Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Процессоры и видеокарты от AMD дешевеют — собираем быстрый и недорогой игровой ПК

Низкий курс доллара и убыточность майнинга на видеокартах вызвали небывалое снижение цен на комплектующие, что позволит нам собрать мощный и недорогой игровой ПК.
[ ] для раздела Блоги
3
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В сентябре 2022 года мы стали свидетелями заметного падения цен на процессоры и видеокарты. Причин у этого снижения цен несколько: невысокие курсы доллара и евро, стабилизировавшиеся поставки комплектующих по параллельному импорту и спад дефицита электронных компонентов. И главное - майнинг на видеокартах стал убыточным из-за перехода главной монеты майнеров, Ethereum, в режим Proof-of-Stake (PoS). Теперь Ethereum больше нельзя майнить и громные мощности майнеров перешли на другие монеты, чем ожидаемо обвалили их доходность до нуля. Можно констатировать, что майнинг на видеокартах наконец-то закончился и теперь их будут покупать только для прямого назначения - игр.

реклама

В этом месяце мы стали свидетелями еще и заметного снижения цен на процессоры и видеокарты от AMD. После почти двух лет неадекватных цен процессоры от AMD скидывают в цене сразу по нескольку тысяч рублей, ведь это единственный способ для конкуренции с мощными процессорами Alder Lake от Intel и видеокартами GeForce RTX 3000, заметно обходящими модели конкурента в играх с трассировкой лучей. В этом блоге я предлагаю собрать быстрый и недорогой игровой компьютер на процессоре и видеокарте от AMD, отправившись за комплектующими в магазин Ситилинк.

Процессор

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ryzen 5 3600 подешевел и стал самым недорогим шестиядерником в продаже. Более быстрый Ryzen 5 5600X стоит заметно дороже, а в играх опережает своего предшественника не так уж и сильно. Это делает Ryzen 5 3600 лучшим выбором в недорогой игровой ПК среди процессоров AMD, ведь даже устаревший Ryzen 5 1600 продается дороже, а четырехъядерники Ryzen 3 3300X давно исчезли из продажи.

Кулер процессора

реклама

Несмотря на скромный TDP в 65 ватт, на кулере для Ryzen 5 3600 лучше не экономить, ведь при активации технологии Precision Boost процессор будет потреблять до 88 ватт, а их отведение затрудняется из-за небольшой площади кристалла. Кулер ID-COOLING SE-213V2 способен отвести до 130 ватт тепла, имеет три теплотрубки с технологией прямого контакта и вентилятор диаметром 120 мм с технологией PWM. Этого кулера с лихвой хватит для нашего процессора как при работе на заводских частотах, так и для умеренного разгона.

Материнская плата

А вот что касается материнских плат сокета AM4, то тут уже начинает наблюдаться дефицит решений среднего уровня. Совсем скоро состоится анонс процессоров Ryzen 7000 и плат сокета AM5 и вендоры сворачивают производство материнских плат прошлого поколения. В нашу сборку мы возьмем отличную плату ASUS TUF GAMING B450M-PLUS II, оснащенную всем необходимым для создания игрового ПК. Четыре слота для памяти DDR4 с поддержкой частот до 4400 МГц в разгоне, неплохая система питания с радиатором, армированный слот PCI-E для видеокарт, шесть разъемов SATA III и один M2 для накопителей, экранированный звуковой кодек Realtek ALC887/897 и качественная элементная база.

реклама

Оперативная память

Одна из проблем, с которой может столкнуться опытный пользователь при сборке игрового ПК осенью 2022 года - это отсутствие в продаже быстрых и недорогих модулей памяти с неплохим разгонным потенциалом. Популярных модулей Crucial Ballistix в продаже уже не найти и если вы хотите собрать оптимальный игровой ПК, выбирайте модули памяти с частотой от 3200 МГц и таймингом CL не выше 16, например, Patriot Viper 4 Blackout PVB416G320C6K. В этих модулях стоят чипы SKHynix и надеяться на отличный разгон не стоит, но пользователи пишут, что XMP профиль 3200 МГц с таймингами 16-18-18-36 у этой памяти стабилен. И такой частоты вполне хватит для нашего Ryzen 5 3600, а еще у этих модулей в плюсах отличные радиаторы и очень низкая цена. Мы поставим в наш ПК 16 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме.

