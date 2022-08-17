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5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема

Старые SSD объемом 120 ГБ уже не устраивает нас своей вместимостью, но еще не исчерпали свой ресурс. Читайте про пять способов с пользой применить их в новом ПК.
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SSD-накопители стали популярны в компьютерах геймеров и компьютерных энтузиастов уже более 10 лет назад и за это время практически полностью вытеснили обычные жесткие диски из сегмента системных накопителей. Большинство SSD-накопителей того времени обладали объемом в 120 ГБ и такой вместимости тогда вполне хватало, ведь Windows весила меньше, а большинство игр укладывалось в рамки 10-20 ГБ. В наше время игры давно перешагнули планку в 120 ГБ и некоторые проекты попросту не уместятся на такой накопитель, например, Fortnite, Final Fantasy XV и Microsoft Flight Simulator 2020 занимают около 150 ГБ, а Call Of Duty: Modern Warfare распухла до пугающей цифры в 175 ГБ.

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Еще одна особенностей накопителей прошлых лет - довольно медленное подключение по интерфейсу SATA III и хотя тесты показывают, что скорость загрузки игр практически не отличается у SATA III и NVMe SSD с интерфейсом PCI Express 3.0 и 4.0, многие пользователи утверждают, что ощущают разницу в скорости даже в работе операционной системы.

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Что касается еще одного важного аспекта использования SSD-накопителей - их ресурса, то многие старые модели за счет низкой скорости интерфейса и того, что пользователи легко переходили на более быстрые и емкие модели, еще не выработали и половины своего ресурса и могут еще работать и работать. Например, у меня в компьютере до сих пор трудится старенький Samsung 850 EVO MZ-75E120 образца 2015 года, который до этого несколько лет служил системным накопителем в рабочем ноутбуке. И свой ресурс, составляющий 75 Тбайт, накопитель еще не исчерпал даже наполовину. 

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А ведь у пользователей еще активно трудятся и более старые SSD-накопители популярных серий OCZ Vector, OCZ Vertex 3 и 4, Samsung 840, Intel SSD 530, Crucial M500 и Crucial MX100, SanDisk Ultra II и SanDisk Extreme PRO. Некоторые из этих накопителей в техническом плане на сегодняшний день являются даже более продвинутыми, нежели современные бюджетные модели формата 2.5", и имеют, к примеру, DRAM-буфер. 

Думаю, что мой старенький SSD проработает еще долго. Но почему я считаю более практичным оставить его в ПК вместе с новым SSD, а не продать и добавить полученную сумму к новому SSD, взяв более быструю и емкую модель? Во-первых, продать за большие деньги такой накопитель уже не получится, а новые SSD заметно подорожали за последний год, а особенно накопители от Samsung, чья цена в РФ стала просто заоблачной. А во-вторых, даже накопитель объемом 120 ГБ с интерфейсом SATA III может пригодиться во многих сценариях использования современного игрового ПК, о которых я сейчас расскажу.

Возможность установить вторую независимую ОС

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Второй SSD позволит установить на ваш ПК вторую ОС Windows или Linux, полностью независимую от основной. Ведь если поставить две операционных системы на один накопитель, они будут использовать один загрузчик и зависеть от работоспособности накопителя. В том случае, когда две ОС стоят на разных накопителях - они полностью независимы. В этом случае можно сделать их и полностью невидимыми друг для друга, что пригодится, если ПК пользуются два человека или в случае заражения вирусами и троянами, когда повреждена будет только одна ОС.

Для этого нужно просто отключить накопитель во второй ОС в диспетчере устройств, а для надежности удалить его букву в "Управлении дисками". Ну а сценариев, когда вам будет нужна вторая, независимая операционная система - множество. Например, если на одной Windows вы играете, используя игры и утилиты из сомнительных, но бесплатных источников, а на второй - работаете с важными данными и используете электронные кошельки. Или при разгоне оперативной памяти ПК, когда ее долгое тестирование и частые сбои легко повреждают файловую систему накопителя и легко выводят Windows из строя.

Накопитель для хранения бэкапа

Одно из главных правил бэкапа - он должен осуществляться на отдельный накопитель, ведь если произойдет форс-мажор и ваш SSD выйдет из строя, а вы сохраняли бекап на тот же накопитель, с которого и сохраняли данные, то вы потеряете все. С двумя SSD очень удобно осуществлять не только бэкап папок с важными данными, но и делать образы установленной Windows с помощью специальных утилит, например, Acronis. Сделав такой образ и сохранив его на второй SSD, вы в любой момент можете развернуть его, вернувшись в стабильную и настроенную рабочую среду.

Возможность снизить нагрузку на основной SSD

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Несмотря на то, что ресурс у новых SSD довольно велик, если использовать их так, как мы используем жесткие диски, копируя на них файлы объемом в десятки гигабайт, каждый день скачивать фильмы и сериалы в хорошем качестве, а заодно скачивать и устанавливать новые игры, которые достигают гигантского объема, то ресурс SSD начинает убывать на глазах. А если добавить к этому постоянную запись кеша браузера, а также активность Windows с работой файла подкачки и записью различных временных файлов и журналов, то картина вырисовывается не очень приятная.

Второй старый SSD сможет взять на себя часть этой нагрузки, сохранив ресурс основного SSD и даже снизив его нагрев. На старый SSD, который уже не жалко, можно переместить файл подкачки, кеш браузера и папки пользователя, в которые ведется активная запись. И, конечно, на него можно смело качать торренты, полностью отказавшись от использования громоздких и шумных жестких дисков в ПК.

В случае выхода из строя основного SSD ваш ПК будет продолжать работать

SSD-накопители, как и любая техника, иногда выходят из строя и, что самое неприятное, они, в отличие от жестких дисков, делают это внезапно и уносят все наши важные данные и файлы. А даже если ничего важнее сохранений The Elder Scrolls V: Skyrim и вкладок в браузере на ПК не было, на то, чтобы купить новый SSD, установить его в ПК, установить Windows и все нужные программы - уйдет несколько часов. И ведь все это нужно предварительно скачать из интернета, что невозможно без уже установленной Windows, что порождает замкнутый круг, для выхода из которого нужен второй ПК или ноутбук.

Со вторым SSD с установленной операционной системой это не становится проблемой, ведь вы просто загружаетесь с него, и на выбор нового SSD взамен сломавшегося у вас остается сколько угодно времени.

Возможность быстрого переноса больших файлов и рабочей среды

Новые компьютеры, где установлен только один SSD формата M.2 большого объема, требуют дополнительных внешних накопителей для того, чтобы быстро перенести информацию на другой ПК и хорошо, если это 20-30 ГБ, которые уместятся на обычную флешку. А если это 80-100 ГБ и скопировать их нужно быстро, а внешнего HDD нет? Раньше пользователи легко доставали из своего ПК жесткий диск и подключали его к другому ПК, быстро копируя данные. В случае с накопителями M.2 такой фокус не удастся по двум причинам. Во-первых, разъем M.2 очень хрупок и гарантирует всего несколько десятков циклов отключения-подключения. 

Во-вторых, не во всякий ПК удастся его подключить, ведь разъема M.2 на многих ПК нет вообще или он один и уже занят. И здесь на помощь подойдет второй SSD с подключением к разъему SATA III, который легко отключить и подключить к другому ПК. А вдобавок, если вы используете Windows 10 и 11, то можете легко подключить SSD к ПК в качестве системного накопителя и после установки драйверов и перезагрузки вы быстро попадете в свой привычный Windows на другом ПК. А вот Windows 7 и 8.1 такой трюк переносят не всегда.

Итоги

Как видите, причин для того, чтобы оставить старый SSD работать в вашем новом компьютере более, чем достаточно. Даже то, что вы сэкономите ресурс основного SSD, уже станет важным фактором для этого, ведь цены на M.2 модели актуального объема 1 ТБ в 2022 году кусаются. Например, в Ситилинке популярная модель Kingston NV1 SNVS/1000G стоит 8990 рублей, Silicon Power M-Series UD80 - 11490 рублей, а быстрый и надежный SSD Samsung 970 EVO Plus - 14990 рублей.

Пишите в комментарии, а сколько SSD установлено в вашем ПК и насколько они старые?

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ssd windows 10 игры windows m.2 лайфхак бэкап sata iii вес игр объем ssd
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>>Во-первых, разъем M.2 очень хрупок и гарантирует всего несколько десятков циклов отключения-подключения. А можно пруфы?
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Razorvashka
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5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
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