Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 3

Программы из этой подборки позволят вам эффективно решать большинство задач, которые встают перед пользователями ПК, сэкономят время и сделают использование ПК более удобным и комфортным.
[ ] для раздела Блоги
+
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Мир утилит и программ постоянно пополняется новыми экземплярами, которым приходится бороться за наше внимание с привычным софтом. А дело это непростое, ведь если мы привыкли к определенной программе, которая работает как часы, и выполняет нужные нам функции — искать для нее новый аналог нет никакого смысла.

реклама

Некоторые утилиты на моем ПК работают уже более 10 лет, например, файловый менеджер Total Commander, читалка электронных книг ICE Book Reader Professional или старый добрый Winamp, который показался мне гораздо более удобным и шустрым, чем сменивший его у многих меломанов AIMP. Но так бывает не всегда, и некоторые утилиты быстро теряют актуальность и буквально за недели и месяцы становятся забытыми.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Кто сейчас вспомнит огромное количество твикеров для Windows 7, или целый пласт программ, которые стали не нужны из-за расширенного функционала Windows 10: утилиты для монтирования ISO-образов в виртуальные приводы или программы для автоматического снятия скриншотов. Все это теперь умеет делать Windows "из коробки".

В 2022 году пользователи из РФ и Белоруси столкнулись еще с одним явлением, которое заставило их искать аналоги для привычных утилит. Это уход с рынка зарубежных компаний, так, например, ушла компания TeamViewer, утилита которой годами использовалась как удобное средство дистанционного управления ПК. TeamViewer был нужен не только системным администраторам, но и обычным пользователям, разбирающимся в компьютерах лучше, чем их родственники и друзья и помогающим им. И удаленное решение проблем с ПК теперь требует новых утилит и, чтобы найти самую удобную, стоит попробовать несколько. С одной из таких утилит сегодня мы и начнем нашу подборку.

TrustViewer

реклама

В своих блогах я уже писал про утилиту для удаленного управления ПК AnyDesk, но есть у нее отличный конкурент, о котором стоит упомянуть. Это бесплатная утилита TrustViewer, которая от аналогов отличается лаконичностью интерфейса, компактностью и возможностью работать без установки, в портативном режиме. Ну а функционала TrustViewer более чем достаточно для опытных пользователей.

SophiApp

В блогах про настройку Windows я не раз писал, что очень негативно отношусь к разнообразным твикерам. Ими можно легко испортить систему, а результат их работы зачастую невозможно проконтролировать и отменить. Точно такое же отношение к твикерам имели и опытные пользователи, создавшие полезный скрипт Sophia Script на базе PowerShell, которым можно корректно оптимизировать Windows и откатывать назад все изменения.

реклама

И вот недавно их скрипт получил графический интерфейс и стал бесплатным приложением с открытым исходным кодом, называющееся SophiApp. Как и Sophia Script, SophiApp очень осторожно работает с Windows, в основном применяя для настроек групповые политики. По сути, SophiApp просто экономит вам время, избавляя от рутины ручного ввода команд PowerShell и переключения групповых политик.
А еще утилита может делать такие удобные вещи, как возможность скачать и установить из Microsoft Store HEVC-расширение для возможности открытия файлов .heic- and .heif-форматов, создание задач Windows Cleanup и Windows Cleanup Notification в Планировщике заданий для чистки мусорных файлов и обновлений Windows и возможность корректного удаления UWP-приложений.

FastStone Image Viewer

В начале блога я хвалил Windows 10 за расширенный по сравнению с Windows 7 функционал, но вот с просмотром картинок у Windows 10 и Windows 11 остаются большие проблемы и пользователи массово возвращают в них стандартное средство просмотра фотографий Windows, которое появилось еще в Windows XP. Но можно использовать для этого и сторонние утилиты. В прошлом блоге я рассказывал об утилите XnView, но есть у нее серьезный конкурент, не уступающий по функционалу и на голову превосходящий средство Windows. Это FastStone Image Viewer, утилита, которая может еще и редактировать изображения, добавляя водяные знаки или делая красивые слайдшоу.

