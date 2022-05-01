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Ускоряем SATA SSD от Samsung с помощью технологии Samsung Rapid

Samsung Rapid - технология, использующая несколько гигабайт ОЗУ как кеш для SSD-накопителя. Давайте проверим ее работу на практике.
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Еще несколько лет назад у большинства из нас в компьютерах стояли SSD-накопители с интерфейсом SATA III и радовали нас огромными скоростями загрузки ОС, игр и быстрым откликом системы по сравнению с обычными жесткими дисками. Но развитие технологий не стоит на месте и в 2022 году SSD-накопители с интерфейсом SATA III стали решением второго плана по скорости, а их применение ограничивается бюджетными ПК или сценариями дополнительного хранилища, где скорость доступа не так важна.

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Сегодня бал на рынке SSD правят накопители формата M.2 с интерфейсом PCI Express. Скорости, которые они развивают, даже близко не доступны моделям с интерфейсом SATA III и M.2 SSD стали стандартом для производительных ПК, использующихся для игр или активной работы с файлами. В моем ПК стоят сразу два SSD-накопители SATA III от Samsung: Samsung 850 EVO, емкостью 120 ГБ и Samsung 860 EVO емкостью 1 ТБ, и когда я узнал, что существует технология, позволяющая ускорить их работу, я не мог не проверить это на практике.

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Технология называется Samsung Rapid и суть ее работы заключается в использовании большого объема ОЗУ как кеша для работы SSD-накопителей SATA III, устраняющего их слабые места - низкую последовательную скорость чтения и записи, а также рандомную скорость работы с мелкими данными.
Samsung Rapid работает с накопителями Samsung 850, 860 PRO, 860 EVO, 860 QVO, 870 EVO, 870 QVO и имеет ряд ограничений - не работает для RAID-массивов и не работает для разделов диска с файловыми системами, отличными от NTFS. Еще Samsung Rapid не позволяет создавать точки восстановления Windows и выполнять горячее отключение SSD. И еще одно неприятное ограничение - работа только с одним накопителем.

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Для того, чтобы установить Samsung Rapid нужно скачать и установить утилиту Samsung Magician с сайта Samsung

Утилита Samsung Magician весьма полезна и без включения технологии Samsung Rapid, она обеспечивает вывод полной информации о накопителях Samsung, позволяет произвести тест скорости накопителей, а также их мониторинг и криптографическое шифрование. Еще одно очень полезное применение Samsung Magician - диагностика ячеек памяти SSD, выводящая карту состояния ячеек: хорошие будут отмечены синим, плохие, если будут – красным.

И наконец, Samsung Magician позволяет включить технологию Over Provisioning, которая производит резервацию на SSD определённого дискового пространства для использования его контроллером на нужды самого накопителя. Технология позволяет увеличить производительность SSD, улучшить стабильность работы и продлить срок его службы. Как видите, утилита весьма полезна и имеет смысл держать ее постоянно запущенной, а если она еще и ускорит SSD за счет кеширования технологией Samsung Rapid - будет вообще замечательно.

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Для того, чтобы включить технологию Samsung Rapid надо перейти на закладку "Performance Optimization", где по умолчанию включен режим "Standart Mode".

Переключив ползунок в режим "Custom Mode" мы можем включить технологию Samsung Rapid.

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К сожалению, утилита не дает возможности включить кеширование сразу для двух накопителей от Samsung, несмотря на избыток оперативной памяти, которой у меня установлено 32 ГБ.

Я включил кеширование для Samsung 860 EVO емкостью 1 ТБ и на нем и проведу все тесты. После включения Samsung Rapid будет предложено перезагрузиться, и если после этого зайти в диспетчер задач, мы сразу увидим, что кеширование скушало несколько гигабайт ОЗУ, которой сразу, с момента старта Windows, занято около 4.3 ГБ, а выделено - 6.7 ГБ.

Samsung Rapid стартует с небольшой задержкой во избежание конфликтов и тормозов, которые иногда возникают при переполненной автозагрузке Windows.

