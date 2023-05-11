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Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере

В этом блоге я расскажу о впечатлениях о процессоре Ryzen 5 5600X в игровом ПК в связке с видеокартой GeForce RTX 3060.
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Время летит очень быстро и вроде бы я совсем недавно поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X, а прошло уже целых полгода. Этого времени достаточно, чтобы составить впечатление о процессоре и рассказать об его плюсах и минусах. То, что Ryzen 5 1600 будет в моем ПК процессором временным, я решил еще при его покупке в 2020 году, стоил он тогда всего 7500 рублей и для слабых видеокарт уровня GeForce GTX 1060 подходил идеально.

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Вместе с процессором я купил неплохую материнскую плату MSI B450-A PRO MAX и пару 16 ГБ модулей памяти Crucial Ballistix Sport LT (AES). В то время я рассчитывал поменять Ryzen 5 1600 на восьмиядерник нового поколения, но, даже спустя три года покупать что-то мощнее Ryzen 5 5600X в обычный игровой ПК с видеокартой GeForce RTX 3060 нет смысла. Большинство игр до сих пор отлично идут на шести быстрых ядрах и Ryzen 5 5600X хватает не только для GeForce RTX 3060, но и для более мощных видеокарт, например, GeForce RTX 3070.

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Почему я решил купить Ryzen 5 5600X именно в конце 2022 года, а не позднее, дождавшись, когда он подешевеет? Дело в том, что жизненный цикл платформы AM4 подошел к концу и как бы не были хороши эти процессоры и материнские платы, они будут постепенно исчезать с полок магазинов, а оставшиеся экземпляры будут стоить неадекватно дорого. Достаточно взглянуть на то, за сколько продаются остатки Ryzen 5 1600 в магазинах, чтобы понять, что Ryzen 5 5600X за 7000-8000 рублей в рознице мы не увидим никогда.

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Но давайте переходить к впечатлениям об Ryzen 5 5600X и начнем с его плюсов.

Разнообразие материнских плат

Установить Ryzen 5 5600X в 2023 году можно практически в любую материнскую плату AM4, даже на чипсете AMD B350 из 2017 года. Да, цены на новые материнские платы AM4 поднялись, но их много на вторичном рынке и на руках пользователей, и апгрейд как у меня — с заменой Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X, можно сделать без замены материнской платы, только обновив прошивку до последней версии. Идеально для этого процессора подходят платы на чипсете AMD B450 среднего уровня, например, ASRock B450 PRO4 R2.0.

Поддержка огромного количества кулеров

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На Ryzen 5 5600X можно установить огромное количество кулеров, выпущенных для платформ AM2, AM2+, AM3. И даже для совсем древних — на сокетах 754 и 939. Нужно отдать должное компании AMD, так долго поддерживать один тип крепления — это настоящая забота о пользователе. И я в начале использовал с Ryzen 5 5600X древний кулер Ice Hammer IH-4401 A, купленный моим другом еще в 2009 году. Ice Hammer IH-4401 A с четырьмя теплотрубками неплохо справлялся с Ryzen 5 5600X, но мне хотелось более низких температур и установил на него Zalman CNPS10X Performa.

Это тоже довольно старый кулер, но пять теплотрубок и цельное медное основание делают его отличным выбором для Ryzen 5 5600X. Но вот установить его просто так на сокет AM4 не получится, ведь инженеры AMD непонятно зачем, сохранив рамку крепления кулеров, изменили на несколько миллиметров отверстия ее крепления, что сделало несовместимыми с AM4 часть кулеров с оригинальными системами крепления, в том числе и Zalman CNPS10X Performa.

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Эти чувства хорошо знакомы пользователям процессоров Intel, которым пришлось положить на полку большое количество отличных кулеров после смены сокета LGA 1200 на LGA 1700.

Умеренное энергопотребление

С заводскими настройками Ryzen 5 5600X потребляет около 76 ватт и это очень немного по современным меркам. И без разгона для него хватит практически любой материнской платы, даже такой неудачной, которую я недавно купил для процессора Ryzen 5 1600. Хватит и бюджетного кулера с парой теплотрубок, например, ID-COOLING SE-802-SD.

А если вы соберетесь разгонять Ryzen 5 5600X, то ориентируйтесь на энергопотребление в 100-110 ватт с стресс-тестах, а в играх и того меньше. Одним словом, по меркам 2023 года у Ryzen 5 5600X отличная энергоэффективность.

Разнообразные типы разгона и андервольтинга

Ryzen 5 5600X можно разогнать двумя способами, с помощью старой доброй фиксации частоты и напряжения, так и с помощью технологии разгона от AMD — Precision Boost Overdrive (PBO). В которой для процессоров Zen 3 появился удобный инструмент Curve Optimizer, позволяющий прибавить или убавить напряжение на каждом из ядер в диапазоне от -30 до +30.

С помощью этих же инструментов можно сделать и андервольтинг Ryzen 5 5600X, который позволит ему работать на самых слабеньких материнских платах под бюджетными кулерами. Добавляет производительности процессору и разгон оперативной памяти, который легко делается даже на самых дешевых платах с чипсетом AMD B450. А вот главный конкурент Ryzen 5 5600X — Core i5-12400F, можно разогнать только на дорогой материнской плате с внешним тактовым генератором.

Достаточная производительность для игрового ПК среднего уровня

Установив видеокарту GeForce RTX 3060 в ПК с процессором Ryzen 5 1600 я столкнулся с тем, что он был откровенно слаб для такой видеокарты. В некоторых даже старых играх, например, The Outer Worlds, было невозможно получить стабильные 60 FPS. А в других играх были неприятные фризы, лаги или неполная загрузка видеокарты. С установкой Ryzen 5 5600X эти проблемы ушли, и он отлично работает в играх с видеокартой GeForce RTX 3060.

А теперь давайте перейдем к минусам Ryzen 5 5600X, которых оказалось у него совсем немного.

Трудности с отводом тепла

По сравнению с Ryzen 5 1600, отвести тепло с небольшого кристалла Ryzen 5 5600X заметно труднее и если Zalman CNPS10X Performa удерживал температуру в 63 градуса на Ryzen 5 1600 в разгоне с энергопотреблением в 117 ватт, то Ryzen 5 5600X греется уже до 70 градусов при 100 ваттах энергопотребления. И это с кастомным креплением, которое обеспечивает очень жесткий прижим кулера к процессору.


Итоги

На этом минусы Ryzen 5 5600X для меня закончились. Готовясь к написанию этой статьи, я хотел добавить в минусы и цену, которая была все еще высоковата для процессора прошлого поколения, но, посмотрев свежие цены в Регарде, я увидел, что Ryzen 5 5600X стоит заметно дешевле Core i5-12400F, ну а Ryzen 5 5600 и вовсе дешевле его на целых три тысячи рублей и это отличная цена.

Вот такие впечатления от Ryzen 5 5600X сложились у меня за полгода его использования. Но есть одно "но", которое стоит учесть. Как и в случае с Ryzen 5 1600, мой экземпляр Ryzen 5 5600X заметно удачнее среднестатистического и после тонкой настройки работает быстрее обычного Ryzen 5 5600X, не выходя за рамки энергопотребления в 76 ватт, а в разгоне держит довольно высокую частоту при небольшом напряжении. А это делает впечатления о процессоре более позитивными.

Пишите в комментарии, а какой процессор стоит в вашем ПК?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми.

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