FastStone Capture

реклама

Говоря о FastStone Image Viewer, нельзя не упомянуть мощнейшее средство снятия скриншотов FastStone Capture, которое также на голову превосходит скриншотер Windows. Главная фишка утилиты — снятие скриншотов с полной веб-страницы, даже если она многостраничная и прокручивается в браузере, а еще она умеет записывать видео с экрана.

ClipDiary

ClipDiary — простая утилита, которая запоминает все, что вы копируете в буфер обмена. Незаменимая вещь для активной офисной работы с текстами, когда приходится вставлять много однотипных слов, фраз или адресов.

NXPowerLite

Еще одна утилита, которая пригодится для работы с документами, это NXPowerLite, которая позволяет эффективно сжимать документы Microsoft Word, Excel и презентации PowerPoin, уменьшая занимаемое ими место в разы.

SimpleMind

Думаю, все из вас видели в фильмах, как детективы при расследовании преступлений используют множество стикеров на доске, соединяя их. Подобное можно сделать и на ПК, организовав свои мысли и генерируя новые идеи с помощью утилиты SimpleMind, ведь взглянув на проблемы под другим углом, можно быстро найти решение и скрытые связи фактов.

Unchecky

Стоит только расслабится при установке какой-либо утилиты, не снять галочку и на вашем ПК окажется свежеустановленный антивирус и другой "полезный" софт. Спасти от такого софта может утилита Unchecky, которая висит в фоновом режиме и автоматически снимает галочки с ненужных элементов при установке программ.

ASCOMP Cleaning Suite

У популярной утилиты CCleaner появился новый конкурент, ASCOMP Cleaning Suite. Утилита быстро и корректно чистит временные файлы, историю интернет-браузеров и медиаплееров, кэш обновлений Windows и другой мусор с диска.

Cacheman

Помните времена Windows XP, когда оперативной памяти постоянно не хватало и массово использовались утилиты для ее очистки? Эти времена возвращаются, 16 ГБ ОЗУ, установленных в подавляющем большинстве ПК, уже не хватает для новых игр, таких, как Hogwarts Legacy. Помочь в этом сможет утилита Cacheman, которая оптимизирует кэши Windows, освобождая оперативную память.

Конечно, можно пользоваться утилитами очистки памяти и закрывать браузер перед игрой, но ведь память DDR4 стоит сегодня дешево, как никогда, и проще купить сразу 32 ГБ памяти, которой хватит на много лет. В Ситилинке самыми популярными комплектами памяти DDR4 объемом 32 ГБ стали
Kingston Fury Beast Black KF432C16BBK2/32, Kingston Fury Beast RGB KF432C16BBAK2/32 и
Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32.

Итоги

На этом мы заканчиваем знакомство с очередной десяткой утилит, а в следующем блоге познакомимся с мощными утилитами "тяжеловесами", которые не имеют бесплатных аналогов, сопоставимых по функционалу.

Пишите в комментарии, какие утилиты вы бы добавили в эту подборку?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

