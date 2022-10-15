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Цены на видеокарты продолжают падать, за что стоит поблагодарить создателей криптовалюты Ethereum, наконец-то переведших ее в режим Proof-of-Stake (PoS), что сделало майнинг на видеокартах убыточным занятием. Вторичный рынок просто лопается от огромного количества практически новеньких видеокарт на гарантии, которые купили незадачливые майнеры в 2022 году, спрос на новые видеокарты падает, что заставляет магазины снижать цены почти каждую неделю.

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Вдобавок геймеры ждут новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4000 среднего уровня, которые обещают сделать огромный скачок в производительности. Чтобы понять, насколько быстро падают цены, достаточно взглянуть на стоимость самой недорогой версии Radeon RX 6600, с которой мы делали сборку 21 сентября, и которая с тех пор упала в цене с 28990 до 25990 рублей.

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Стоимость Radeon RX 6600 упала ниже уровня GeForce RTX 3050, несмотря на то, что во многих играх без включения трассировки лучей эта видеокарта показывает уровень производительности GeForce RTX 3060, которая стоит почти на 10000 рублей дороже. Трассировку лучей пока нельзя назвать остро необходимой геймерам и в большинство новых игр можно прекрасно играть без нее, особенно понимая, что вы сэкономили приличную сумму.

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Но, собирая игровой компьютер с Radeon RX 6600 нужно учитывать, что эти видеокарты имеют только восемь линий PCI Express и крайне желательно, чтобы материнская плата и процессор поддерживали шину PCI Express 4.0, иначе в некоторых играх неизбежны просадки производительности. В этом плане зависимость Radeon RX 6600 от версии PCI Express заметно выше, чем у GeForce RTX 3050, тоже имеющей восемь линий.

Помимо отличного сочетания цены и производительности плюс видеокарт Radeon RX 6600 в довольно низком энергопотреблении, составляющем всего 132 ватта, и технологии AMD FidelityFX Super Resolution второй версии, которая работает намного эффективней первой и позволит поднять производительность в играх, немного пожертвовав качеством картинки.

Героиня нашей сборки - видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 6600 Fighter, судя по обзорам, нагревается всего до 59 градусов и работает довольно тихо. В системе охлаждения имеются три тепловые трубки, а чипы памяти эффективно охлаждаются общим радиатором.

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Во всех новых играх видеокарта показывает отличные результаты.

Процессор

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Самый оптимальный выбор осени 2022 года среди бюджетных шестиядерников - это Core i5-12400 из нового семейства Alder Lake. Он стоит дешевле конкурента от AMD - Ryzen 5 5600X, и при этом быстрее его. И всего чуть-чуть дороже шестиядерников от Intel прошлых лет - Core i5-11400 и Core i5-10400.

Охлаждение процессора

Охлаждать наш Core i5-12400 будет довольно необычный кулер ID-COOLING IS-40X V2, вентилятор которого развернут параллельно материнской плате, за счет чего эффективно обдувает систему питания материнской платы, что понадобится в нашей сборке. У кулера четыре тепловые трубки и вентилятор диаметром 92 мм, и он способен отвести 100 ватт тепла.

Материнская плата

Одна из главных проблем сборок на сокете LGA 1700 - это высокая цена материнских плат. Модели на чипсете Intel B660 и с радиаторами на системе питания стоят от 10000 рублей, что в бюджетной сборке с процессором за 13490 рублей выглядит явной переплатой. Поэтому мы возьмем модель попроще, без радиаторов, и на основе чипсета Intel H610 - MSI PRO H610M-E DDR4. Но, с учетом того, что наш кулер будет дуть прямо на систему питания материнской платы, с процессором Core i5-12400 она вполне справится. А все остальное для построения бюджетного, но качественного игрового ПК у нее есть: поддержка шины PCI Express 4.0 и памяти DDR4 3200 МГц, армированный слот под видеокарту и один слот M.2.

Оперативная память

В нашу систему мы поставим 16 ГБ оперативной памяти двумя модулями - Patriot Viper 4 Blackout PVB416G320C6K. Модули имеют стильные черные радиаторы, частоту 3200 МГц и формулу таймингов 16-20-20-40. Разгоном эти модули похвалиться не могут, как и большинство ОЗУ, которую сейчас можно найти, но, по отзывам пользователей, модули стабильно работают на XMP-профиле с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18-36, что совсем неплохо за такую низкую цену.

SSD-накопитель

В нашу сборку мы поставим SSD Kingston NV1 SNVS/500G объемом 500 ГБ, который в Ситилинке расхватывают как горячие пирожки. Секрет его популярности прост - неплохие характеристики и очень вкусная цена, что делает его отличным выбором в недорогие игровые ПК. Это безбуферный SSD на контроллере Phison PS5013-E13 и памяти 3D TLC Toshiba 96-layer, скорость чтения которого достигает 2100 МБ/сек, а записи - 1700 МБ/сек. Объем TLC буфера у модели равен 28 ГБ, и когда он заполнится, скорость записи снижается до 630 МБ/сек, что неплохо для бюджетной модели. Ресурс TBW накопителя составляет 120 ТБ, а гарантия - 3 года.

Блок питания

В наш ПК мы возьмем блок питания CHIEFTEC Proton BDF-500S, который стал в Ситилинке одной из самых недорогих моделей, построенных на современной схемотехнике с использованием DC/DC-преобразователей. БП имеет сертификат 80 PLUS BRONZE и весь список необходимых защит. А еще CHIEFTEC Proton BDF-500S отличается низким уровнем пульсаций, добротными тайваньскими конденсаторами TEAPO, толстыми проводами в виде шлейфов и очень тихой работой до нагрузки в 250 ватт, в которой и будет всегда работать наш ПК.

Корпус

Корпус в сегодняшней бюджетной сборке будет довольно дорогой - Zalman i3. Но если учесть, что в нем предустановлены сразу четыре неплохих вентиляторов с подсветкой, которые создают отличный продув внутри, то цена сразу кажется оправданной. А еще из плюсов Zalman i3 стоит назвать отличный и запоминающийся дизайн, продуманную конструкцию, кожух, скрывающий БП и поддержку видеокарт длиной до 360 мм. При желании можно установить еще пару вентиляторов размером 120 мм на верхней панели.

Итоги

Наша сборка обойдется вам в 65200 рублей и позволит с комфортом поиграть во все новинки игр, отличаясь тихой работой, низким нагревом и высокой энергоэффективностью.

Пишите в комментарии, что бы вы поменяли в этой сборке?

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