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Компьютер давно стал для меня главным центром развлечений — я серфю на нем интернет, слушаю музыку, играю в игры, читаю книги и смотрю фильмы на телевизоре, который подключен как второй монитор. И конечно же, каждый день пишу на нем блоги, посвященные играм, Windows и компьютерному "железу", количество которых уже перевалило за 600 штук. Из-за этого мой компьютер включен постоянно и к его шуму у меня очень строгие требования.

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Есть определенная граница шума от вентиляторов ПК, на которой он начинает выделяться на фоне обычного фонового шума в комнате и раздражает находящихся в ней. Помимо шума от вентиляторов ПК может издавать писк дросселей видеокарты, материнской платы и блока питания. И шум от работающих жестких дисков, который особо заметен в легких корпусах из тонкого металла, без резиновых прокладок в корзинах для накопителей. Такие корпуса иногда даже усиливают шум жестких дисков или вентиляторов, работая как резонатор.

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Бороться с шумом довольно легко, если для вас не критичны температуры комплектующих. Если позволить процессору и видеокарте работать на грани троттлинга, достигая 85-95 градусов, то для их охлаждения не понадобятся суперкулеры с кучей теплотрубок. Хотя, с Ryzen 7000 у AMD получилось сделать процессоры, которые греются до 90 градусов и выше практически с любым охлаждением.

Но если вы не только не любите шум, но, как и я, не переносите высокие температуры комплектующих, то проблема становится гораздо серьезнее, ведь даже с процессорами и видеокартами среднего уровня добиться одновременно тихой и холодной работы очень трудно. А если заниматься настройкой "железа" для работы с низкими температурами очень долго, то постепенно привыкаешь к ним и даже 70 градусов уже начинают раздражать, не говоря уже о температурах, на которых работают комплектующие в современных ноутбуках.

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Сегодня я расскажу, как настроил работу своего ПК на Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 так, чтобы он не грелся и не шумел. Конечно, это не самое горячее "железо", но GeForce RTX 3060 потребляет довольно много — 170 ватт, да и отвести тепло с небольшого кристалла Ryzen 5 5600X гораздо труднее, чем, к примеру, с Ryzen 5 1600. И начну с рассказа о корпусе.

Корпус и вентиляторы

Мой ПК собран в древнем корпусе Fractal Design Define R4, который по современным меркам довольно тесный, но позволяет установить семь вентиляторов размером 140 мм и создать отличный сквозняк для комплектующих, при этом гасит вибрации за счет толстых стенок и резиновых подушек в корзинах для жестких дисков. А вот дно и верх у Fractal Design Define R4 сделаны из тонкого металла, который гуляет при нажатии — это серьезный минус. Купил я его б\у, довольно недорого, но сильно потрепанным.

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Я установил в него три вентилятора на вдув и два — на выдув, для создания избыточного давления внутри. А обороты вентиляторов настроил так, чтобы они крутились в обычном игровом режиме на 750-800 оборотов в минуту, так их практически не слышно. Вентиляторы стоят разных марок, но недорогие, куплены не дороже 500-600 рублей, смысла переплачивать за них не вижу, ведь на таких оборотах даже дешевый вентилятор будет тихим. А если учесть, что за 1000 рублей можно купить огромный напольный вентилятор для комнаты с тремя скоростями, понимаешь, насколько мы переплачиваем за вертушки для наших ПК.

Блок питания

Дешевый и шумный блок питания может свести на нет все ваши попытки сделать ПК тихим, поэтому экономить на нем не стоит. Я взял Chieftronic GPU-750FC с избыточной мощностью в 750 ватт, и в моей системе он остается ледяным и тихим в играх и даже стресс-тестах. Брал я его весной 2021 года за 8000 рублей, а сегодня он стоит уже 10170 рублей. Но и сегодня за 8000 рублей можно найти достойные БП на 750 ватт, пусть и не "голдовые", например, Chieftec Proton (BDF-750C).

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Процессор и кулер

Ryzen 5 5600X на заводских настройках потребляет 76 ватт, и я, начитавшись отзывов о том, как тяжело отвести от него тепло, готовился к худшему, но с кулером Zalman CNPS10X Performa температуры держались на довольно низком уровне — до 65 градусов в Cinebench R23. Я сделал для Ryzen 5 5600X андервольт через Precision Boost Overdrive (PBO) с помощью инструмента Curve Optimizer, задав -30 по всем ядрам, что снизило напряжение на них на 0.13В, и он стал еще холоднее, а производительность возросла. Потребление я оставил на стандартном лимите 76 ватт, а лимиты выставил так: 70A TDC и 90A EDC.

В Cinebench R23 температуры не достигают даже 60 градусов, а обороты вентилятора процессора около 1000 в минуту. У кулера есть запас и для разгона, например, при увеличении лимита PPT до 100 ватт и прибавке 200 МГц частоты, процессор в стресс-тесте LinX греется не выше 71 градуса.

На видео видно, что очень низки температуры VRM — их обеспечивает маленький вентилятор, которого не слышно.

"Курва" -30 и плюс 200 МГц частоты — отличный результат и в Cinebench R23 процессор в таком режиме держит частоту выше 4750 Мгц. Вряд ли я бы добился таких результатов с помощью фиксированного разгона, поэтому мой выбор при настройке Ryzen 5 5600X — PBO, но это заслуга удачного экземпляра процессора.

Видеокарта

Palit GeForce RTX 3060 Dual — видеокарта недорогая и имеет всего три теплотрубки в радиаторе среднего размера. Вентиляторы настроены так, что пытаются удержать температуру до 70 градусов и легко раскручиваются до 1800-1900 оборотов в минуту. Это шумно, и здесь мне помог андервольт, про который я писал отдельную большую статью. В большинстве игр я использую сочетание напряжения 0.825В и частоты около 1800 МГц с оборотами вентиляторов в 1300-1400 в минуту, что делает видеокарту тихой и ледяной — температуры в играх не доходят и до 60 градусов. Вентиляторы можно было бы еще сильнее "придушить", но ведь им надо охлаждать еще и память, поэтому слишком усердствовать не стоит.

На многих видеокартах сейчас делают сквозной продув задней части радиатора и если установить там вентилятор размером 80-92 мм с небольшими оборотами, то он просто творит чудеса, заметно снижая температуру видеокарты в простое и помогая основному кулеру в играх.

Итоги

Как видите, мой компьютер вполне можно назвать очень холодным и тихим. И это даже несмотря на несколько HDD, которые подогревают входящий воздух. Причем все используемые комплектующие среднего уровня, довольно дорог только блок питания, но я все равно бы купил эту модель, поскольку с таким запасом мощности у нее есть все шансы проработать много лет, да и гарантия на Chieftronic GPU-750FC в моем случае была пять лет.

Пишите в комментарии, а как вы боретесь с нагревом и шумом компьютера?

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