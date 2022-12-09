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10 редких утилит, которые я добавил в свою коллекцию программ в 2022 году

У меня есть набор отборных утилит, которые помогают в работе, дают новые функции или делают игры комфортнее. Сегодня я расскажу о редких и полезных экземплярах, про которые вы наверняка не слышали.
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24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
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Уже много лет я сохраняю редкие полезные утилиты в папку на жестком диске, не надеясь на то, что они постоянно будут доступны для скачивания в интернете. Есть еще одна проблема - новые версии утилиты могут быть хуже старых по функционалу, нести риск несовместимости с другим софтом или определенными версиями Windows или получить кучу багов.

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Поэтому моя папка с утилитами постоянно пополняется новыми экземплярами и уже достигла размера несколько десятков гигабайт. И сегодня хочу рассказать о десятке интересных утилит, которые я попробовал в 2022 году и решил оставить в своей коллекции. А начну я с нескольких небольших утилит, которые дают уникальные возможности для игр.

Gamminator

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Многие игры не имеют регулировки яркости или гаммы и, чтобы улучшить картинку, нам приходится перед каждым запуском игры лезть в настройку драйверов и там прибавлять гамму, а потом, после выхода из игры - убавлять. Для меня такой игрой стала стратегия They Are Billions, в которую я постоянно играю - она очень темная. И в один прекрасный момент я устал в сотый раз запускать NVIDIA Control Panel и полез искать решение. Им оказалась крохотная утилита Gamminator, которая позволяет регулировать гамму в играх. Это можно делать мышкой на графике, но гораздо удобнее - с помощью горячих клавиш, которые можно настроить.

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Ссылка на скачивание с официального сайта.

dgVoodoo2

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Если вы любите вспомнить старые добрые времена и запустить игры 90-х или начала 2000-х, разработанных на Glide от 3dfx, то наверняка сталкивались с разнообразными проблемами на современном ПК с Windows 7 или Windows 10. Решить их поможет утилита dgVoodoo2, которая перехватывает поток команд от игры и переводит их на понятный для современных видеокарт язык DirectX 11. При этом игра думает, что она запускается на видеокарте 3dfx Voodoo 2, и поэтому становится доступной улучшенная графика и эффекты, которые часто в те годы были лучше, чем под DirectX. Утилита позволяет настроить и несколько других параметров, например, яркость, контраст или принудительно включить вертикальную синхронизацию.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

D3DWindower

D3DWindower - простая утилита, которая позволит работать в оконном режиме с нужным разрешением тем играм, которые не имеют такой возможности. Это может пригодиться, если игра вылетает при нажатии Alt +Tab или для тех старых игр, которые глючат в полноэкранном режиме.

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Ссылка на скачивание с официального сайта.

WidescreenFixer

Эта утилита имеет конфиги под разные игры и иногда позволяет творить чудеса, например, для игры L.A. Noire она позволяет разлочить FPS с 30 до 60 кадров в секунду. WidescreenFixer для некоторых популярных игр позволяет включить широкоформатное разрешение, а иногда и UltraWide-разрешение для огромных мониторов, а еще - может менять угол обзора камеры.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

YDL-UI

Когда любимый канал на youtube оказывается заблокирован, или полезнейший видеогайд оказывается удален, начинаешь понимать, что ценные видео лучше иметь на своем компьютере скачав их с видеохостинга. Но, если вы введете запрос "скачать видео с youtube", то большинство решений вам не понравятся. Многочисленные сайты, предлагающие услуги по скачиванию, уже не работают после изменения API youtube в сентябре 2019 года или могут скачать видео только в разрешении 720p. Я долго искал решение и перепробовав кучу сайтов и плагинов для браузера, нашел утилиту YDL-UI, качающую видео без ограничений.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

NVSlimmer

Драйвера Nvidia за последние годы превратились в огромный комбайн, напичканный разными утилитами и телеметрией. Вы можете прямо сейчас нажать Ctrl+Alt+Del и посмотреть, сколько процессов Nvidia висит в памяти ПК. Хорошо, что есть способ избавиться от всего этого мусора, вырезав из драйверов все лишнее, и поможет в этом утилита NVSlimmer. Она может вырезать весь хлам и заново упаковать драйвера, сделав компактный архив.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Media Preview

У меня на ПК хранилось много обучающих видео с цифровыми бессмысленными названиями типа 198.4485.MOV, в которых я ориентировался по превью (миниатюрам) их файлов в папке. Но, в один прекрасный день, переустановив Windows, я увидел, что все превью сбились, показывают один и тот же кадр из начальной заставки видео и понять, где какое видео, стало невозможно. Мне помогла утилита Media Preview, которая заново генерирует все превью для видео файлов, и в которой можно выбрать время, из которого в видео возьмется кадр для превью. Запускать ее нужно только один раз, она создает кеш миниатюр в Windows и после этого ее можно удалить.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

XnConvert

Каждое мое написание блога на overclockers.ru сопровождается поиском и скачивание десятков картинок из интернета, которые все чаще используют новые форматы WebP или AVIF. Форматы, безусловно, хороши по степени сжатия картинки, но вот использование их на практике до сих пор затруднительно и приходится конвертировать их в старый добрый JPEG, чтобы вставить на сайте. Ища удобные перекодировщики изображений, я наткнулся на утилиту XnConvert, которая может это делать в пакетном режиме, работая более с чем 500 графических форматов, включая JPEG, TIFF, PNG, GIF, RAW-форматы, WebP, OpenEXR. Заодно утилита может настроить яркость, контраст и гамму изображений, изменять размер, применять фильтры и разнообразные спецэффекты, добавлять водяные знаки и заниматься ретушированием.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

File Converter

Еще одна утилита, перегоняющая файлы из разных форматов, не только графические, но и аудио, видео и документы - File Converter. Отличает ее возможность работы из контекстного меню Проводника, что делает ее мега удобной в том случае, если нужно быстро перегнать пару картинок WebP или PNG в JPEG.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

AnyDesk

Утилиты для удаленного доступа необходимы опытным пользователям, позволяя настраивать компьютеры клиентов и родственников удаленно. После того, как разработчик популярнейшей утилиты для удаленного доступа TeamViewer ушел из РФ, надо было искать аналогичную утилиту и перебрав штук пять, я остановился на AnyDesk, которая обладает простым и удобным интерфейсом и работает быстро и стабильно.

Ссылка на скачивание с официального сайта.

Итоги

Вот такая подборка утилит у меня получилась и надеюсь, вы тоже добавите их себе в коллекцию. А хранить утилиты лучше всего на внешнем жестком диске, чтобы защитить их от вирусов и шифровальщиков, без помехи форматировать накопитель при переустановке Windows и чтобы можно было в любой момент перенести их на ПК друга или родственника. В Ситилинке самыми популярными переносными HDD объемом 1 ТБ стали вот эти три модели: Toshiba Canvio Basics, Transcend StoreJet 25M3S и A-Data DashDrive Durable AHD650.

Пишите в комментарии, а какие редкие утилиты используете вы?

Более 500 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми. 

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