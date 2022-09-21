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В сентябре 2022 года мы стали свидетелями заметного падения цен на процессоры и видеокарты. Причин у этого снижения цен несколько: невысокие курсы доллара и евро, стабилизировавшиеся поставки комплектующих по параллельному импорту и спад дефицита электронных компонентов. И главное - майнинг на видеокартах стал убыточным из-за перехода главной монеты майнеров, Ethereum, в режим Proof-of-Stake (PoS). Теперь Ethereum больше нельзя майнить и громные мощности майнеров перешли на другие монеты, чем ожидаемо обвалили их доходность до нуля. Можно констатировать, что майнинг на видеокартах наконец-то закончился и теперь их будут покупать только для прямого назначения - игр.

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В этом месяце мы стали свидетелями еще и заметного снижения цен на процессоры и видеокарты от AMD. После почти двух лет неадекватных цен процессоры от AMD скидывают в цене сразу по нескольку тысяч рублей, ведь это единственный способ для конкуренции с мощными процессорами Alder Lake от Intel и видеокартами GeForce RTX 3000, заметно обходящими модели конкурента в играх с трассировкой лучей. В этом блоге я предлагаю собрать быстрый и недорогой игровой компьютер на процессоре и видеокарте от AMD, отправившись за комплектующими в магазин Ситилинк.

Процессор

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Ryzen 5 3600 подешевел и стал самым недорогим шестиядерником в продаже. Более быстрый Ryzen 5 5600X стоит заметно дороже, а в играх опережает своего предшественника не так уж и сильно. Это делает Ryzen 5 3600 лучшим выбором в недорогой игровой ПК среди процессоров AMD, ведь даже устаревший Ryzen 5 1600 продается дороже, а четырехъядерники Ryzen 3 3300X давно исчезли из продажи.

Кулер процессора

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Несмотря на скромный TDP в 65 ватт, на кулере для Ryzen 5 3600 лучше не экономить, ведь при активации технологии Precision Boost процессор будет потреблять до 88 ватт, а их отведение затрудняется из-за небольшой площади кристалла. Кулер ID-COOLING SE-213V2 способен отвести до 130 ватт тепла, имеет три теплотрубки с технологией прямого контакта и вентилятор диаметром 120 мм с технологией PWM. Этого кулера с лихвой хватит для нашего процессора как при работе на заводских частотах, так и для умеренного разгона.

Материнская плата

А вот что касается материнских плат сокета AM4, то тут уже начинает наблюдаться дефицит решений среднего уровня. Совсем скоро состоится анонс процессоров Ryzen 7000 и плат сокета AM5 и вендоры сворачивают производство материнских плат прошлого поколения. В нашу сборку мы возьмем отличную плату ASUS TUF GAMING B450M-PLUS II, оснащенную всем необходимым для создания игрового ПК. Четыре слота для памяти DDR4 с поддержкой частот до 4400 МГц в разгоне, неплохая система питания с радиатором, армированный слот PCI-E для видеокарт, шесть разъемов SATA III и один M2 для накопителей, экранированный звуковой кодек Realtek ALC887/897 и качественная элементная база.

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Оперативная память

Одна из проблем, с которой может столкнуться опытный пользователь при сборке игрового ПК осенью 2022 года - это отсутствие в продаже быстрых и недорогих модулей памяти с неплохим разгонным потенциалом. Популярных модулей Crucial Ballistix в продаже уже не найти и если вы хотите собрать оптимальный игровой ПК, выбирайте модули памяти с частотой от 3200 МГц и таймингом CL не выше 16, например, Patriot Viper 4 Blackout PVB416G320C6K. В этих модулях стоят чипы SKHynix и надеяться на отличный разгон не стоит, но пользователи пишут, что XMP профиль 3200 МГц с таймингами 16-18-18-36 у этой памяти стабилен. И такой частоты вполне хватит для нашего Ryzen 5 3600, а еще у этих модулей в плюсах отличные радиаторы и очень низкая цена. Мы поставим в наш ПК 16 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме.

Видеокарта

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Один из самых сложных выборов - какую видеокарту взять, от Nvidia или AMD, осенью 2022 года стал еще сложнее. Ведь Radeon RX 6600 падают в цене и стоят лишь чуть дороже GeForce RTX 3050, которых обгоняют в большинстве игр. Да и с заметно более дорогой GeForce RTX 3060 Radeon RX 6600 способен побороться, обгоняя ее в Forza Horizon 5, Elden Ring и Far Cry 6. Конечно, в играх с включением трассировки лучей Radeon RX 6600 заметно отстает от видеокарт Nvidia, но пока эта технология не стала критично важной в игровой графике и можно прекрасно обойтись и без нее в ближайший год.





ASUS Dual Radeon RX 6600, модель, которую мы возьмем в нашу сборку, отличается продуманной и эффективной системой охлаждения, судя по обзорам удерживающей температуру ниже 57 градусов при оборотах вентиляторов в 1500 в минуту. Это отличный результат, а еще в плюсы видеокарты можно записать компактные размеры, качественные вентиляторы, выполненные по технологии Axial-tech и отличный, строгий дизайн.





SSD-накопитель

В сегодняшнюю сборку мы возьмем быстрый SSD A-Data XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C, объемом 512 ГБ, построенный на базе контроллера SMI SM2262EN и 64-слойной 256-Гбит TLC 3D NAND памяти от Micron. Накопитель может похвастаться DRAM-буфером объемом в 512 МБ, что становится редкостью среди современных SSD начального и среднего уровня. Максимальная устойчивая скорость последовательного чтения накопителя достигает 3500 Мбайт/с, а записи - 2300 Мбайт/с, на такой скорости накопитель способен записать первые 80 ГБ в пределах SLC-кеша, что является хорошим результатом. Ресурс TBW равен 320 ТБ, а гарантия - 5 лет.

Блок питания

Наша сборка будет отличаться умеренным энергопотреблением, но мы возьмем в нее качественный блок питания с современной схемотехникой с использованием DC/DC-преобразователей. Это будет CHIEFTEC Proton BDF-500S, который имеет сертификат 80 PLUS BRONZE и полный перечень необходимых защит. Еще CHIEFTEC Proton BDF-500S может похвалиться низким уровнем пульсаций, качественными тайваньскими конденсаторами TEAPO, толстыми проводами-шлейфами и тихой работой до нагрузки в 250 ватт.

Корпус

Осталось выбрать корпус и я предлагаю взять строгий и стильный Zalman S2, который будет отлично сочетаться с остальными комплектующими. Zalman S2 может вместить видеокарты длиной до 350 мм, процессорные кулеры высотой до 156 мм и имеет пылевой фильтр на блоке питания. Корпус позволяет установить восемь вентиляторов размером 120 мм, что обеспечит отличные условия для комплектующих.

Итоги

Сегодняшняя AMD сборка обойдется вам в 65490 рублей и позволит с комфортом поиграть во все современные новинки. А чтобы стало понятным, насколько упали цены за последние семь месяцев, достаточно вспомнить, что в феврале 2022 года одна только видеокарта GeForce RTX 3060 стоила дороже, чем весь наш компьютер целиком.

Пишите в комментарии, что бы вы поменяли в этой сборке?

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