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Несмотря на то, что видеокарты берут на себя все больше функций в играх и работе на ПК, процессор остается не менее значимым компонентом. Его совместную работу с видеокартой можно сравнить с двигателем в машине — поставьте слабенький мотор в большой внедорожник, и он будет еле-еле ехать. Но и обратная ситуация принесет мало хорошего — мощный мотор, установленный в Daewoo Matiz, хоть и заметно ускорит ее, но не сможет раскрыть свой потенциал полностью.

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То же самое происходит и в игровом ПК — слишком слабый процессор будет ограничивать видеокарту и если вы поставите в пару к Ryzen 5 3600 мощную GeForce RTX 4070, во многих играх она выдаст FPS не выше, чем гораздо более дешевая GeForce RTX 3060. А вот с мощный процессор и довольно слабая видеокарта имеют право на жизнь в некоторых видах игровых сборок, например, заточенных на получение высокого FPS в киберспортивных играх. Но и здесь нужно соблюдать баланс цены и производительности.

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Сегодня мы рассмотрим самые оптимальные комбинации процессора и видеокарты, взяв за основу ассортимент и цены магазина Регард. За последний месяц цены на комплектующие заметно выросли, что изменило расклад сил на рынке, сделав некоторые модели более предпочтительными. А начнем мы с ультрабюджетных сборок, которые, тем не менее, позволят вам пройти Ведьмак 3: Дикая Охота, Horizon Zero Dawn и еще множество хитов.

Ryzen 3 4100 и Radeon RX 6400

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Четырехъядерный Ryzen 3 4100 стал самым дешевым процессором платформы AM4 и за свою цену выглядит очень неплохой покупкой в бюджетный ПК. К нему в пару отлично подойдет Radeon RX 6400, которая во многих играх обгоняет более дорогую GeForce GTX 1050 Ti.

Core i3-10100F и GeForce GTX 1650

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Core i3-10100F — более дорогой и шустрый конкурент Ryzen 3 4100, который имеет отличную производительность на ядро и справляется с более мощными видеокартами. Ему в пару подойдет недорогая GeForce GTX 1650, но его производительности хватит и для GeForce GTX 1660 Super.

Ryzen 5 3600 и Radeon RX 580

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Многие, увидев эту связку, воскликнут — "Что это за старье!". Но вы только посмотрите на цены — Ryzen 5 3600 стал стоит заметно дешевле Ryzen 5 5500, а Radeon RX 580 значительно обгоняет GeForce GTX 1650, с которой стоит одинаково. Ее единственный минус — более высокое энергопотребление.





Core i3-12100F и Radeon RX 6500 XT

Core i3-12100F очень быстрый, холодный и недорогой четырехъядерник, который отлично показывает себя в киберспортивных играх. В пару ему отлично подойдет видеокарта Radeon RX 6500 XT, которая раскрывается на максимум в системах с шиной PCI Express 4.0, которую имеют даже самые бюджетные платы LGA 1700.

Ryzen 5 5500 и GeForce GTX 1660 SUPER

Ryzen 5 5500 подорожал на 1000 рублей, но все еще остается неплохим выбором для средних игровых ПК. В продаже иногда можно встретить видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER, которые показывают себя почти на уровне GeForce RTX 3050, и, если вы хотите сэкономить и найдете такую модель на несколько тысяч рублей дешевле GeForce RTX 3050, то ее вполне можно взять.





Ryzen 5 5600 и GeForce RTX 3050

Ryzen 5 5600 — отличный шестиядерник для средних игровых ПК, который лишь чуть-чуть уступает заметно более дорогим Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F. Мы поставим ему в пару GeForce RTX 3050, самую недорогую видеокарту с поддержкой технологии DLSS, но он будет отлично работать и с более быстрой GeForce RTX 3060.