Видеокарта

реклама

Один из самых сложных выборов - какую видеокарту взять, от Nvidia или AMD, осенью 2022 года стал еще сложнее. Ведь Radeon RX 6600 падают в цене и стоят лишь чуть дороже GeForce RTX 3050, которых обгоняют в большинстве игр. Да и с заметно более дорогой GeForce RTX 3060 Radeon RX 6600 способен побороться, обгоняя ее в Forza Horizon 5, Elden Ring и Far Cry 6. Конечно, в играх с включением трассировки лучей Radeon RX 6600 заметно отстает от видеокарт Nvidia, но пока эта технология не стала критично важной в игровой графике и можно прекрасно обойтись и без нее в ближайший год.


ASUS Dual Radeon RX 6600, модель, которую мы возьмем в нашу сборку, отличается продуманной и эффективной системой охлаждения, судя по обзорам удерживающей температуру ниже 57 градусов при оборотах вентиляторов в 1500 в минуту. Это отличный результат, а еще в плюсы видеокарты можно записать компактные размеры, качественные вентиляторы, выполненные по технологии Axial-tech и отличный, строгий дизайн.


SSD-накопитель

В сегодняшнюю сборку мы возьмем быстрый SSD A-Data XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C, объемом 512 ГБ, построенный на базе контроллера SMI SM2262EN и 64-слойной 256-Гбит TLC 3D NAND памяти от Micron. Накопитель может похвастаться DRAM-буфером объемом в 512 МБ, что становится редкостью среди современных SSD начального и среднего уровня. Максимальная устойчивая скорость последовательного чтения накопителя достигает 3500 Мбайт/с, а записи - 2300 Мбайт/с, на такой скорости накопитель способен записать первые 80 ГБ в пределах SLC-кеша, что является хорошим результатом. Ресурс TBW равен 320 ТБ, а гарантия - 5 лет.

Блок питания

Наша сборка будет отличаться умеренным энергопотреблением, но мы возьмем в нее качественный блок питания с современной схемотехникой с использованием DC/DC-преобразователей. Это будет CHIEFTEC Proton BDF-500S, который имеет сертификат 80 PLUS BRONZE и полный перечень необходимых защит. Еще CHIEFTEC Proton BDF-500S может похвалиться низким уровнем пульсаций, качественными тайваньскими конденсаторами TEAPO, толстыми проводами-шлейфами и тихой работой до нагрузки в 250 ватт.

 

Корпус

Осталось выбрать корпус и я предлагаю взять строгий и стильный Zalman S2, который будет отлично сочетаться с остальными комплектующими. Zalman S2 может вместить видеокарты длиной до 350 мм, процессорные кулеры высотой до 156 мм и имеет пылевой фильтр на блоке питания. Корпус позволяет установить восемь вентиляторов размером 120 мм, что обеспечит отличные условия для комплектующих.

Итоги

Сегодняшняя AMD сборка обойдется вам в 65490 рублей и позволит с комфортом поиграть во все современные новинки. А чтобы стало понятным, насколько упали цены за последние семь месяцев, достаточно вспомнить, что в феврале 2022 года одна только видеокарта GeForce RTX 3060 стоила дороже, чем весь наш компьютер целиком.

Пишите в комментарии, что бы вы поменяли в этой сборке?

Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd ryzen 5 3600 сборка игровой компьютер a-data xpg sx8200 pro zalman s2 asus dual radeon rx 6600 asus tuf gaming b450m-plus ii chieftec proton bdf-500s patriot viper 4 blackout
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: LGA 775 – становление
30
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
22
Главные игры сентября 2022 года
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
63
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
13
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17

Интересные материалы

Ретроклокинг: LGA 775 – становление
20 сентября 2022 30
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
16 сентября 2022 29
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
8 сентября 2022 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс доллара к рублю на AliExpress вновь опустился, а все товары для россиян резко подешевели
31
Доходность майнинга постепенно восстанавливается
36
Ученые утверждают, что создали материю из ничего и доказали, что эффект Швингера верен
19
Видео: трейлер 2D-экшена There Is No Light по случаю релиза на ПК
+
Британские ученые: лампы накаливания могут вернуться и вытеснить светодиодные лампы
15
Ноутбук с AMD Radeon RX 6850M XT в тестах показал показатели равные ноутбукам с RTX 3080 Ti
6
Ethereum PoW не смог занять место Эфира – майнеры спасаются бегством, а инвесторы потеряли миллионы
6
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
276
Европейские магазины назвали свои цены на процессоры AMD Ryzen 7000 — есть над чем задуматься
35
Глава NVIDIA впервые позирует с игровой видеокартой GeForce RTX 4090 в референсном исполнении
16
Пророчество Билла Гейтса начинает сбываться – бизнес класс в самолетах может исчезнуть
1
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – GeForce RTX 3050 достигла рекомендованной цены
11
HP решила помощь строителям и показала своего робота-разметчика Siteprint
+
Какой процессор купить, если денег на разгон нет, но есть желание собрать бюджетный игровой ПК
9
NVIDIA официально представила флагманские видеокарты GeForce RTX 4000
128
Американцы продемонстрировали лазерную ПВО мощностью в 300 кВт
15
Обновление Windows 11 вызывает различные проблемы из-за включения изоляции ядра (VBS)
14
Появилось изображение видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
12
NVIDIA сравнила уровень производительности RTX 4090 и RTX 4080 с RTX 3090 Ti в 8 играх
11
Сколько всего видеокарт купили майнеры – куда ушли копатели Эфира, и почему видеокарты не дешевеют
8

Популярные статьи

ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
287
5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – ASUS и MSI против геймеров
18
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 23
6
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Системная плата курильщика - обзор Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2
17
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
30
Сборка игрового компьютера до 20 тысяч рублей
24
Видеокарта с Авито или новая из магазина – делаем правильный выбор и ищем самую выгодную модель
26
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 3
9
Процессоры и видеокарты от AMD дешевеют — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
3

Сейчас обсуждают

ЁЖИKвТUМАНE
14:20
Ртом твоей мамки.
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Александр Богачев
14:19
Как будто с линуксом так же нельзя. Просто отруби комп от интернета и хоть трава не расти
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 11 2022 Update
Вежливый Krab
14:19
ничего не могут. и остальные не смогут. если 200тыс регулярных войск каждый день перегрупируются то что говорить о подпивковичах с оверов. но раз родина зовет то надо
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
ExtenZ
14:18
лайк толко за корпус, если без хдд остальное, ну такоэ! Но смотрим что было утром 21-го можно и такъ
Процессоры и видеокарты от AMD дешевеют — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
Дмитрий Юфа
14:17
Игры закончились! Все на фронт!
Процессоры и видеокарты от AMD дешевеют — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
ExtenZ
14:16
Спасибо, вечером посмотрю вот он поадекватнее чем НосталжиПК
Сборка игрового компьютера до 20 тысяч рублей
mistergrim
14:16
https://podari-drova.ru/
Ястребы против страусов – санкции ЕС трещат по швам в ожидании холодной зимы без угля и газа из РФ
Akim
14:16
Ну это ядро было как бы развитием Р-III. Конвейер у него был короче, чем в архитектуре Netburst, что не вязалось с высокими частотами при тогдашних техпроцессах. А Интел все продолжал гнать за мегагер...
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
N1ghtwish
14:16
Так ПРОДАЙ, пейсатель.
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Михаил Авраменко
14:16
Обязательно.
Ястребы против страусов – санкции ЕС трещат по швам в ожидании холодной зимы без угля и газа из РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем