Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года

Игры 2022 года заметно прибавили в системных требованиях. Давайте соберем оптимальный ПК без переплаты, который позволит с комфортом поиграть в них в разрешении Full HD.
[ ] для раздела Блоги
+
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

2022 года был не очень щедр на игровые хиты, но нельзя не отметить, как стали расти системные требования игр с внедрением технологии трассировки лучей. Сказать, что такой рост требований к "железу" всегда оправдан и соответствует росту качества картинки игры, тоже нельзя. В некоторых играх разницу приходится искать буквально под лупой, сравнивая скриншоты, а некоторые при включении переключателя RTX on буквально преображаются.

реклама

Например, игра про выживание в мире после зомби апокалипсиса Dying Light 2 Stay Human требует видеокарты GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX Vega 56 для комфортной игры в разрешении 1080p с 60 FPS без трассировки лучей, а вот при ее включении требует GeForce RTX 2070 для 30 кадров в секунду. А вот для 60 FPS с трассировкой потребуется уже GeForce RTX 3080 и более мощный процессор уровня Ryzen 7 3700X.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Dying Light 2 Stay Human

реклама

Великолепная игра Elden Ring пока обходится рекомендуемой видеокартой уровня GeForce GTX 1070 для максимальных настроек, но после получения обещанной разработчиками трассировки лучей системные требования подскочат до видеокарты уровня GeForce RTX 3060 Ti и и гораздо более быстрого процессора.

Elden Ring

Надо отметить, что видеокарта уровня GeForce GTX 1070 часто встречается в системных требованиях новых игр 2022 года без трассировки лучей. Ее требуют, например, Total War: WARHAMMER III, God of War и перезапуск Saints Row. В эту нишу производительности можно добавить видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 Super, остатки которых сейчас все еще распродают магазины. А также более перспективную новинку GeForce RTX 3050, которая позволит посмотреть на трассировку лучей и улучшить производительность с помощью технологии DLSS.

реклама

Saints Row

А вот Vampire The Masquerade: Bloodhunt и Shadow Warrior 3 требуют видеокарту помощнее, Radeon RX 5700, GeForce GTX 1080 или GeForce RTX 2060 Super. И GeForce RTX 3050 для них будет явно слабовата, а вот более мощная GeForce RTX 3060 - в самый раз.

реклама

Vampire The Masquerade: Bloodhunt

Что касается процессорной производительности, то в подавляющем большинстве играм 2022 года вполне хватает шестиядерника уровня Ryzen 5 3600 и более мощные восьмиядерные процессоры пока играм не требуются, если, конечно, вы не хотите достичь кадровой частоты более 60 FPS для высокогерцового монитора.

Довольно консервативны новинки и в требованиях к оперативной памяти - 16 ГБ вполне хватает и в 2022 году. А вот что касается требований к месту на накопителе - то они все растут и все чаще встречается требование в 120 ГБ свободного места на SSD, что делает не только модели SSD 120 ГБ неподходящими для новых игр, но уже и модели объемом в 250 ГБ. Ведь если вычесть из реального объема SSD место под большую игру, Windows, стандартный набор программ и файлы пользователя, места практически не остается. Поэтому накопители объемом 500 ГБ становятся минимумом, требующимся игровому ПК, а лучше смотреть на модели объемом 1 ГБ. 

И компьютер, который позволит с комфортом поиграть во все хиты 2022 года, при этом имея запас для игр будущего, видится мне таким: быстрый современный шестиядерник, производительная видеокарта с поддержкой трассировки лучей, 16 ГБ оперативной памяти, SSD объемом 1 ТБ и качественный корпус с блоком питания. Я предлагаю воспользоваться ассортиментом магазина Ситилинк, где цены на комплектующие заметно снизились за месяц и собрать наш ПК.

Процессор

В нашу сборку мы возьмем Core i5-12400F, младший шестиядерник семейства Alder Lake, который меньше чем за месяц подешевел на 1000 рублей и не оставляет никаких шансов своему конкуренту от AMD, Ryzen 5 5600X, обходя его в играх и стоя заметно дешевле. Но есть у него один недостаток, про который я расскажу ниже, в описании материнской платы

Кулер процессора

Список кулеров, совместимых с сокетом LGA 1700, постепенно расширяется и одним из самых привлекательных кулеров для этой платформы стал ID-COOLING SE-214-XT. Это недорогой кулер с вентилятором диаметром 120 мм с PWM и подсветкой, и четырьмя теплотрубками, благодаря которым способен отвести от процессора до 180 ватт тепла, чего вполне хватит в нашей сборке.


