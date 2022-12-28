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10 недорогих процессоров, которые будут справляться с играми еще 5 лет

От процессора зависит то, как долго наш ПК будет актуален. Старую видеокарту легко поменять, а процессор обычно меняют вместе со всем остальным железом. Поэтому важно выбрать процессор - долгожитель.
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Большинство геймеров знает, что для игр важнейшее значение имеет видеокарта. Если у вас стоит старенькая GeForce GTX 1050 Ti, то в новых играх вы можете рассчитывать в лучшем случае на 30-40 FPS, а вот с новой GeForce RTX 3070 все будет летать. Но эта формула действует только до тех пор, пока с игрой справляется ваш процессор. 

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Если GeForce GTX 1050 Ti можно поменять на GeForce RTX 3070 за несколько минут, то сколько времени уйдет на то, чтобы поменять старенький Core i5-7400, Ryzen 3 1200 или Core i3-9100F, которые не в состоянии обеспечить в некоторых новых играх стабильные 60 FPS, не зависимо от того, какая видеокарта установлена в ПК? А если процессор не вытягивает игру - то не поможет ни снижение настроек, ни изменение разрешения. Ставьте разрешение хоть 720p и игра будет продолжать лагать и тормозить. 

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Здесь поможет только апгрейд процессора, который обычно делают с заменой материнской платы и ОЗУ. Мне повезло, и я заменил старый Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X, не меняя платы, памяти и кулера, но будущий апгрейд я задумал еще при покупке Ryzen 5 1600 в 2020 году за смешные 7000 рублей, а ведь AMD не хотели поначалу добавлять поддержку Ryzen 5000 в платы на чипсете AMD B450. И обычно такой апгрейд сопровождается заменой блока питания, потому, что старый скорее всего не вытянет новое "железо". А вдобавок и корпуса, потому, что высокий кулер процессора или длинная видеокарта не умещаются в старом.

В результате из-за устаревшего процессора часто меняется весь ПК, что влетает в копеечку, ведь цены на "железо" среднего уровня растут с каждым годом. Поэтому главным при сборке нового ПК должен стать выбор мощного процессора, который сохранит актуальность в течение нескольких лет. Хорошим примером такого процессора является шестиядерный Core i7-8700K, вышедший более пяти лет назад. Он обходит в играх Ryzen 5 3600X, и его обладатели и в 2022 году могут могут смело установить к нему GeForce RTX 3070 и не испытывать проблем в играх.

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В этом блоге я предлагаю выбрать десяток недорогих (до 25000 рублей) процессоров, продающихся в конце 2022 года, ориентируясь на их перспективность в играх, для чего нужна высокая производительность на ядро и достаточное количество потоков. За процессорами мы отправимся в магазин Регард, который умудряется держать низкие цены на процессоры, несмотря на падение курса рубля. Если популярный Ryzen 5 5600X во многих магазинах подрос в цене почти до 16000 рублей, то в Регарде он все еще стоит дешевле 14000 рублей.

Core i5-11400F

Первым претендентом на долгожительство станет Core i5-11400F, процессор с отличной производительностью на ядро, но с высокими аппетитами в плане энергопотребления. Максимум того, на что способен, он покажет на хорошей материнской плате, "кушая" под 140 ватт. Конечно, новый ПК собирать на нем уже поздно, но вот для апгрейда Core i3-10300 он подойдет отлично.

Ryzen 5 5600X

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Следующим по цене идет самый популярный шестиядерник от AMD - Ryzen 5 5600X. Процессор имеет отличную производительность на ядро и в играх ноздря в ноздрю идет с новыми шестиядерниками от Intel. При этом его можно установить в древние материнские платы AM4 на чипсетах A320, B350, X370 и B450, что делает его идеальным выбором для апгрейда.

Ryzen 5 5600

Это парадокс, но более медленный Ryzen 5 5600 везде стоит дороже, чем Ryzen 5 5600X. Этому виной новизна модели и широкий спрос. Ryzen 5 5600 чуть холоднее, и чуть медленнее старшей версии, но отставание совсем небольшое и его легко компенсировать небольшим разгоном. А разгонный потенциал у них одинаков.

Core i5-12400F

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Главный соперник Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X - Core i5-12400F, в Регарде стоит дороже конкурентов, а в других магазинах обычно дешевле. Core i5-12400F хорош во всем - холодный, быстрый, а если поставить его в материнскую плату с внешним тактовым генератором и разогнать до 5 ГГц - он уделает в играх большинство процессоров ценой до 20000 рублей.

Core i7-10700

Восьмиядерник Core i7-10700 - еще один вариант для апгрейда старых систем на платах LGA 1200, но, в отличие от Core i5-11400F предлагает больше ядер и не настолько прожорлив на заводских настройках. Если ваши игры любят в первую очередь количество ядер - смело делайте апгрейд на Core i7-10700. Вдобавок в Регарде модель с графикой UHD Graphics 630 стоит дешевле "F" версии без графики - мелочь, а приятно.

Core i5-12600KF

Core i5-12600KF - один из самых привлекательных процессоров нашего списка для сборки нового игрового ПК. Шесть производительных и четыре энергоэффективных ядра обеспечивают отличную производительность, что вместе с новой архитектурой Golden Cove и низким энергопотреблением делает его лучшим выбором. В играх Core i5-12600KF будет бороться на равных с фаворитом от AMD, про который будет написано в конце, а более дорогой и горячий Ryzen 7 5800X он обходит с легкостью, особенно в сочетании с памятью DDR5.

Ryzen 7 5700X

Это удивительно, но в Регарде восьмиядерник Ryzen 7 5700X стоит дешевле Ryzen 7 5800X, хотя в большинстве магазинов за младшую модель просят больше. Ryzen 7 5700X - это более холодная и экономичная версия Ryzen 7 5800X, отличающиеся не только более низкими лимитами, но и новым степпингом, делающим процессор более холодным.

Ryzen 7 5800X

Чуть дороже стоит старый добрый восьмиядерник Ryzen 7 5800X, отлично подходящий для апгрейда систем на платах AM4, только если они в состоянии справиться с его высоким энергопотреблением.

Ryzen 5 7600X

На предпоследнем месте по цене у нас новинка - шестиядерник Ryzen 5 7600X под новый сокет AM5. В процессоре почти все хорошо, и цена, и производительность, и перспектива на будущее. Но есть и пара минусов - Ryzen 5 7600X горяч, а сборка на его основе будет гораздо дороже, чем на Ryzen 7 5700X или Ryzen 7 5800X.

Core i7-11700F

И наконец, самый дорогой процессор подборки - восьмиядерник Core i7-11700F. Для сборки новых ПК не подходит категорически, но если у вас есть плата LGA 1200, способная переварить почти 200 ватт энергопотребления, на которых Core i7-11700F показывает максимум производительности, то эта покупка оправдана.

Итоги

Как видите, шустрых процессоров с ценой до 25000 рублей в продаже предостаточно, главное, выбрать наиболее подходящий под ваши задачи и бюджет. Можно выделить фаворитов: Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X станут отличным выбором для апгрейда систем AM4. Core i5-12400F - отличный выбор для сборки игрового ПК среднего уровня, а Core i5-12600KF с памятью DDR4 - для умеренно дорогой, но мощной сборки на перспективу.

Пишите в комментарии, а какой процессор выбрали бы вы?

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