта чрезвычайно высоки, и если слухи подтвердятся, игра может стать революцией для студии, известной своим вниманием к деталям и эмоциональным сюжетам.