Материнская плата

Проблема платформы LGA 1700, из-за которой она выглядит не совсем идеальной по сравнению с AM4 - более дорогие материнские платы. Если посмотреть на модели, способные работать с Core i5-12400F без перегрева системы питания, а этот процессор способен кушать и 100 ватт при снятии лимитов, то мы увидим, что они стартуют с цены в 10000-11000 рублей.
Но нам придется смириться с таким минусом платформы, когда плата стоит почти как процессор, и я предлагаю взять ASROCK B660 PRO RS, плату форм-фактора ATX, с качественной системой питания с радиаторами, тремя разъемами M.2, один из которых с радиатором, поддержкой высокочастотной памяти и набором портов, достаточных качественному игровому ПК.

Оперативная память

Я уже не раз писал, что из продажи практически исчезли оверклокерские модули памяти и надо выбирать лучшее из того, что есть, не надеясь на разгон. Мы возьмем память Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2E3200C16, два модуля по 8 ГБ, оснащенные радиаторами, с частотой 3200 МГц и формулой таймингов 16-20-20-38. Такая частота станет золотой серединой для процессора Core i5-12400F, с более быстрой памятью производительность вырастет уже не сильно, а вот цена - очень заметно.

Видеокарта

Видеокарты падают в цене и GeForce RTX 3060 почти приблизилась к своей рекомендованной цене в 31800 рублей, а это значит, что эти видеокарты можно смело брать, ведь ждать, что цена снизится еще, придется еще долго, а если подскочит курс валют, то еще дольше. Мы возьмем Palit GeForce RTX 3060 Dual - недорогую модель, а которой нет переплаты за избыточную систему охлаждения или подсветку. Стоит отметить, что в Ситилинке можно найти и более дешевые модели GeForce RTX 3060, например, одновентиляторную от Asus но, все-таки 170 ватт тепловыделения это довольно много и лучше переплатить за модель с более серьезной системой охлаждения. Но можно и простую модель GeForce RTX 3060 сделать ледяной и тихой с помощью андервольта.

SSD-накопитель

В нашу сборку мы возьмем недорогой SSD объемом 1 ТБ - Kingston NV1 1TB SNVS-1000G. Он построен на контроллере Phison PS5013-E13 и чипах памяти 3D QLC Intel 64-layer, развивает скорость чтения в 2100 МБ/сек, а записи - 1700 МБ/сек, имеет гарантию 3 года, а ресурс записи равен 240 ТБ. Рекордов скорости от этого SSD ждать не стоит, на максимальной скорости он способен записать около 28 ГБ, но для игрового компьютера он отлично подойдет.

Блок питания

Подешевел и блок питания CHIEFTEC Proton BDF-500S, который мы возьмем в нашу сборку. В блоге про сборку AMD от 21 сентября он стоил 4111 рублей, а сегодня - на 221 рубль дешевле, что не может не радовать. CHIEFTEC Proton BDF-500S построен на современной схемотехнике, имеет длинные и толстые провода-шлейфы, качественные конденсаторы, а работает довольно тихо.   

Корпус

Осталось выбрать корпус и это будет Fractal Design Core 2300, строгий, черный, с отличной системой вентиляции и продуманной конструкцией, которой всегда отличались модели от Fractal Design. А еще в нем предустановлена пара качественных вентиляторов и можно установить еще пять штук.

Итоги

Наша сборка обойдется вам в 82490 рубля и не только позволит с комфортом поиграть во все хиты 2022 года, но и в будущие игры, не задумываясь об апгрейде несколько лет. Этот ПК будет работать тихо и позволит сделать апгрейд в будущем, поставив более мощный процессор и видеокарту, а также - более быстрый SSD.

Пишите в комментарии, чтобы вы заменили в этой сборке? 

