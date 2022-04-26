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С ностальгией я вспоминаю первые два года использования компьютера, когда мои знания об его "начинке" были поверхностными. Главном тогда для меня было не то, как и в каких условиях работают процессор, HDD и видеокарта, а то, что я получаю на экране своего ПК - возможность играть в игры без тормозов, слушать музыку и смотреть видео. Компьютер тогда был для меня "черным ящиком" и скорее бытовым прибором, наподобие видеомагнитофона или телевизора.

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Но все изменилось, когда я стал читать компьютерные журналы и книги по устройству ПК, попробовал разгон и начал осуществлять первые апгрейды. И можно твердо сказать, что тогда я потерял покой и к обычным человеческим заботам прибавились переживания на тему, "а как там обстоят дела с нагревом видеокарты", "не высохла ли термопаста на процессоре" и "не пора ли чистить ПК от пыли". Самое забавное в том, что мой ПК тех лет, с процессором Pentium III и видеокартой GeForce2 MX 200 с пассивным охлаждением, имел один вентилятор в блоке питания и второй - на радиаторе процессора, а за счет мизерного энергопотребления мог работать без чистки и обслуживания годами.

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Дальше хуже - попав в среду таких же энтузиастов, увлеченных разгоном и сборкой оптимальных ПК, и купив второй компьютер на базе Athlon XP, времени, а потом и денег, на разгон, оптимизацию охлаждения ПК и его апгрейды стало уходить все больше и больше. Сейчас, оглядываясь назад и вспоминая конфигурацию моего ПК тех времен, я понимаю, что вся эта возня почти не имела практической ценности. Конечно, в те времена разгонный потенциал как процессоров, так и видеокарт был намного выше, чем сегодня, но таких случаев, чтобы разгон принес 20-30% реального прироста в играх добиться было очень сложно.

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Конечно, эти манипуляции с ПК не пропадали даром, заметно повышая уровень знаний о нем и иногда даже приносили какие-то деньги но, то, что ПК из инструмента превратился в цель, было не очень хорошо. Посудите сами, многие ли пользователи "видиков" задумывались о температурах внутри устройства при просмотре кассеты? Или о том, с какой частотой вращается барабан стиральной машины при отжиме и нельзя ли его разогнать? А вот о том, что происходит внутри наших ПК, нас - компьютерных энтузиастов и оверклокеров, беспокоит постоянно, и, скорее всего, если вы читаете эти строки, то у вас в фоне работает MSI Afterburner, показывая температуру видеокарты в трее, а вдобавок еще и HWiNFO64.

И вот уже много лет меня начинают напрягать температуры процессора или видеокарты, переваливающие за 70 градусов, хотя до границы рабочей температуры, которая составляет примерно 80 градусов, еще остается приличный запас. Борьба с температурой обычно производится повышением оборотов вентиляторов, но здесь кроется еще один подвох. Попробовав работать и играть за тихим ПК, к акустическому комфорту быстро привыкаешь и отчетливо слышная работа видеокарты или процессора под нагрузкой начинает напрягать и раздражать.

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И каждый следующий мой апгрейд я сразу планировал таким образом, чтобы и процессор и видеокарта работали в диапазоне комфортных температур, а вдобавок еще и не шумели вентиляторы их радиаторов, как и корпусные. Уверен, вы понимаете, что если мы хотим, чтобы в системнике было и тихо и холодно одновременно, придется чем-то жертвовать и вот об этом сегодня я и хочу поговорить. О том, какие плюсы и какие минусы мы получаем, выбирая такие комплектующие. Давайте начнем с плюсов.

Плюсы

Само собой разумеется, что тихая работа компьютера уже является плюсом, давая нам возможность пользоваться ПК с комфортом и не мешать домочадцам. Особенно остро вопрос шума от ПК встает в том случае, если его приходится оставлять работать на ночь. В этой ситуации даже ПК, который кажется тихим днем, ночью очень выделяется своим шумом и мешает уснуть.

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А вот низкая температура комплектующих благотворно сказывается на их долговечности и повышает их разгонный потенциал. Даже без разгона современные видеокарты в условиях низких температур будут держать более высокую частоту буста, что повысит производительность.