windows 10 windows 11 программы софт утилиты полезные
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
14
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
19
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
37
Как инцидент с БПЛА MQ-9 стал «таблеткой от кризиса» для американского общества
16
Саудовская Аравия заявила, что не будет продавать нефть в страны, которые примут против неё потолок цен
2
Карта расширения Apex позволяет создать быстрое хранилище объемом 168 ТБ из 21 SSD на одном слоте
2
Немецкий журналист: Украина потеряла ключевое укрепление в Бахмуте
12
Испания нарастила потребление российского СПГ на 84%, став «главным нарушителем» в ЕС
+
Современные электронные устройства стали чаще выходить из строя из-за проблем с термоинтерфейсом
6
OpenAI представила более интеллектуальную и надежную нейросеть GPT-4
+
Пригожин: бойцы ЧВК Вагнер имеют на вооружении трофейные американские гаубицы М-777 и ПТРК Javelin
4
Инсайдеры назвали 116 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023г
+
Der Spiegel: украинские танкисты быстро освоили Leopard 2 и готовы к наступлению на Донбассе
11
Украинцы массово предзаказывают S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы поддержать отечественного производителя
59
Россия постарается достать обломки беспилотника MQ-9 Reaper для изучения — Патрушев
10
Результаты встречи «Рамштайн»: что Украина получит от союзников
7
Škoda в результате ухода из России потеряла 700 миллионов евро и второй по объёму продаж зарубежный рынок
6
GeForce RTX 4090 в магазинах РФ стоит дешевле, чем в Европе
14
Фейковое расширение ChatGPT собирает данные тысяч пользователей и крадет бизнес-аккаунты Facebook*
+
В сети появились кадры маневров Су-27 на американским MQ-9 Reaper
7
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 2070 и RTX 2070 Super по 16000 рублей, и они отлично работают
17
Рекомендованная стоимость Nvidia GeForce RTX 4070 составит 749 долларов
22

Популярные статьи

Поставка второй партии ЗРК С-400 в Турцию приостановлена из-за позиции Анкары
3
5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
7
Видео реконструкция от CBS произошедшего с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем
9
Весенняя распродажа 2023 в Steam
7
F-35 против Cу-35 – почему у американского самолёта нет шансов против российского истребителя
5
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
83
Борьба за обломки беспилотника MQ-9 Reaper - что в нём ценного по мнению эксперта Баширова
8
О процессорах Intel core i5 10400F, 12400F и 13400F - четко и структурированно
11
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
4
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
19

Сейчас обсуждают

Bernigan
09:30
https://youtu.be/XejtldrxDe4 Вполне себе 60 кадров с лучами, и это с ДЛСС на качество, если баланс поставить в какой то более тяжёлой игре, так же 60 будет, но пока мне не встречалась игра кото...
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
Виталий Галкин
09:29
А ещё линейность. На протяжении всего сюжета карта создана как локационный прямоугольник. Рассчитанный для определенного уровня. Как только тебе позволили открыть новую локацию, в старую возвращаться ...
Мои впечатления от игры Gothic. Часть 4
RandomXP
09:28
Нет, достаточно отдельный профиль пользователя сделать.
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
Виталий Галкин
09:26
Где минусы? В отличии от 1- 2 части, в 4 были огромные минусы. Чтобы заняться кузнечным делом, надо прийти к кухне, купить до этого стальную заготовку, разогреть её в печи, потом создать известное гер...
Мои впечатления от игры Gothic. Часть 4
Валерий Александров
09:23
Были уже Леопарды на русской земле так что флаг им в руки ждём не дождемся а то у нас так то металлолом нужен всегда жаль только танкистов тупорылых сами не знают за кого на погибель едут в Россию
80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
Иван Лукас
09:19
Прощай «Two Dogs». С Россией воевать это тебе не с туземцами в афганистане!
Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
RedStone
09:16
как владелец турбодизельного уаза скажу: косяков полно, руки из жопы растут у всех на заводе - иного объяснения пофигизму и браку у меня нет. Сейчас менял грм - это просто пздц, звёздочка натяжителя н...
Ford отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей Fusion и Lincoln MKZ из-за течи тормозных шлангов.
Nebir
09:15
Как же забирали с этим сралкером,игра то говно 🤣 больше нагнетают ,упоротые по этому кг вон модов понаделали из дейза ,армы , да и с оригинальной недоигры модов полно
Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
Кянан Халилов
09:12
6. Ты просидел 9 месяцев на затычке и готов сидеть на ней еще 10 лет
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
Skornilovich
09:12
Ну сидел я на fx 8320e/24 gb озу/1066.... Играл в гта5 и пабг, крайзис 2. Сейчас у меня 7 3700x/32 gb озу/rx 6600.... Установил атомик хёрт, киберпанк, что то ещё из современного... Всё идёт на максим...
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем