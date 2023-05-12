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2023 год отметился резким ростом системных требований игр. Если пару лет назад для большинства новинок вполне хватало видеокарты GeForce GTX 1060, то сегодня минимумом для игр в разрешении Full HD становятся видеокарты уровня GeForce RTX 3050. А еще игры перешагнули уровень потребления оперативной памяти в 16 ГБ, который держался много лет. Теперь, например, в игре Hogwarts Legacy на ПК с 16 ГБ ОЗУ игровой процесс состоит из фризов и только системы с 32 ГБ показывают приемлемую производительность.

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Выросли требования игр и к процессорам, и все больше новых проектов способны загрузить восемь и более ядер. Но производительность на ядро все также важна, поэтому, если вы хотите, чтобы ваша система выдавала стабильный высокий FPS, нужны быстрые ядра на современных архитектурах. Не забудьте еще и то, что современные комплектующие стали прожорливыми в плане энергопотребления и в мощном ПК нам потребуется качественный блок питания ватт на 700, хорошо продуваемый просторный корпус, а кулер процессора должен отводить, как минимум, 150 ватт тепла.

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Помимо требований к производительности видеоядра, у игр резко выросли требования к объему видеопамяти, поэтому, если вы покупаете видеокарту в ПК, который еще несколько лет должен справляться с новыми играми, стоит забыть про модели видеокарт с 8 ГБ VRAM. Ориентироваться нужно на 12-16 ГБ видеопамяти, которых еще долго будет хватать для разрешения Full HD, а во многих играх — и в QHD.





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Итак, с общей концепцией игровой сборки мы определились, и теперь можно приступать к выбору отдельных компонентов, взяв за основу цены магазина Регард, где ассортимент всегда широк, а цены ниже, чему у конкурентов.

Процессор

В нашу сборку мы возьмем Core i5-12600KF, процессор семейства Alder Lake с шестью производительными ядрами и четырьмя энергоэффективными. Почему именно Core i5-12600KF, а не один из новых процессоров 13-го поколения? Дело в том, что чуть более дешевый Core i5-13400F пока слишком дорог, а в играх лишь чуть-чуть опережает Core i5-12400F. А вот Core i5-13600KF, отличный процессор, но слишком дорог для нашей сборки и имеет те же шесть производительных ядер, что и Core i5-12600KF. Ну а на стороне Core i5-12600KF — низкая цена, отличная производительность в играх, высокие частоты и возможность разгона.

Кулер процессора

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Core i5-12600KF в тяжелых рабочих задачах потребляет около 120 ватт, а в играх и того меньше — 60-80 ватт. Поэтому в нашей сборке вполне можно обойтись без системы водяного охлаждения, взяв мощный кулер с пятью теплотрубками и двумя вентиляторами — ID-COOLING SE-225-XT BASIC, и получить при этом тихую работу системы. Кулер может отвести до 220 ватт тепла, чего вполне хватит для Core i5-12600KF, а стильный внешний вид украсит любую сборку.

Материнская плата

Материнская плата ASRock B660M Steel Legend — крепкий середнячок на чипсете Intel B660, в которой все сделано качественно и добротно, но без излишеств, которые будут уместны только в очень дорогой сборке. На борту платы хорошая система питания, два слота M.2 под быстрые SSD-накопители, один из которых укомплектован радиатором. Есть сеть со скоростью 2500 Мбит/с, четыре слота DDR4 и набор всех выходов, который необходим игровому ПК среднего уровня.

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Оперативная память

В нашу сборку мы поставим комплект Kingston Fury Renegade Black (KF436C16RB1K2/32), состоящий из двух модулей общим объемом 32 ГБ. Частота модулей составляет 3600 МГц, формула таймингов: 16-20-20, а стильные радиаторы позволят не беспокоиться о перегреве. Объема в 32 ГБ для игр хватит еще очень и очень надолго, ведь только в 2023 году такой объем стал необходим для новых игр. А играя на ПК с таким объемом ОЗУ можно не беспокоиться о том, что у вас в фоне висит множество задач, например, браузер с кучей вкладок.

Видеокарта

В нашу сборку мы возьмем самую недорогую версию GeForce RTX 4070 в Регарде — MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X OC. После анонса компанией NVIDIA видеокарт GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti с объемом памяти всего в 8 ГБ и шиной памяти 128-бит, заметно уступающей в пропускной способности даже GeForce RTX 3060, единственной адекватной игровой видеокартой семейства GeForce RTX 4000 среднего уровня остается GeForce RTX 4070. Даже выпуск модели GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти не внушает оптимизма, ведь ее пропускная способность будет слишком низка для видеочипа такого уровня.

SSD-накопитель

Оптимальным объемом SSD-накопителя для игрового ПК стал объем в 1 ТБ, и это только для игр и системы, а вот под файлы пользователя лучше докупить дополнительный HDD или SATA SSD. Мы возьмем в сборку SSD Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S1T0BW), модель не новую, но опережающую 980-е модели от Samsung за счет наличия DRAM-буфера.

Блок питания

Мы возьмем в сборку не очень дорогой блок питания Chieftec Core BBS-700S мощностью 700 ватт, с сертификатом 80 PLUS Gold. В его схемотехнике используется популярная современная платформа CWT, с резонансным преобразователем в высоковольтной цепи и синхронным выпрямителем с DC/DC-преобразователями в низковольтной цепи. До 60% нагрузки БП работает очень тихо, имеет все необходимые защиты и является отличной моделью для сборок среднего уровня.

Корпус

Остался последний штрих нашей сборки — корпус. В такую добротную сборку просится качественная и стильная модель, просторная, и с возможностью установки СЖО. Например — Zalman Z10 Black, корпус, который вместит в себя видеокарту длиной до 395 мм, а процессорный кулер — высотой до 173 мм. В корпусе предустановлено четыре вентилятора, а еще три вентилятора можно установить на верхнюю панель. О таких вещах, как пылевые фильтры или окно из закаленного стекла, думаю, стоит не писать — в корпусах такого уровня это стандарт. А еще есть удобный держатель для видеокарты, который не даст ей провиснуть.

Итоги

Наша сборка обойдется вам в 132030 рублей. Это немало, но все комплектующие в этом ПК качественные, а об апгрейде вам можно будет не задумываться, как минимум, лет пять. Если, конечно, вам хватит SSD-накопителя объемом 1 ТБ, но добавить еще один накопитель в такой удобный корпус — не проблема.

Пишите в комментарии, а чтобы вы изменили в этой сборке?



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