Ryzen 5 5600X и Radeon RX 6600

Ryzen 5 5600X сегодня стоит чуть дешевле своего главного конкурента — Core i5-12400F, и не стоит забывать, что его можно разогнать даже на недорогой материнской плате AM4. Вместе с видеокартой Radeon RX 6600 Ryzen 5 5600X позволит с комфортом играть во все новые хиты, но вот трассировку лучей на модели от AMD лучше не включать.





Core i5-12400F и GeForce RTX 3060

Core i5-12400F остается одним из самых популярных процессоров платформы LGA 1700 и, несмотря на то, что его конкурент — Ryzen 5 5600X, гораздо чаще упоминается в СМИ, продается заметно большими партиями. В пару к нему отлично подойдет видеокарта GeForce RTX 3060 12 ГБ, которая справляется со всеми новыми играми и имеет приличный объем видеопамяти. Популярность этой видеокарты не падает даже после выпуска новинки — GeForce RTX 4060.





Ryzen 7 5700X и Radeon RX 6650 XT

Восьмиядерный Ryzen 7 5700X открывает собой класс мощных игровых процессоров, которые стоят 19000 рублей и выше. Восемь ядер пока не везде обеспечивают пропорциональный прирост производительности в играх, но берут на себя фоновые задачи ОС, делая геймплей гораздо комфортнее. С этим процессором будет отлично смотреться быстрая и не очень дорогая видеокарта Radeon RX 6650 XT, которая в большинстве игр обгоняет GeForce RTX 3060.

Ryzen 5 7600X и Radeon RX 6700

Ryzen 5 7600X имеет всего шесть ядер, но в играх обгоняет не только восьмиядерный Ryzen 7 5700X, но и Ryzen 9 5950X с 16-ю ядрами. Но материнская плата и память для него обойдутся дороже — это нужно учитывать. С ним вместе будет отлично смотреться Radeon RX 6700, видеокарта с 10 ГБ видеопамяти, которая стала отличным конкурентом в играх для более дорогих GeForce RTX 4060 Ti, но, только без активации трассировки лучей.

Core i5-12600KF и GeForce RTX 3060 Ti

Core i5-12600KF процессор не самый новый, но за счет низкой цены разлетается из магазинов как горячие пирожки. Умеренная цена, шесть производительных и четыре энергоэффективных ядра с возможностью разгона — вот его главные плюсы. Пока GeForce RTX 3060 Ti будет иметь более низкую цену, чем новинка — GeForce RTX 4060 Ti, она будет пользоваться популярностью, ведь у нее гораздо более быстрая видеопамять и разрыв между этими видеокартами небольшой.





Core i5-13600KF и Radeon RX 6700 XT

Core i5-13600KF тоже имеет шесть производительных ядер, но за счет современной микроархитектуры и более высоких частот обгоняет в играх Core i5-12600KF. А еще у него не четыре, а восемь энергоэффективных ядер, но и стоит он уже заметно больше. Radeon RX 6700 XT присутствует на рынке уже давно, но за счет большого объема видеопамяти остается отличным конкурентом для новой GeForce RTX 4060 Ti.

Core i7-12700KF и GeForce RTX 4070

И, наконец, финальная связка — Core i7-12700KF восемью производительным ядрами и GeForce RTX 4070 с 12 ГБ видеопамяти. Эта парочка обеспечит отличный FPS во всех новых играх в разрешении 2560x1440, но только геймеры с толстыми кошельками могут позволить себе такое "железо".

Итоги

Вот такие 13 связок процессора и видеокарты у нас получились. Не стоит строго следовать таким комбинациям при сборке вашего ПК, ведь тот же Ryzen 5 5600X можно использовать не только с Radeon RX 6600, но и с GeForce RTX 3060 Ti или Radeon RX 6700. Все зависит от вашего набора игр и суммы, которую вы можете потратить на ПК.

Пишите в комментарии, какие процессоры и видеокарты вы бы переставили местами в этих связках?

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