Вдобавок при низких температурах дольше сохраняют свои теплопроводные свойства термопаста и термопрокладки. Иногда открывая видеокарту, которая проработала пару лет при высоких температурах и еще находится на гарантии, видишь, что термопаста уже превратилась в камень, а термопрокладки залили всю плату и чипы силиконом, высохли и почти не проводят тепло. А еще один косвенный плюс - меньшее запыление внутри корпуса тихого ПК, ведь тихоходные вентиляторы нагнетают внутрь меньшее количество пыли.

Минусы

Самый главный минус тихих и холодных комплектующих - их более высокая цена. Низкие температуры одновременно с небольшими оборотами вентиляторов достигаются только за счет массивной системы охлаждения, а за нее приходится доплачивать. Например, разница между самыми дешевыми моделями GeForce RTX 3050 и моделями с навороченным охлаждением достигает 11000 рублей. Palit GeForce RTX 3050 Dual в Ситилинке можно купить за 50990 рублей.

А вот Asus ROG Strix GeForce RTX 3050 OC Edition обойдется уже в 61990 рублей.

Но GeForce RTX 3050 довольно холодная видеокарта, ведь ее TDP составляет всего 130 ватт, а вот у более горячих видеокарт вопрос поддержания низких температур с акустическим комфортом стоит гораздо острее. ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 V2 - самая недорогая GeForce RTX 3060 в Ситилинке и назвать ее тихой нельзя, вентилятор настроен на удержание температуры в 70 градусов и раскручивается в играх выше 2000 оборотов. Конечно, андервольтинг может помочь и в таком случае, но не стоит забывать, что температуры чипов памяти, которые не мониторятся, могут сильно возрасти при уменьшении оборотов вентиляторов на слабой системе охлаждения.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 V2 OC Edition с крутым охлаждением стоит на целых 13000 рублей дороже!

Еще один минус - большие габариты видеокарт с массивными системами охлаждения и процессорных кулеров или даже систем водяного охлаждения. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 V2 OC Edition имеет длину 301 мм и влезет далеко не в каждый корпус. А качественный и просторный корпус - это еще одна статья расходов на тихий и холодный ПК. Хорошие корпуса, сделанные из металла достаточной толщины, оснащенные пылевыми фильтрами и позволяющие установить несколько вентиляторов и СВО, стали за последние пару лет заметно дороже. Например, Fractal Design Define C.

Или Thermaltake Suppressor F31 TG.

Чтобы удержать температуру современных процессоров ниже 70-80 градусов, тоже придется потратиться. Если бюджетные четырех и шестиядерные модели может остудить кулер типа DeepCool GAMMAXX 400 BLUE BASIC.

То для мощных многоядерных моделей, особенно с небольшим кристаллом, как у Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X требуется уже водяное охлаждение, например, DeepCool CASTLE 240 V2. И даже с ним достичь температур ниже 80 градусов будет проблематично.

Еще один повод для беспокойства любителям низких температур подкинули SSD-накопители формата M.2, которые легко разогреваются до 80-90 градусов и начинают троттлить, теряя производительность. Чтобы этого избежать, нужно или покупать качественный радиатор для SSD, или сразу выбирать негорячий SSD с установленным радиатором, например WD Black WDS500G3XHC.

Если вы думаете, что на этом траты на холодные и тихие комплектующие закончились, то я вас разочарую. Остается еще блок питания, который своим шумом и нагревом может поставить крест на ваших попытках создать тихий и холодный ПК. Чтобы этого избежать, стоит выбирать качественную модель с солидным запасом по мощности и с полупассивным режимом работы вентилятора, например, Corsair RM650X.

Итоги

Как видите, построение тихого и негреющегося компьютера - задача не из легких и требует как солидных затрат, так и тщательно подбора комплектующих. Но награда стоит того, ведь стоит попользоваться какое-то время чужим, шумным компьютером с температурами под 90 градусов, который как будто вот-вот взорвется, как сразу понимаешь, насколько приятно иметь ПК, который совершенно не шумит, оставаясь при этом холодным.

Пишите в комментарии, а какие температуры комплектующих приемлемы для вас? И как боретесь ли вы с шумом от ПК?



















