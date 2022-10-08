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После краха майнинга, который наконец-то стал невыгодным, цены на видеокарты не просто падают, а обрушаются. Открыв сайт Ситилинка я увидел, что стоимость GeForce RTX 3050 уже упала ниже рекомендованной цены, которая составляет 24900 рублей. Самая недорогая версия GeForce RTX 3050 от ASUS сравнялась в цене со многими моделями GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti, и стоит сегодня 23590 рублей. Такая низкая цена позволит нам собрать бюджетный игровой ПК, который покажет отличную производительность в новых играх за счет технологии DLSS и позволит вам играть в игры с трассировкой лучей.

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ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 отличается компактными размерами, при этом на охлаждении производитель не экономил и радиатор оснащен тремя теплотрубками, что для видеокарты с тепловыделением в 130 ватт очень неплохо.

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Задняя сторона видеокарты закрыта металлическим бэкплейтом, что не часто встречается в бюджетных моделях и в целом видеокарта производит впечатление добротного и при этом компактного и стильного девайса.



Набора портов из трех DisplayPort и одного HDMI хватит практически любому пользователю, но, по моему мнению, производители слишком рано отказываются от HDMI и конфигурация с двумя HDMI и парой DisplayPort была бы более универсальной. А для питания видеокарты потребуется один восьмипиновый коннектор.

Процессор

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Итак, с видеокартой мы определились, но какой процессор подобрать к GeForce RTX 3050 в бюджетную сборку? На мой взгляд, отлично подойдет Core i3-12100F из нового семейства Alder Lake, чья цена опустилась почти до 7000 рублей. И за такую скромную цену мы получаем четырехъядерный, восьмипоточный процессор с небольшим энергопотреблением, который уделывает в большинстве игр более дорогие Core i5-10400 и Ryzen 5 3600. Его секрет - в новой архитектуре и высокой производительности на ядро. Это самый быстрый четырехъядерник на рынке и от шестиядерников прошлых поколений он отстает в основном в рабочих приложениях.

Охлаждение процессора

Выбор кулеров для платформы LGA 1700 по-прежнему скуден и, несмотря на то, что Core i3-12100F под тяжелой нагрузкой потребляет чуть более 50 ватт, а в играх и того меньше, я предлагаю не брать самые дешевые кулеры, а доплатить три сотни рублей и взять модель с теплотрубками, чтобы получить тихую и холодную сборку. Мы возьмем ID-COOLING SE-802-SD, кулер с двумя теплотрубками и вентилятором диаметром 80 мм. Он может отвести от процессора до 95 ватт, что с лихвой хватит в нашей сборке. В охлаждении основному радиатору кулера помогает еще и маленький мини радиатор у основания, что эффективно, но не часто встречается в кулеростроении.

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Материнская плата

Мизерное энергопотребление нашего процессора позволит обойтись самой недорогой материнской платой, в которой он будет отлично работать без перегрева системы питания. Я предлагаю взять самую недорогую в Ситилинке плату сокета 1700 - ASROCK H610M-HVS, на основе чипсета Intel H610. Несмотря на крохотные размеры, она обладает всем необходимым для недорогого игрового ПК, за одним исключением - у нее нет порта M.2. Но в случае игрового применения ПК, а тем более, в случае использовании бюджетных SSD, разница между SATA и M.2 моделями будет практически незаметна.

А вот то, что плата обладает поддержкой PCI Express 4.0 позволит выжать максимум производительности из GeForce RTX 3050, у которой только восемь линий PCI Express. Еще в плюсы платы можно добавить поддержку быстрой памяти DDR4 3200 МГц, что совсем не помешает Core i3-12100F.

Оперативная память

Я уже не раз замечал, что из продажи практически исчезли хорошо разгоняемые модули памяти на чипах Micron E-die или Samsung B-Die, поэтому при покупке модулей памяти нужно не надеяться на разгон или уменьшение таймингов и брать подходящие вам по частоте модули. Мы возьмем недорогие модули Patriot Viper Elite II PVE2416G320C8K, общим объемом 16 ГБ, с частотой 3200 МГц и формулой таймингов 18-22-22-42. Они отлично выглядят за счет стильных радиаторов и украсят собой нашу бюджетную сборку.

SSD-накопитель

Порта M.2 на нашей материнской плате нет, поэтому будем искать SSD с интерфейсом SATA III. Я предлагаю взять A-Data SU750 ASU750SS-512GT-C объемом 512 ГБ, такого объема хватит под систему и несколько игр. Накопитель построен на базе контроллера Realtek RTS5733DMQ и памяти 3D TLC NAND. Ресурс TBW накопителя равен 400 ТБ, а гарантия - 3 года. В пределах SLC-кэша, который составляет около 38 ГБ, скорость записи держится на уровне 472 МБ/с с падением до уровня 72 МБ/с после его исчерпания, что нормально для бюджетного накопителя и не будет заметно в игровой нагрузке.

Блок питания

Падают цены и на блоки питания, CHIEFTEC Element ELP-500S, который мы использовали в сборке от 13 сентября, подешевел с 3120 до 2840 рублей. Это добротный бюджетный блок на платформе CWT, в котором используются тайваньские конденсаторы Su’scon и CapXon. CHIEFTEC Element ELP-500S выдает 456 ватт по линии 12 вольт, чего с огромным запасом хватит для нашей сборки, которая будет потреблять менее 200 ватт в играх. А вентилятор в CHIEFTEC Element ELP-500S настроен таким образом, что до нагрузки в 250 ватт работает очень тихо.

Корпус

Корпус в нашу сборку нужен под стать остальным комплектующим - очень недорогой и при этом удобный и стильный. Я предлагаю взять небольшой корпус типоразмера Mini-tower - Aerocool CS-107-A-BK-v1. Все наши комплектующие очень компактны и запросто уместятся в подобном корпусе. За цену менее 2000 рублей Aerocool CS-107-A-BK-v1 предлагает прозрачную боковую стенку, сетчатую переднюю панель и вентиляторы размером 120 мм, один из которых предустановлен сзади и можно установить еще пару на переднюю панель, устроив отличный продув всем комплектующим.

Итоги

Наша сборка обойдется вам всего в 51660 рублей, а из ее плюсов стоит отметить компактность, тихую работу, небольшой нагрев и мизерное энергопотребление. При этом вы сможете с комфортом пройти все новинки игр на этом ПК, серфить интернет, смотреть фильмы, учиться и работать.

Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке?

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