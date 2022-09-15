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Почти три года на рынке комплектующих ПК длились непростые времена. Дефицит электронных компонентов из-за пандемии коронавируса COVID–19 быстро взвинтил цены на комплектующие, а из продажи практически исчезли некоторые виды электроники. Грянувший в конце 2020 года бум майнинга ударил не только по доступности видеокарт и их ценам, но затронул и процессоры, ведь они нужны для майнинг ферм, а некоторые монеты отлично добывались на многоядерных моделях, которые стали раскупать как горячие пирожки. Дефицит бюджетных видеокарт привел к настолько повышенному спросу на процессоры со встроенной графикой, что цены на некоторые недорогие модели, например, Athlon 200GE, почти удвоились.

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А весной 2022 к этому негативному фону добавились санкции на поставки электроники в РФ, взвинтившие и без того высокие цены. Прогнозы были пугающими - ожидался дефицит и рост цен, которые грозили сделать игровые компьютеры предметами роскоши. Но сегодня, в сентябре 2022 года, мы видим, что негативные прогнозы не оправдались. Ассортимент процессоров за счет параллельного импорта расширился настолько, что стали встречаться такие редкие модели, как Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500 или мощный Ryzen 7 3700X, который исчез с прилавков магазинов больше года назад.

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Вдобавок начали падать цены, в первую очередь на процессоры AMD, которые долгое время стоили дороже аналогов от Intel, что делало их неконкурентоспособными. Ryzen 5 3600 наконец-то стоит дешевле 10000 рублей, а Ryzen 5 5600X опустился в цене ниже 15000 рублей, что делает эти процессоры отличными кандидатами для апгрейда старых систем на AM4. Падает цена и на процессоры Intel, особенно на модели Comet Lake, для сокета LGA 1200, которые стали отличным выбором в бюджетные и средние ПК.

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В этом блоге я предлагаю посмотреть на десятку лучших процессоров для игровых ПК, от самых бюджетных четырехъядерников, до довольно дорогих моделей с восьмью и более ядрами, отправившись за ними в магазин Ситилинк, где цены соответствуют средним в российской рознице.

Core i3-10100F

Core i3-10100F стал самым недорогим восьмипоточным процессором в продаже, опустившись в цене ниже 6000 рублей. Неплохая производительность на ядро делает его входным билетом в мир игровых ПК, ведь по результатам в играх он выступает на уровне Core i7-7700K, о котором совсем недавно мечтал почти каждый геймер. Core i3-10100F станет отличным выбором в игровой ПК начального уровня с видеокартой уровня GeForce GTX 1650 Super. Или в мультимедийный ПК, на котором иногда играют в игры, и где не требуется высокий FPS на ультра-настройках.

Core i3-12100F

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Четырехъядерный Core i3-12100F стал самым младшим представителем нового семейства Alder Lake и может похвалиться отличной производительностью, благодаря которой во многих играх он обгоняет более дорогие шестиядерники, такие как Ryzen 5 3600 и Core i5-10400F. И если вы уверены, что для ваших задач вам хватит восьми быстрых потоков, то Core i3-12100F станет отличным выбором в игровой ПК. Например, в такой, на котором играют в онлайн игры, не требующие много ядер, но требовательные к производительности одного ядра.

Ryzen 5 3600

Ryzen 5 3600 стремительно подешевел, став весьма привлекательным процессором для апгрейда систем на AM4. Для многих пользователей будет весьма неплохим вариантом поменять на него старые Ryzen 3 1200 или Ryzen 5 1400, вдохнув жизнь в старую систему. Собирать на нем новый ПК стоит в том случае, если вы хотите сэкономить на материнской плате и ваш бюджет жестко ограничен, или если вам требуется ПК не только для игр, но и для рабочих приложений, во многих из которых Ryzen 5 3600 обгоняет более современные и дорогие Core i5-10400F.