Тесты

Теперь можно приступить к тестам и далее на скриншотах первый результат будет работой SSD по умолчанию, а второй - с включенной технологией Samsung Rapid. Начал я с популярной утилиты CrystalDiskMark, без которой не обходится ни одно тестирование SSD.

Результаты впечатляют и создают ощущение, что в системе установлен быстрый M.2 SSD с интерфейсом PCI Express. Увеличение скорости достигает 10 раз и более.

Похожий прирост показывает и утилита ATTO Disk Benchmark.

Еще один показательный тест SSD можно сделать с помощью утилиты HD Tune Pro, выбрав режим тестирования с большим файлом, размер которого я установил в 21500 МБ. На скриншоте хорошо заметно, как подскочила скорость при работе с первыми 4 ГБ файла, которые уместились в кеш, расположенный в ОЗУ.

Теперь стоит перейти к практическим тестам, которые интересуют каждого геймера, но которых я не нашел ни в одном тестировании Samsung Rapid, а именно - измерению скорости загрузки игр. Тут надо отметить, что скорость загрузки игр при сравнении SSD с интерфейсом PCI Express и с интерфейсом SATA III на практике различается незначительно, и более медленные модели проигрывают всего считанные секунды. Это хорошо заметно в видеосравнениях, например, в видео ниже использовали SABRENT ROCKET NVMe M.2 PCIe 4.0 1ТБ и Patriot SSD Burst 960 ГБ SATA III.

Поэтому, чтобы уловить разницу, которая могла быть совсем незначительной, я использовал долго загружающиеся игры: Anno 1800 и The Riftbreaker. В игре Anno 1800 при значительной застройке островов загрузка становится все длиннее и в моем примере дошла до одной минуты. А игра The Riftbreaker отличается крайней неоптимизированностью и умудряется загружается две минуты и более!

Я записывал загрузку одних и тех же файлов сохранений с помощью NVIDIA ShadowPlay и смотрел время загрузки, проигрывая получившееся видео в плеере.

И, к сожалению, даже на таких длинных по времени загрузках я не обнаружил прироста скорости. Мало того, The Riftbreaker на системе с Samsung Rapid умудрилась загрузиться на 20 секунд медленнее, чем на обычном SSD. Подобные результаты разочаровывают. Конечно, сценарии, где Samsung Rapid даст выигрыш на практике, есть, и тесты это явно показывают, но это точно не загрузка игр.

Что касается более быстрой загрузки Windows и мгновенного отклика системы, который отмечают многие пользователи, пересевшие с SSD с интерфейсом SATA III на быстрые модели с интерфейсом PCI Express, то этого тоже нет. На загрузку Windows Samsung Rapid может влиять только с отрицательной стороны, ведь на кеширование сразу после загрузки нужно время, а ускорившегося отклика системы я совершенно не ощутил.

Поэтому, если вы хотите реально ускорить свою систему, то стоит сразу покупать быстрые M.2 SSD, например, WD Blue SN550 WDS500G2B0C в Ситилинке.

Чуть дороже и чуть быстрее новая модель от Western Digital - WD Blue SN570 WDS500G3B0C.

А хорошим конкурентам популярным синим накопителям от Western Digital станет A-Data S11 Pro AGAMMIXS11P-512GT-C.

Итоги

Увы, но я не смог сделать из медленного SSD Samsung 860 EVO аналог M.2 SSD с помощью технологии Samsung Rapid. Вернее, в синтетических тестах он, конечно, стал быстрее, но по ощущениям и скорости загрузки игр разницы не ощущается. Если бы данная технология давала реальный прирост, все производители SSD давно применяли бы подобное кеширование, но этого не наблюдается. 

Есть у Samsung Rapid и еще один минус. Такой огромный файловый кеш становится слишком чувствительным к сбоям ОЗУ. Причем даже закрывать приложения через диспетчер задач при работе Samsung Rapid не рекомендуется. А такие сбои грозят потерей важных данных или повреждением Windows.

Пишите в комментарии, довольны ли вы производительностью своего SATA SSD? Или у вас установлен M.2 SSD?

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Теги

samsung ssd nvme озу sata ssd кеш скорость samsung rapid ssd-накопители скорость загрузки игр
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