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Уже несколько лет в моем ПК трудится старенький SSD Samsung 850 EVO объемом 120 ГБ с интерфейсом SATA III. Я не жалею его ресурс, и на нем расположен файл подкачки Windows и файл для перевода ПК в состояние гибернации - hiberfil.sys, которые каждый день съедают его ресурс. А уж сколько установок игр и переустановок Windows пережил этот SSD - не сосчитать.

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При этом его ресурс истрачен всего на 19% и ломаться он не собирается. Но вот объема в 120 ГБ стало катастрофически не хватать уже года три-четыре назад и для игр я докупил еще один SATA SSD Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ. Почему не M.2 NVMe SSD? На тот момент я все еще сидел на старом ПК с процессором Core i5-3570 и материнской платой на древнем чипсете Intel B75, которая, конечно, не поддерживает накопители формата M.2. А связываться с переходником PCI-E to M.2 я не рискнул.

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И теперь, в конце 2022 года, после покупки видеокарты GeForce RTX 3060 и апгрейда процессора Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X, у меня получился довольно шустрый игровой игровой ПК, при этом использующий два SATA SSD, от которых давно отказались продвинутые пользователи и геймеры. Но я не спешу делать апгрейд SSD и покупать быструю M.2 NVMe модель, и сейчас расскажу о причинах.

Прирост скорости часто не заметен на глаз

По характеристикам модели M.2 NVMe превосходят SATA SSD в разы, однако в реальной жизни такого прироста скорости не наблюдается. Если посмотреть тесты загрузки игр на разных типах накопителей, то видно, что более шустрые M.2 NVMe выигрывают всего пару секунд, что заметить в реальной эксплуатации невозможно.

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Хотя новые пользователи M.2 NVMe SSD после их покупки говорят, что начинает "летать" даже операционная система, никаких объективных исследований на этот счет нет и скорее всего, мы имеем дело с эффектом плацебо. Да, Windows быстрее загружается, но кто считает эти несколько секунд, которые мы выигрываем раз в день, когда включаем ПК?

M.2 NVMe SSD сильно греются

M.2 NVMe SSD в отличие от SATA SSD сильно греются, причем производители часто хитрят, и когда датчик температуры показывает 80 градусов, тепловизионная съемка может показать 90 и даже 100 градусов. Добавьте сюда неудобное расположение разъемов M.2, которые обычно расположены рядом с видеокартой, и вы поймете, что проблема перегрева очень серьезна. Чтобы не угробить SSD постоянным перегревом и не терпеть тормоза от температурного троттлинга, практически обязательными стали радиаторы на SSD, которые дополнительно увеличивают их цену. А вот SATA SSD практически не греются и можно закинуть его в любое место корпуса, получив 40, максимум 50 градусов.

SATA SSD, в отличие от M.2, универсальны

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SATA SSD можно установить в любой ПК или ноутбук, где есть свободный SATA порт. Это делает их универсальным решением, и вы можете установить свой SSD во второй компьютер в семье или компьютер друга, чтобы быстро скопировать большой объем информации, особенно, если под рукой нет переносного жесткого диска. Да и в качестве апгрейда старые SATA SSD отлично подходят для старых ПК, превращая их из тормозных калькуляторов в довольно шустрые системы, на которых можно комфортно серфить интернет, смотреть видео, выполнять офисную работу и общаться в мессенджерах. А вот установить таким образом M.2-накопитель удастся только через несколько лет, когда сменится поколение, а то и два, старых ПК на 1155, 1150 и AM3 сокетах.

M.2 NVMe SSD быстро развиваются и быстро дешевеют

Если SATA SSD давно занимают бюджетный сектор накопителей, то M.2 NVMe SSD находятся на острие прогресса и новые модели сменяют друг друга очень быстро. И если вы отвалили в прошлом году 10000 рублей за шустрый SSD объемом 1 ТБ, очень обидно увидеть спустя год еще более быструю модель стоимостью 6000 рублей. Поэтому, отложив покупку и продолжая пользоваться старым SATA SSD еще год или два, можно сэкономить приличную сумму. А недостаток объема можно компенсировать, установив нетребовательные игры на жесткий диск, при загрузке с которого они почти не теряют в скорости работы.

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Например, прошерстив список своих установленных игр, я понял, что Age of Empires II Definitive Edition, Cities Skylines, Darkest Dungeon, Sid Meiers Civilization VI, StarCraft II и SpellForce 3 Reforced, которые уже пару лет занимают место на SSD, можно смело установить на HDD, сэкономив пару сотен гигабайт свободного места.

Старый SATA SSD можно не жалеть

Есть категория пользователей, которые рьяно берегут ресурс SSD, придумывая для этого различные ухищрения: перенос кеша браузера на жесткий диск, или даже в RAM-диск в оперативной памяти, использование символьных ссылок и многое другое. Их можно понять, особенно, если у SSD небольшой ресурс и маленький срок гарантии, но в целом такие меры кажутся нерациональными, ведь мы покупаем SSD для быстрой работы, а не для возни с размещением побочных файлов системы.

А вот если выделить под Windows, файл подкачки и кэши программ старый SSD объемом 120 ГБ, то можно совершенно не беспокоиться об его износе. Вдобавок Windows изолируется от игр и при ее переустановки большинство из них останутся работоспособны. Ведь он на вторичном рынке стоит копейки, и в любой момент можно купить новый SSD на замену за небольшие деньги.

M.2 NVMe SSD может отнять у вас два порта SATA

При подключении M.2 NVMe SSD к бюджетным материнским платам почти всегда отключаются два SATA порта, чья пропускная способность резервируется чипсетом для M.2-накопителя. Это может стать неприятным сюрпризом, если у вас заняты все SATA порты, например, парой SSD и парой жестких дисков, и нужно учитывать этот момент при апгрейде.

Но если вы все же решились на апгрейд SSD, то при выборе модели отдайте предпочтение имеющим длительный срок гарантии, оптимальным будет срок в пять лет. В Ситилинке самыми популярными у покупателей M.2 моделями объемом 500-512 ГБ со сроком гарантии в пять лет стали: A-Data XPG SX6000 Pro ASX6000PNP-512GT-C, Silicon Power UD80 SP500GBP34UD8005 и Intel 660P SSDPEKNW512G8X1.

Пишите в комментарии, а какие SSD стоят в вашем ПК?



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