Core i5-10400F

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Core i5-10400F стал самым недорогим шестиядерником от Intel и позволит вам собрать добротный игровой ПК среднего уровня, укомплектовав его видеокартой GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600 и при этом не задумываясь о разгоне или тонкой настройке системы. Для такого ПК не нужен мощный блок питания, производительный кулер или навороченная материнская плата, что позволит неплохо сэкономить.

Core i5-11400F

Core i5-11400F стоит на две тысячи рублей дороже предыдущей модели и, несмотря на лучшую производительность на ядро, назвать его основой для сборки нового ПК трудно, ведь доплатив всего 500 рублей, можно взять заметно более мощный и перспективный Core i5-12400 для свежего сокета LGA 1700. Но Core i5-11400F отлично подойдет для апгрейда систем на сокете LGA 1200, например, для замены Core i3-10100F. Ведь он даст им не только отличную производительность, но и поддержку шины PCI Express 4.0 на новых платах.

Core i5-12400

Core i5-12400 можно смело назвать главным героем нашей подборки, ведь всего за 13490 рублей он дает отличную игровую производительность такого уровня, которого будет достаточно большинству геймеров, кому достаточно 60 FPS в играх. Укомплектуйте Core i5-12400 видеокартой уровня GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3060 Ti или даже GeForce RTX 3070 и смело выкручивайте все настройки в играх на максимальные. Такой производительности хватит еще на несколько лет, а потом можно будет сделать апгрейд на более мощные Core i5-12600KF или Core i7-12700F, если позволит материнская плата.

Ryzen 5 5600X

Назвать Ryzen 5 5600X оптимальным выбором для сборки нового ПК сложно, ведь более быстрый в играх Core i5-12400 стоит на 1400 рублей дешевле. Но для апгрейда старых систем AM4 Ryzen 5 5600X подойдет отлично. Он позволит заметно увеличить процессорную производительность для ПК, в которых трудятся Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600, а таких ПК было собрано множество за последние годы. Стоит отметить, что совсем недавно этот процессор стоил дороже 24000 рублей и такое быстрое снижение цены очень обнадеживает.

Ryzen 7 5800X

Ryzen 7 5800X тоже потерял в цене почти 10000 рублей и стал самым привлекательным по производительности восьмиядерником, но оптимальной основой для сборки нового ПК назвать его тоже трудно, ведь перспективный и более мощный Core i5-12600KF стоит всего на 1100 рублей дороже. Но для апгрейда старых систем AM4 и тех случаев, когда вам нужна производительность в приложениях, в которых архитектрура Zen 3 все еще на коне, Ryzen 7 5800X отлично подойдет.

Core i5-12600KF

Core i5-12600KF стал первой моделью, где доступна новая гибридная архитектура семейства Alder Lake. Ведь он имеет не только шесть производительных ядер, но и четыре Efficient-core ядра, а число потоков достигает 16. Благодаря новой архитектуре и большому количеству ядер Core i5-12600KF не оставляет никаких шансов главному конкуренту по цене - Ryzen 7 5800X, и его можно назвать отличной основой для сборки мощного игрового ПК.

Core i7-12700F

Но если вы любите высокий FPS и готовы доплатить за это, то обратите внимание на еще более мощный процессор - Core i7-12700F. Он имеет восемь производительных ядер и четыре энергоэффективных, а количество потоков достигает 20. Его цена уже не кажется пугающей, ведь совсем недавно почти такую же сумму просили за шестиядерник Ryzen 5 5600X. Укомплектуйте этот процессор быстрой памятью DDR5 и видеокартой уровня GeForce RTX 3080 или RTX 3080 Ti и забудьте про апгрейд на много лет.

Итоги

Как видите, расклад сил на рынке заметно изменился, стоило лишь снизиться цене на процессоры AMD. Но даже с таким снижением цены многие модели от Intel все еще выглядят привлекательнее, и скорее всего процессоры AMD продолжат дешеветь. А при цене в 10000 рублей Ryzen 5 5600X уже будет выглядеть отличным выбором для сборки нового игрового ПК, даже несмотря на устаревшую микроархитектуру.

Пишите в комментарии, а какой процессор стоит в вашем ПК?

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