Более 500 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

geforce rtx 3060 сборка игровой компьютер core i5-12400f игровая corsair vengeance lpx chieftec proton bdf-500s asrock b660 pro rs fractal design core 2300 kingston nv1 1tb snvs-1000g
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
5
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
15
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
38
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
23
Главные игры сентября 2022 года
19
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
64

Интересные материалы

Ретроклокинг: LGA 775 – становление
20 сентября 2022 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
39
GeForce GTX 1060 возвращается – на фоне высоких цен на RTX 40, геймеры скупают старые видеокарты
3
Цены видеокарт на б/у рынке продолжают стремительно снижаться — RTX 3070 стоит дешевле 30000 рублей
24
Сколько стоит видеокарта, которая тянет все игры в 2022г – 6 геймерских моделей со скидками до 20%
6
Турецкий поток лишился 25% былого газового объема
7
Почему нефть может стать еще дороже
1
Илон Маск признался, какой совет дал бы себе в молодости
8
"Балконные" майнеры терпят огромные убытки — сотни тысяч рублей потрачены впустую
84
Asus придумала, как упростить кабель-менеджмент на материнских платах
14
GeForce GTX TITAN X протестировали в современных играх — тянет даже Cyberpunk 2077 и God of War
3
В США мужчина напечатал на 3D-принтере огнестрельное оружие и продал по программе выкупа за $21 000
11
Видеокарты из Китая значительно подешевели — новую RTX 3090 отдают за 63 тысячи рублей
17
Майнеры терпят убытки, Эфир дешевеет, а добыча криптовалюты на видеокартах не окупает даже розетку
5
Энтузиаст показал, как Fallout 4 выглядит с сотнями графических модификаций
9
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
23
Учёные: Энтеровирусная инфекция может быть причиной развития сахарного диабета 1 типа
+
Инженер создал роботизированную руку управляемую растением
2
Ирландская компания разработала полностью электрический пассажирский паром на подводных крыльях
3
ASRock бесплатно обменивает материнские платы на новые из-за наклейки на разъемах памяти
9
Acer представила первую и уникальную видеокарту на базе Intel Arc A770
2

Популярные статьи

Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
106
Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
47
Рейтинг наиболее оптимальных процессоров по соотношению цена / производительность
15
Обзор Windows Vista Home Premium Retail Box в 2022 году
59
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
6
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
39
Военное командование США бьёт тревогу – Китай ведёт активную разработку истребителя 6-го поколения
58
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
13
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
48
Ученые рассказали, какой астероид может аннигилировать Землю
19

Сейчас обсуждают

Гость
00:25
Командование командыванию рознь. Но на "генерала" Лапина Ахматыч наехал совсем не зря.
"Легионер" вместо "Ратника" и "Сотника" - стартовала разработка новейшей экипировки для Армии РФ
VRoman
00:22
Ничего, она титьками быстро деньги нагребёт чтобы расплатиться
Ким Кардашьян оштрафовали на 1 260 000 долларов США за рекламу криптовалют
Гость
00:21
В этом ты прав. Бойцы народных ополчений ДНР и ЛНР до сих пор не стоят на довольствии ВС РФ. Надо кого-то за это на кол посадить. Принародно.
"Легионер" вместо "Ратника" и "Сотника" - стартовала разработка новейшей экипировки для Армии РФ
Pikachu Pikapika
00:19
ХРТАЩИТ!!
Обзор Windows Vista Home Premium Retail Box в 2022 году
Вадим Чекрыгин
00:18
Ты видать знаком с этим средством. Шизиков я знаю хорошо. Почитай статьи реусурсных испытаний, вместо попыток оскорбления. Ты оставлял без питания ссд хотяб на 2 месяца, шизик? Данные, ССД хранить не ...
Российские SSD накопители появились в широкой продаже, цены на них вызывают недоумение
Гость
00:17
Не поверишь - надо. Надо лохам дать знать, что они - лохи.
По всему миру начали убирать биткоин-банкоматы в результате замедления рынка
Айрат Марданов
00:14
Немного повозится с Зеон вот это лучшее цена-качество
Рейтинг наиболее оптимальных процессоров по соотношению цена / производительность
Дмитрий
00:14
Стиль старых гта 3 каких нить.
Готовится анонс новой Need for Speed — EA уже обновила логотипы серии в соцсетях
dmitry07
00:13
"пока там пацаны умирают на донбасе я по спорт тв смотрю." Даже на твоем скриншоте написано "Матч тв".
Nvidia закрывает офис в России и предлагает сотрудникам релоцироваться в другие страны
Дмитрий
00:12
ну желательно еще вертушку на самой плате
Gigabyte представила RTX 4090 Aorus Waterforce с жидкостным охлаждением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем