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Наконец-то геймеры дождались падения цен на комплектующие и особенно, на видеокарты. Почти два года цены на видеокарты были запредельно высоки из-за майнинг бума, который наконец-то завершился. В те долгие месяцы, которые я просидел без видеокарты, как и многие из вас, я подумывал купить видеокарту среднего уровня, достаточно дешевую, неинтересную майнерам, но позволяющую поиграть в большинство игр-хитов последних лет. Я думаю вы уже догадались, что эта видеокарта - GeForce GTX 1650 с четырьмя гигабайтами видеопамяти GDDR6.

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Это довольно важная особенность GeForce GTX 1650, ведь в продаже попадаются и ранние модели с видеопамятью GDDR5. И если модель с GDDR5 обеспечивает пропускную способность всего в 128 ГБ/с, то модель с GDDR6 достигает 192 ГБ/с, что является неплохим результатом, подобная пропускная скорость видеопамяти была, к примеру, у GeForce GTX 1060. Что касается ее игровой производительности, то она находится между GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1060. Много это или мало?

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В то время, когда у меня была нормальная игровая видеокарта, а новые GeForce GTX 1650 стоили около 11000 рублей, я считал ее непригодной для игр и лучшим выбором в мультмедийные ПК, на которых изредка играют в нетребовательные игры. Но почти год геминга на GeForce GT 1030 заставил меня пересмотреть взгляды на игровую производительность. Теперь меня не пугает кадровая частота в 30-40 FPS и средне-низкие настройки графики и если игра по-настоящему увлекательна, я пройду ее и при такой производительности.

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И в таком режиме GeForce GTX 1650 позволит поиграть во множество хитов, при этом понимая, что вы отдали за нее совсем небольшую сумму. Думаю, у вас уже созрел вопрос - а почему я выбрал GeForce GTX 1650, а не Radeon RX 6500 XT, которая в некоторых играх обеспечит лучшую производительность даже на системах с шиной PCI Express 4.0? К тому же и стоит Radeon RX 6500 XT ровно столько же, сколько GeForce GTX 1650 и ничто не мешает вам поставить ее в эту сборку, а выбор определит в первую очередь привычка к видеокартам определенного лагеря - NVIDIA или AMD.

Совсем недавно цены на GeForce GTX 1650 колебались вокруг отметки 30000 рублей, и мне стало интересно, можно ли собрать на ее базе в июле 2022 года добротный игровой ПК с бюджетом 40000 рублей, без экономии на спичках. Получив при этом сбалансированный компьютер, пригодный для того, чтобы пройти множество игровых хитов последних лет, не говоря уже о том, чтобы с комфортом работать в офисных программах, серфить интернет и смотреть фильмы. Компьютер, который на 100% отрабатывает каждый рубль, вложенный в него.

Процессор

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Процессор для такого компьютера по сути безальтернативен - это недорогой и быстрый Core i3-10100F, с четырьмя ядрами и восемью потоками, практически аналог популярного несколько лет назад топового Core i7-7700K. Core i3-10100F вполне хватит и для игр и для работы, а у компании конкурента - AMD, попросту нет продукта для конкуренции с этим процессором. Им бы мог стать Ryzen 5 1600, который пару лет назад стоил 7000 рублей, но сейчас цены на этот процессор неадекватно высоки.

Кулер для процессора

Core i3-10100F очень экономичный процессор и несмотря на 65-ти ваттный тепловой пакет, в реальной нагрузке будет потреблять около 45 ватт. Поэтому можно обойтись скромным кулером, таким, как Zalman CNPS80F. У кулеров такого типа, с радиально расходящимися ребрами, есть весомый плюс для бюджетных сборок - они неплохо обдувают систему питания материнской платы, которая часто оказывается без радиаторов и с небольшим количеством фаз.

