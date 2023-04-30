Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

9 уникальных open-source стратегий, в которые можно бесплатно поиграть на ПК с Windows и Linux

Бесплатных игр с открытым исходным кодом, разрабатываемых энтузиастами, существует совсем немного и сегодня мы посмотрим на лучшие игры стратегического жанра.
[ ] для раздела Блоги
2
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Открытое программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое еще называют "open-source", разрабатывается в основном энтузиастами и чаще всего с ним мы встречаемся, установив операционную систему Linux. Код таких программ полностью открыт, что гарантирует, что в нем не будет вредоносных функций или модулей слежения. Как правило, такие программы бесплатны, и вы можете свободно скачивать и устанавливать их на свой компьютер.

реклама

Однако, существуют не только прикладные программы с открытым исходным кодом, но и игры, которые мало известны большинству геймеров, пользующихся компьютерами с Windows или игровыми приставками. Думаю, вам будет интересно взглянуть на эти диковинки, которые очень непохожи на привычные нам игры, и скорее напоминают те, что разрабатывались в 80-х годах прошлого века небольшими командами энтузиастов или даже программистами-одиночками.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Интересно еще и то, что эти игры прекрасно работают как под Windows, так и под Linux, так что вы легко сможете поиграть в них на своей системе Ubuntu или Mint. Сегодня мы посмотрим на open-source игры стратегического жанра, и если вам понравится этот блог, то продолжим знакомство с шутерами, гонками, RPG и симуляторами.

Freeciv

реклама

Freeciv — многопользовательская пошаговая стратегия в духе Civilization, разработка которой началась еще в 1995 году. Если вы играли в игры серии Civilization, то легко разберетесь, как играть во Freeciv, а низкие системные требования позволяют запустить ее на любом "калькуляторе".


FreeCol

FreeCol — переработанная версия пошаговой глобальной стратегии Sid Meier's Colonization, вышедшей в 1993 году, в которой вам придется колонизировать Америку. Первые версии игры были выпущены в 2003 году, и в плане графики и интерфейса игра очень напоминает Sid Meier's Civilization III из 2001 года.

реклама


0 A.D.

0 A.D. — трехмерная стратегия в реальном времени, по геймплею напоминающая игры серии Age of Empires. Но разработчики уделяют много внимания исторической достоверности юнитов и зданий, поиграть которыми можно, выбрав одну из 13 древних цивилизаций античности, существовавших в период 500 год до н. э.—1 год до н. э. Игра разрабатывается с 2001 года, и все еще получает новшества и исправления ошибок, например, в 2022 году была добавлена цивилизация Хань, пара новых карт и 26 новых музыкальных треков.


The Battle for Wesnoth

реклама

The Battle for Wesnoth — пошаговая фэнтезийная стратегия, которая, кстати, есть в Steam. Игра использует RPG-элементы и ваш герой и юниты будут получать опыт и прокачиваться в боях. Что особенно интересно в этой стратегии — то, что каждый юнит уникален, имея различные характеристики, а иногда даже имя и характер. На исход боя влияют множество факторов — время суток, класс бойца, его опыт и состояние здоровья.


FreeOrion

Еще одна глобальная пошаговая стратегия, вдохновленная такими играми, как Master of Orion. В ней вам придется управлять огромной космической цивилизацией: исследовать технологии, развивать экономику и сражаться с врагами.

Widelands

Widelands — фэнтезийная стратегия в реальном времени, похожая на ранние игры серии The Settlers. Но игровой процесс в Widelands гораздо глубже и проработаннее, чем у игр The Settlers и эта стратегия доставит массу удовольствия любителям неторопливых игр со сложной экономикой.


Warzone 2100

Трехмерная стратегия в реальном времени Warzone2100 интересна тем, что изначально разрабатывалась как коммерческий проект, будучи выпущенной в 1999 году издателем Eidos Interactive. Но в 2004 году правообладатель опубликовал исходный код игры для свободного доступа, что сделало возможным портирование этой стратегии на разнообразные системы, включая даже такую экзотику, как FreeBSD и AmigaOS 4.

Игра представляет собой футуристическую стратегию в постапокалептическом сеттинге, вдохновленную играми серии Command & Conquer. Но на фоне конкурентов Warzone 2100 выделяется множеством особенностей, таких, как отлично развитый редактор юнитов. Графика, конечно, безнадежно устарела, но не будем забывать, что это уже очень давно ретро-игра, от которой требуется не красивая картинка, а интересный геймплей.


UFO: Alien Invasion

UFO: Alien Invasion — игра в жанрах стратегия и тактика с ролевыми элементами, вдохновленная многочисленными играми серии X-COM. Игра создана на движке id Tech 2, на котором создан знаменитый шутер Quake II, и игры Kingpin: Life of Crime и Anachronox. В UFO: Alien Invasion вам предстоит создать отряд с уникальными бойцами, экипировать его разнообразным оружием и отправится сражаться с пришельцами, вторгшимися на Землю. 

В игре есть два режима — Geoscape и "Тактический". Geoscape — это глобальный стратегический режим с постройкой зданий, заработком денег и исследованием технологий. А в тактическом режиме ваш отряд, созданный в глобальном режиме, будет сражаться с пришельцами на местности.


MegaMek

MegaMek — сетевая пошаговая стратегия, выполненная на языке Java и посвященная сражением громадных роботов мехов во вселенной BattleTech. Игра является компьютерной симуляцией настольной игры BattleTech 1984 года и, несмотря на очень скромную графику, позволяет сражаться с врагами множеством способов. Например, поджигать окружающие врагов леса, высаживать пехоту прямо на корпус вражеского робота, сталкивать его под уклон и делать другие действия, которые не встречаются в обычных стратегиях.

Итоги

На первый взгляд, open-source стратегии имеют множество проблем: безнадежно устаревшую графику, практически бесконечный период разработки, который длится даже не годами, а десятилетиями, и из-за которого многие геймеры уже и не ждут финальной версии игры. Но поиграть в них однозначно стоит, ведь это совершенно другой взгляд на игры, показывающий, какими бы они были без привлечения финансов и бизнеса, созданные на голом энтузиазме. Да и некоторые фишки в геймплее из этих стратегий вы не встретите больше нигде, а именно геймплеем и цепляют игры этого типа.

Еще они отличаются чрезвычайно низкими системными требованиями и с комфортом пойдут на самых недорогих процессорах со встроенной графикой, например, Athlon 200GE, Pentium G6405 или
Pentium Gold G7400 из Регарда.

Пишите в комментарии, а вы играли в какие-либо open-source игры?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

linux стратегии стратегии в реальном времени open-source открытое программное обеспечение
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
19
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
87
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
36
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
35
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
13

Интересные материалы

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
20 апреля 2023 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Европе недовольны заключением двадцатилетнего контракта на поставку Токио американского СПГ
5
ВСУ в Марьинке открыли охоту на российские Т-90М» и Т-72Б3М – танки выдерживают 3 прямых попадания
12
Минобороны Украины: Abrams не успеют принять участие в контрнаступлении
6
Разработчики Star Wars Jedi: Survivor отметили низкий fps у геймеров с Windows 10 вместо Windows 11
8
Microsoft анонсировала несколько выпусков Windows 11 LTSC с долгосрочным обслуживанием
3
Италия передала Украине 20 САУ M109L, но все они оказались неисправными и требующими ремонта
8
МИД Украины: Контрнаступление не следует считать решающей битвой
3
Зенитная установка ВСУ ЗУ-23-2 не смогла перехватить летящий прямо в неё российский дрон "Ланцет"
4
Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» могут уйти из Артемовска
2
Xiaomi подтвердила выпуск MIUI 14 еще для 16 устройств
5
Видеокарты с менее, чем 24 ГБ памяти утратили актуальность — новейшие игры потребляют более 21 ГБ
43
Румыния чьи танковые войска самые слабые в Европе, запустила программу модернизации танков Т-55
3
На Украине США уже начали размещать датчики радиации и обучать украинский персонал работы с ними
3
Google опубликовала отчёт о борьбе с вредоносными приложениями в 2022 году
+
Иранское телевиденье опубликовало кадры захвата КСИР танкера с американской нефтью
+
Представитель AMD похвастался низкой ценой Radeon с 16 Гбайт на фоне предложений NVIDIA с 8-12 Гбайт
18
ВС России нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ
+
Проблема выгорания процессоров AMD связана с некомпетентностью на многих уровнях — GamersNexus
90
Администрация Twitter удаляет посты Медведева
3
Пригожин рассказал, что у ВСУ осталось под контролем лишь 3 кв. километра территории Бахмута
2

Популярные статьи

Украинская винтовка Зброяр Z-10 - как полицейское или скорее гражданское оружие оказалось у ВСУ
8
Обходим западные санкции: используем VPN на Xbox и PlayStation
14
Полный перечень из 808 танков, которые получит Киев – список доноров и спонсоров конфликта в Украине
9
Intel B660 или B760 - разбираемся на примере AsRock B660m Pro RS и B760m Pro RS с i5 13400
5
Прокачанная игровая сборка ПК для ленивого буржуа на Core i9-13900K + GeForce RTX 4090 за 500 000р
25
О популярных играх с ужасной оптимизацией и багами в день релиза
23
SD WebUI Neuro: Грибная фантазия нейронных сетей
8
Обзор аркадного стика Nygacn NJP-308, а также немного размышлений о файтингах
8
Поговорим о Роберте Родригесе
2
Что будет со сделкой Microsoft и Activision после блокировки со стороны CMA
2

Сейчас обсуждают

REY_B_
23:06
Ну так Путин мягкий. - Энергетическую инфраструктуру зимой пощадил. Обмены "всех на всех" делает. Армию от Киева отвёл. Да вот только США и их шавки, совсем не мягкие! Со стороны России, это уже не "м...
Разведка Украины получила разрешение на проведение диверсий на российской территории
Vorvort
23:05
Вот тебе разница в потреблении в разы
Прокачанная игровая сборка ПК для ленивого буржуа на Core i9-13900K + GeForce RTX 4090 за 500 000р
XxxViPMaNXxx
23:01
Амд как геморрой в начальных стадиях-никогда не угадаешь когда вылезет..
Финальная версия AMD AGESA для борьбы с выгоранием процессоров Ryzen 7000 появится в начале мая
Saf- Saf
23:01
CNN назвало причины, по которым контрнаступление Украины постоянно откладывается
Eppius
23:00
Час от часу не легче.
Разведка Украины получила разрешение на проведение диверсий на российской территории
Saf- Saf
23:00
CNN назвало причины, по которым контрнаступление Украины постоянно откладывается
Eppius
22:59
А что энтузиасты РФ разрабатывають?
Украинские энтузиасты взялись за разработку дальнобойных ракет
Рики Тиkи
22:50
в твоей алкогольной дреме разве
CNN назвало причины, по которым контрнаступление Украины постоянно откладывается
Мегавольт
22:49
Отчаянный и от заката легенды. Два сиди с тэками живут на полке. камон пусси ловерс. Такого сейчас не делают. Отдельное спасибо чич марину.
Поговорим о Роберте Родригесе
super619
22:48
На слайде 8 линий PCIe 4.0, в тексте 4.
GeForce RTX 4060 Ti может оказаться сравнительно дешёвой благодаря старой PCB и СО от RTX 3060 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем