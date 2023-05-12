Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Грамотно собираем мощный игровой компьютер, который будет справляться с новыми играми еще 5 лет

Системные требования игр в 2023 году растут как на дрожжах, и если вы хотите, чтобы ваш новый ПК тянул новинки еще долго, к выбору комплектующих нужно подойти особо тщательно.
[ ] для раздела Блоги
+
Супердешевая 4070 Gigabyte Aorus - смотри
-10% на RTX 4080 Gigabyte
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

2023 год отметился резким ростом системных требований игр. Если пару лет назад для большинства новинок вполне хватало видеокарты GeForce GTX 1060, то сегодня минимумом для игр в разрешении Full HD становятся видеокарты уровня GeForce RTX 3050. А еще игры перешагнули уровень потребления оперативной памяти в 16 ГБ, который держался много лет. Теперь, например, в игре Hogwarts Legacy на ПК с 16 ГБ ОЗУ игровой процесс состоит из фризов и только системы с 32 ГБ показывают приемлемую производительность.

реклама

Выросли требования игр и к процессорам, и все больше новых проектов способны загрузить восемь и более ядер. Но производительность на ядро все также важна, поэтому, если вы хотите, чтобы ваша система выдавала стабильный высокий FPS, нужны быстрые ядра на современных архитектурах. Не забудьте еще и то, что современные комплектующие стали прожорливыми в плане энергопотребления и в мощном ПК нам потребуется качественный блок питания ватт на 700, хорошо продуваемый просторный корпус, а кулер процессора должен отводить, как минимум, 150 ватт тепла.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Помимо требований к производительности видеоядра, у игр резко выросли требования к объему видеопамяти, поэтому, если вы покупаете видеокарту в ПК, который еще несколько лет должен справляться с новыми играми, стоит забыть про модели видеокарт с 8 ГБ VRAM. Ориентироваться нужно на 12-16 ГБ видеопамяти, которых еще долго будет хватать для разрешения Full HD, а во многих играх — и в QHD.


реклама

Итак, с общей концепцией игровой сборки мы определились, и теперь можно приступать к выбору отдельных компонентов, взяв за основу цены магазина Регард, где ассортимент всегда широк, а цены ниже, чему у конкурентов.

Процессор

В нашу сборку мы возьмем Core i5-12600KF, процессор семейства Alder Lake с шестью производительными ядрами и четырьмя энергоэффективными. Почему именно Core i5-12600KF, а не один из новых процессоров 13-го поколения? Дело в том, что чуть более дешевый Core i5-13400F пока слишком дорог, а в играх лишь чуть-чуть опережает Core i5-12400F. А вот Core i5-13600KF, отличный процессор, но слишком дорог для нашей сборки и имеет те же шесть производительных ядер, что и Core i5-12600KF. Ну а на стороне Core i5-12600KF — низкая цена, отличная производительность в играх, высокие частоты и возможность разгона.

Кулер процессора

реклама

Core i5-12600KF в тяжелых рабочих задачах потребляет около 120 ватт, а в играх и того меньше — 60-80 ватт. Поэтому в нашей сборке вполне можно обойтись без системы водяного охлаждения, взяв мощный кулер с пятью теплотрубками и двумя вентиляторами — ID-COOLING SE-225-XT BASIC, и получить при этом тихую работу системы. Кулер может отвести до 220 ватт тепла, чего вполне хватит для Core i5-12600KF, а стильный внешний вид украсит любую сборку.

Материнская плата

Материнская плата ASRock B660M Steel Legend — крепкий середнячок на чипсете Intel B660, в которой все сделано качественно и добротно, но без излишеств, которые будут уместны только в очень дорогой сборке. На борту платы хорошая система питания, два слота M.2 под быстрые SSD-накопители, один из которых укомплектован радиатором. Есть сеть со скоростью 2500 Мбит/с, четыре слота DDR4 и набор всех выходов, который необходим игровому ПК среднего уровня.

реклама

Оперативная память

В нашу сборку мы поставим комплект Kingston Fury Renegade Black (KF436C16RB1K2/32), состоящий из двух модулей общим объемом 32 ГБ. Частота модулей составляет 3600 МГц, формула таймингов: 16-20-20, а стильные радиаторы позволят не беспокоиться о перегреве. Объема в 32 ГБ для игр хватит еще очень и очень надолго, ведь только в 2023 году такой объем стал необходим для новых игр. А играя на ПК с таким объемом ОЗУ можно не беспокоиться о том, что у вас в фоне висит множество задач, например, браузер с кучей вкладок.

Видеокарта

В нашу сборку мы возьмем самую недорогую версию GeForce RTX 4070 в Регарде — MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X OC. После анонса компанией NVIDIA видеокарт GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti с объемом памяти всего в 8 ГБ и шиной памяти 128-бит, заметно уступающей в пропускной способности даже GeForce RTX 3060, единственной адекватной игровой видеокартой семейства GeForce RTX 4000 среднего уровня остается GeForce RTX 4070. Даже выпуск модели GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти не внушает оптимизма, ведь ее пропускная способность будет слишком низка для видеочипа такого уровня.

SSD-накопитель

Оптимальным объемом SSD-накопителя для игрового ПК стал объем в 1 ТБ, и это только для игр и системы, а вот под файлы пользователя лучше докупить дополнительный HDD или SATA SSD. Мы возьмем в сборку SSD Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S1T0BW), модель не новую, но опережающую 980-е модели от Samsung за счет наличия DRAM-буфера.

Блок питания

Мы возьмем в сборку не очень дорогой блок питания Chieftec Core BBS-700S мощностью 700 ватт, с сертификатом 80 PLUS Gold. В его схемотехнике используется популярная современная платформа CWT, с резонансным преобразователем в высоковольтной цепи и синхронным выпрямителем с DC/DC-преобразователями в низковольтной цепи. До 60% нагрузки БП работает очень тихо, имеет все необходимые защиты и является отличной моделью для сборок среднего уровня.

Корпус

Остался последний штрих нашей сборки — корпус. В такую добротную сборку просится качественная и стильная модель, просторная, и с возможностью установки СЖО. Например — Zalman Z10 Black, корпус, который вместит в себя видеокарту длиной до 395 мм, а процессорный кулер — высотой до 173 мм. В корпусе предустановлено четыре вентилятора, а еще три вентилятора можно установить на верхнюю панель. О таких вещах, как пылевые фильтры или окно из закаленного стекла, думаю, стоит не писать — в корпусах такого уровня это стандарт. А еще есть удобный держатель для видеокарты, который не даст ей провиснуть.

Итоги

Наша сборка обойдется вам в 132030 рублей. Это немало, но все комплектующие в этом ПК качественные, а об апгрейде вам можно будет не задумываться, как минимум, лет пять. Если, конечно, вам хватит SSD-накопителя объемом 1 ТБ, но добавить еще один накопитель в такой удобный корпус — не проблема.

Пишите в комментарии, а чтобы вы изменили в этой сборке?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

geforce rtx 4070 игровой компьютер core i5-12600kf samsung 970 evo plus kingston fury renegade black asrock b660m steel legend chieftec core bbs-700s id-cooling se-225-xt basic zalman z10 black
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
1
Главные игры мая 2023 года
15
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
27
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
26
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
92

