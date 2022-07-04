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Несколько лет назад выбрать процессорный кулер было довольно просто - вам нужно было знать параметр TDP вашего процессора и подобрать кулер, способный рассеять соответствующее количество тепла. Практически стандартом стали тогда кулеры с четырьмя теплотрубками, способные справиться практически с любым процессором, а любители экстремального разгона и тишины покупали суперкулеры с шестью и даже семью теплотрубками и парой секций, обдуваемых отдельными вентиляторами.

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Эта проверенная годами практика дала сбой в 2019 году, когда вышли процессоры на архитектуре Zen 2, которые сразу поразили пользователей небывалым нагревом, несмотря на уменьшившийся до 7-нм техпроцесс и энергопотреблением, выходящим далеко за рамки паспортных. Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 3700X грелись до неприличия высоко, их температуры легко достигали 80-90 градусов под кулерами, легко справляющимися с восьмиядерниками прошлого поколения - Ryzen 7 2700X.

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Всему виной оказался тот самый уменьшившийся техпроцесс, который обычно дает уменьшение энергопотребления, но и вызывает уменьшение площади ядра, с которого нужно снять и рассеять интенсивный поток тепла. Еще один виновница повышенного нагрева - чиплетная компоновка процессора, когда вычислительные ядра CCD (Core Complex Die) отделены от чиплета ввода/вывода (cIOD). В результате площадь поверхности кристалла с процессорными ядрами стала еще меньше, а вдобавок ее сместили от центра процессорной крышки.

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И хотя в процессорах AMD традиционно использовался припой, его толщина и теплопроводность оставляли желать лучшего и энтузиасты, скальпирующие процессоры и заменяющие припой на жидкий метал, например Thermal Grizzly Conductonaut, получали выигрыш почти в 10 градусов.

У процессоров Intel тоже все было не так просто, как раньше и главной проблемой с отведением тепла и подбором кулера стало не только использование термопасты под крышкой некоторых серий процессоров, но и лимиты энергопотребления, попросту душащие процессоры. Включение функции Multi-Core Enhancements, отключающей эти лимиты и позволяющей процессору показать максимальную производительность, увеличивало энергопотребление, к примеру, 65-ти ваттного Core i5-11400F до 150 ватт!

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Ну а появление в конце 2021 года новых процессоров семейства Intel Alder Lake потребовало от пользователей не только покупки новых материнских плат сокета LGA 1700, но и новых систем охлаждения, совместимых с ними. К тому же сокет LGA 1700 оказался с неприятной инженерной недоработкой и у некоторых пользователей происходит изгиб сокета, процессора и материнской платы, который компания Intel не считает дефектом.





Все эти нюансы заставляют тщательно выбирать кулер даже для шестиядерного процессора с паспортным тепловыделением в 65 ватт, не говоря уже о мощных восьми, десяти и 12-ти ядерных моделях. Но охлаждение многоядерников в последнее время все чаще поручается неразборным системам жидкостного охлаждения, которые хорошо справляются с быстрым отводом тепла с небольших кристаллов, но более дороги, сложны в установке и требуют корпуса с возможностью их установки.

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В этом блоге я предлагаю взглянуть на десятку самых популярных у покупателей магазина Ситилинк процессорных кулеров, чтобы выяснить, как изменились предпочтения пользователей с выходом новых поколений процессоров, требующих особого внимания при выборе кулера.

DeepCool GAMMAXX 400 BLUE BASIC

Самой популярной моделью стал кулер DeepCool GAMMAXX 400 BLUE BASIC, использующий четыре теплотрубки и вентилятор диаметром 120 мм с синей подсветкой и оборотами, находящимися в диапазоне от 900-1500 в минуту. Вентилятор подключается по 4-х пиновому разъему с регулировкой оборотов с помощью PWM. Кулер может рассеять до 130 ватт тепла, что более чем достаточно для охлаждения бюджетных процессоров с шестью ядрами. Высота кулера составляет 154.5 мм и он влезет в большинство корпусов, а вот крепления под новый сокет LGA 1700 у DeepCool GAMMAXX 400 BLUE BASIC нет. Главный плюс этого кулера - низкая цена.

DeepCool GAMMAXX 300 FURY

Кулер DeepCool GAMMAXX 300 FURY намного компактнее предыдущей модели и его высота всего 130.5 мм, а количество теплотрубок составляет три штуки, но он также способен рассеять 130 ватт тепла за счет более высоких оборотов вентилятора диаметром 92 мм с гидродинамическим подшипником. Вентилятор вращается с 900 - 1800 об/мин и подключается по 4-х пиновому разъему с регулировкой PWM и имеет синюю подсветку. Поддержки сокета LGA 1700 у DeepCool GAMMAXX 300 FURY нет.

DeepCool REDHAT

На третьем месте тоже модель от DeepCool - легендарный кулер DeepCool REDHAT или "Красная шляпа", появившийся на рынке в 2015 году. Кулер очень большой и тяжелый, его высота достигает 168 мм, а вес - 1079 грамм, за счет чего достигается огромная площадь рассеивания, но влезет он далеко не во всякий корпус. Кулер может рассеять до 250 ватт тепла, которое отводит вентилятор с PWM управлением диаметром 140 мм с гидродинамическим подшипником и оборотами от 300 до 1400 в минуту. Креплений для сокета LGA 1700 у DeepCool REDHAT нет.

DeepCool ICE EDGE MINI FS V2.0

На четвертом месте у нас компактный малыш DeepCool ICE EDGE MINI FS V2.0 с двумя теплотрубками и вентилятором диаметром 80 мм. Высота кулера всего 119 мм и влезет он практически в любой корпус, и при этом может рассеять 100 ватт тепла. Поддержки сокета LGA 1700 у DeepCool ICE EDGE MINI FS V2.0 нет, но главный плюс этого кулера - низкая цена, за счет чего его конкурентами становятся обычные кулеры без теплотрубок. За счет отличного соотношения цены и производительности я часто устанавливаю его своим друзьям и знакомым в бюджетные сборки с небольшим тепловыделением, да и в свой второй ПК с процессором Core i5-3570 тоже купил эту модель.

Zalman CNPS10X Performa+

Zalman CNPS10X Performa+ - еще один долгожитель на рынке, выпущенный почти 10 лет назад и получивший в 2015 году модификацию "плюс". Несмотря на возраст, его характеристики отличны и в 2022 году, ведь он может отвести от процессора до 230 ватт тепла. Секрет Zalman CNPS10X Performa+ прост - пять теплотрубок, массивное медное основание, дающее равномерный отвод тепла и производительный вентилятор с PWM и оборотами от 900 до 2000 в минуту. Данный кулер трудится в моем ПК, охлаждая Ryzen 5 1600 в разгоне до 4000 МГц и не давая ему прогреться выше 65 градусов в стресс тестах. К сожалению, поддержки сокета LGA 1700 у Zalman CNPS10X Performa+ нет.

DeepCool NEPTWIN V2

DeepCool NEPTWIN V2 - довольно производительный кулер от DeepCool с шестью теплотрубками, способный отвести от процессора 150 ватт тепла. Высота кулера составляет 159 мм, а радиатор разделен на две секции, каждая со своим вентилятором. Вентиляторы с гидродинамическими подшипниками и PWM вращаются с 900 - 1500 об/мин, а вот креплений для сокета LGA 1700 у DeepCool NEPTWIN V2 нет.

DeepCool THETA 31 PWM

DeepCool THETA 31 PWM - кулер классической конструкции, без теплотрубок, но за счет медного сердечника и вентилятора диаметром 100 мм способный рассеять 95 ватт тепла. Вентилятор с PWM вращается с оборотами от 900 до 2400 в минуту. Поддержки сокета LGA 1700 у DeepCool THETA 31 PWM нет и его предназначение - бюджетные сборки с холодными процессорами, но вот цена высоковата, что делает DeepCool ICE EDGE MINI FS V2.0 более практичным выбором.

Zalman CNPS5X Performa

Zalman CNPS5X Performa - компактный кулер, с вентилятором диаметром 92 мм и тремя теплотрубками с прямым контактом. За счет высоких оборотов вентилятора, 1400 - 2800 в минуту, кулер способен отвести 150 ватт тепла. Высота кулера 134 мм, вентилятор управляется по PWM, а поддержки сокета LGA 1700 - нет.

DeepCool GAMMAXX S40

Кулеры производства компании DeepCool стали самыми популярными у пользователей и на девятом месте у нас модель DeepCool GAMMAXX S40, кулер середнячок с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм, способный отвести 130 ватт тепла. Вентилятор диаметром 120 мм с управлением PWM вращается с 900 - 1600 об/мин, сам радиатор довольно компактен и его высота составляет всего 143 мм, а вот из минусов стоит отметить отсутствие поддержки сокета LGA 1700 и высокую цену.

Zalman CNPS10X Optima

На десятом месте по популярности у пользователей кулер Zalman CNPS10X Optima, способный отвести от процессора 160 ватт тепла. Кулер имеет четыре теплотрубки с прямым контактом, гидродинамический вентилятор с PWM диаметром 120 мм с оборотами от 1000 - 1700 в минуту и занимает в высоту 152 мм. Поддержки сокета LGA 1700 у Zalman CNPS10X Optima нет, а на фоне аналогичных решений от DeepCool кулер явно переоценен.

Итоги

Итак, что можно сказать, посмотрев на самую популярную у пользователей десятку кулеров из Ситилинка? Во-первых, пользователи отдают предпочтение кулерам с четырьмя теплотрубками, которые стали универсальными решениями, способными и охладить довольно прожорливый процессор, и обеспечить тихую работу обычного, а также - уместиться практически в любой корпус.

Во-вторых, некоторые кулеры явно покупают "по старой памяти", несмотря на наличие более дешевых аналогов. И в третьих, ни у одного из кулеров популярной десятки нет креплений для сокета LGA 1700 из коробки. Однако, их можно найти в продаже отдельно, как например, компонент системы охлаждения DeepCool Bracket for REDHAT NEPTWIN, с помощью которого опытные пользователи устанавливают на платы LGA 1700 и кулеры других моделей.

Пишите в комментарии, а какой кулер используете вы? И какое охлаждение покупали для плат LGA 1700?

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