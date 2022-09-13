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Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК

После почти двух лет завышенных цен процессоры AMD стали дешеветь и Ryzen 5 3600 стал самым дешевым шестиядерником в рознице, оптимальным для сборки игровых ПК среднего уровня.
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3060 ASUS дешевле 40 тр
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Почти два года цены на процессоры от AMD были, мягко сказать, недемократичными. "Корпорация добра", получив признание пользователей за недорогие процессоры AMD FX и Ryzen первых поколений и завоевав весомую долю рынка, решила, что пора продавать процессоры дороже, чем конкурент - Intel. И популярный шестиядерник Ryzen 5 3600, который сравнялся с шестиядерными процессорами Intel по игровой производительности и стал обгонять их в рабочих приложениях, стоил заметно дороже своих предшественников Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600.

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Динамику цен на этот процессор можно проследить по моим блогам, например, в сентябре 2020 года он стоил 15490 рублей, почти на 1500 рублей дороже Core i5-10400F. Несмотря на конкуренцию со стороны отличных шестиядерников Core i5-10400F, Core i5-11400F и, наконец, Core i5-12400F цена на Ryzen 5 3600 были неконкурентоспособной и в мае 2022 года достигла16890 рублей. И только летом 2022 года началось падение цены, которая составила 13790 рублей в июне. И если высокие цены на Ryzen 5 5600X еще можно было понять, ведь это один из самых быстрых шестиядерников на рынке, то высокая цена на уже устаревший Ryzen 5 3600 выглядела откровенно неадекватной.

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Заглянув сегодня на сайт магазина Ситилинк, я обнаружил, что Ryzen 5 3600 стал самым недорогим шестиядерником в продаже, дешевле не только Core i5-10400F, но даже и Ryzen 5 1600. Он стоит 9890 рублей и это хорошая цена для этого процессора. Он еще достаточно быстр в играх по сравнению с конкурентами, а низкая цена материнских плат и большое количество совместимых кулеров позволит собрать недорогую, оптимально по соотношению цены и производительности сборку. 

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Давайте соберем на базе Ryzen 5 3600 оптимальный игровой ПК среднего уровня, не переплачивая лишнего, но и не экономя на критичных компонентах.

Процессор


Шесть ядер и 12 потоков, микроархитектура Zen 2 и 32 МБ кеша L2 - вот секрет хорошей игровой производительности процессора Ryzen 5 3600, которого вполне хватит для видеокарт уровня GeForce RTX 3060.

Кулер процессора

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Охлаждать наш процессор будет кулер ID-COOLING SE-903-B V2, самая недорогая модель с тремя теплотрубками. Он имеет вентилятор диаметром 92 мм, удобное крепление, технологию прямого контакта и способен отвести от процессора 130 ватт тепла.

Материнская плата

В нашу сборку отлично подойдет недорогая плата ASUS PRIME B450M-K II, основанная на чипсете AMD B450, которая имеет все необходимое для игрового ПК среднего уровня. У платы есть один слот M.2 для быстрого SSD, четыре слота SATA III, возможность разгона ОЗУ, гигабитная сетевая карта и восьмиканальный звук Realtek ALC887/897. Из минусов можно отметить отсутствие радиаторов на цепях питания, но при эксплуатации процессора без разгона проблем не возникнет.

Оперативная память

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Оперативная память всегда была важна для процессоров Ryzen, но времена, когда опытные пользователи покупали для них отлично разгоняющиеся модули памяти crucial ballistix или samsung, прошли. Теперь в продаже их не найти или высокая цена отбивает желание их покупать. И если вы выбираете память в игровой ПК, просто ориентируйтесь на частоты 3200 МГц и выше и тайминг CL, равный 16. Например, Patriot Viper 4 Blackout PVB416G320C6K. Судя по отзывам пользователей, рассчитывать на серьезный разгон не приходится из-за чипов hynix, но на заявленной частоте память работает стабильно. И, как говориться - "вам шашечки или ехать", ведь мы собираем ПК для игр, а не для разгона. Мы возьмем комплект из двух планок по 8 ГБ.

Видеокарта

Цены на видеокарты постепенно идут вниз и популярные GeForce RTX 3050 стоят уже дешевле 30000 рублей. Я предлагаю взять именно GeForce RTX 3050, ведь она позволит поиграть в большинство хитов на высоких настройках, при этом обладая технологией трассировки лучей и DLSS, которая выручит в будущем, когда производительности станет не хватать.
Добавьте к этому небольшое энергопотребление в 130 ватт, достаточный объем видеопамяти в восемь гигабайт и вы поймете, что это лучший выбор для игрового ПК среднего уровня. Мы возьмем недорогую модель Palit GeForce RTX 3050 Dual OC, которая может похвалиться грамотной системой охлаждения, хорошо отводящей тепло от чипов памяти и системы питания.

SSD-накопитель

Игры все растут в объеме и вес новинок в 100 ГБ уже кажется привычным. Но брать для игрового ПК среднего уровня SSD объемом 1 ТБ будет несколько расточительным. Оптимальным вариантом станет объем в 500 ГБ, в который уместятся несколько игр и Windows. Я предлагаю взять самый популярный в Ситилинке SSD-накопитель формата M.2 2280 и объемом 500 ГБ - Kingston NV1 SNVS/500G, который выбирают за отличное соотношение цены и скорости. Подробности об этой модели можно прочитать в блоге "10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года". 

Опция - жесткий диск объемом 2 ТБ

Если объема SSD-накопителя в 500 ГБ вам не хватит, ведь часто на ПК хранят объемные файлы, например, архивы домашних фото и видео, то стоит добавить в ПК жесткий диск с оптимальным объемом в 2 ТБ. Например, довольно тихую модель со скоростью вращения шпинделя 5400 об/минуту - WD Blue WD20EZAZ. Этот HDD является крепким середнячком в плане надежности и имеет гарантию в три года.

Блок питания

 

Блок питания в нашей экономичной сборке нужен не мощнее 500 ватт и нам отлично подойдет недорогой CHIEFTEC Element ELP-500S. Эта модель построена на популярной платформе CWT, имеет неплохой КПД и использует тайваньские конденсаторы Su’scon и CapXon. Модель отличается низкими пульсациям тока и наличием ряда необходимых защит. До нагрузки в 250 ватт вентилятор в CHIEFTEC Element ELP-500S работает тихо, а наш ПК не будет перешагивать этот порог энергопотребления в играх.

Корпус

Выбирая корпус для игровых ПК среднего уровня, где мы стараемся экономить на каждом компоненте, стоит обратить внимание на модели, имеющие достаточное количество предустановленных вентиляторов. Ведь покупать пару вентиляторов за 300 рублей к корпусу ценой в 3000 рублей - это потратить 20% от его цены. Я предлагаю взять  отлично продуваемый и вместительный корпус Zalman S4, с парой предустановленных вентиляторов и возможностью установить три вентилятора на передней панели, одного на задней и по две штуки на верхней и нижней панелях. Корпус имеет строгий и лаконичный дизайн, продуманную эргономику и пылевые фильтры.

Итоги

Наш ПК обойдется вам в 61100 рублей (без учета цены жесткого диска) и за эту цену вы получаете возможность поиграть во все новые хиты на высоких настройках, а еще - с комфортом учиться, работать и серфить интернет. Производительности Ryzen 5 3600 и GeForce RTX 3050 хватит еще очень и очень надолго. Цены в блоге актуальны на 13 сентября 2022 года.

Пишите в комментарии, что бы вы поменяли в этой сборке? 

Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми

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