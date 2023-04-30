9 уникальных open-source стратегий, в которые можно бесплатно поиграть на ПК с Windows и Linux
Открытое программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое еще называют "open-source", разрабатывается в основном энтузиастами и чаще всего с ним мы встречаемся, установив операционную систему Linux. Код таких программ полностью открыт, что гарантирует, что в нем не будет вредоносных функций или модулей слежения. Как правило, такие программы бесплатны, и вы можете свободно скачивать и устанавливать их на свой компьютер.
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Однако, существуют не только прикладные программы с открытым исходным кодом, но и игры, которые мало известны большинству геймеров, пользующихся компьютерами с Windows или игровыми приставками. Думаю, вам будет интересно взглянуть на эти диковинки, которые очень непохожи на привычные нам игры, и скорее напоминают те, что разрабатывались в 80-х годах прошлого века небольшими командами энтузиастов или даже программистами-одиночками.
Интересно еще и то, что эти игры прекрасно работают как под Windows, так и под Linux, так что вы легко сможете поиграть в них на своей системе Ubuntu или Mint. Сегодня мы посмотрим на open-source игры стратегического жанра, и если вам понравится этот блог, то продолжим знакомство с шутерами, гонками, RPG и симуляторами.
Freeciv
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Freeciv — многопользовательская пошаговая стратегия в духе Civilization, разработка которой началась еще в 1995 году. Если вы играли в игры серии Civilization, то легко разберетесь, как играть во Freeciv, а низкие системные требования позволяют запустить ее на любом "калькуляторе".
FreeCol
FreeCol — переработанная версия пошаговой глобальной стратегии Sid Meier's Colonization, вышедшей в 1993 году, в которой вам придется колонизировать Америку. Первые версии игры были выпущены в 2003 году, и в плане графики и интерфейса игра очень напоминает Sid Meier's Civilization III из 2001 года.
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0 A.D.
0 A.D. — трехмерная стратегия в реальном времени, по геймплею напоминающая игры серии Age of Empires. Но разработчики уделяют много внимания исторической достоверности юнитов и зданий, поиграть которыми можно, выбрав одну из 13 древних цивилизаций античности, существовавших в период 500 год до н. э.—1 год до н. э. Игра разрабатывается с 2001 года, и все еще получает новшества и исправления ошибок, например, в 2022 году была добавлена цивилизация Хань, пара новых карт и 26 новых музыкальных треков.
The Battle for Wesnoth
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The Battle for Wesnoth — пошаговая фэнтезийная стратегия, которая, кстати, есть в Steam. Игра использует RPG-элементы и ваш герой и юниты будут получать опыт и прокачиваться в боях. Что особенно интересно в этой стратегии — то, что каждый юнит уникален, имея различные характеристики, а иногда даже имя и характер. На исход боя влияют множество факторов — время суток, класс бойца, его опыт и состояние здоровья.
FreeOrion
Еще одна глобальная пошаговая стратегия, вдохновленная такими играми, как Master of Orion. В ней вам придется управлять огромной космической цивилизацией: исследовать технологии, развивать экономику и сражаться с врагами.
Widelands
Widelands — фэнтезийная стратегия в реальном времени, похожая на ранние игры серии The Settlers. Но игровой процесс в Widelands гораздо глубже и проработаннее, чем у игр The Settlers и эта стратегия доставит массу удовольствия любителям неторопливых игр со сложной экономикой.
Warzone 2100
Трехмерная стратегия в реальном времени Warzone2100 интересна тем, что изначально разрабатывалась как коммерческий проект, будучи выпущенной в 1999 году издателем Eidos Interactive. Но в 2004 году правообладатель опубликовал исходный код игры для свободного доступа, что сделало возможным портирование этой стратегии на разнообразные системы, включая даже такую экзотику, как FreeBSD и AmigaOS 4.
Игра представляет собой футуристическую стратегию в постапокалептическом сеттинге, вдохновленную играми серии Command & Conquer. Но на фоне конкурентов Warzone 2100 выделяется множеством особенностей, таких, как отлично развитый редактор юнитов. Графика, конечно, безнадежно устарела, но не будем забывать, что это уже очень давно ретро-игра, от которой требуется не красивая картинка, а интересный геймплей.
UFO: Alien Invasion
UFO: Alien Invasion — игра в жанрах стратегия и тактика с ролевыми элементами, вдохновленная многочисленными играми серии X-COM. Игра создана на движке id Tech 2, на котором создан знаменитый шутер Quake II, и игры Kingpin: Life of Crime и Anachronox. В UFO: Alien Invasion вам предстоит создать отряд с уникальными бойцами, экипировать его разнообразным оружием и отправится сражаться с пришельцами, вторгшимися на Землю.
В игре есть два режима — Geoscape и "Тактический". Geoscape — это глобальный стратегический режим с постройкой зданий, заработком денег и исследованием технологий. А в тактическом режиме ваш отряд, созданный в глобальном режиме, будет сражаться с пришельцами на местности.
MegaMek
MegaMek — сетевая пошаговая стратегия, выполненная на языке Java и посвященная сражением громадных роботов мехов во вселенной BattleTech. Игра является компьютерной симуляцией настольной игры BattleTech 1984 года и, несмотря на очень скромную графику, позволяет сражаться с врагами множеством способов. Например, поджигать окружающие врагов леса, высаживать пехоту прямо на корпус вражеского робота, сталкивать его под уклон и делать другие действия, которые не встречаются в обычных стратегиях.
Итоги
На первый взгляд, open-source стратегии имеют множество проблем: безнадежно устаревшую графику, практически бесконечный период разработки, который длится даже не годами, а десятилетиями, и из-за которого многие геймеры уже и не ждут финальной версии игры. Но поиграть в них однозначно стоит, ведь это совершенно другой взгляд на игры, показывающий, какими бы они были без привлечения финансов и бизнеса, созданные на голом энтузиазме. Да и некоторые фишки в геймплее из этих стратегий вы не встретите больше нигде, а именно геймплеем и цепляют игры этого типа.
Еще они отличаются чрезвычайно низкими системными требованиями и с комфортом пойдут на самых недорогих процессорах со встроенной графикой, например, Athlon 200GE, Pentium G6405 или
Pentium Gold G7400 из Регарда.
Пишите в комментарии, а вы играли в какие-либо open-source игры?
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