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5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD

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Не знаю как у вас, а у меня домашние быстро оценили комфорт, который можно получить, если подключить к телевизору обычный ПК с беспроводной мышью и клавиатурой. В результате получается "медиакомбайн", который может все - и работать, и комфортно серфить в интернете, и играть в игры, и конечно же, смотреть фильмы.

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К тому же, сейчас школьников опять переводят на дистанционное обучение и я решил не ждать, пока доллар пробьет стоимость в 100 рублей, а срочно собрать универсальный ПК для работы, дистанционной учебы и, как бонус, для интернета и просмотра фильмов.

Бюджет на сборку у меня был около 40000 рублей и сейчас я расскажу, что у меня получилось. И почему я остановил свой выбор именно на процессоре Core i3-10100, а не аналогах от AMD.

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Для начала я расскажу вам о сборке и комплектующих.

Главный герой дня - процессор Core i3-10100. Цена на него растет, как и на все комплектующие сейчас, но не так быстро, как на процессоры AMD.

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Материнскую плату я выбрал одну из самых дешевых под сокет 1200 - ASROCK H410M-HDV. Она построена на чипсете H410 и в Регарде стоит чуть более 5000 рублей.

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За память я решил немного переплатить, чтобы попробовать сильно "ужать" тайминги, и взял пару модулей CRUCIAL Ballistix BL2K8G30C15U4W с частотой 3000 МГц и объемом по 8 Гб.



Обошлись они мне чуть дешевле 6000 рублей, но сейчас я наблюдаю странную картину - они быстро исчезают из продажи. А те, что остались, поднялись в цене уже почти до 8000 рублей. Например - Crucial Ballistix RGB White (BL2K8G30C15U4WL).


Кулер я купил тот, что и всегда советую вам в сборках - DEEPCOOL ICE EDGE MINI FS V2.0. В комментариях часто встречаются мнения, что для процессоров без разгона и с теплопакетом в 65 ватт он слишком дорог. Но я считаю, что это минимум для современных процессоров с 65 ваттами тепловыделения.

Core i3-10100 разогревается под ним почти до 70 градусов даже не при стресс тесте, а при проходе всех тестов AIDA64.



Очень изящно у крепления DEEPCOOL ICE EDGE MINI FS V2.0 сделано переключение между крепежными расстояниями сокетов 775 и 1155. Небольшой проворот и расстояние между ножками меняется.



А вот такой казус ждал меня при попытке установить DEEPCOOL ICE EDGE MINI FS V2.0 на ASROCK H410M-HDV. Расстояния, чтобы накинуть петли крепления кулера на зубья крепежной рамки, хватило впритык. Еще бы 0.5 мм и установить бы не удалось. С одной стороны мешает радиатор, с другой - дроссель VRM.




Причем установить его, повернув на 90 градусов, как обычно делают в таких случаях, мне бы не удалось. Модули памяти полностью блокируют один зубчик крепления и установленное ушко кулера не даст потом вставить планку памяти.



Блок питания для этого ПК я взял бюджетный, но довольно качественный, THERMALTAKE Smart RGB 500, хотя с повышением цен в 2020 году уже трудно сориентироваться, какие комплектующие записать в бюджетные. Ведь цены скакнули уже на 20-30%.



БП имеет достаточное количество разъемов, подсветку с меняющимся цветом и работает тихо.


SSD я взял объемом 1 ТБ, чтобы его хватило надолго и можно было не заботиться об апгрейде дисковой системы лет 5. Это популярная модель от Western Digital - WD Blue WDS100T2B0A.

Скорости SATA III мне вполне хватает и это позволяет "подкинуть" SSD к любому старому ПК или ноутбуку.


Все это я установил в корпус ZALMAN M3. Про этот корпус я потом напишу отдельный блог, рассказав и о плюсах, и о минусах, которых у него немало. Но, покупая бюджетное "железо", с этим приходится мириться.



Ну а теперь давайте перейдем собственно к теме блога. Почему в этом ПК стоит именно Core i3-10100, а не, к примеру, Ryzen 5 3400G.

Причина первая - аналоги от AMD заметно дороже


Ryzen 5 3400G, с 4 ядрами и 8 потоками стоит сейчас 13380 рублей, что заметно дороже, чем 10260 рублей за Core i3-10100. Даже дешевые материнские платы на A320 и B450 чипсетах не смогут перекрыть эту разницу в цене.

Причина вторая - у актуальных процессоров AMD нет видеоядра

Всем хороши процессоры Ryzen 3 3100, кроме одного - у них нет встроенного видеоядра, которое нужно для сборки офисных рабочих ПК. Я считаю - что это серьезнейшая ошибка маркетологов AMD, которые упускают огромный офисный сегмент.

Причина третья - производительность на ядро у APU-процессоров AMD ниже, чем у аналогов от Intel



Это основная причина, по которой я выбрал Core i3-10100. Мне и большинству пользователей для работы нужны 8 быстрых потоков, а не "встройка" на уровне GeForce GT 1030. У большинства APU от AMD, лежащих в магазинах, процессорная часть от Zen+, которая заметно проигрывает архитектуре Comet Lake.

А Intel UHD Graphics 630 вполне хватает для рабочего ПК.

Причина четвертая - процессоры от AMD подорожали гораздо заметнее аналогов от Intel

Я мониторю цены на комплектующие постоянно и вижу, что процессоры от AMD подорожали неприлично больше аналогов от Intel. Причем подорожали как и бюджетные модели, так и середнячки, типа Ryzen 5 3600.

OEM-версии нет в продаже.

Ryzen 5 3600 стоит уже просто неприлично дороже аналога - Core i5-10400F. Бюджетные шестиядерные процессоры тоже прибавили по 20 и более процентов и стоят дороже 10000 рублей.

При этом продукция Intel дорожает гораздо более медленными темпами. Никто из нас не любит переплачивать, и поэтому деньги из моего кармана в этот раз отправились компании Intel.

Неприятен и сам факт такой быстрой смены ценовой политики. "Корпорация добра", захватив рынок недорогими Ryzen, начинает продавать их так дорого, что  возникает ощущение, что игроки на рынке поменялись местами.

Мало того, Intel заметно скидывает цену со старых процессоров Coffee Lake, которые подешевели с июня на 20-30%!



Учитывая утечки производительности архитектуры Zen 3, процессоры с которой выйдут буквально на днях, можно не ждать на них демократических цен. Они заставят Comet Lake глотать пыль, но и стоить будут существенно больше.


Причина пятая - процессор от Intel с материнской платой на H410 или B460 чипсете проще в настройке и эксплуатации


Я уже довольно намучился с настройками своего Ryzen 5 1600 и памяти для него, и решил купить платформу, которая проста в настройке. Вам достаточно вставить процессор и память в материнскую плату на H410 или B460 и можно даже не заглядывать в BIOS - все уже готово к работе и не требует настройки.

Мало того, даже если "зачешутся руки" что-нибудь разогнать и спалить, урезанный чипсет этого не позволит. А у AMD даже на чипсете A320 уже грех не разогнать память.

Конечно, пятая причина кому-то покажется спорной, но я слишком устал от Ryzen 5 1600 и решил в этот раз взять "простую" платформу.


Вот такие пять причин, по которым я сделал ставку на Intel при покупке этого ПК. Пишите в комментарии, с какими из них вы согласны, а с какими - нет.

P.S. И хочется напомнить некоторым критикам из комментариев - я обещал, что больше не куплю процессор от AMD, и, как видите, сдержал свое слово. Следующий мой процессор стал от Intel.
Причем выбор этот делается не на эмоциях и фанатстве, а на логике и анализе цен.


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