Интересные материалы

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
4 мая 2023 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин подробно рассказал о реальном положении дел в Бахмуте
39
Минобороны ответило на заявление Пригожина и военкоров о ситуации в Бахмуте
19
В Китае представлены смартфоны Realme 11 с камерами до 200 Мп
+
Минобороны: обстановка на фронте под контролем, информация о прорывах обороны — ложная
7
После Бахмута ВСУ пойдут на Брянскую и Белгородскую область - Пригожин о плане контрнаступления
6
Немецкий репортёр показал фрагменты, частично похожие на части якобы сбитого "Кинжала" [Видео]
32
Пригожин: ВСУ начали контрнаступление и уже отбили несколько позиций рядом с Бахмутом
1
Премьер Грузии счёл положительным решение об отмене Россией визового режима с Грузией
4
"3 миллиона" - именно столько собираются заплатить власти Забайкалья за один захваченный Leopard
4
Почему AMD проигрывает Intel – как Лиза Су решила сэкономить и переиграла сама себя
23
Не сумев найти замену американскому аналогу Су-25, США отправляют A-10 на покой
8
Польские власти утверждают что обнаружили фрагменты ракеты Х-55, имеющей российское происхождение
3
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ выходит в продажу 24 мая
4
За год AMD уступила Intel в мобильном сегменте, но отыгралась в серверном
+
Т-14 «Армата» окажется не по зубам Leopard 2 и крайне опасен для M1 Abrams в случае применения в СВО
4
Politico: Пригожин врёт о ситуации в Бахмуте и «снарядном голоде»
8
Стали известны даты выхода бюджетных RTX 4060 Ti и RX 7600
+
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
27
Xbox Series S медленно превращается в тыкву – игровая приставка испытывает острую нехватку памяти
10
Трамп хочет уменьшить военные поставки Украине и достичь мира за 24 часа
4

Популярные статьи

Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
94
В России наблюдается рост цен на компьютерные комплектующие
53
ТОП-7 шестиядерных процессоров Intel и AMD для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
67
12 видеокарт в мою коллекцию - в том числе двухчиповый монстр от nVidia
18
Фильм "Подземелья и драконы: Честь среди воров": не все так плохо, как я думал
5
Чудеса оптимизации на примере некоторых консолей
21
США пригрозили взорвать TSMC, если Китай вторгнется на Тайвань
42
Топ 5 самых мощных компьютеров в мире
8
Пентагон озабочен: Секретный космолет НОАК вернулся на Землю после длительного пребывания на орбите
+
App Game 4PDA - правильный магазин приложения для Android устройств
1

Сейчас обсуждают

super619
18:19
Ваше правило применимо к CPU?
Tom's Hardware протестировали Crucial PCIe 5.0 - перегрев и производительность на уровне HDD
Саша Смирнов
18:11
А как же люди? на людей наплевать, главное TSMC вот их ценности)))
США пригрозили взорвать TSMC, если Китай вторгнется на Тайвань
sboxx
18:08
как раз позавчера с AS500 и познакомился, кулер просто огонь! И очень-очень тихий
Выбираем 5-трубочный кулер для socket 1700 / AM4 / AM5
Listoman
18:05
А у амуде эта технология называется fidelityfx variable shading, но суть везде одна)
Nvidia собирается компенсировать дефицит видеопамяти с помощью нейронного сжатия текстур
Андрей Рукавишников
18:00
Я думал ты немножко поумнее, ну с аккаунта сидит восемь человек, и кажется же человек не может знать что он писал. И логичное написать: мы
Выбираем 5-трубочный кулер для socket 1700 / AM4 / AM5
Андрей Рукавишников
17:59
Парни короче, только что подарил чёрной шоколадку, она такая красивая, я просто в шоке.
Выбираем 5-трубочный кулер для socket 1700 / AM4 / AM5
Priston
17:58
Интересно, кто то этого сумасшедшего клоуна воспринимает всерьёз?
В Китае представлены смартфоны Realme 11 с камерами до 200 Мп
San Sanich
17:57
Раскладка цен известна от агенства ОБС?
Видеокарта Radeon RX 7600 будет стоить под $400, а NVIDIA останавливает выпуск GeForce RTX 3060 Ti
SMA
17:55
"не позволят США что-нибудь взрывать на их родном острове." Молотком... и грузия одумалась, и не стала воевать под дудку пиндосов за зеленую бумажку. Похоже хохлы единственные кто мозгов не имеют и го...
Министр обороны Тайваня заявил о готовности защищать TSMC от США с «оружием в руках»
Vorvort
17:55
Я удивляюсь как тебя сделали модератором на gamegpu? 😂 VRS и Adaptive shading (Content adaptive shading, иногда пишут NAS) - разные технологии Nvidia. Еще раз предлагаю изучить что это такое и не по...
Nvidia собирается компенсировать дефицит видеопамяти с помощью нейронного сжатия текстур
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем