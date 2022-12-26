Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD

Если ваш SATA SSD работает уже несколько лет и не собирается ломаться, стоит хорошо подумать, прежде чем менять его на M.2 NVMe SSD, ведь у них есть несколько минусов, о которых редко говорят в обзорах.
[ ] для раздела Блоги
36
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Уже несколько лет в моем ПК трудится старенький SSD Samsung 850 EVO объемом 120 ГБ с интерфейсом SATA III. Я не жалею его ресурс, и на нем расположен файл подкачки Windows и файл для перевода ПК в состояние гибернации - hiberfil.sys, которые каждый день съедают его ресурс. А уж сколько установок игр и переустановок Windows пережил этот SSD - не сосчитать.

реклама

При этом его ресурс истрачен всего на 19% и ломаться он не собирается. Но вот объема в 120 ГБ стало катастрофически не хватать уже года три-четыре назад и для игр я докупил еще один SATA SSD Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ. Почему не M.2 NVMe SSD? На тот момент я все еще сидел на старом ПК с процессором Core i5-3570 и материнской платой на древнем чипсете Intel B75, которая, конечно, не поддерживает накопители формата M.2. А связываться с переходником PCI-E to M.2 я не рискнул.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

И теперь, в конце 2022 года, после покупки видеокарты GeForce RTX 3060 и апгрейда процессора Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X, у меня получился довольно шустрый игровой игровой ПК, при этом использующий два SATA SSD, от которых давно отказались продвинутые пользователи и геймеры. Но я не спешу делать апгрейд SSD и покупать быструю M.2 NVMe модель, и сейчас расскажу о причинах.

Прирост скорости часто не заметен на глаз

По характеристикам модели M.2 NVMe превосходят SATA SSD в разы, однако в реальной жизни такого прироста скорости не наблюдается. Если посмотреть тесты загрузки игр на разных типах накопителей, то видно, что более шустрые M.2 NVMe выигрывают всего пару секунд, что заметить в реальной эксплуатации невозможно.

реклама


Хотя новые пользователи M.2 NVMe SSD после их покупки говорят, что начинает "летать" даже операционная система, никаких объективных исследований на этот счет нет и скорее всего, мы имеем дело с эффектом плацебо. Да, Windows быстрее загружается, но кто считает эти несколько секунд, которые мы выигрываем раз в день, когда включаем ПК?

M.2 NVMe SSD сильно греются

M.2 NVMe SSD в отличие от SATA SSD сильно греются, причем производители часто хитрят, и когда датчик температуры показывает 80 градусов, тепловизионная съемка может показать 90 и даже 100 градусов. Добавьте сюда неудобное расположение разъемов M.2, которые обычно расположены рядом с видеокартой, и вы поймете, что проблема перегрева очень серьезна. Чтобы не угробить SSD постоянным перегревом и не терпеть тормоза от температурного троттлинга, практически обязательными стали радиаторы на SSD, которые дополнительно увеличивают их цену. А вот SATA SSD практически не греются и можно закинуть его в любое место корпуса, получив 40, максимум 50 градусов.

SATA SSD, в отличие от M.2, универсальны

реклама

SATA SSD можно установить в любой ПК или ноутбук, где есть свободный SATA порт. Это делает их универсальным решением, и вы можете установить свой SSD во второй компьютер в семье или компьютер друга, чтобы быстро скопировать большой объем информации, особенно, если под рукой нет переносного жесткого диска. Да и в качестве апгрейда старые SATA SSD отлично подходят для старых ПК, превращая их из тормозных калькуляторов в довольно шустрые системы, на которых можно комфортно серфить интернет, смотреть видео, выполнять офисную работу и общаться в мессенджерах. А вот установить таким образом M.2-накопитель удастся только через несколько лет, когда сменится поколение, а то и два, старых ПК на 1155, 1150 и AM3 сокетах.

M.2 NVMe SSD быстро развиваются и быстро дешевеют

Если SATA SSD давно занимают бюджетный сектор накопителей, то M.2 NVMe SSD находятся на острие прогресса и новые модели сменяют друг друга очень быстро. И если вы отвалили в прошлом году 10000 рублей за шустрый SSD объемом 1 ТБ, очень обидно увидеть спустя год еще более быструю модель стоимостью 6000 рублей. Поэтому, отложив покупку и продолжая пользоваться старым SATA SSD еще год или два, можно сэкономить приличную сумму. А недостаток объема можно компенсировать, установив нетребовательные игры на жесткий диск, при загрузке с которого они почти не теряют в скорости работы.

реклама

Например, прошерстив список своих установленных игр, я понял, что Age of Empires II Definitive Edition, Cities Skylines, Darkest Dungeon, Sid Meiers Civilization VI, StarCraft II и SpellForce 3 Reforced, которые уже пару лет занимают место на SSD, можно смело установить на HDD, сэкономив пару сотен гигабайт свободного места.

Старый SATA SSD можно не жалеть

Есть категория пользователей, которые рьяно берегут ресурс SSD, придумывая для этого различные ухищрения: перенос кеша браузера на жесткий диск, или даже в RAM-диск в оперативной памяти, использование символьных ссылок и многое другое. Их можно понять, особенно, если у SSD небольшой ресурс и маленький срок гарантии, но в целом такие меры кажутся нерациональными, ведь мы покупаем SSD для быстрой работы, а не для возни с размещением побочных файлов системы.
А вот если выделить под Windows, файл подкачки и кэши программ старый SSD объемом 120 ГБ, то можно совершенно не беспокоиться об его износе. Вдобавок Windows изолируется от игр и при ее переустановки большинство из них останутся работоспособны. Ведь он на вторичном рынке стоит копейки, и в любой момент можно купить новый SSD на замену за небольшие деньги.

M.2 NVMe SSD может отнять у вас два порта SATA

При подключении M.2 NVMe SSD к бюджетным материнским платам почти всегда отключаются два SATA порта, чья пропускная способность резервируется чипсетом для M.2-накопителя. Это может стать неприятным сюрпризом, если у вас заняты все SATA порты, например, парой SSD и парой жестких дисков, и нужно учитывать этот момент при апгрейде. 

Но если вы все же решились на апгрейд SSD, то при выборе модели отдайте предпочтение имеющим длительный срок гарантии, оптимальным будет срок в пять лет. В Ситилинке самыми популярными у покупателей M.2 моделями объемом 500-512 ГБ со сроком гарантии в пять лет стали: A-Data XPG SX6000 Pro ASX6000PNP-512GT-C, Silicon Power UD80 SP500GBP34UD8005 и Intel 660P SSDPEKNW512G8X1.

Пишите в комментарии, а какие SSD стоят в вашем ПК?

Более 500 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

ssd цены m.2 nvme выбор sata нагрев выбор ssd износ
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
9
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LT720
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11
Главные игры декабря 2022 года
22
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
10
Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
62
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
10

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
45
Стало известно сколько платят избегающие мобилизации украинцы за нелегальный выезд из страны
28
Компьютерный энтузиаст собрал системный блок ногами, его ловкости можно позавидовать
15
Huawei пришлось закрыть линейку процессоров Kirin из-за американских санкций
21
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 11-й: Death Stranding
68
117 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
3
Германия рискует стать страной-банкротом - вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики
3
Netflix вернется в Россию, но полноценного возвращения уже не будет
7
Эра воздушных боев и прямого столкновения истребителей ушла в прошлое
8
Cougar представила процессорные кулеры Forza 50 и Forza 85 Essential серии Tower
+
Канадский техноблогер продемонстрировал, почему Intel останется королем графических процессоров
12
Обновленный «Блокнот» для Windows 11 может получить вкладки как в браузере или Notepad++
2
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
197
Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Redmi Band 2 с большим экраном
+
Intel готовит новый Linux драйвер Xe для современной интегрированной и дискретной графики
2
Для "уехавших" IT- специалистов, работающих на "удаленке", поднимут налоги и отменят все льготы
38
Русские хакеры распространяют банковский троян «Крестный отец», который не атакует русскоговорящих
4
Шпионский экшен «Операция Фортуна: Искусство побеждать» с Джейсоном Стейтемом получил обновлённую дату премьеры
1
Эпоха Google подходит к концу — You.com отвечает на любой вопрос, задействуя ChatGPT от OpenAI
+
Компрометирующие фото с робота-пылесоса iRobot Roomba попадают на Facebook
+

Популярные статьи

МиГ-29А vs F-16А: Как советские истребители обеспечили воздушное превосходство в Каргильской войне
12
Steam-ферма или как школьники зарабатывают на играх
6
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный духовой шкаф с дисплеем Cяоми и другие
2
О красной неадекватности и объективности тестирования
284
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
143
Microsoft покупает Activision Blizzard. Испанский стыд 2022 года
24
Как Запад боится наложить санкции против России в термоядерке
5
“Пленный груз” - обзор четвёртой главы Black Mesa: Blue Shift
6
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
36
Краткий ликбез по корпоративной жадности на примере Hasbro
3

Сейчас обсуждают

32.50
14:41
у меня два ссд над слотом видяхи. стоят радиаторы и температурты... ну типа 45 что ли... даже смотреть не интересно. никакого нагрева от видеокарты нету... правда есть один нюанс... сендвич xD
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
ахахаxа
14:40
обезжирили немцев просто
Газ и свет подорожал в Германии на 112% и 44% за год и о фольге за батареей
Xmast
14:38
С фоткой возиться надо. Корпус такой https://market.yandex.ru/product--kompiuternyi-korpus-corsair-crystal-series-680x-rgb-white/1779561794?was_redir=2&cpa=1. Везде стоят 140мм вентиля. Спереди сделал...
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
32.50
14:38
скорость файла подкачки тоже одинаковая на нвме и сата?
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
ALSTER
14:38
Как и писал ранее - русскому не важно что у него дома творится, что потенциально великую страну загнали в глубочайшую и безвылазную жопу, из которой выхода не будет минимум несколько поколений после с...
Газ и свет подорожал в Германии на 112% и 44% за год и о фольге за батареей
Вам не забанить Шешу!
14:38
так рабсия щас failed state Несостоя́вшееся госуда́рство, или провали́вшееся госуда́рство (англ. failed state; в русскоязычных текстах часто даётся без перевода) — государство, которое не в состоянии...
Для уехавших из страны россиян готовят повышение налоговой ставки и отмену преференций
32.50
14:38
не все нвме полезны)) например китайское овно по ощущениям работает хуже чем саташный самсунг)
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
Вежливый N_A-S-A-M_S
14:37
МиГ-29А vs F-16А: Как советские истребители обеспечили воздушное превосходство в Каргильской войне
Кружит голову Василек
14:37
А может это паспорт убитого и съеденного тобой бомжа или той красавицы из магаза?
Для уехавших из страны россиян готовят повышение налоговой ставки и отмену преференций
Bratken
14:36
Все материнки от бюджетных, до, якобы, топов (x570/670, z690/790, если современные брать). У самого gigabyte aero g x570 с 4 m.2 слотами. Если занять все 4 слота, то отключится 2 сата + третий PCI-E. ...
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем