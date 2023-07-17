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Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей

Рост цен на электронику летом 2023 года сильно изменил расстановку сил на рынке компьютерных комплектующих — одни модели подорожали сильнее, другие — меньше. Сегодня мы соберем оптимальный ПК, который будет отрабатывать каждый вложенный рубль.
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На рынке электроники уже несколько лет царят не лучшие времена. Майнинг бум 2017-2018 года взвинтил цены на видеокарты до совершенно неадекватных значений и только в 2019 году цены постепенно пришли в норму. Это длилось недолго, и грянувшая пандемия коронавируса COVID-19 вызвала проблемы на заводах электроники, создав дефицит микрочипов, который отразился на всей промышленности. А еще резко взлетел спрос и цены на ноутбуки, веб-камеры, готовые ПК и прочие устройства, которые требуются для удаленной работы и учебы во время самоизоляции.

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И, как будто этого было мало, грянул новый бум майнинга, который длился полтора года, сделав видеокарты предметом роскоши. Даже сейчас, спустя более года после его окончания, рынок видеокарт представляет собой плачевное зрелище: новых младших моделей практически нет, и пользователи вынуждены покупать древние GeForce GT 1030 и GeForce GTX 1050 Ti образца 2016 года. Немногочисленные новинки младшего ценового сегмента — GeForce GTX 1630, Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT получились очень спорными и несбалансированными.

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Ну а в среднем ценовом сегменте корпорации Nvidia и AMD, не желающие отказываться от сверхприбылей, получаемых во времена майнинга, выпускают видеокарты по завышенным ценам, имеющие минимальный прирост по сравнению с прошлым поколением и которые обречены стать неактуальными уже через пару лет за счет слишком малого объема видеопамяти. И ведь после того, как запасы старых, довольно удачных видеокарт будут исчерпаны, геймерам придется их покупать — это GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600.

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Последнее событие, которое нанесло удар по рынку электроники в России — это рост курса валют, вызвавший рост цен практически на все, от видеокарт и процессоров, до клавиатур и мышек. И летом 2023 года сборка игрового компьютера превращается в непростую задачу, ведь суммы, которою вы скопили на него, теперь хватит на более слабую конфигурацию и придется крепко подумать, на чем сэкономить, не сильно потеряв в производительности.

Сегодня я предлагаю собрать максимально выгодный и оптимальный игровой компьютер, который будет отрабатывать каждый вложенный в него рубль и выдавать максимальный FPS в играх, без затрат на подсветку, модный корпус, возможность сильного разгона или избыточное охлаждение. При этом мы не будем экономить на надежности компонентов, а за комплектующими отправимся в магазин Регард, цены в котором остаются одними из самых привлекательных в РФ.

Процессор

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Цена на Ryzen 5 5600 в Регарде остается одной из самых вкусных в РФ, а подорожал он всего на 1000 рублей. Поэтому он остается самым оптимальным игровым шестиядерником, ведь его производительность на уровне Core i5-12400F и Ryzen 5 5600X, цена которых уже около 16000 рублей.

Кулер процессора

Увидев кулер DeepCool ICE EDGE MINI FS 2.0 в этой сборке, оверклокеры начнут писать в комментариях, что процессор перегреется и сгорит, но я уверяю вас, эта модель вполне справится с Ryzen 5 5600, который на заводских настройках потребляет строго 76 ватт, что заметно меньше, чем реальное энергопотребление, например, Ryzen 5 2600.

Материнская плата

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А вот экономить на материнской плате и брать модель без радиаторов на системе питания мы не будем, в этом случае лучше немного переплатить. Одна из самых дешевых моделей плат AM4 с радиаторами — MSI B450M PRO-VDH MAX на чипсете AMD B450. В ней есть все, что нужно игровому ПК: слот M.2 под быстрый SSD-накопитель, армированный слот для видеокарты и четыре разъема под ОЗУ с возможностью ее разгона.

Оперативная память

Еще одна вещь, на которой мы не будем экономить — объем оперативной памяти. Лучше доплатить 2500-2800 рублей, и получить объем в 32 ГБ, которого хватит еще на пять-шесть лет. Мы возьмем модули G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) с частотой 3200 МГЦ и формулой таймингов 16-18-18-38. Тайминги у этой модели лучше, чем у более дешевых и популярных модулей от Netac.

Видеокарта

Видеокарты AMD 6000-серии на сегодняшний день обладают лучшим соотношением цена/производительность, что можно посмотреть в свежем ролике от PRO Hi-Tech. Мы возьмем в сборку Sapphire AMD Radeon RX 6650 XT PULSE, видеокарту, которая в большинстве игр без трассировки лучей обгоняет GeForce RTX 3060.


SSD-накопитель

Вот-вот выйдет новый Baldur’s Gate 3, который требует 150 ГБ свободного места на накопителе, поэтому можно забыть про SSD на 250 и 500 ГБ в игровых ПК. Разумным минимумом становится объем в 1 ТБ и поэтому мы возьмем ADATA Legend 800 (ALEG-800-1000GCS), быструю модель со скоростью чтения в 3500 МБ/сек, а записи — 2200 МБ/сек. Высокие скорости записи накопитель держит на 30% своего объема, чего более, чем достаточно для игрового применения.


Блок питания

Уже несколько лет я использовал в сборках блоки питания Chieftec серий Proton и Core, которые были одними из лучших моделей по соотношению качества и цены, вдобавок будучи изготовленными с использованием современной схемотехники. Но, они стоят теперь дороже 5500 рублей и для экономных сборок я беру более дешевые модели от DeepCool серии PF. DeepCool PF600 может выдать по линии 12В 576 ватт мощности, добротно собран, имеет удобные мягкие и плоские кабели, несколько самых важных защит, вентилятор на гидроподшипнике и сертификат 80 PLUS Standard. Но главный плюс модели — очень тихая работа, при нагрузке до 300 ватт его попросту не слышно, вентилятор вращается всего на 800 оборотах в минуту. Одним словом — лучшая бюджетная модель БП на сегодня.

Корпус

В эту сборку я выбрал корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED Black, который стоит 4430 рублей. Можно было бы взять модель подешевле, но есть одно важное "но". Если посчитать, сколько стоят вентиляторы, которые надо будет докупить в совсем бюджетную модель, покупка корпуса с четырьмя вентиляторами, как у нашей модели, очень выгодна. Три вентилятора диаметром 120 мм стоят впереди, и один — сзади, чего вполне хватит для охлаждения нашей сборки. 

А еще у Powercase Mistral X4 Mesh LED Black есть подсветка, боковое окно из закаленного стекла и хорошая вместимость — можно установить процессорный кулер высотой до 160 мм и видеокарту длиной до 310 мм. Но главное в этой модели — отличная продуваемость, передняя сетчатая панель не мешает потоку воздуха и задерживает крупную пыль.

Итоги

Итак, сборка готова, и она обойдется вам в 76870 рублей. Этот ПК справится со всеми новыми играми и будет актуален еще несколько лет. У него нет узких мест, все компоненты дают максимум за свою стоимость.

Пишите в комментарии — а вы сможете сделать более быструю и дешевую сборку без потери качества комплектующих?


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