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Материнская плата

Материнские платы под сокет LGA 1200 быстро дешевеют и решение на чипсете Intel H510 уже можно купить дешевле 4000 рублей. ASROCK H510M-HVS, несмотря на бюджетность, имеет два слота DDR4 с частотой до 3200МГц, поддержку шины PCI Express 4.0 (увы, наш процессор ее не имеет), гигабитную сетевую карту на основе чипа Realtek RTL8111H и хороший звук Realtek ALC897. Есть у платы и видеовыходы, которые пригодятся, если вы решите установить процессор с встроенной графикой. Одним словом, добротное решение для бюджетного ПК, у которого есть все, кроме слота M.2.

Оперативная память

Для нашей сборке мы возьмем пару моделей ОЗУ A-Data AD4U32008G22-SGN суммарным объемом 16 ГБ, с частотой 3200 МГц и таймингом CL, равным 22. Дефицит быстрых модулей памяти с оптимальными таймингами теперь с нами надолго, судя по всему, и надо привыкать к подобным модулям.

SSD-накопитель

Какой накопитель взять в такой бюджетный компьютер, как наш? Я думаю, для начала хватит модели на 240 ГБ, на которую можно установить систему и пару даже самых требовательных игр, а в будущем, подкопив, установить еще один накопитель объемом 1 ТБ для игр или жесткий диск объемом 2 ТБ для файлов пользователя. Мы возьмем в наш ПК SSD Patriot Burst Elite PBE240GS25SSDR, объемом 240 ГБ и с SATA III интерфейсом, который имеет гарантию в три года и ресурс TBW, равный 100 ТБ.

Блок питания

Наша сборка будет очень экономичной, потребляя не более 150 ватт, поэтому можно обойтись недорогим маломощным блоком питания, которые в таких щадящих условиях способны работать очень долго. Например, недорогой БП FSP ATX-450PNR-I, который знаком многим пользователям. По линии 12 вольт он выдает 300 ватт, что с запасом хватит нашему ПК. Несмотря на низкую цену, блок питания не так прост, как многие бюджетные модели и обладает широким количеством защит: OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), SCP (защита от короткого замыкания), OCP (защита от превышения силы тока), SIP (защита от скачков напряжения и тока) и даже OTP (защита от превышения температуры).

В обзорах данный БП хвалят за отличную для групповой схемы стабилизации устойчивость напряжений, приемлемый размах пульсаций и активную коррекцию фактора мощности для столь бюджетного устройства. Построен БП на собственной платформе FSP ATN, а в схемотехнике используются конденсаторы Teapo и CapXon.





Корпус

При сборке бюджетных ПК корпус чаще всего покупается "на сдачу" и выбирается простая, но практичная модель. Я так и поступил, чтобы вписаться в бюджет 40000 рублей, выбрав корпус Accord ACC-B021 за 1490 рублей. Но ничто не мешает вам немого расширить бюджет и взять более современный и красивый корпус с прозрачной боковой крышкой и нижним расположением блока питания. Ну что можно сказать об Accord ACC-B021? Строгий классический корпус, который, несмотря на скромные размеры позволяет установить видеокарту длиной до 300 мм и вентилятор в боковую крышку для ее обдува.

По моему опыту, даже такие устаревшие корпуса позволяют создавать аккуратные сборки, если часть проводов уложить за поддоном материнской платы, чему способствуют выштамповки на боковых крышках.

Итоги

Итак, наш игровой компьютер обойдется вам в 39940 рублей по ценам на 4.07.2022 года. Самый главный его плюс - отличное соотношение цены и производительности, когда каждый вложенный рубль дает прирост мощности, и полное отсутствие каких-либо переплат за бесполезные украшательства и туманный "потенциал" на будущее. Этот компьютер для того, чтобы здесь и сейчас с удовольствием пройти Ведьмак 3: Дикая охота, Assassin’s Creed Odyssey, Dying Light, Resident Evil: Village и многие другие хиты.

Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке и какую видеокарту предпочтете - GeForce GTX 1650 или Radeon RX 6500 XT?

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