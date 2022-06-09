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Настолько высоких цен на комплектующие, что держатся на пике уже больше года, еще не было никогда. Виноваты в этом кризисе сразу несколько факторов: пандемия коронавируса, подстегнувшая спрос на ПК и ноутбуки для развлечения в условиях самоизоляции, для онлайн работы и обучения, а вдобавок создавшая множество логистических проблем на рынке электроники. Немалый вклад в рост цен внес и майнинг бум, который наконец-то подходит к концу, из-за которого цены на видеокарты практически утроились. Но, несмотря на то, что доходы майнеров сейчас низки как никогда, цены на видеокарты не спешат возвращаться к рекомендованным.

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И скорее всего это происходит из-за третьего фактора - санкций на поставки электроники в Россию, эффект от которых будет ощущаться все сильнее с каждым месяцем. Генеральный директор «Ситилинка» Михаил Славинский заявил, что уже этим летом российский рынок электроники ожидает «достаточно серьёзная товарная яма». В большой степени это коснётся высокотехнологической продукции, и в меньшей мере - бытовой техники. По словам Славинского, на текущий момент ежедневные продажи в «Ситилинке» в два раза превышают объёмы поступлений товара, из-за чего уже в ближайшей перспективе стоит ожидать серьёзного дефицита.

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Из за этих факторов геймеры, собирающиеся сделать апгрейд своих компьютеров оказались в тяжелой ситуации. Время идет, отложенная на апгрейд ПК сумма обесценивается, а цены не только остаются высокими, но и грозят еще больше вырасти. И если просто ждать улучшения ситуации с ценами, то можно и вовсе остаться без нового компьютера. В этом блоге мы рассмотрим все способы экономии при покупке и сборке игрового ПК, от самых простых до радикальных, которые позволят вам растянуть покупку по времени и смягчить удар по семейному бюджету.

Отказ от игр в разрешении QHD и 4K в пользу Full HD

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Компьютер для игр в разрешении QHD и 4K обойдется гораздо дороже, чем для игр в самом распространенном разрешении - Full HD. И нужно тщательно взвесить для себя плюсы картинки в высоком разрешении - стоят ли они огромной переплаты за видеокарту и монитор? Конечно, если вы уже привыкли к высоким разрешениям, то отказ от них будет очень болезненным, но вот если вы только собираетесь перейти на них, нужно понимать, что для современных игр в разрешении 4K с трассировкой лучей часто будет не хватать даже видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, поэтому такой гейминг станет компромиссом, требующим снижения настроек качества картинки игры и включения функции DLSS.

Экономия на видеокарте

Все мы, геймеры, ценим, когда видеокарта работает тихо и не греется, но часто за более навороченное охлаждение и продвинутую систему питания приходится серьезно доплачивать. Например, разница между самой простой - Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC и самой крутой - Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC версиями видеокарты GeForce RTX 3070 в Ситилинке составляет 6000 рублей, которых хватит, к примеру, на качественный корпус или более объемный SSD-накопитель. Ну а тихой работы без перегрева нетрудно добиться с помощью андервольтинга видеокарты, который становится все более популярным.

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Экономия на корпусе

Если денег на новый компьютер хватает впритык, то стоит отложить покупку нового навороченного корпуса, оставив для ПК старый корпус или купив на Авито простенький корпус нулевых годов за пару сотен рублей и собрав игровой ПК в нем, оставив работать без боковой крышки, чтобы не было перегрева. Есть в подобных сборках, особенно аккуратно выполненных, особая ретро эстетика.

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Ну а если такой вариант не подходит, стоит присмотреться к новым бюджетным корпусам, которые иногда предлагают практически все, что мы ждем от более дорогого корпуса. Например, у корпуса Formula M-11B, который стоит дешевле 3000 рублей, есть поддержка видеокарт длиной до 355 мм, кулеров процессора высотой до 154 мм, пылевые фильтры и возможность установки шести вентиляторов для обеспечения отличного продува комплектующих.

Экономия на оперативной памяти

Последние годы среди техноблогеров широко распространилось мнение, что оперативная память крайне важна в современных ПК и нужно покупать только крутые модули с высокой частотой и низкими таймингами, иначе в играх будут фризы, а процессор не сможет работать на полную мощность. Но если посмотреть тесты, которые они проводят, то можно заметить, что они очень близки к синтетическим тестам и мало отражают картину реального использования ПК. Когда в играх, как у большинства геймеров, упор идет в видеокарту, увидеть на глаз разницу между быстрой и обычной памятью на глаз не удастся.

Поэтому быструю ОЗУ стоит приобретать только тогда, когда у вас уже есть быстрый процессор и видеокарта и вы хотите выжать из ПК максимум. Пока нет особой нужды и в покупке 32 ГБ ОЗУ в игровой ПК. И если мы хотим сэкономить, то пара недорогих модулей памяти объемом 8 ГБ с частотой 3200 МГц, к которым потом будет легко найти еще пару, чтобы увеличить объем с 16 до 32 ГБ ОЗУ, будут оптимальным выбором. Например, Crucial CT8G4DFRA32A или Kingston VALUERAM KVR32N22S8/8.

Экономия на SSD

Скорость SSD-накопителей - это еще одна тема, полная мифов и легенд от маркетологов. Пользователей в обзорах SSD пугают провалом в скорости после записи 100 или даже 200 ГБ данных, но часто ли мы встречаем такой сценарий использования SSD? Думаю, практически никогда, ведь даже установка игры большого объема не даст такой равномерной и длительной нагрузки. Мало того, даже при использовании медленных SATA SSD в игровых ПК вы потеряете всего пару секунд во времени загрузки игры, что практически незаметно на глаз.

И чем гнаться за скоростью SSD, которая редко достигается в обычном использовании, лучше уделить внимание его температуре и выбрать модель с меньшей скоростью, но с большим объемом, ведь игры уже массово перевалили за 100 ГБ. Одним из самых популярных в Ситилинке SSD объемом 1 ТБ и ценой до 10000 рублей стал Intel 660P SSDPEKNW010T8X1, со скоростью чтения и записи в 1800МБ/с и ресурсом TBW, равным 200 ТБ.

Отказ от разгона процессора

Отказавшись от разгона процессора, мы убиваем сразу трех зайцев. Во-первых, нам больше нет нужды гнаться за материнской платой с крутой системой питания и "Z"-чипсетом для систем Intel, что экономит существенную сумму. Во-вторых, нам не нужно будет покупать процессор с разблокированным множителем, что тоже выльется в немалые сэкономленные средства. И в-третьих, существенно снижаются требования к кулеру процессора, что тоже дает экономию.

Конечно, в реалиях 2022 года серьезным разгоном уже стала работа обычного процессора со снятыми лимитами энергопотребления, но здесь нужно искать оптимальный баланс между производительностью и энергопотреблением. А много ли мы потеряем, отказавшись от разгона? Как и в случае с быстрой ОЗУ, мы потерям 10-15% процессорной производительности, которую в играх практически не заметить на глаз. Лучше сделать ставку на новую архитектуру, купив, к примеру, быстрый и недорогой шестиядерник Core i5-12400F, который в играх будет быстрее многих оверклокерских моделей процессоров.

Экономим на охлаждении процессора

Для процессора, как и для видеокарты, можно сделать андервольт, существенно снижающий энергопотребление и температуру, что позволит обойтись скромным процессорным кулером. Например, для шестиядерного процессора Core i5-12400F в таком режиме эксплуатации вполне хватит недорогого и компактного кулера ID-COOLING SE-802 с двумя теплотрубками. Да и заменить кулер на более производительный можно будет в любой момент в течение нескольких минут.

На чем не стоит экономить

Но существуют категории комплектующих, экономить на которых не стоит, например, блоки питания. Качественный блок питания не только гораздо безопаснее дешевых моделей, выдает более стабильные напряжения и имеет высокий КПД, но и проработает гораздо дольше дешевых моделей. Проблема дешевых БП - конденсаторы низкого качества, которые теряют свои свойства, высыхают или вздуваются уже через три-четыре года, ставя под угрозу дорогостоящие комплектующие.

Как выбрать качественную модель БП? Во-первых, стоит отдавать предпочтение моделям с новой, продвинутой схемотехникой на основе DC-DC преобразователей, например, сериям CHIEFTEC CORE и Photon. CHIEFTEC CORE BBS-500S мощностью 500 ватт и с сертификатом 80 PLUS GOLD станет достаточным для большинства конфигураций игровых ПК.

Неплохо показывает себя в тестах и более мощная модель CHIEFTEC Photon CTG-650C-RGB мощностью 650 ватт.

Итоги

Как видите, есть множество позиций при сборке игрового ПК, но которых можно сэкономить. Главное - соблюдать баланс всех компонентов, собирая ПК, в котором оптимально сочетаются их производительность и цена.

Пишите в комментарии, а на чем еще можно сэкономить при сборке ПК?

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