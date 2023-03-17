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Мир утилит и программ постоянно пополняется новыми экземплярами, которым приходится бороться за наше внимание с привычным софтом. А дело это непростое, ведь если мы привыкли к определенной программе, которая работает как часы, и выполняет нужные нам функции — искать для нее новый аналог нет никакого смысла.

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Некоторые утилиты на моем ПК работают уже более 10 лет, например, файловый менеджер Total Commander, читалка электронных книг ICE Book Reader Professional или старый добрый Winamp, который показался мне гораздо более удобным и шустрым, чем сменивший его у многих меломанов AIMP. Но так бывает не всегда, и некоторые утилиты быстро теряют актуальность и буквально за недели и месяцы становятся забытыми.

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Кто сейчас вспомнит огромное количество твикеров для Windows 7, или целый пласт программ, которые стали не нужны из-за расширенного функционала Windows 10: утилиты для монтирования ISO-образов в виртуальные приводы или программы для автоматического снятия скриншотов. Все это теперь умеет делать Windows "из коробки".

В 2022 году пользователи из РФ и Белоруси столкнулись еще с одним явлением, которое заставило их искать аналоги для привычных утилит. Это уход с рынка зарубежных компаний, так, например, ушла компания TeamViewer, утилита которой годами использовалась как удобное средство дистанционного управления ПК. TeamViewer был нужен не только системным администраторам, но и обычным пользователям, разбирающимся в компьютерах лучше, чем их родственники и друзья и помогающим им. И удаленное решение проблем с ПК теперь требует новых утилит и, чтобы найти самую удобную, стоит попробовать несколько. С одной из таких утилит сегодня мы и начнем нашу подборку.

TrustViewer

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В своих блогах я уже писал про утилиту для удаленного управления ПК AnyDesk, но есть у нее отличный конкурент, о котором стоит упомянуть. Это бесплатная утилита TrustViewer, которая от аналогов отличается лаконичностью интерфейса, компактностью и возможностью работать без установки, в портативном режиме. Ну а функционала TrustViewer более чем достаточно для опытных пользователей.

SophiApp

В блогах про настройку Windows я не раз писал, что очень негативно отношусь к разнообразным твикерам. Ими можно легко испортить систему, а результат их работы зачастую невозможно проконтролировать и отменить. Точно такое же отношение к твикерам имели и опытные пользователи, создавшие полезный скрипт Sophia Script на базе PowerShell, которым можно корректно оптимизировать Windows и откатывать назад все изменения.

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И вот недавно их скрипт получил графический интерфейс и стал бесплатным приложением с открытым исходным кодом, называющееся SophiApp. Как и Sophia Script, SophiApp очень осторожно работает с Windows, в основном применяя для настроек групповые политики. По сути, SophiApp просто экономит вам время, избавляя от рутины ручного ввода команд PowerShell и переключения групповых политик.

А еще утилита может делать такие удобные вещи, как возможность скачать и установить из Microsoft Store HEVC-расширение для возможности открытия файлов .heic- and .heif-форматов, создание задач Windows Cleanup и Windows Cleanup Notification в Планировщике заданий для чистки мусорных файлов и обновлений Windows и возможность корректного удаления UWP-приложений.

FastStone Image Viewer

В начале блога я хвалил Windows 10 за расширенный по сравнению с Windows 7 функционал, но вот с просмотром картинок у Windows 10 и Windows 11 остаются большие проблемы и пользователи массово возвращают в них стандартное средство просмотра фотографий Windows, которое появилось еще в Windows XP. Но можно использовать для этого и сторонние утилиты. В прошлом блоге я рассказывал об утилите XnView, но есть у нее серьезный конкурент, не уступающий по функционалу и на голову превосходящий средство Windows. Это FastStone Image Viewer, утилита, которая может еще и редактировать изображения, добавляя водяные знаки или делая красивые слайдшоу.

FastStone Capture

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Говоря о FastStone Image Viewer, нельзя не упомянуть мощнейшее средство снятия скриншотов FastStone Capture, которое также на голову превосходит скриншотер Windows. Главная фишка утилиты — снятие скриншотов с полной веб-страницы, даже если она многостраничная и прокручивается в браузере, а еще она умеет записывать видео с экрана.

ClipDiary

ClipDiary — простая утилита, которая запоминает все, что вы копируете в буфер обмена. Незаменимая вещь для активной офисной работы с текстами, когда приходится вставлять много однотипных слов, фраз или адресов.

NXPowerLite

Еще одна утилита, которая пригодится для работы с документами, это NXPowerLite, которая позволяет эффективно сжимать документы Microsoft Word, Excel и презентации PowerPoin, уменьшая занимаемое ими место в разы.

SimpleMind

Думаю, все из вас видели в фильмах, как детективы при расследовании преступлений используют множество стикеров на доске, соединяя их. Подобное можно сделать и на ПК, организовав свои мысли и генерируя новые идеи с помощью утилиты SimpleMind, ведь взглянув на проблемы под другим углом, можно быстро найти решение и скрытые связи фактов.

Unchecky

Стоит только расслабится при установке какой-либо утилиты, не снять галочку и на вашем ПК окажется свежеустановленный антивирус и другой "полезный" софт. Спасти от такого софта может утилита Unchecky, которая висит в фоновом режиме и автоматически снимает галочки с ненужных элементов при установке программ.

ASCOMP Cleaning Suite

У популярной утилиты CCleaner появился новый конкурент, ASCOMP Cleaning Suite. Утилита быстро и корректно чистит временные файлы, историю интернет-браузеров и медиаплееров, кэш обновлений Windows и другой мусор с диска.

Cacheman

Помните времена Windows XP, когда оперативной памяти постоянно не хватало и массово использовались утилиты для ее очистки? Эти времена возвращаются, 16 ГБ ОЗУ, установленных в подавляющем большинстве ПК, уже не хватает для новых игр, таких, как Hogwarts Legacy. Помочь в этом сможет утилита Cacheman, которая оптимизирует кэши Windows, освобождая оперативную память.

Конечно, можно пользоваться утилитами очистки памяти и закрывать браузер перед игрой, но ведь память DDR4 стоит сегодня дешево, как никогда, и проще купить сразу 32 ГБ памяти, которой хватит на много лет. В Ситилинке самыми популярными комплектами памяти DDR4 объемом 32 ГБ стали

Kingston Fury Beast Black KF432C16BBK2/32, Kingston Fury Beast RGB KF432C16BBAK2/32 и

Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32.

Итоги

На этом мы заканчиваем знакомство с очередной десяткой утилит, а в следующем блоге познакомимся с мощными утилитами "тяжеловесами", которые не имеют бесплатных аналогов, сопоставимых по функционалу.

Пишите в комментарии, какие утилиты вы бы добавили в эту подборку?

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